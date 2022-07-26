要看德文書，有哪本推介？

時有人請我推介德文書，我多叫他們自己去歌德學院圖書館走一趟，看看哪本心儀，借或買來一讀。

事因看書是很個人的口味，甲之蜜糖，乙之砒霜。我看得津津有味的，你未必感興趣，反之亦然。尤其是我不認識的人，不知道他們的喜好和品味，貿然推介的話，未必適合。香港德文書最齊全的地方，必是歌德圖書館。在對著維港美艷景色的落地大玻璃前，細看那本書最吸引自己的目光，然後揭開試閱頭幾頁。要是有一見如故之感，那就是對的書；要是看來無味，那就把它放下，再拿起下一本。

看德文書，不只是學德文，還有細味德文出版業界的精緻和細心，細賞封面和封底的設計，插圖的用心，以及內頁圖片的驚喜。德文書的書脊，文字從下到上，與英文書相反。每種書各有特色：《Reclam》系列的袋裝古典名著和《Diogenes》出版的德文和翻譯小說，都只有一行行的字而沒圖；然而《Taschen》的大圖冊，充滿豐富的彩色插圖，所用的紙也光鮮亮滑。因此，不會德文的人都愛揭《Taschen》圖冊。歌德圖書館還有一本本圖畫書，稱為Wimmelbücher。它們是德國小孩認識世界的第一課，在絢美的圖畫上認識動物、都市、學校、鄉村、郊野，在上幼稚園前已對世界有份好奇和聯想，教人期待真實世界中比圖畫更漂亮的風景。

在地鐵拿著一本德文書，幻想自己置身於慕尼黑地鐵中。在一行一列的德文字中，投身到千里以外的歐陸世界，戴上耳機，聽著音樂，好像那時在慕尼黑的瑪莉安廣場上車，在奧林匹克公園下車，而忘掉自己處身於油麻地與太子。你會覺得與別不同，在身旁搭客都在看手機影片或報紙時，只有你拿著德文書，一份吸引人的氣質散發開去。要是看見閱德文書的人，我一定會讓座予之，讓他舒服地探究卷中宇宙，投身於歐洲的鐵路世界。想起讀中學時每早坐地鐵上學，不時遇到位男士，總是坐在近玻璃位置上讀日文書，而且只有文字，沒有圖片，看來是小說。我不知道他是否日本人，但一定是有文化修養之士。

港人近兩年都很少出外旅遊，唯有在心靈上接近德國，最好的方法正是閱讀德文。未去德國前，我對德國的認識就來自教科書和其他德文書。上完德文課後搭車回家，在車上細閱書本，就像延續德國之旅，一直到達家門。一切都這麼近，那麼遠，原來德國就握在手中。這幾年縱然未有機會出遊歐陸，但從閱讀間豐富了自己，發現自己對德國的認識，一點不遜本地人。

對於閱讀德文書，我沒有推介，因為最美好的一面，都由自己發掘。尋見心靈契合的一卷，在外猶置身德國，是最大的幸福。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於此。