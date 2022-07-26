108課綱首屆高中生不只玩IG和抖音，還會組團解決社會問題！

說這是一場「首屆108課綱高中生」的畢業測試賽也不爲過，這場絕無僅有的「Social Designer 2022 中學生社會設計個案挑戰賽」中讓人看出，這群新鮮的高中生除了讀書和考試，真有能力解決社會問題！

跨海參賽踴躍改變挑戰

挑戰賽主辦人、曾任關鍵評論網新聞主編、成功大學數位媒體經理的「學習家有限公司」創辦人羊正鈺致詞時表示，重要的從來不是有沒有得獎，而是在解決問題的過程中學到什麼？即便發現自己的不足，也才知道未來要努力的方向。

創辦人暨執行長羊正鈺主辦第一屆「Social Designer 2022 中學生社會設計個案挑戰賽」。從四月下旬起不到一個月的時間就號召了116隊（近500位中學生）報名，而且來自全台22個縣市，連離島的澎湖、甚至還有越南胡志明市的同學；不只是體制內學校，還有實驗學校、自學生跨年級、跨校、跨縣市組隊參加。

Photo Credit - 學習家 總決賽當天，所有進入決選的各組勇敢上台發聲自己的行動。

活動於7/17揭曉得獎組別，歷經三個月賽程，透過議題組織出題，參賽學生從多組「未來大人物」組織身上延伸出社會參與的議題，如移工（One-Forty）、教育（美感細胞）、貧窮（人生百味）、國際合作（台灣數位外交協會），同時還有氣候變遷（地球公民基金會）社會問題中分析問題、訪談受眾、發展解決行動、還要親自實踐、不斷優化提案才有機會一路挺進總決賽。

激烈競賽的活動更邀請了關鍵評論網媒體集團創辦人暨內容長楊士範（Mario）擔任評審之一，實際參與並評選出優秀團隊後，Mario分享：「我們看到團隊中已經有人採取非常積極且有成果的行動感到非常驚艷。這僅是一個短短幾個月的挑戰賽，而且還跨到了暑假和較為嚴重的疫情，但他們依然可以提出很清楚的論述、想法，並且採取具體的行動，真的令人佩服。」

Photo Credit - 學習家 Mario在評審過程中，看到已有團隊積極且有成果的行動感到非常驚艷。

擔任移工議題參與的組織、同時也為「未來大人物」的One-Forty創辦人陳凱翔也分享：「移工是過去很常被忽略、但現在卻已經是台灣一家人的角色。從初賽到決賽，讓這群參賽的中學生去找出對移工的標籤，並設計如何用行動打破這些標籤，很多學生的表現甚至是自己組織從沒想過的方式，透過活動不只是對多元族群友善、更能拓展國際觀。」

Photo Credit - 學習家 One-Forty創辦人陳凱翔擔任議題組織，甚至從高中生身上獲得了從沒想過的好點子。

讓大人也驚艷的未來大人物

拿下一般組第一名的是來自高雄和新竹的「永創者團隊」，他們在實作階段透過各種方式「減塑」，例如跟循環杯「uCup」簽約、跟高雄市環保局、各級學校和超商、飲料店合作，以超強的執行力獲得評審青睞！第二名則是來自台南、雲林、高雄、新竹的「網路性世代」望重新設計教育現場的「性教育」，透過焦點訪談、專家諮詢和審議會等形式提倡將中學生觀點納入課綱，更因此受邀上了知名Podcast節目「談性說愛」一周內創造兩萬多人討論！第三名是新北市的「民胞物與」，他們將移工議題結合「海龜湯」跟「劇本殺」遊戲來改變學生對移工刻板印象，並且進一步融入公民課程，在校園中帶出影響力。

Photo Credit - 學習家 一般組第一名的「永創者團隊」。

國際組的團隊不僅要用英文寫企劃，簡報也須以英文進行。第一名「Light House」透過公共政策平台提出「改善《社會救助法》的中低收入戶申請補助條件」連署，更進行「人生遊戲：飄移的起跑線（Priviledge Walk）」讓參與者體驗人生的不平等並進行反思，並透過影音創造社群擴散！第二名「SDJ」透過「模擬聯合國」讓更多學生從不同的視角來看到移工議題、以減少移工歧視的問題。第三名的「Chaos」為了使台灣學生更認識邦交國St. Kitts and Nevis，創過影片來做數位外交、促進兩國文化交流，數位外交協會未來還打算帶他們去見該國「在台大使」提案！

Photo Credit - 學習家 國際組第一名「Light House」。

同為評審之一、同時也為未來大人物的「國際城市浪人育成協會」共同創辦人張希慈會後分享：「這群高中生具備了很成熟且深度分析問題的能力，甚至比預想更高；相較於比起年紀較大的團體，他們展現了勇敢的特性，例如探討：性平、社會實驗等行動，都是容易遇到負面聲音、易被社會挑戰的，但他們卻勇於選擇可能會失敗、卻很勇敢執行的行動，都是在活動過程中看到源自於這群高中生的驚喜。」

而Mario同時也擔任關鍵評論網未來大人物評審團召集人角色，看這群「未來的未來大人物」參賽過程更有感受：「關鍵評論網媒體集團每年都會舉辦的「未來大人物」徵選，一直鼓勵大家採取行動，雖然這群中學生有些提案僅在提案階段，在比賽之後或許也不會繼續下去，但我很期待他們記住這幾個月的感覺、想法和感動，並在未來人生所有階段都持續往想要做的事情，用同樣的態度和積極去面對和努力。」

Social Designer 2022 中學生社會設計個案挑戰賽活動官網：https://socialdesigner2022.com/

核稿編輯：王銘岳