《台灣文明進程的落實》：數位化溝通模式的異軍突起，使得台灣出版業的根基暴露出弱點

文：博磊（Pierre-YvesBaubry）｜翻譯：許綺玲

【繁盛與脆弱：台灣的出版與閱讀】

（前略）

遍地開花結果的出版業

1980年代末，台灣的出版界得力於國家的民主化以及經濟起飛，達到了可觀的成長。

司法方面的重大變革為出版業前所未有的繁榮發展奠定了基礎。從解除戒嚴法到1999年廢除出版法，此後，官方的審查制、過去種種對於媒體創刊的約束，以及其他各種各樣的限制都解除了。出版業突飛猛進的發展，部分原因也有賴於2002年起台灣加入世界貿易組織所帶來的自由貿易。

因缺乏國際間外交關係上的正式承認，台灣無法簽訂伯恩公約及著作權公約。但台灣仍基於和美國簽訂雙向的著作權法保護協議，於1992和1993年採行了類似的作法。

1990至2005年間，每年至少有申請一次ISBN的各種單位（出版商、行政機構、非營利或私人組織）雙倍增加，從3,300次左右增加到8,400次。其後，數目逐步下滑，大約到了2010年趨於穩定，約每年5,000次。

在各種出版相關數據中，直到2010年為止出版公司顯見不斷增加。因此，根據財政機構統計，2010年台灣大約有1,770家營運中的出版社。其中有大型報業集團下的出版公司（聯經集團、中時出版集團），也有的是由一位出版界名人所主導（皇冠集團、遠流出版、遠見、天下文化出版、大塊出版），或是外資投資設立（城邦媒體控股集團、東販集團），還有許多獨立出版社及大學所屬的出版社。

這段時期所印行的書目主要取決於出版商，然而1990至2000年間的出版大爆炸也反映了台灣公民社會的活力。台灣的公民社會，透過各式各樣的協會、公民組織或基金會所發起的宗教、女性主義、環保和文化議題等活動，也充分表現在強有力的出版編輯活動上。

出版社和編輯因時機到來而風起雲湧，與此相應的則是每年新書的出版量爆增，從1990年有13,000本新書出版，增長到2010年的43,000本。若以每人每年平均出版之著作量來算，台灣是世界排名數一數二的國家。

許多出版社都有佈署自己的銷售網絡，而大型的出版集團（比如天下、城邦、中時、遠流等）都有創立自己的讀者之友會、讀書會，並舉辦行動圖書館。

金石堂集團的第一家書店創立於1983年。當時，金石堂連鎖書店曾引入許多新的作法，如書店內兼賣文具，有專門給表演節目劃位訂票的服務，店內還設有咖啡座，定期出版書訊專刊，也經常為新書發表舉辦演講或座談。2000年前後的高峰期，金石堂曾擁有上百家分店。

1989年創立的誠品書店集團又代表了另一個轉捩點。第一家誠品書店設在台北市敦化南路上，後來甚至有二十四小時開放服務，長久期間一度被視為首都的文化象徵。到了2010年誠品在全台已擴展到39家店，一方面雖仍保留書店經營為重心，但另一方面也拓展精挑細選過的設計名品店及服裝專櫃，開設在其空間內，並分租給多家咖啡店、餐廳，以及其他各種各樣的服務，甚至與文化本身已脫離了關聯。

台北國際書展（TIBE）是國際出版商、直銷商，以及作家和讀者齊聚交流的重要盛會。1987年，當戒嚴法方才宣布廢止後的幾個月，便在當時的新聞局指導下成立了國際書展，1998年起成為一年一度的盛事。到了2000年，書展迎接的參觀者達到四十萬人次。除了有重要商機之外，台北國際書展也很快地成為出版業的活力象徵，其活動包括洽談翻譯版權等事項，因此也有助於在國際間確立台灣民主法治的形象。

國立台灣文學館於2003年在台南市揭幕，代表了文學在台灣民主社會中的重要性象徵。起初的構想是打算做為台灣當代文學的檔案中心，後來成為完整的博物館，扮演了研究和文學交流的重要角色，尤其是在翻譯方面；並提升以台語、客語、原住民語為母語作者之創作文本的評價地位。

1980年代末的民主化過程中，中文並未失去其中心地位，不過台灣其他的口說語言逐漸受到重視。正如韓可龍（Henning Klöter）所指出的，對各種語言的重新肯定乃出自政府的政策，且主要是在2000年至2008年民進黨執政時期，不過，早自1980年代起，尤其進入1990年末，已有作家、辭語研究者、公民社會組織的各種協會和團體，如火如荼，致力於重新活化台語和其他福爾摩沙島上的各種母語。

在1990年到2000年間，編輯業所爭取到的自由便如此緊密地伴隨著公民社會的穩固落實，活潑而多元。

數位化使弱點曝光

然而，從2010年起出版產量面臨了明顯的下滑趨勢：到了2019年出版的新書只有36,810種，比十年前少了將近百分之十五。減少的主要是文學和虛構類著作，2019年的數量和2012年比幾乎不到一半。

Photo Credit: 中大出版

印刷量的總數也明顯減少。出版社的營業額在2010年達到了高峰，其後，從2012年起，便大幅下降，即使2016年之後終於回穩，卻再也沒有回升。與此同時，根據財政部的資料，台灣約有三分之一的書店關門大吉。2019年，據統計大約有2,100多家，然而十三年前曾有將近3,250家書店。

Photo Credit: 中大出版

從此以後，為商業政策與供輸方向定調的是線上網購。首先啟動的是「博客來網站」與連鎖超商的龍頭合作（也就是台灣的7-Eleven超商業主）。全國有近六千家的7-Eleven連鎖店作為據點，方便鄰近地區的市民取書或其他商品。「博客來」現今的書籍網購市佔率大約是四成。其線上期刊Okapi負責介紹書和作者。其他重要的書籍網購商為誠品和MoMo（大約各佔市場的兩成）。此外，還要加上綜合性的網購店家PCHome，而讀冊TAAZE以線上交易二手書為其亮點。因書並無統一單價，主要的網購業者便可要求出版商訂出格外優厚的折扣，這對實體書店來說尤其造成了市場的不穩定因素。