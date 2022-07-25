黃偉文《老派約會之必要》：紳士約會指南，在想像的時空對抗速食愛情

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

黃偉文詞，MC張天賦唱的《老派約會之必要》，乍一登台即稱霸榜首，風靡全港眾人哼唱。歌詞創作意念，源自早逝的臺灣作家李維菁，黃偉文言有致敬，亦具再創造的伸延、野心。

李維菁的〈老派約會之必要〉，一千多字篇幅短小，道出無數現代人渴求的理想愛情。當年便因此文爆紅，廣為人知，奠下文名，不要速食快餐，希望古典老派的相知相惜。

相比原文，黃偉文從男性視角撰寫歌詞，取其反抗當代速食愛情的元素，另添新意。歌曲英文名是A Gentleman’s Guide to Old-Fashioned Dating，乃紳士風格的老派約會指南。

該怎麼初次約會 實在極費思量

起初先推我兩次 挫我氣燄都正常

再約便說好 以里數換你獎賞 找一間小店吃飯 浪漫大戲開場

於燭光跟笑意𥚃 談談童年 提及理想

吃到侍應生 靜靜話現已打烊 飯後未倦嗎 跟我逛逛 再送你歸家

我可以為你 關起手機 純靈魂對話

怎知道霎眼 就談到 赤柱了

錯過了 你我的家

李維菁提及許多科技產品，如MSN、臉書等，反覆強調「不要」，拒絕科技使溝通庸俗化。而黃偉文的詞，著重的是「關起手機」後純靈魂對話的描述，少幾分叛逆多了唯美。

以此伸延，歌詞由第三段逸出原作，上溯古典浪漫。黃偉文如採用台灣背景、文藝腔，香港較有隔膜，轉取古典想像，挪用東方文化特色，易生共鳴。

寧像個書生 初約佳人

（與你有種牽引）

蝴蝶滿心飛 不過 未走近

（勝過世間一見就吻）

多想 一見即吻 但覺相襯

何妨從夏到秋 慢慢抱緊 明月正偷窺 這對璧人

（兩個坐這麼近）

何用太心急 一晚露底藴

（故作老派手卻在震）

承襲 古典小說𥚃 優雅的情感

情願 待新婚才獻吻

唐傳奇的才子佳人，鴛鴦蝴蝶情意綿綿，歌詞召喚百年鬼魅，強調昔日的矢志不渝。黃偉文的敘事策略是運用正反對比，勾動聽眾情思，所謂時裝古裝的穿梭交錯，與其作實解，更像是書呆子渴求純真愛戀的妄念幻想。

文字的虛構，內心的小劇場，反映慾望，借懷舊老派對抗現實，乃因近乎不可能。歌詞由一開始已經說了，想像「該怎麼初次約會」，夢幻背後是殘酷，所有都不曾也難以發生。

老派的渴求在於，人人皆想遇見soulmate。像經典愛情電影《Before Sunrise》，男女主角脫下面目真誠交流，談談那最為單純的童年，最珍貴之理想。偏偏這盛行出軌、ONS的世代，顯得可笑。

不急於一晚散盡 十萬夜那溫柔

一針針 跟你刺繡

年華悠悠 怎會悶透

訪西廂 登紅樓 仍攜著你手

因此，老派約會之多重宇宙要如何成真？書生佳人，從夏到秋，承襲古典小說優雅。表是《西廂記》的鴛侶圓滿，實乃紅樓幻夢終非真，不斷提醒我們，一切皆非現世所見所有。

許多人看了〈老派約會之必要〉，都好奇李維菁這種愛情觀，真能在現代實踐嗎？一廂情願能是堅持，也可能被稱作天真，誰人又相信一世一生這膚淺對白。約會需要雙數，有男有女，男男、女女。

我倆這天初約 逛遍市區所有路燈 與你有種戀愛預感

擺脫MV賦予的單一俗套，詮釋能更多元。黃偉文的致敬，「愛的伸延」是對話。若有紳士真能實踐指南，同樣的有心人相遇，逛遍市區所有路燈，才算得上真正圓滿。

詞作以外，其他元素就是悅耳的流行情歌，與之相較之下，詞的特色不妨獨立欣賞。看黃偉文男性視角、時空想像與古典挪移，怎樣和李維菁、讀者互動，使經典更有活力，也讓大家對讀原作。

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本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin