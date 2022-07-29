今日本土新增2萬2983例，死亡57例：呼籲接種幼兒莫德納疫苗防止MIS-C，明日起客機貨艙免清消
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目前MIS-C個案多來自於5月底、6月初的疫情，羅一鈞認為，目前已接近高峰期，但也發現MIS-C更容易發生在5歲以下未接種疫苗的幼兒。目前幼兒疫苗接種率8.9%，羅一鈞強烈呼籲家長盡早帶孩童打幼兒莫德納疫苗，打一劑疫苗對於MIS-C的保護效果至少有九成以上。
中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增2萬3289例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬2983例本土個案及306例境外移入；另確診個案中新增57例死亡。
疾管署署長周志浩表示，因國際疫情持續延燒中，所以境外移入確診案例較多；而新增本土病例與過去幾日相比，呈現微幅的下降，但下降幅度已趨緩；死亡個案則是仍維持陸續下降的趨勢。
羅一鈞說明，今日年紀最輕的死亡個案為一名30多歲男性，已接種3劑疫苗，因創傷性腦出血病史長期臥床，22日因蜂窩性組織炎住院，入院時採檢確診，26日肺炎合併呼吸衰竭、蜂窩性組織炎過世。
兒童MIS-C已接近高峰，羅一鈞呼籲家長帶幼兒接種幼兒莫德納疫苗
羅一鈞表示，今日兒童重症共8例MIS-C，曾在5、6月確診COVID-19，目前5位已出院、3位持續住院治療中。3位住院MIS-C患者中有1位合併輪狀病毒感染、1位合併黴漿菌感染，是國內首見MIS-C合併病毒或細菌感染案例。
目前MIS-C個案多來自於5月底、6月初的這一波疫情，羅一鈞認為，目前已接近高峰期。
目前國內兒童重症累積136位，5歲以下佔三分之二、6-12歲佔三分之一，上一次分析時約是各半，且0-5歲較6-12歲少，顯示現在年齡層已經翻轉，主要於MIS-C及疫苗接種情況有關。
羅一鈞分析，在目前70例MIS-C個案中，只有9位是接種過1劑疫苗、1位接種2劑疫苗，現在6歲以上普遍有接種疫苗的情況下，MIS-C比較容易發生在5歲以下未接種疫苗的幼兒，強烈呼籲家長盡早帶孩童打幼兒莫德納疫苗，打一劑疫苗對於MIS-C的保護效果至少有九成以上。
莊人祥補充，5-12歲學童第一劑接種率為75.8%，第二劑則因25.1%的學童在最3個月內確診，所以目前的接種率是42.4%；而昨天5歲以下幼兒接種莫德納疫苗6730人次，總共累計7萬1774人次，佔該年齡族群的8.9%
客機貨艙免清消，加速旅客通關等待速度
莊人祥說明，機場檢疫過程其中有一關是等行李清消，主要是在航空器貨艙需要40、50分鐘的清消時間，昨日經過專家會議進行檢討，考量國內外疫情狀況、防疫效益與機場作業的效率，在工作人員都有適當的防護及配套措施下，7月30日0時起取消目前的貨艙消毒，只保留行李在上輸送帶時的噴灑消毒，而轉機行李免消毒。
王必勝補充，在先前的指引中客機貨艙須做消毒與靜置，但專家們考量到目前疫情情況與當時不同，在加強所有人員的防護與定期檢驗的配套之下，認為是可以放寬的，放寬後能夠縮短機場作業、旅客通關的等待時間。
莊人祥也提到，因目前入境旅客機場採檢陽性率仍高，且都為BA.5的新型變異株，客艙消毒仍維持先前規範。
防止BA.5大規模染疫，王必勝：維持現行的防疫措施
王必勝說明，即使全球整體確診趨勢已下降一些，但東亞如日本、韓國都屢創新高，甚至都仍不見高峰。雖然我國與其他國家還有一些不同的措施，不過並不排除一天最高5萬例的可能性。
王必勝表示，目前BA.5的本土案例現在有11例，接機相關的7例、北部1例、南部3例，預期還是會出現本土的BA.5、BA.4個案。因此，目前仍會維持現行的防疫措施，並持續觀察鄰近國家疫情升溫速度與後續效應，包括死亡人數、死亡率、重症比例、對醫療量能的壓迫等等。
中元普渡到來，王必勝認為防疫措施不影響宗教活動，呼籲戴好口罩
王必勝認為，現行的防疫政策限制很少，已經不會妨害到宗教團體、民眾進行相關節慶活動。但仍建議，若無法與不特定對象保持社交距離，仍應做好戴口罩、勤洗手等基本防疫措施。
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
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穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。