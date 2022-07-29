今日本土新增2萬2983例，死亡57例：呼籲接種幼兒莫德納疫苗防止MIS-C，明日起客機貨艙免清消

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增2萬3289例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬2983例本土個案及306例境外移入；另確診個案中新增57例死亡。

疾管署署長周志浩表示，因國際疫情持續延燒中，所以境外移入確診案例較多；而新增本土病例與過去幾日相比，呈現微幅的下降，但下降幅度已趨緩；死亡個案則是仍維持陸續下降的趨勢。

羅一鈞說明，今日年紀最輕的死亡個案為一名30多歲男性，已接種3劑疫苗，因創傷性腦出血病史長期臥床，22日因蜂窩性組織炎住院，入院時採檢確診，26日肺炎合併呼吸衰竭、蜂窩性組織炎過世。

兒童MIS-C已接近高峰，羅一鈞呼籲家長帶幼兒接種幼兒莫德納疫苗

羅一鈞表示，今日兒童重症共8例MIS-C，曾在5、6月確診COVID-19，目前5位已出院、3位持續住院治療中。3位住院MIS-C患者中有1位合併輪狀病毒感染、1位合併黴漿菌感染，是國內首見MIS-C合併病毒或細菌感染案例。

目前MIS-C個案多來自於5月底、6月初的這一波疫情，羅一鈞認為，目前已接近高峰期。

目前國內兒童重症累積136位，5歲以下佔三分之二、6-12歲佔三分之一，上一次分析時約是各半，且0-5歲較6-12歲少，顯示現在年齡層已經翻轉，主要於MIS-C及疫苗接種情況有關。

羅一鈞分析，在目前70例MIS-C個案中，只有9位是接種過1劑疫苗、1位接種2劑疫苗，現在6歲以上普遍有接種疫苗的情況下，MIS-C比較容易發生在5歲以下未接種疫苗的幼兒，強烈呼籲家長盡早帶孩童打幼兒莫德納疫苗，打一劑疫苗對於MIS-C的保護效果至少有九成以上。

莊人祥補充，5-12歲學童第一劑接種率為75.8%，第二劑則因25.1%的學童在最3個月內確診，所以目前的接種率是42.4%；而昨天5歲以下幼兒接種莫德納疫苗6730人次，總共累計7萬1774人次，佔該年齡族群的8.9%

客機貨艙免清消，加速旅客通關等待速度

莊人祥說明，機場檢疫過程其中有一關是等行李清消，主要是在航空器貨艙需要40、50分鐘的清消時間，昨日經過專家會議進行檢討，考量國內外疫情狀況、防疫效益與機場作業的效率，在工作人員都有適當的防護及配套措施下，7月30日0時起取消目前的貨艙消毒，只保留行李在上輸送帶時的噴灑消毒，而轉機行李免消毒。

王必勝補充，在先前的指引中客機貨艙須做消毒與靜置，但專家們考量到目前疫情情況與當時不同，在加強所有人員的防護與定期檢驗的配套之下，認為是可以放寬的，放寬後能夠縮短機場作業、旅客通關的等待時間。

莊人祥也提到，因目前入境旅客機場採檢陽性率仍高，且都為BA.5的新型變異株，客艙消毒仍維持先前規範。

防止BA.5大規模染疫，王必勝：維持現行的防疫措施

王必勝說明，即使全球整體確診趨勢已下降一些，但東亞如日本、韓國都屢創新高，甚至都仍不見高峰。雖然我國與其他國家還有一些不同的措施，不過並不排除一天最高5萬例的可能性。

王必勝表示，目前BA.5的本土案例現在有11例，接機相關的7例、北部1例、南部3例，預期還是會出現本土的BA.5、BA.4個案。因此，目前仍會維持現行的防疫措施，並持續觀察鄰近國家疫情升溫速度與後續效應，包括死亡人數、死亡率、重症比例、對醫療量能的壓迫等等。

中元普渡到來，王必勝認為防疫措施不影響宗教活動，呼籲戴好口罩

王必勝認為，現行的防疫政策限制很少，已經不會妨害到宗教團體、民眾進行相關節慶活動。但仍建議，若無法與不特定對象保持社交距離，仍應做好戴口罩、勤洗手等基本防疫措施。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範