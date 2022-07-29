讓藝文走進校園——專訪文化部藝術發展司林怡君科長

文：見域CitiLens／陳慶容

突破台灣文化價值

文化部為促進文化與教育資源的整合，增加學生接觸及體驗藝文活動的機會，與教育部自107年起共同推動「文化體驗教育計畫」，透過一系列徵選、增能培力、體驗內容編修的機制設計，協助藝文團體研發適合入校的藝文課程。在與教育部跨部會的合作之下， 媒合全臺灣各級學校老師與藝文團體共同執行，讓學生們在課堂上就能親近藝術、認識在地文化，體驗多元的藝文內涵。

文化部藝術發展司透過跨部門、跨領域的合作，推動文化體驗教育計劃，讓藝文教育扎根，從小啟發孩子們的文化感知能力，培養臺灣的藝文欣賞人口。

先有感動才有傳承

「我們希望可以創造孩子們第一次與藝術接觸的經驗與感動，達到『體制內的體制外』藝文教育」，長年在文化部推動藝文教育扎根的林怡君科長，早在文化體驗教育開辦之前，就執行過數個藝文團體與學校合作的計畫，帶領孩子認識藝術與在地文化。

然而，林科長發現，許多傳統藝術的藝師或團體，習慣「口傳心授」以及較長時間養成的傳習方式，對於初接觸相關領域的孩子不免負擔過重，難以在短時間內掌握基本功，更不用說因此獲得啟發與觸動。

有了這些前車之鑑，文化體驗教育從過去「教會孩子」的傳習導向，轉向為「先有感動才有傳承」的啟蒙模式，「把真正的藝術家帶到孩子們面前跳舞，先讓他們有『WOW ！』的感覺，產生興趣後才有可能繼續來討論什麼是舞蹈、他們想要學什麼樣的舞蹈。」

Photo Credit: 雲門舞集 雲門舞集舞蹈蒲公英計畫，致力於走進偏鄉，將藝文資源與感動帶給更多孩子

跨部會媒合創造藝拍即合平台

相較於其他計畫，文化體驗教育最大的亮點，在於跨部會的資源整合模式：前期由文化部支持藝文團體參與計畫，後期與教育部共同協助學校端與藝文團體端的媒合。

這樣創新的合作機制其來有自，林科長表示，一直以來藝文團體都在尋求入校表演與授課的管道，教育部也希望讓藝術資源走進校園，文化體驗教育就是一個讓藝文與教育找到彼此的媒合機制，滿足雙方的需求與熱情。

文化部運用教育部既有的「藝拍即合」網站，讓學校端搜尋符合教學需求的藝文體驗內容，「就像訂房網站一樣，可以先確認自己的需求，鎖定喜歡的飯店類型，進而創造良好的入住體驗，」林科長如此比喻。

Photo Credit: 新營文化中心 臺南大學戲劇創作與應用學系的學生，運用新營文化中心專業的劇場空間，為小學生設計體驗內容

啟動文化跨域及在地文化歷史之研發中心

兩個部會緊密的合作，更解決了過去藝文團體自主研發的入校課程，不符合教育現場期待的困境。文化部在北、中、南、東四區成立各區的區域研發中心，邀請具備藝文及教育專業背景、熟悉兩大體系不同文化與運作方式的中介者作為輔導團，全程陪伴輔導藝文團體進行體驗內容編修與課前課後研討，辦理相關的增能培力課程，協助沒有教育相關背景的藝文工作者設計體驗內容，在後續的課程推廣上也能更加順利。

另一方面，看似由藝文團體主導的體驗內容，其實學校端的教師也扮演了不可或缺的共創的角色。除了就自己專業的教學實務經驗，針對教學現場提供反饋與建議，更重要的是，教師們可以妥善規劃體驗前後的課堂時間，教導孩子先備的概念或是進行更深入的延伸討論，共同創造更完整的文化體驗，達到真正的「體制內的體制外」藝文教育。

持續媒合扎根各教育階段之機會

五年來，文化體驗教育計畫已經補助上百個課程研發與推廣媒合。林科長分享，文化體驗教育分為兩種形式，一種是把藝文體驗帶進校園，另一種是讓孩子們走出教室、打開感官。

致力於推動兒童與青少年劇場的「影響．新劇場」，走進學校做戲劇體驗，引導孩子們分享自身的經驗，將故事轉化為「一人一故事」的劇場形式，藉由戲劇內容與後續的延伸討論，帶出不同族群的生命經驗，達到人權教育的效果。新營文化中心則帶領孩子們走進藝文場館，實際感受演藝場所現場的氛圍與運作方式，創造在課堂中看影片無法達到的感官印象。

Photo Credit: 影響新劇場 影響 ‧ 新劇場透過「一人一故事」的劇場環節，在學童分享故事後，劇團以表演的形式呈現分享內容

然而，即使生產了好的體驗內容，礙於預算有限、教育時程難配合等體制問題，媒合率並不如預期的高。因此，文化部從 110 年開始新增「推廣類」補助，提供更多資源持續將優秀的藝文體驗帶進課堂，並配合學校端的教育時程調整計畫時程，讓後續的媒合過程更加流暢，提升教師們申請課程媒合的意願。

「其實這個計畫也提供了我們一個難得的機會和教育界交個朋友，在合作過程中相互信任並理解對方的需求，未來就可以越做越好。」林科長期許，未來能夠透過文化體驗教育計畫擾動更多人，創造跨部會的共創與資源分享，落實文化扎根教育，讓下一代在藝文的滋養中成長茁壯。

本篇文章出自國立新竹生活美學館發行之《巢兼代》刊物 Vol.6

指導單位｜文化部

出版單位｜國立新竹生活美學館

執行單位｜城市透鏡文化有限公司

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航