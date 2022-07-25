菲律賓一位前市長參加女兒畢典遭槍殺，疑因兇手不滿被控網路誹謗
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7月24日，菲律賓拉米坦市前市長弗里蓋出席女兒畢業典禮時遭槍殺，共3人身亡。嫌犯尤摩爾被逮捕後告訴警方，他認為弗里蓋參與了巴西蘭省的毒品交易而行刺，而警方則稱尤摩爾疑因不滿弗里蓋生前對他提出了網路誹謗訴訟而懷恨在心。
菲律賓在7月24日下午發生了一起罕見的校園槍擊事件，這天是位於奎松市的馬尼拉雅典耀大學（Ateneo de Manila University）畢業典禮，有3人在這起槍擊事件中喪生，其中包括一名來自菲律賓南部動盪地區的的前市長。
綜合媒體報導，受害者包括來自南部巴西蘭省（Basilan）的拉米坦市（ Lamitan ）前市長弗里蓋（Rose Furigay）和她的助理，還有一名大學保全人員，而弗里蓋的女兒是畢業生，也遭到槍傷，警方表示她情況穩定。
《路透社》報導，奎松市（Quezon City）警長麥迪納（Remus Medina）表示，犯嫌在與校園保安人員的槍戰中受傷，在追車後被捕，目前已被拘留並接受審訊。麥迪納透露，弗里蓋是將參加女兒在菲律賓最負盛名之一的馬尼拉雅典耀大學法學院畢業典禮時被槍殺，校方在槍擊案發生後便中止畢業典禮的進行。
報導指出，嫌犯在畢業典禮上沒有親屬，他也是拉米坦市的當地人，而該市是阿布沙耶夫（Abu Sayyaf）的據點，這是一個以搶劫和綁架而聞名的親伊斯蘭國極端組織。
這起槍擊案發生在菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）於25日發表第一次國情諮文的前夕，小馬可仕24日在一份聲明中說：「我們承諾執法機關將徹底、迅速地調查這些殺戮事件，並將有關人員繩之以法。」
《路透社》指出，菲律賓發生過零星的槍擊事件，擁槍者必須獲得許可才能在公共場合攜帶槍支。由於一般菲律賓的私人保全人員都會攜帶手槍或霰彈槍，因此在購物中心、辦公室、銀行、餐館甚至學校都能常見到這些具殺傷力的武器。
兇手疑因被控網路誹謗心生不滿
菲律賓媒體《詢問者》報導，嫌犯尤摩爾（Chao Tiao Yumol）是一名醫生，據稱他告訴警方刺殺弗里蓋的動機，是因為認為弗里蓋參與了巴西蘭省的毒品交易。弗里蓋的發言人兼代表律師兼季里諾・艾斯奇拉（Quirino Esguerra）則駁斥「純屬謊言」，尤摩爾沒有證據支持弗里蓋涉入毒品交易的指控。
警方表示，自稱反毒鬥士的尤摩爾曾對杜特蒂政府時期的反腐敗專員格雷科・比利時 （Greco Belgica）提出貪污腐敗指控，指控其涉嫌縱容毒品嫌疑人。
奎松市警長麥迪納稍早時表示，：「這看起來是一起有針對性的刺殺」因此這槍擊案是「孤立的」。麥迪納稱，由於弗里蓋曾對尤摩爾提起網路誹謗的訴訟，所以尤摩爾懷恨在心。季里諾指出，尤摩爾曾在臉書發布針對弗里蓋的惡意貼文，因此弗里蓋家人和市政府其他官員共對尤摩爾提起70多起網路誹謗訴訟。
季里諾還提到，尤摩爾是一名「逃犯」，他在2021年1月以來就一直躲藏著，因為此前面臨著7項網路誹謗的逮捕令和一項間接蔑視法庭罪，也放棄了保釋。季里諾表示，在槍擊案發生前，尤摩爾並沒有出現對弗里蓋生命造成威脅的跡象。
至於弗里蓋的丈夫、現任拉米坦市市長羅德里克，季里諾透露羅德里克和家人對這起事件感到非常震驚與難過。
《聯合早報》報導， 弗里蓋的家族長期掌控拉米坦市的政治，她共擔任了三屆市長，但礙於憲法的任期規定而沒有在今年的大選中尋求連任。弗里蓋是在2013年接替丈夫羅德里克當選為拉米坦市長，而羅德里克是從2004年擔任市長至2013年。而在今年大選，羅德里克又回鍋成功當上新一屆市長。
新聞來源：
- Three dead in graduation shooting at top Philippines university（路透社）
- Ateneo gunman’s drug allegations vs ex-mayor ‘pure lies’ — family lawyer（詢問者）
- 馬尼拉槍擊案槍手落網 警方：這是一起刺殺事件（聯合早報）
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
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若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
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認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