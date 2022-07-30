2022/07/30,
中東

【圖輯】赤貧與戰爭下的阿富汗悲歌：毒癮者與野狗遍布喀布爾山坡，如行屍走肉死活未知

【圖輯】赤貧與戰爭下的阿富汗悲歌：毒癮者與野狗遍布喀布爾山坡，如行屍走肉死活未知
Photo Credit: AP / 達志影像

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赤貧以及數十年的殘酷戰爭，如同韁繩般緊掐阿富汗國民的生計，無法倖免於難的家庭、感到絕望的人們轉而臣服於毒品的腳下。行屍走肉的毒癮者聚集於喀布爾的山坡或瀰漫惡臭的橋下，四處都是人類與野狗屍體，宛若陰間。

數百名吸食海洛因、鴉片和冰毒的男子散布在阿富汗首都喀布爾（Kabul）的山坡上，有的在帳篷內、有的躺在泥土上。一旁的野狗偷偷摸摸，期待著「好心的」癮君子施捨一點毒品給牠們，垃圾堆中到處都是因吸毒過量而亡的野狗屍體。

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阿富汗毒癮者將海洛因拿給毒癮上身的野狗吸食｜Photo Credit: AP / 達志影像

不過，此處的人類並無不同，他們如同行屍走肉般，安靜而孤獨的通過遺忘和絕望的界線，最終邁向死亡。

荒地上，一人臉朝下埋在土裡，一動也不動。美聯社記者諾魯奇（Ebrahim Noroozi）搖了搖男人的肩膀確認他是生是死，接著毒癮者稍稍將頭從土裡轉出，低聲表示自己姑且還活著。

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Photo Credit: AP / 達志影像

諾魯奇向他說道：「你快死了，努力活下去。」

「沒關係，死了也沒關係。」男人用疲憊的聲音回答。

諷刺的是，在生命脆弱的時刻，諾魯奇立即提供了一些水，而其他人卻給予他毒品。男人說自己名叫達伍德（Dawood），約莫十年前的戰爭讓他失去了一條腿。在那之後，他無法工作，生活隨之分崩離析。為了逃避，他不得不求助於毒品，隨之臣服於毒品的腳下。

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Photo Credit: AP / 達志影像

阿富汗是世界上最大的鴉片與海洛因生產國，目前也是冰毒的主要來源地。赤貧以及幾十年來殘酷的戰爭，除了近乎所有的家庭無法倖免於難，更助長了毒癮者的數量。

自從去（2021）年8月塔利班（Taliban）奪得政權、國際資金中斷、國內經濟崩潰，阿富汗的情況再度急轉直下。那些曾經能夠勉強度日的家庭發現他們的生計被切斷，許多人買不起食物，數以萬計的國民陷入窮苦的窘境。

如今，喀布爾周圍有越來越多毒癮者聚集，他們居住在公園、下水道、橋墩下以及開闊的山坡上。

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上百名毒癮者聚集於橋下吸食毒品，大多為海洛因與冰毒｜Photo Credit: AP / 達志影像

聯合國2015年一項調查指出，阿富汗當年有多達230萬人吸毒，相當於全國人口的5％。「7年過去，具體數字為何不得而知，不過據信是不減反增。」阿富汗毒品需求削減部（Drug Demand Reduction Department）的薩爾梅（Zalmel）博士說道。

另一方面，塔利班在近一年前發動了一場剷除罌粟種植的激進運動。與此同時，他們也繼承了前政府的反毒政策：把毒癮者送進集中營。

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被送進戒毒集中營的毒癮者正在等著被剃除毛髮｜Photo Credit: AP / 達志影像

今年夏天的某兩個晚上，塔利班武裝分子襲擊了毒癮者聚集的山坡以及橋下兩地區。根據負責登記的官員指出，他們清點了大約1500人。

這些毒癮者最終被趕至卡車與汽車上，接著送往阿維森那醫院（Avicenna Medical Hospital），該院曾經是美國軍事基地，於2016年被改建為毒癮治療中心。

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Photo Credit: AP / 達志影像

雖然名為毒癮治療醫院，實際上卻是喀布爾周圍最大的戒毒集中營。在那裡，毒癮者被剃除毛髮並關在營房裡長達45天，在痛苦的戒斷期間他們並未接受任何治療。

此外，無法獲得國際資金援助的塔利班政府，根本沒有足夠的經費來養活這群同時身為囚犯的病人，導致集中營的戒毒成效甚微。

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毒癮者的屍體被圍巾包裹放置橋下｜Photo Credit: AP / 達志影像

武裝分子襲擊後的一週，諾魯奇再度回到山坡與橋下，不過兩地又再度擠滿數百人。

山坡上，諾魯奇看見一位顯然不是毒癮者的男人在黑暗中徘徊。他用著微弱的手電筒亮光照著每個面孔，尋找多年前染上毒癮而離家出走的弟弟。

這位不願放棄的哥哥走遍各地，穿過猶如陰間的喀布爾，希望有朝一日能成功找回弟弟。

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Photo Credit: AP / 達志影像

橋下的工地上，汙水和垃圾的惡臭瀰漫開來。30歲的納澤（Nazer）似乎在眾多毒癮者中備受尊重，他化解衝突、調解紛爭。

納澤告訴諾魯奇，多數時間自己會待在橋下，但偶爾會回家。「毒癮已經蔓延整個家庭。」他說道。

當諾魯奇驚訝的發現橋下的洞穴又被毒癮者填滿時，納澤笑了。「這再正常不過。」他說。「一天接著一天過去，他們變得越來越多，永遠都不會結束。」

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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航


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2022/07/28,
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與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件

與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件
Photo Credit：台灣世界展望會

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納伊姆在很小的時候就失去父母，因此納伊姆的童年是在無人照顧、疏於關注的情況下長大，這使他變成一個內向的男孩，害怕在公共場合說話，面對挑戰要有如此大的勇氣更是不容易。

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Photo Credit：台灣世界展望會

「有一天，我看到幾個男孩在開會，他們討論的內容吸引了我。」納伊姆問了其中一個男孩，了解到他們是兒童論壇的成員，於是，他帶著好奇開始參加論壇活動，「我從來不知道兒童權利是什麼，參加完論壇課程後，我才驚覺原來自己就是童工和受虐孩童。」納伊姆激動地說。此後，他積極參加各種培訓，更近一步參加領導活動， 那個曾經在公共場合說話害羞的男孩開始教別人如何自信地說話。

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