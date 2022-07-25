聯發科拋震撼彈：將使用英特爾代工服務，打造智慧終端晶片
我們想讓你知道的是
英特爾強調在初步合作上，聯發科計劃使用Intel 16製程，為一系列的智慧終端產品製造多款晶片。英特爾無法談論客戶產品的細節資訊，預期雙方的長期合作關係可能會跨越多種技術和應用。
（中央社）美商晶片大廠英特爾和IC設計廠龍頭聯發科今天宣布建立策略合作夥伴關係，聯發科將使用英特爾晶圓代工服務，為一系列智慧終端產品製造新晶片。
聯發科向來與台積電合作密切，這次宣布與英特爾合作，引發外界高度關注。
英特爾向《中央社》記者表示，在初步合作上，聯發科計劃使用Intel 16製程，為一系列的智慧終端產品製造多款晶片。英特爾無法談論客戶產品的細節資訊，預期雙方的長期合作關係可能會跨越多種技術和應用。
英特爾晶圓代工服務（IFS）設立於2021年，旨在協助滿足全球對先進半導體製造產能與日俱增的需求。IFS的客戶可以利用英特爾全球工廠網絡的產能，包括位於美國奧勒岡州、美國亞利桑那州、愛爾蘭和以色列的現有晶圓廠，以及在美國俄亥俄州和德國計劃興建的新晶圓廠。
IFS總裁泰克（Randhir Thakur）透過新聞稿表示，作為世界領先的無晶圓廠晶片設計公司之一，聯發科每年驅動超過20億台智慧終端裝置，是IFS在進入下一個成長階段時的絕佳合作夥伴。英特爾擁有先進的製程技術和位於不同區域的產能資源，可以協助聯發科交付下一波10億個跨多元應用的連網裝置。
聯發科平台技術與製造營運資深副總經理蔡能賢指出，聯發科向來採取多元供應商的策略，繼與英特爾在5G數據卡的合作後，進一步展開在智慧裝置產品的晶圓製造合作。
蔡能賢說，藉由英特爾在產能擴張上的承諾，可為聯發科尋求並打造多元的供應鏈帶來價值。聯發科期待建立長期合作夥伴關係，以滿足全球客戶對聯發科產品快速增長的需求。
Intel 16製程具有16奈米節點的效能，但光罩更少，後端設計規則更簡單，並具有領先業界的射頻和類比能力。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
今年夏天，全家和社會企業芙彤園（Blueseeds）合作，使用台灣在地、以自然農法生產的香草，特製而成四款聯名夏季開胃美食，讓你在自己家旁邊就能幫地球還有小農一個忙，美味、環保、公益一次滿足。
近年友善地球的意識抬頭，我們越來越在乎那些跟我們息息相關的日常用品，在安全無毒之餘，是不是也能夠為地球的永續發展盡一份心力。換句話說，對食安或環保議題的討論和實踐，已經從「消費者可以安心使用」，提升至「降低生產過程中對環境的傷害」的層次。這樣進步的地球居民意識，除了歸功於我們對環境資訊的敏感度和接受度大幅提高之外，也多虧了許多富有使命感的企業，願意加入協助地球永續發展的行動。
100%零污染香草， 來自好山好水的台東
芙彤園成立的第一天起，就為了環保、自然、無毒而持續努力。
因為芙彤園看到了化學農藥與肥料，是如何剝削我們的土地，甚至形成環境荷爾蒙，對人體造成危害。這就是為什麼芙彤園願意用最古老、緩慢，但是可以與大地和平地共存共生的自然農法，和台東的在地小農合作栽植香草。這些天然、純淨、無污染的香草，製成精油之後可以加入最貼身的洗沐用品中，讓天然的力量來分解污垢，不只有效，對環境也不會有任何傷害。今年全家更進一步將芙彤園的天然香草入菜，香氣隨著美味一同安心下肚。
除了推廣自然農法之外，芙彤園也有一套公平的銷售系統，希望可以透過合理的經濟分配，協助農民加入建構土地復育的行列，讓農民願意以土地本身的條件為前提來適性栽種，就能緩慢但踏實的創造、恢復我們土地的多樣性；同時照顧土地及小農，讓環境能夠永續發展，這就是芙彤園持續努力的方向。
從此開始，用芙彤園香草妝點生活
對環境永續同樣有心的企業，還有就是你家的「全家」。
一直以來，全家相當積極的運用通路力量，不遺餘力展現社會價值，推動全台店舖化身綠色消費平台。今年和芙彤園攜手合作，以天然有機的左手香作為原料，共同開發了自有品牌的土地友善洗沐商品，包括「左手香甜橙精油洗髮露」、「左手香甜橙精油沐浴露」、「左手香甜橙精油洗手露」，以及「左手香甜橙精油旅行組」。這些洗沐商品都是全植物配方，完全不添加人工化學合成物、人工界面活性劑、防腐劑，能被大自然完全分解； 洗感清爽自然、不刺激，真正適合全家人使用。
不僅如此，除了洗沐產品之外，全家和芙彤園再加碼合作推出四款香草美食。用最簡單的食材，最自然的料理方法，創造出美味又沒有負擔，還有著迷人香氣的夏日輕食，跟大家一起對抗沒有食慾的炎熱夏天。四款香草美食包括每天都想來上一杯消消暑氣的「冰香蘭拿鐵」；午後有點饞又有點餓，適合忙裡偷閒品嚐的「薰衣草黑醋栗塔」和「百香果卡士達軟歐」；以及香味和份量都是恰到好處的「羅勒海鮮冷義大利麵」。嚴選芙彤園生產的萬壽菊、薰衣草和馬鬱蘭入菜，讓香草的清爽風味，與果香、乳酪香或海鮮滋味巧妙平衡，讓人迫不及待想試試看！
四款美食，四種夏天的迷人香氣
很多人每天早上都少不了的咖啡，在這次的聯名美食中當然不會缺席。冰香蘭拿鐵加入了號稱東南亞香料之王的香蘭葉，用清恬的香味強化了冰涼的氣息，一掃含奶咖啡免不了的厚重感。 香蘭葉特有的氣味，讓人喝一口就好像置身東南亞國家，無法出國旅遊的時候，就靠這杯咖啡解解癮頭吧！說到輕食，當然就是那些有點餓又有點饞的時候，最無法抗拒的小點心們。一塊水果塔、一片軟歐麵包，都是工作之餘、下午茶時間的最佳選擇。薰衣草黑醋栗塔和百香果卡士達軟歐，用水果作為基底，酸酸甜甜的氣氛已經太勾人，再加上萬壽菊的清爽甜香、薰衣草的恬靜悠香，一口咬下的瞬間，彷彿在安靜又涼爽的森林中，偷得浮生半日閒。
最後壓軸的是羅勒海鮮冷義大利麵，在這款十分適合夏日品嚐的冷義大利麵中，以羅勒青醬搭配蝦子、魷魚，以及香氣逼人的麝香葡萄白酒醋，時尚的大人感十足； 再添加帶有一股清香的馬鬱蘭入菜，是在忙碌緊湊的一天之後，最適合用來安撫自己的療癒美食。
7/13香草系列優惠起跑，讓土地的美好延續
迫不及待想讓來自台東的小農香草，陪你清爽地度過香氣迷人的夏天嗎？7月13日開始，除了可以在全家享用四款香草美食之外，還可以優惠價格購買左手香洗沐系列商品。你的每一次消費，都會用來支持公益捐贈計畫，響應《用飲食改變一個世代》活動，同步捐助賽德克族兒童永續食農教育計畫。現在就上官網，為自己安排一個不煩不悶的夏天吧！