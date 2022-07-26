不負責任的浪費將被開罰！法國祭法令，開冷氣不關門的店家最高可罰台幣2萬多元

歐洲持續遭受熱浪襲擊，冷氣使用量大增，不過在高溫與烏克蘭戰爭的影響下，能源可能出現短缺。法國生態轉型部（Ecological Transition Ministry）部長帕妮兒魯納歇（Agnes Pannier-Runacher）週日（25日）宣布一項新規定，店家如果開了冷氣必須把門關上，否則最高可能挨罰750歐元（折合新台幣約2萬2875元）；首都巴黎已經開出150歐元（新台幣4575元）的罰單。

帕妮兒魯納歇25日宣布，將在短期內祭出2項法令，包括重罰開冷氣但門戶大開的店家，並限制店家使用照明招牌的時間。

帕妮兒魯納歇 告訴法國RMC電台 ，在冷氣開著的情況把門打開，會導致 耗能增加20%， 鑑於目前歐洲能源供應緊張，「這種情況是很荒謬的」。

帕妮兒魯納歇警告，在熱浪期間，冷氣的高使用率會導致電力需求在最糟糕的時候飆升。上週，法國的基本負荷電價創下了每兆瓦時645歐元（1萬9672台幣）的歷史新高，意味著該國的電力需求開始超過供應。 她宣布，法國各地有冷氣的店家必須在開冷氣時關上門，否則將面臨750歐元的罰鍰。

在此之前，法國幾個主要城市已在上週的熱浪中公佈了類似的規定。

巴黎社會黨市長巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）上週譴責「在緊急氣候和能源危機的情況下，必須停止（此類的） 異常行為 」，副市長勒特（Dan Lert）表示和議會成員也對「大量、不負責任的能源浪費」表示憤慨，首都警察已經開始開出150歐元的罰單。

另外，帕妮兒魯納歇還說明了一項針對照明招牌的使用規範，將擴大對照明廣告招牌的禁令，無論城市大小，凌晨1點到6點間都必須遵守相關規定，機場和車站則不在此列，法令會在幾天內公布。

電價便宜，法國人忽略能源消耗

法國的電力很便宜，因為法國不像德國等其他歐洲國家那樣依賴天然氣發電，但法國主要發電來源—核能，約佔該國電力的70%—同樣受到熱浪的嚴重影響。財富雜誌《Fortune》報導，法國一半的核能機組在本月下線，因為高溫讓用來冷卻反應爐的淡水變暖，以致機組只能減少發電，甚至暫停運作。

Nuclear power isn't reliable. Just look at France, often cited as the perfect nuclear state. Half of their reactors are offline b/c of safety/corrosion issues during a sweltering heatwave. And as rivers heat up, the water is too warm to cool down reactors. https://t.co/XIZghvxblk — Joshua Frank (@joshua__frank) July 22, 2022

在歐洲其他國家遭受天然氣危機時，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）要求實施「能源清醒計畫」（sobriety programme），包括在兩年內將法國的電力消耗降低10%。

法國大型超市在內的零售店已經同意在商店關閉後立即關閉照明標誌，並系統性的降低照明強度。

公共場所也被要求夏天將室內冷氣恆溫調高、冬天暖氣恆溫調低；法國民眾則被要求離家時把無線網路路由器和電視關掉，並把不使用的房間的電燈 關掉。

法國能源智庫négaWatt專家馬力尼亞齊（Yves Marignac）指出，部長的聲明並不等於「奇蹟措施」，但也不僅是象徵性的。他說這項聲明暗示了「 我們幾十年來一直生活在豐富的能源資源中，完全忽視了我們消耗能源的現實」。

馬力尼亞齊 強調，有開冷氣的商家把門關上顯然是「常識」，但 當政府不得不提醒這一點時，它表明法國已經使用廉價的能源多久了。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範