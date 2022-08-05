《台馬客家帶的族群關係》：北台灣客家帶「浪漫台三線」，歷史上是一條剝削的鍊索

我們想讓你知道的是
台馬客家的族群關係，以台灣台三線客家帶和馬來西亞的柔佛河婆客家帶作為比較對象，觀察其族群內部和族群外部不同關係的呈現，並從語言、宗教、產業、家庭、社會組織五大制度化文化社會層面，剖析它們可能出現的和諧、區隔、緊張或衝突的樣貌。
文：張維安、劉堉珊、劉瑞超
第4章 北台灣客家帶浪漫台三線的浮現
（前略）
三、連結國際市場及戰備道路
（一）國際經貿的剝削鍊索
這條道路從漢人入墾開始就不是以偏鄉的面貌獨自存在，而是和全球經貿聯繫在一起，「茶、糖與樟腦，是1860至1895年間，台灣的三大出口品。」台三線即是重要的茶產地，對照林滿紅的《茶、糖、樟腦業與台灣之社會經濟變遷》一書，茶的產地幾乎是沿著今天台三線的中北部丘陵段而展開，產業的運輸需求，促使地方聯絡道路初步形成，終成今日台三線的前身（陳世慧，2009：72）。
從世界體系的角度來看這條路，實際上就是一條剝削的鍊索（林滿紅，2008；轉引自何家齊，2019）。台灣在西元1863年開港通商以後，因為茶和樟腦出口的關係，逐漸踏實了這條道路。
由於樟腦主要產地為大嵙崁溪（今大漢溪）、大甲溪、大安溪、鳳山溪、後龍溪上游的內山區域，所以大嵙崁（大溪）、三角湧（三峽）、鹹菜甕（關西）成為當時重要的樟腦集貨中心，清政府亦將「腦館」設於艋舺、竹塹、後龍、大甲等處，因此開發樟腦如同開發內山（溫振華，2015）。客籍漢人入山焗腦的漢原互動，已經有很多論文，倒是「樟之細路」（Raknus Selu Trail）在客委會與千里步道聯手推出之後，勾勒出台三線周邊像微血管一樣的路網，提供我們關於這條路上往來人士，及各式場景的想像。
台灣的西北部山麓地帶，早期是平埔族道卡斯族、巴宰族，與賽夏、泰雅等族群的居住地，自漢人入墾以來，堆置土牛，畫界設隘，招募隘勇巡防。隨著移民日增，與對山區資源的需求，這條區隔不同族群的界線，逐漸往東側推移。
三百多年來，這條帶狀邊境上的人民，不時上演著漢人越界拓墾、原漢衝突，和同屬漢人的閩客籍移民械鬥的事件。然而，為了生活與生存，仍舊有原住民與漢人進行物資交易，閩客移民共同組成墾號、銷售物產，客家人與平埔族合作開墾、採樟製腦、擔任隘丁，民亂之際合組義軍守護家園，客家人與原住民聯手反抗日本統治，日籍學者深入調查民族與山林資源，西方人士深入村落行醫與宣教等等情事（台灣千里步道協會，n. d.）。
樟之細路不等於台三線，比較像台三線向周邊延伸的小路、是台三線的支流，國際經貿的剝削鍊鎖本地端的微血管。鄧慧純（2018）在〈樟之細路：浪漫與慢行的大道〉一文中說：「2018年，全長四百多公里的國家級長程步道『樟之細路』正式被命名，這條之前不曾出現在地圖上的路徑，主要沿著以客家聚落為主的台三線，縱向串連舊有的古道、農路、郊山步道而成。此地域昔日是大片的天然樟樹林，先民入山伐採煉腦，成就台灣樟腦王國的名號，也是帶領台灣通往19世紀大航海時代與世界連結的路徑。」台三線和周邊的小路共同構成了一個將在地山林經濟物資送往貿易港口的鎖鏈。
台三線經濟作物和國際經貿的連結中，茶葉也扮演著非常類似的角色，茶業的發展連動了台灣島內的交通發展，黃卓權（2006：14；轉引自何家齊，2019）更將台三線從峨眉經北埔、竹東、橫山，轉入芎林，經五龍鹿寮坑，越過飛鳳山古道通往關西，再從關西越過銅鑼圈柯子崎古道，經龍潭到三坑仔稱為「茶路」中的陸路。董昱指出在這個運轉中，龍潭具有重要的地理位置，是舊時茶葉運送古道的終點，也是水路運輸的起點。
過去桃竹苗的茶葉產量佔全台60%，經由古道運送至龍潭，再轉往三坑的古渡船頭送到大溪，乘著大漢溪的水流至台北大稻埕、外銷各地，形成綿密的運輸網絡（董昱，2017）。茶葉的種植和生產與樟腦一樣，一直和國際市場聯繫在一起。正如陳板所言，「台灣日本時代，台灣最大的茶區在關西，第二大茶區在銅鑼圈，全部在台三線上面，所以在台三線上面，非常多種茶的，種出來的茶大部分都賣茶菁，就是說茶摘下來，稍微晒一下再去到大稻程，再重新分類賣出去。」（陳沿佐、徐榮駿，2016）
茶葉的生產和國際貿易的關係是無庸置疑的，而台三線在茶貿易的國際連結上扮演著重要角色。關西台紅茶業文化館展示的台灣茶葉輝煌外銷歷史：「我們的茶出口到過全世界八十六個港口」，「從歐美、肯亞、伊朗到智利，台紅茶葉的足跡遍布五大洲」；另外東方美人茶的故事內容，也是茶葉國際貿易的佐證：傳說是1960年左右，膨風茶在英國舉辦的世界食物博覽會上得銀牌獎，而獻給英國女王伊麗莎白二世品嘗。女王品嘗後，讚不絕口，賜名「東方美人茶」（維基百科，2021）。
除了焗腦、茶葉之外，焗香茅、蠶絲、竹林資源也扮演相似的角色，這些產業都是以國際貿易項目的身分存在，促進了這條道路進一步蛻變和發展。
（二）治政權的戰備道路
