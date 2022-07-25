突尼西亞總統強推新憲法擴權，連修憲委員會都沒看過的草案將由公投定勝負
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突尼西亞人民於2022年7月25日，針對現任總統薩伊德提出的修憲草案舉行公投；此新憲草案被視為薩伊德擴權的手段，除了賦予總統職位更多權力，甚至透過削弱議會及法院的影響力，以減少制衡總統的權力。
文：饒珮琪（PeichiJao）
根據《半島電視台》（Al Jazeera）報導，突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied）於2021年12月宣布將於隔年7月舉行修憲公投，而從2021年7月因薩伊德發起的政變而關閉的議會，將繼續維持中止狀態，直至2022年12月的議會普選。
薩伊德預計於2022年7月25日舉行公投，卻在2022年6月30日才將憲法草案公開。此舉使突尼西亞陷入了不安的緊張情緒，同時加劇了社會的分歧；有些民眾認為此新憲法能為突尼西亞帶來嶄新的一頁；而薩伊德的反對者批評道，這項公投將為突尼西亞自2011年發展的民主進程劃下句點。
走過阿拉伯之春，突尼西亞願擺脫獨裁統治
突尼西亞是2010年阿拉伯之春（Arab Spring）的發源地，於2011年爆發的茉莉花革命更導致已執政23年的前任獨裁者班・阿里（Zine El Abidine Ben Ali）下台並流亡沙烏地阿拉伯；至此使突尼西亞在往後的10年，成為該區域唯一個擺脫獨裁，並成功完成民主轉型的國家。
然而，在民眾推翻獨裁政權的10年後，突尼西亞的民主政體又再次面臨挑戰。
《美國之聲》（Voice of America）指出，面對疫情處理不當而引發民怨的薩伊德，在2021年7月解僱了時任總理希沙姆・麥奇齊（Hichem Mechichi）並宣告中止議會進行，同時賦予自己行使行政權力，直到下一任總理誕生。
薩伊德展開了一人掌政的政治生涯，引發輿論批評，認為薩伊德正將突尼西亞帶回2011年阿拉伯之春以前的完全獨裁時期。
薩伊德在今年6月底提交憲法草案，該草案賦予他可以繼續連任、不受最多兩屆任期的限制。此外，還擴大總統職權、削弱國會監督行政權的權限。
然而，負責召集修憲委員會的主席貝萊德（Sadeq Belaid）卻對外表示，薩伊德公布的版本與委員會所提出的草案不同，對於新版本可能引發獨裁統治的疑慮，他決定撤回對憲法草案的背書。
救贖者或奪權者？評價兩極的薩伊德
據《BBC》報導指出，薩伊德將自己視為天選之人，即便他的獨裁作風對突尼西亞人民來說並不陌生。然而，薩伊德豐富的學術資歷、清晰且謹慎的言辭，以及深得人心的演講風格，的確使他與歷史上其他阿拉伯獨裁者有所區隔。
綜合印度英語電視台「世界一體」（WION）報導，突尼西亞經過了多年的政治將於與經濟停滯，薩伊德於2021年7月終止議會活動的作為，實際上獲得了廣大的支持。據《Al-Monitor》報導，即使外界批評薩伊德發動政變，他的支持者將其視為救贖者，原因是希望薩伊德能整頓當前的政治亂象，並嚴懲「腐敗」政客。然而，自薩伊德宣告於2022年7月舉行修憲公投以來，並未有消息證明該決定吸引了廣大支持。
該投下反對票？或直接抵制公投？
據《半島電視台》（Al Jazeera）整理，突尼西亞人民並未能在短短一個月內釐清究竟該「抵制投票」或是直接「投反對票」才是最正確的做法。
獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）指出，帶頭抵制公投的五個政黨認為，薩伊德發動了政變，因此他隨後的任何舉動都是不合法的，甚至無權發動公投；藉此呼籲人民不該參與這場破壞民主的投票。
而決意投出反對票的群體中，也不乏先前對薩伊德表示支持的民眾。其中一位不願具名的前薩伊德支持者更稱：「我現在很後悔先前做的所有事。這樣的憲政改變並不是我一直以來所追求的，我覺得被背叛了。這次的公投我會投下『反對』。」
人民對民主體制信心不足，為了經濟發展不擇手段
據《BBC阿拉伯語頻道》（BBC Arabic Television）的民調顯示，將近2萬3000個來自中東與北非國家的民眾認為，在民主制度之下，經濟的發展是更加萎靡的。其中有77％的突尼西亞人民更關心政府政策的有效性，而非政體的類型。
薩伊德雖在2019年以70％的得票率成為民選總統，然而民心漸失也進一步削弱了他的統治合法性。經過這次的修憲公投，究竟突尼西亞的人民能再次展現被統治者支配的恐懼，或是朝著獨裁政體進一步走去？外界分析，這場公投由於沒有明確的投票率門檻要求，因此通過的可能性極高。
新聞來源
- Tunisia referendum: President Kais Saied seeks mandate to extend powers（BBC）
- Arabs believe economy is weak under democracy（BBC）
- Tunisian President Sacks Premier, Suspends Parliament（VOA）
- Hundreds rally in support of Tunisia's Saied（Al Monitor）
- Opponents of Tunisia’s new referendum unable to unite before vote（Al Jazeera）
