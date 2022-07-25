突尼西亞總統強推新憲法擴權，連修憲委員會都沒看過的草案將由公投定勝負

文：饒珮琪（PeichiJao）

根據《半島電視台》（Al Jazeera）報導，突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied）於2021年12月宣布將於隔年7月舉行修憲公投，而從2021年7月因薩伊德發起的政變而關閉的議會，將繼續維持中止狀態，直至2022年12月的議會普選。

薩伊德預計於2022年7月25日舉行公投，卻在2022年6月30日才將憲法草案公開。此舉使突尼西亞陷入了不安的緊張情緒，同時加劇了社會的分歧；有些民眾認為此新憲法能為突尼西亞帶來嶄新的一頁；而薩伊德的反對者批評道，這項公投將為突尼西亞自2011年發展的民主進程劃下句點。

走過阿拉伯之春，突尼西亞願擺脫獨裁統治

突尼西亞是2010年阿拉伯之春（Arab Spring）的發源地，於2011年爆發的茉莉花革命更導致已執政23年的前任獨裁者班・阿里（Zine El Abidine Ben Ali）下台並流亡沙烏地阿拉伯；至此使突尼西亞在往後的10年，成為該區域唯一個擺脫獨裁，並成功完成民主轉型的國家。

然而，在民眾推翻獨裁政權的10年後，突尼西亞的民主政體又再次面臨挑戰。

《美國之聲》（Voice of America）指出，面對疫情處理不當而引發民怨的薩伊德，在2021年7月解僱了時任總理希沙姆・麥奇齊（Hichem Mechichi）並宣告中止議會進行，同時賦予自己行使行政權力，直到下一任總理誕生。

薩伊德展開了一人掌政的政治生涯，引發輿論批評，認為薩伊德正將突尼西亞帶回2011年阿拉伯之春以前的完全獨裁時期。

薩伊德在今年6月底提交憲法草案，該草案賦予他可以繼續連任、不受最多兩屆任期的限制。此外，還擴大總統職權、削弱國會監督行政權的權限。

然而，負責召集修憲委員會的主席貝萊德（Sadeq Belaid）卻對外表示，薩伊德公布的版本與委員會所提出的草案不同，對於新版本可能引發獨裁統治的疑慮，他決定撤回對憲法草案的背書。

救贖者或奪權者？評價兩極的薩伊德

據《BBC》報導指出，薩伊德將自己視為天選之人，即便他的獨裁作風對突尼西亞人民來說並不陌生。然而，薩伊德豐富的學術資歷、清晰且謹慎的言辭，以及深得人心的演講風格，的確使他與歷史上其他阿拉伯獨裁者有所區隔。

綜合印度英語電視台「世界一體」（WION）報導，突尼西亞經過了多年的政治將於與經濟停滯，薩伊德於2021年7月終止議會活動的作為，實際上獲得了廣大的支持。據《Al-Monitor》報導，即使外界批評薩伊德發動政變，他的支持者將其視為救贖者，原因是希望薩伊德能整頓當前的政治亂象，並嚴懲「腐敗」政客。然而，自薩伊德宣告於2022年7月舉行修憲公投以來，並未有消息證明該決定吸引了廣大支持。

該投下反對票？或直接抵制公投？

據《半島電視台》（Al Jazeera）整理，突尼西亞人民並未能在短短一個月內釐清究竟該「抵制投票」或是直接「投反對票」才是最正確的做法。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）指出，帶頭抵制公投的五個政黨認為，薩伊德發動了政變，因此他隨後的任何舉動都是不合法的，甚至無權發動公投；藉此呼籲人民不該參與這場破壞民主的投票。

而決意投出反對票的群體中，也不乏先前對薩伊德表示支持的民眾。其中一位不願具名的前薩伊德支持者更稱：「我現在很後悔先前做的所有事。這樣的憲政改變並不是我一直以來所追求的，我覺得被背叛了。這次的公投我會投下『反對』。」

人民對民主體制信心不足，為了經濟發展不擇手段

據《BBC阿拉伯語頻道》（BBC Arabic Television）的民調顯示，將近2萬3000個來自中東與北非國家的民眾認為，在民主制度之下，經濟的發展是更加萎靡的。其中有77％的突尼西亞人民更關心政府政策的有效性，而非政體的類型。

薩伊德雖在2019年以70％的得票率成為民選總統，然而民心漸失也進一步削弱了他的統治合法性。經過這次的修憲公投，究竟突尼西亞的人民能再次展現被統治者支配的恐懼，或是朝著獨裁政體進一步走去？外界分析，這場公投由於沒有明確的投票率門檻要求，因此通過的可能性極高。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範