《台灣文明進程的落實》：數位化溝通模式的異軍突起，使得台灣出版業的根基暴露出弱點
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文學實踐與其機制因而有不可忽略的政治影響力。台灣的文明／公民性自有其獨特發展脈絡，本書多位作者無論是否依循轉渡理論，皆致力評析台灣民主之茁壯成長和文學的角色，從各自專研領域探討出版、文學史、社會學、哲學、影評、翻譯、教育等議題。
文：博磊（Pierre-YvesBaubry）｜翻譯：許綺玲
【繁盛與脆弱：台灣的出版與閱讀】
（前略）
遍地開花結果的出版業
1980年代末，台灣的出版界得力於國家的民主化以及經濟起飛，達到了可觀的成長。
司法方面的重大變革為出版業前所未有的繁榮發展奠定了基礎。從解除戒嚴法到1999年廢除出版法，此後，官方的審查制、過去種種對於媒體創刊的約束，以及其他各種各樣的限制都解除了。出版業突飛猛進的發展，部分原因也有賴於2002年起台灣加入世界貿易組織所帶來的自由貿易。
因缺乏國際間外交關係上的正式承認，台灣無法簽訂伯恩公約及著作權公約。但台灣仍基於和美國簽訂雙向的著作權法保護協議，於1992和1993年採行了類似的作法。
1990至2005年間，每年至少有申請一次ISBN的各種單位（出版商、行政機構、非營利或私人組織）雙倍增加，從3,300次左右增加到8,400次。其後，數目逐步下滑，大約到了2010年趨於穩定，約每年5,000次。
在各種出版相關數據中，直到2010年為止出版公司顯見不斷增加。因此，根據財政機構統計，2010年台灣大約有1,770家營運中的出版社。其中有大型報業集團下的出版公司（聯經集團、中時出版集團），也有的是由一位出版界名人所主導（皇冠集團、遠流出版、遠見、天下文化出版、大塊出版），或是外資投資設立（城邦媒體控股集團、東販集團），還有許多獨立出版社及大學所屬的出版社。
這段時期所印行的書目主要取決於出版商，然而1990至2000年間的出版大爆炸也反映了台灣公民社會的活力。台灣的公民社會，透過各式各樣的協會、公民組織或基金會所發起的宗教、女性主義、環保和文化議題等活動，也充分表現在強有力的出版編輯活動上。
出版社和編輯因時機到來而風起雲湧，與此相應的則是每年新書的出版量爆增，從1990年有13,000本新書出版，增長到2010年的43,000本。若以每人每年平均出版之著作量來算，台灣是世界排名數一數二的國家。
許多出版社都有佈署自己的銷售網絡，而大型的出版集團（比如天下、城邦、中時、遠流等）都有創立自己的讀者之友會、讀書會，並舉辦行動圖書館。
金石堂集團的第一家書店創立於1983年。當時，金石堂連鎖書店曾引入許多新的作法，如書店內兼賣文具，有專門給表演節目劃位訂票的服務，店內還設有咖啡座，定期出版書訊專刊，也經常為新書發表舉辦演講或座談。2000年前後的高峰期，金石堂曾擁有上百家分店。
1989年創立的誠品書店集團又代表了另一個轉捩點。第一家誠品書店設在台北市敦化南路上，後來甚至有二十四小時開放服務，長久期間一度被視為首都的文化象徵。到了2010年誠品在全台已擴展到39家店，一方面雖仍保留書店經營為重心，但另一方面也拓展精挑細選過的設計名品店及服裝專櫃，開設在其空間內，並分租給多家咖啡店、餐廳，以及其他各種各樣的服務，甚至與文化本身已脫離了關聯。
台北國際書展（TIBE）是國際出版商、直銷商，以及作家和讀者齊聚交流的重要盛會。1987年，當戒嚴法方才宣布廢止後的幾個月，便在當時的新聞局指導下成立了國際書展，1998年起成為一年一度的盛事。到了2000年，書展迎接的參觀者達到四十萬人次。除了有重要商機之外，台北國際書展也很快地成為出版業的活力象徵，其活動包括洽談翻譯版權等事項，因此也有助於在國際間確立台灣民主法治的形象。
國立台灣文學館於2003年在台南市揭幕，代表了文學在台灣民主社會中的重要性象徵。起初的構想是打算做為台灣當代文學的檔案中心，後來成為完整的博物館，扮演了研究和文學交流的重要角色，尤其是在翻譯方面；並提升以台語、客語、原住民語為母語作者之創作文本的評價地位。
1980年代末的民主化過程中，中文並未失去其中心地位，不過台灣其他的口說語言逐漸受到重視。正如韓可龍（Henning Klöter）所指出的，對各種語言的重新肯定乃出自政府的政策，且主要是在2000年至2008年民進黨執政時期，不過，早自1980年代起，尤其進入1990年末，已有作家、辭語研究者、公民社會組織的各種協會和團體，如火如荼，致力於重新活化台語和其他福爾摩沙島上的各種母語。
在1990年到2000年間，編輯業所爭取到的自由便如此緊密地伴隨著公民社會的穩固落實，活潑而多元。
數位化使弱點曝光
然而，從2010年起出版產量面臨了明顯的下滑趨勢：到了2019年出版的新書只有36,810種，比十年前少了將近百分之十五。減少的主要是文學和虛構類著作，2019年的數量和2012年比幾乎不到一半。
印刷量的總數也明顯減少。出版社的營業額在2010年達到了高峰，其後，從2012年起，便大幅下降，即使2016年之後終於回穩，卻再也沒有回升。與此同時，根據財政部的資料，台灣約有三分之一的書店關門大吉。2019年，據統計大約有2,100多家，然而十三年前曾有將近3,250家書店。
從此以後，為商業政策與供輸方向定調的是線上網購。首先啟動的是「博客來網站」與連鎖超商的龍頭合作（也就是台灣的7-Eleven超商業主）。全國有近六千家的7-Eleven連鎖店作為據點，方便鄰近地區的市民取書或其他商品。「博客來」現今的書籍網購市佔率大約是四成。其線上期刊Okapi負責介紹書和作者。其他重要的書籍網購商為誠品和MoMo（大約各佔市場的兩成）。此外，還要加上綜合性的網購店家PCHome，而讀冊TAAZE以線上交易二手書為其亮點。因書並無統一單價，主要的網購業者便可要求出版商訂出格外優厚的折扣，這對實體書店來說尤其造成了市場的不穩定因素。
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
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TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。