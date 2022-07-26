不負責任的浪費將被開罰！法國祭法令，開冷氣不關門的店家最高可罰台幣2萬多元
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法國的電力很便宜，因為法國不像德國等其他歐洲國家那樣依賴天然氣發電，但法國主要發電來源—核能，約佔該國電力的70%—同樣受到熱浪的嚴重影響。
歐洲持續遭受熱浪襲擊，冷氣使用量大增，不過在高溫與烏克蘭戰爭的影響下，能源可能出現短缺。法國生態轉型部（Ecological Transition Ministry）部長帕妮兒魯納歇（Agnes Pannier-Runacher）週日（25日）宣布一項新規定，店家如果開了冷氣必須把門關上，否則最高可能挨罰750歐元（折合新台幣約2萬2875元）；首都巴黎已經開出150歐元（新台幣4575元）的罰單。
帕妮兒魯納歇25日宣布，將在短期內祭出2項法令，包括重罰開冷氣但門戶大開的店家，並限制店家使用照明招牌的時間。
帕妮兒魯納歇告訴法國RMC電台，在冷氣開著的情況把門打開，會導致耗能增加20%，鑑於目前歐洲能源供應緊張，「這種情況是很荒謬的」。
帕妮兒魯納歇警告，在熱浪期間，冷氣的高使用率會導致電力需求在最糟糕的時候飆升。上週，法國的基本負荷電價創下了每兆瓦時645歐元（1萬9672台幣）的歷史新高，意味著該國的電力需求開始超過供應。她宣布，法國各地有冷氣的店家必須在開冷氣時關上門，否則將面臨750歐元的罰鍰。
在此之前，法國幾個主要城市已在上週的熱浪中公佈了類似的規定。
巴黎社會黨市長巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）上週譴責「在緊急氣候和能源危機的情況下，必須停止（此類的）異常行為」，副市長勒特（Dan Lert）表示和議會成員也對「大量、不負責任的能源浪費」表示憤慨，首都警察已經開始開出150歐元的罰單。
另外，帕妮兒魯納歇還說明了一項針對照明招牌的使用規範，將擴大對照明廣告招牌的禁令，無論城市大小，凌晨1點到6點間都必須遵守相關規定，機場和車站則不在此列，法令會在幾天內公布。
電價便宜，法國人忽略能源消耗
法國的電力很便宜，因為法國不像德國等其他歐洲國家那樣依賴天然氣發電，但法國主要發電來源—核能，約佔該國電力的70%—同樣受到熱浪的嚴重影響。財富雜誌《Fortune》報導，法國一半的核能機組在本月下線，因為高溫讓用來冷卻反應爐的淡水變暖，以致機組只能減少發電，甚至暫停運作。
在歐洲其他國家遭受天然氣危機時，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）要求實施「能源清醒計畫」（sobriety programme），包括在兩年內將法國的電力消耗降低10%。
法國大型超市在內的零售店已經同意在商店關閉後立即關閉照明標誌，並系統性的降低照明強度。
公共場所也被要求夏天將室內冷氣恆溫調高、冬天暖氣恆溫調低；法國民眾則被要求離家時把無線網路路由器和電視關掉，並把不使用的房間的電燈關掉。
法國能源智庫négaWatt專家馬力尼亞齊（Yves Marignac）指出，部長的聲明並不等於「奇蹟措施」，但也不僅是象徵性的。他說這項聲明暗示了「我們幾十年來一直生活在豐富的能源資源中，完全忽視了我們消耗能源的現實」。
馬力尼亞齊強調，有開冷氣的商家把門關上顯然是「常識」，但當政府不得不提醒這一點時，它表明法國已經使用廉價的能源多久了。
新聞來源
- Crackdown begins on ‘absurd’ shops leaving doors open while pumping out air conditioning（FORTUNE）
- France orders air-conditioned shops to save energy by shutting doors（The Guardian）
延伸閱讀
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- 凶猛熱浪橫掃歐洲：英國氣溫首度飆破40度，西班牙38處森林大火，有害臭氧汙染飆高
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範
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想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
我們想讓你知道的是
面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。