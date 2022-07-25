菲律賓一位前市長參加女兒畢典遭槍殺，疑因兇手不滿被控網路誹謗

菲律賓在7月24日下午發生了一起罕見的校園槍擊事件，這天是位於奎松市的馬尼拉雅典耀大學（Ateneo de Manila University）畢業典禮，有3人在這起槍擊事件中喪生，其中包括一名來自菲律賓南部動盪地區的的前市長。

綜合媒體報導，受害者包括來自南部巴西蘭省（Basilan）的拉米坦市（ Lamitan ）前市長弗里蓋（Rose Furigay）和她的助理，還有一名大學保全人員，而弗里蓋的女兒是畢業生，也遭到槍傷，警方表示她情況穩定。

《路透社》報導，奎松市（Quezon City）警長麥迪納（Remus Medina）表示，犯嫌在與校園保安人員的槍戰中受傷，在追車後被捕，目前已被拘留並接受審訊。麥迪納透露，弗里蓋是將參加女兒在菲律賓最負盛名之一的馬尼拉雅典耀大學法學院畢業典禮時被槍殺，校方在槍擊案發生後便中止畢業典禮的進行。

報導指出，嫌犯在畢業典禮上沒有親屬，他也是拉米坦市的當地人，而該市是阿布沙耶夫（Abu Sayyaf）的據點，這是一個以搶劫和綁架而聞名的親伊斯蘭國極端組織。

'WE JOIN THE PEOPLE IN THEIR GRIEF.'



Former VP Leni Robredo takes to social media to mourn the death of ex-Lamitan City Mayor Rose Furigay, who was killed in a shooting incident at the Ateneo de Manila University on Sunday afternoon. | 📸: Leni Robredo/FB via @dnvrdelrosario pic.twitter.com/g0F9q3xMpn — Inquirer (@inquirerdotnet) July 24, 2022

這起槍擊案發生在菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）於25日發表第一次國情諮文的前夕，小馬可仕24日在一份聲明中說：「我們承諾執法機關將徹底、迅速地調查這些殺戮事件，並將有關人員繩之以法。」

《路透社》指出，菲律賓發生過零星的槍擊事件，擁槍者必須獲得許可才能在公共場合攜帶槍支。由於一般菲律賓的私人保全人員都會攜帶手槍或霰彈槍，因此在購物中心、辦公室、銀行、餐館甚至學校都能常見到這些具殺傷力的武器。

兇手疑因被控網路誹謗心生不滿

菲律賓媒體《詢問者》報導，嫌犯尤摩爾（Chao Tiao Yumol）是一名醫生，據稱他告訴警方刺殺弗里蓋的動機，是因為認為弗里蓋參與了巴西蘭省的毒品交易。弗里蓋的發言人兼代表律師兼季里諾・艾斯奇拉（Quirino Esguerra）則駁斥「純屬謊言」，尤摩爾沒有證據支持弗里蓋涉入毒品交易的指控。

警方表示，自稱反毒鬥士的尤摩爾曾對杜特蒂政府時期的反腐敗專員格雷科・比利時 （Greco Belgica）提出貪污腐敗指控，指控其涉嫌縱容毒品嫌疑人。

The suspect in Ateneo shooting, identified by the Quezon City Police District (QCPD) as Chao Tiao Yumol, is now under the police custody at Camp Karingal following his arrest on Sunday afternoon. (Photos by Michael Varcas/The Philippine STAR) pic.twitter.com/5utmvRWbgd — The Philippine Star (@PhilippineStar) July 24, 2022

奎松市警長麥迪納稍早時表示，：「這看起來是一起有針對性的刺殺」因此這槍擊案是「孤立的」。麥迪納稱，由於弗里蓋曾對尤摩爾提起網路誹謗的訴訟，所以尤摩爾懷恨在心。季里諾指出，尤摩爾曾在臉書發布針對弗里蓋的惡意貼文，因此弗里蓋家人和市政府其他官員共對尤摩爾提起70多起網路誹謗訴訟。

季里諾還提到，尤摩爾是一名「逃犯」，他在2021年1月以來就一直躲藏著，因為此前面臨著7項網路誹謗的逮捕令和一項間接蔑視法庭罪，也放棄了保釋。季里諾表示，在槍擊案發生前，尤摩爾並沒有出現對弗里蓋生命造成威脅的跡象。

至於弗里蓋的丈夫、現任拉米坦市市長羅德里克，季里諾透露羅德里克和家人對這起事件感到非常震驚與難過。

《聯合早報》報導， 弗里蓋的家族長期掌控拉米坦市的政治，她共擔任了三屆市長，但礙於憲法的任期規定而沒有在今年的大選中尋求連任。弗里蓋是在2013年接替丈夫羅德里克當選為拉米坦市長，而羅德里克是從2004年擔任市長至2013年。而在今年大選，羅德里克又回鍋成功當上新一屆市長。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範