如同布勞岱爾（Braudel，2002：339）在《地中海史》說到：「如果沒有暢通的道路，地中海也就談不上有統一性」。道路建設是國家加強空間統治的手段，從中國歷史上的驛道、前哥倫布時代的美洲道路、古羅馬帝國的路網，皆說明了道路除了具備經濟功能外，也與政治功能密切相關（周永明，2015）。清代、日本時代和民國時期的國家政策都分別促進了台三線上長寬不一，規模不同的各段道路之轉型。作為鞏固國防戰備道路的角色，從日本時代以來逐漸具有其重要性。
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Photoshop教學解壓縮：化妝、表情都可以AI一鍵調整！5個你不能不會的實用功能大集合
我們想讓你知道的是
這篇文章將帶來5個超實用的Photoshop教學，不論你是攝影、插畫或設計相關的創意工作者，這些技巧都能讓你的工作事半功倍！
Photoshop大家都認識，P圖更是成為我們日常用語，但你可能不知道除了P圖外，Photoshop還能做很多事。從照片編輯、插畫到海報設計，就讓我們帶你來看看Photoshop最新的超實用功能吧！
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技巧一：讓AI幫你快速模擬妝容效果
Neural Filters是Photoshop新推出的功能，藉由Adobe Sensei驅動的機器學習讓圖像編修流程大幅加速。例如其中的「化妝轉移」濾鏡，可以讓攝影師不論在前期與造型師、創意團隊溝通，或者後期修圖過程中，都能更具體地模擬出妝容在模特兒臉部的樣子，尤其眼妝與唇妝的效果最為顯著。
首次使用Neural Filters時需要先在軟體中下載濾鏡，濾鏡套用後可以即時切換Before/After預視效果。在輸出選項方面，可以依照需求選擇建立新圖層、智慧型圖層、遮色片或新檔案的方式，對使用者來說非常方便。
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 化妝轉移
技巧二：臉部表情控制救星 一鍵生成完美笑容
拍照時難免忘記要露齒笑，或是在快門按下的瞬間眼神不小心飄走，檢查檔案時才發現這些小凸槌，現在再也不用擔心，只要在Photoshop輕鬆點擊一下就通通搞定。同樣是Nerual Filters中的功能，智慧型肖像可以在幾秒鐘內，利用PS液化方式替肖像照的人物修出笑容，調整眼睛的視線方向，甚至透過調整膚況與髮量改變人物的視覺年齡。
Neural Filters在macOS 10.15之後的版本、Windows 10及更新版本的作業系統上都能使用，記得更新你的Adobe Photoshop，趕快一起來試試看這些神奇的新功能吧！
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 智慧型肖像
技巧三：畫出人物臉部陰影與反光的聰明方法
嘿！你還在慢慢切換顏色來畫角色臉上的陰影與反光嗎？使用PS筆刷工具與調整「圖層混合模式」，讓插畫工作流程更直覺。首先新增一個透明圖層，以低透明度的灰色畫出陰影分佈位置，然後調整「圖層混合模式」選擇「色彩增值」，就能快速做出陰影的效果。
反光部分則使用高明度的淺黃色或者白色，在新增的透明圖層上畫好分布位置，像是鼻樑、額頭和下巴等，最後在「圖層混合模式」選擇「覆蓋」，完美的反光就完成了。調整完圖層混合模式後，還可以用色彩平衡調整陰影與反光的顏色，更符合圖片整體的色調。
PS快捷鍵：B筆刷工具
技巧四：Illustrator向量圖檔直接貼上超easy
Photoshop與Illustrator幾乎是每位設計師電腦裡的必備軟體，2022年新版Photoshop的更新功能讓兩者之間的相互整合更加流暢。在Illustrator中繪製完成的向量物件，可以直接複製貼上到Photoshop，而且現在更多了一個貼上為「圖層」的選項，讓使用者更方便接著用強大的PS筆刷與濾鏡製作質感效果，這個功能不論在海報設計還是banner設計上都非常實用。同樣地，在Illustrator建立的文字也可以直接在Photoshop中貼上繼續編輯，讓你的創意心流不間斷。
PS快捷鍵：control/cmd + V貼上
技巧五：使用物件選取工具圖中元素秒擷取
平面設計師經常需要從圖像中，擷取部分的元素當作設計素材。魔術棒或者磁性套索都是大家常用的功能，不過這次要介紹的是比上述工具都更迅速的「物件選取」，這也是Adobe近期應用機器學習開發的功能之一。
只要點擊選取工具中的「物件選取」，Photoshop就會在幾秒中內判斷圖片中的物件，接著勾選「物件尋找工具」，只要將滑鼠移到畫面中，反白區域就是偵測到物件。這個功能也很適合用來去背，當物件偵測完成後，右鍵點擊「反向選取」就能選到背景，接著就能刪除或者更換你所需要的背景色。
「物件選取」與「選取主體」這兩個功能的不同之處，在於前者可以更快速地協助我們選取畫面中的多個元素，後者著重在辦別單一的主要元素。此外，這些新的選取工具最適合應用在圖中元素邊界很明確，或者背景與主體對比強烈的圖片呦！
PS快捷鍵：W選取工具
創意工作沒有標準答案，專業工具的使用方式也可以很多元。Adobe不斷強化既有工具、推出新功能，是創意工作者實踐靈感的最佳夥伴，現在就上官網探索更多Photoshop功能吧！