- To vote or not to vote? That is Tunisia's constitutional question（Middle East Eye）
延伸閱讀
- 突尼西亞任命阿拉伯世界第一位女總理，是女權里程碑還是總統的魁儡？
- 美國高層一週內兩度致電突尼西亞總統，要求讓國家恢復「民主正途」
- 疫情經濟雙崩潰，突尼西亞總統開除總理、凍結國會，國會議長怒斥「對革命與憲法的政變」
- 《貿易的取捨》：阿拉伯之春給威權國家的警訊：不要指望經濟進步可以換得權力永續
- 《突尼西亞》：男女混校混班的教育政策，深深影響突尼西亞的精神文化
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：楊士範
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3：全球難民總人數首破億，逃難現場距離正常生活還有多遠？
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3藉由來賓廖芸婕往返40多國的經驗，細數物質、社會、法律，甚至心靈等難民實際可能遭遇的危機，並透過救援案例認識世界展望會周全而細膩的事工行動。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第3集已於6月30日播出。本集邀請跨國自由記者廖芸婕深入對談，藉由「難民生存」的核心命題帶領觀眾重新認識難民在身分、物質、心理、未來規劃等方方面面的艱難處境；過程中我們也會了解那些常伴難民左右的世界展望會事工，如何運用專業的事工模式，陪伴承擔苦難的人們步入重回正常的漫漫長路。
「看似遙遠的故事並不如想像中遙遠，無論身分地位，任何人都可能因為天災人禍在下一刻成為難民──這正是為何，我們必需彼此了解、互相幫助。」
凝視真實：全球難民現況與兒童困境
你知道嗎？每年的6月20日為聯合國訂定的「世界難民日」，用以紀念世界各地的難民，希望藉此引起人們對難民問題的關注，認識並尊重難民為社會做出的貢獻及犧牲。根據聯合國難民署統計，累積至今年5月全球已超過一億人流離失所，一方面是受到俄烏戰爭爆發的影響，二方面則是因全球不曾終止的區域性衝突所造成的結果。
其中，敘利亞內戰自2011年開始至今已經持續超過十年，因戰事不止而迫切需要幫忙的兒童數量不斷上升，但國際焦點與資源挹注卻漸漸淡出。根據聯合國兒童基金會於今年5月8日發布的聲明指出，光敘利亞境內的難民兒童就有650萬，若再包含逃亡到周邊地區的難民兒童總數，整體將近有1230萬名孩童需要幫助，甚至此數字已突破內戰危機爆發以來的最高記錄。
失落的一代：喪失表達與發聲權利的人們
當看到統計數字裡反覆出現「難民」一詞時，我們腦中直覺聯想的或許是人們逃離故土，翻山越嶺或遠渡重洋到全新的國度，四處尋找棲身之所的漂流故事。但事實上，難民不只因其情況不同而有明確的定義與區分，他們在法律認定上還受到眾多外在因素影響。根據聯合國難民署的定義，在不同情況下人們會被區分為以下三種身分：
1. 難民：因種族、宗教、國籍、政治觀點或特定族群身分等多種複雜的因素而受到戰爭、壓迫或暴力威脅，產生生命安危顧慮，不得不離開國界到其他國土，就屬於國際法所稱的難民。
2. 境內流離失所者：因自然災害、戰爭、壓迫或暴力威脅被迫離開自己的家園，但沒有越過國境，最終在國內顛沛流離的四處尋找安身之所的人們。
3. 尋求庇護者：抵達本國以外的國家後正在申請難民身份的人，而一名尋求庇護者必需證明他或她有正當理由畏懼在自己的國家受到迫害。
雖然有如此明確的定義，但來賓廖芸婕也補充，在聯合國難民署統計出的近9000萬難民中，真正具備難民身分者其實不到三分之一，因為要成為法律意義上的難民之前必須經過層層關卡的審核；另外超過一半，大約有5000多萬人都是境內流離失所者，但在極權統治、言論限縮的狀況下，我們其實難以聽見他們的聲音。
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數十年來以巴衝突帶來的影響在此地根深柢固，處處充滿權力不對等與權勢壓迫。像是軍隊影響居民活動自由、侵占土地農田、排放廢水到當地河川等，都讓居民生活相當困難，更甚至，軍隊還會勒索居民，若不從就砍伐居民的橄欖樹。但是，橄欖樹對巴勒斯坦人不但是重要的經濟作物，更是家族代代流傳的精神象徵──我曾目睹當地人跪在樹根前痛哭、跪拜，那種壓力是連生活一輩子的家園都無法擁有生為人的尊嚴，更甚至，一位父親該如何與孩子講述如此悲劇？
無論是權力壓迫或徬徨無助，人們都不可避免的面臨龐大的精神壓力，進而衍生家庭衝突、兒童暴力等負面循環。但幸好，世界展望會從2008年就投入南納卜勒斯計畫區從事救援行動，藉由相關機構設置，透過藝術治療給予心靈支持，讓孩子在混亂的環境中找到一個心靈壓力出口，也協助解決當地包括教育及家庭、醫療硬體不足、以及脆弱環境導致當地居民（特別是兒童）的長期心理創傷等問題。
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有位名為「莫商博」的伊索比亞青年在九歲時受到世界展望會的幫助，隨著他漸漸長大，這份愛在心中茁壯，數年之後他也加入了世界展望會成為工作人員。看著曾經的受援助者轉變為援助者，持續傳遞愛與希望，並從中獲得自我價值與成就感，主持人蔡尚樺也不禁感嘆，「扶助難民一時生活的潦倒，卻在不遠的未來轉換為實質的力量，反過來幫助更多的人，這也是真正正向的善的循環」。
長夜漫漫，如何幫助人們重迎黎明曙光？
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關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。