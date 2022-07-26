【講座】2022亞洲新聞專業論壇：軍政府高壓統治，緬甸記者失業或受人身威脅

文：劉艾波

卓越新聞獎基金會主辦2022亞洲新聞專業論壇，在緬甸場中，主辦單位邀請緬甸獨立媒體《緬甸前線》副刊主編艾敏丹（Aye Min Thant）分享在疫情、政變和衝突下，緬甸記者工作的困境。艾敏丹坦言，緬甸記者在軍政府高壓控制下面臨嚴重的人身安全危機，許多人流亡到泰國邊界後難以維持生計。即使在海外進行遠距報導的記者，在查證資訊、採訪時也面臨重重阻礙，讓國內人民無法取得正確資訊。

緬甸軍政府高壓管制媒體 記者縱有新聞專業卻無以為繼

艾敏丹分享了緬甸自軍事政變以來，新聞記者面臨的各種困境，包括行動上的限制、軍政府高壓管制、網路受到控制、創傷問題等。首先在行動限制上，緬甸領土跟法國差不多，但基礎建設相對落後，政變以來軍政府又在路上設置很多檢查站，不時有記者在檢查站遭到逮補，甚至在檢查站被搜到手機拍到敏感照片，也會遭遇手機被沒收、被逮補的風險。行動限制讓記者無法跟受訪者面對面，確認消息來源的可信度。

其次，軍政府對新聞媒體採以高壓管制的手段。根據無國界記者的統計，2021年有107名記者被政府逮補，2名記者遇害。很多人在獄中遭到酷刑，出獄之後為了保護家人，因此不再從事新聞工作。同時，報社必須要幫助被逮補的記者，對報社的其他員工帶來情感上的折磨。艾敏丹形容：「你知道同事在監獄裡被酷刑對待，但你卻無能為力。」

艾敏丹說，包括《緬甸前線》在內，緬甸許多國內媒體被迫關閉。如果記者聯繫或採訪了地方武裝團體，會直接被貼上「恐怖份子」的標籤而被起訴。在軍政府的控制之下，有些媒體選擇向軍政府輸誠，變成軍政府的傳聲筒。但即使如此，有些新聞從業人員想表態是「中立」，也可能被認為是不支持政府，讓其他人不敢跟他聯繫，為新聞組織惹來麻煩。

不僅如此，軍政府還會以「夜間突襲」的方式，去確保每個人都住在戶籍登記的地方，如果抓不到要逮補的人，就會去騷擾其家人、親友，甚至掠奪財物。因此許多記者都以匿名發表新聞，以免揭露姓名後連累家人，或流亡到國外來從事報導工作。艾敏丹說，軍政府的騷擾對記者帶來很大的壓力，她有個朋友因為是獨生女，因為擔心自己遇害後沒有人能照顧爸媽，被迫放棄了記者工作。

艾敏丹說，目前有超過150名記者住在泰緬邊界，他們處於失業的狀態，因為他們離開緬甸後，他們的新聞專業難以支持他們繼續工作，這些人的生計面臨威脅。

小眾媒體營運困難 真實資訊取得不易

流亡海外的「遠距報導」工作也非常不容易，編採團隊沒有辦法密切聯繫彼此，很多時候無法查證資訊的真實性，就連支付薪水給記者也有困難。如果緬甸國內發生政變、武裝衝突，編採團隊難以跟上這些重大新聞。由於「國家媒體」的報導內容是一片祥和，小眾媒體因為財務困難無法營運，導致國內民眾愈來愈難以取得真實資訊。

為了控制資訊，軍政府也嚴格控制網路。政變初期全國都有網路斷訊的情形。雖然現在網路已恢復，但仍處於隨時可能斷網的狀態，新聞工作者無法安全地聯絡消息來源，使用VPN也可能被逮補。而且政府規定手機和SIM卡必須登記持有人，導致大家必須花更多錢買新的手機，更讓政府得以追蹤記者使用手機的紀錄。

流血衝突、流離失所變常態 成為緬甸記者創傷來源

軍政府不僅嚴重威脅記者的人身安全，自政變後的許多流血衝突，也對緬甸記者帶來創傷。他們在從事報導工作中不時看到有人被殺，加上軍政府任意逮捕記者，流離失所變成日常生活的一部分，甚至連「重述創傷」本身也會造成創傷。艾敏丹坦言，她自己曾被射傷過，她的母親也被通緝。去年她離開緬甸時，離開前兩週她每天只能哭，完全無法工作。

《紐約時報》研究員劉忠恩回應，艾敏丹完整呈現了緬甸記者各方面的困境。在緬甸，「生存」是記者面臨的第一大難題，相對於外國記者有外交保護，在從事報導後有辦法離開緬甸，當地記者就沒有這麼幸運。「他們要擔心自己的安全、家人伴侶朋友的安全。很多時候他們每天都要想辦法躲藏。」

劉忠恩也指出，網路斷線是另一個問題。在發動政變初期，很多大規模的屠殺、抗議事件都是透過網路傳遞出去，現在軍政府擋下網路服務，讓資訊取得變得困難，取得資訊後如何驗證又是另一問題。尤其對海外記者來說，要做事實查核非常困難。例如他去年在台灣時，就很難去查證網路上流傳的衝突畫面，「你真的很難去找到資訊來源跟他們查證，例如影片、照片是不是這個人拍的、這個人看到的，這些簡單的查證都很難，在緬甸根本不可能。」

再者，大眾對媒體的觀感也會影響記者工作。劉忠恩分享，他有一次採訪公立醫院的罷工運動時，訪問醫師是否要為民眾沒辦法打疫苗負責，這個問題讓醫師覺得被冒犯，覺得「你怎麼可以質疑我們的理念？」劉忠恩強調，作為記者本來就應該要問尖銳的問題，不管是針對軍政府和民間組織。但在軍政府和民間強烈對立的氛圍下，想要秉持記者專業詢問尖銳的問題，也為記者工作帶來麻煩。

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為去年3月4日，進駐仰光市的緬甸軍人。

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雖然國際媒體對緬甸發生政變有諸多報導，但艾敏丹認為，他們是基於「重大國際事件」的角度出發而報導，未必對緬甸這個國家有興趣，而且很多外國記者缺乏對當地的認識，過度聚焦在翁山蘇姬上，只因為西方的讀者認識翁山蘇姬。「但除了翁山蘇姬之外，我們還有很多值得報導的事情，這些媒體都沒有報導出來。」艾敏丹批評。