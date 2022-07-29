讓藝文走進校園——專訪文化部藝術發展司林怡君科長
我們想讓你知道的是
「其實這個計畫也提供了我們一個難得的機會和教育界交個朋友，在合作過程中相互信任並理解對方的需求，未來就可以越做越好。」林科長期許，未來能夠透過文化體驗教育計畫擾動更多人，創造跨部會的共創與資源分享，落實文化扎根教育，讓下一代在藝文的滋養中成長茁壯。
文：見域CitiLens／陳慶容
突破台灣文化價值
文化部為促進文化與教育資源的整合，增加學生接觸及體驗藝文活動的機會，與教育部自107年起共同推動「文化體驗教育計畫」，透過一系列徵選、增能培力、體驗內容編修的機制設計，協助藝文團體研發適合入校的藝文課程。在與教育部跨部會的合作之下， 媒合全臺灣各級學校老師與藝文團體共同執行，讓學生們在課堂上就能親近藝術、認識在地文化，體驗多元的藝文內涵。
文化部藝術發展司透過跨部門、跨領域的合作，推動文化體驗教育計劃，讓藝文教育扎根，從小啟發孩子們的文化感知能力，培養臺灣的藝文欣賞人口。
先有感動才有傳承
「我們希望可以創造孩子們第一次與藝術接觸的經驗與感動，達到『體制內的體制外』藝文教育」，長年在文化部推動藝文教育扎根的林怡君科長，早在文化體驗教育開辦之前，就執行過數個藝文團體與學校合作的計畫，帶領孩子認識藝術與在地文化。
然而，林科長發現，許多傳統藝術的藝師或團體，習慣「口傳心授」以及較長時間養成的傳習方式，對於初接觸相關領域的孩子不免負擔過重，難以在短時間內掌握基本功，更不用說因此獲得啟發與觸動。
有了這些前車之鑑，文化體驗教育從過去「教會孩子」的傳習導向，轉向為「先有感動才有傳承」的啟蒙模式，「把真正的藝術家帶到孩子們面前跳舞，先讓他們有『WOW ！』的感覺，產生興趣後才有可能繼續來討論什麼是舞蹈、他們想要學什麼樣的舞蹈。」
跨部會媒合創造藝拍即合平台
相較於其他計畫，文化體驗教育最大的亮點，在於跨部會的資源整合模式：前期由文化部支持藝文團體參與計畫，後期與教育部共同協助學校端與藝文團體端的媒合。
這樣創新的合作機制其來有自，林科長表示，一直以來藝文團體都在尋求入校表演與授課的管道，教育部也希望讓藝術資源走進校園，文化體驗教育就是一個讓藝文與教育找到彼此的媒合機制，滿足雙方的需求與熱情。
文化部運用教育部既有的「藝拍即合」網站，讓學校端搜尋符合教學需求的藝文體驗內容，「就像訂房網站一樣，可以先確認自己的需求，鎖定喜歡的飯店類型，進而創造良好的入住體驗，」林科長如此比喻。
啟動文化跨域及在地文化歷史之研發中心
兩個部會緊密的合作，更解決了過去藝文團體自主研發的入校課程，不符合教育現場期待的困境。文化部在北、中、南、東四區成立各區的區域研發中心，邀請具備藝文及教育專業背景、熟悉兩大體系不同文化與運作方式的中介者作為輔導團，全程陪伴輔導藝文團體進行體驗內容編修與課前課後研討，辦理相關的增能培力課程，協助沒有教育相關背景的藝文工作者設計體驗內容，在後續的課程推廣上也能更加順利。
另一方面，看似由藝文團體主導的體驗內容，其實學校端的教師也扮演了不可或缺的共創的角色。除了就自己專業的教學實務經驗，針對教學現場提供反饋與建議，更重要的是，教師們可以妥善規劃體驗前後的課堂時間，教導孩子先備的概念或是進行更深入的延伸討論，共同創造更完整的文化體驗，達到真正的「體制內的體制外」藝文教育。
持續媒合扎根各教育階段之機會
五年來，文化體驗教育計畫已經補助上百個課程研發與推廣媒合。林科長分享，文化體驗教育分為兩種形式，一種是把藝文體驗帶進校園，另一種是讓孩子們走出教室、打開感官。
致力於推動兒童與青少年劇場的「影響．新劇場」，走進學校做戲劇體驗，引導孩子們分享自身的經驗，將故事轉化為「一人一故事」的劇場形式，藉由戲劇內容與後續的延伸討論，帶出不同族群的生命經驗，達到人權教育的效果。新營文化中心則帶領孩子們走進藝文場館，實際感受演藝場所現場的氛圍與運作方式，創造在課堂中看影片無法達到的感官印象。
然而，即使生產了好的體驗內容，礙於預算有限、教育時程難配合等體制問題，媒合率並不如預期的高。因此，文化部從 110 年開始新增「推廣類」補助，提供更多資源持續將優秀的藝文體驗帶進課堂，並配合學校端的教育時程調整計畫時程，讓後續的媒合過程更加流暢，提升教師們申請課程媒合的意願。
「其實這個計畫也提供了我們一個難得的機會和教育界交個朋友，在合作過程中相互信任並理解對方的需求，未來就可以越做越好。」林科長期許，未來能夠透過文化體驗教育計畫擾動更多人，創造跨部會的共創與資源分享，落實文化扎根教育，讓下一代在藝文的滋養中成長茁壯。
本篇文章出自國立新竹生活美學館發行之《巢兼代》刊物 Vol.6
指導單位｜文化部
出版單位｜國立新竹生活美學館
執行單位｜城市透鏡文化有限公司
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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我們與駭客之間的距離…比你想像還近？盤點智慧型手機常見資安風險
我們想讓你知道的是
智慧型手機是現代人不可或缺的重要工具，也承載了許多需要被謹慎保護的個人隱私，但絕大多數人卻完全沒有意識到自己的手機是否真正安全，本篇文章就來為大家整理你可能遭遇到的資安風險！
網路已經是現代人生活之中不可或缺的「必要生存條件」之一，無論是透過網路獲得資訊，使用各類服務帶來工作與生活上的便利都是我們的日常，但相對各類型裝置的連網也帶來不少資安危害，已經不是「小心謹慎」就能「趨吉避兇」的。
許多資安威脅事件不見得是因為使用者「踩雷」才會中招，更多的是主動找上門來的危機，讓你在不知不覺之中受到侵害，輕則設備的系統變慢、容易當機，重則隱私資料全部外洩，重要的數位資產一夕化為烏有！
智慧型手機就是最大「隱私個資庫」，你做好防護了沒？
大家所熟知的病毒、木馬、惡意程式等各類型的資安攻擊方式，多半以個人電腦平台為主要攻擊目標，為的就是竊取使用者的資料圖利；不過隨著智慧型手機慢慢成為大家最仰賴的工具，其中自然也儲存了龐大的使用者隱私個資，包括聯絡人、照片、影片、各型各類的網路服務 / 社群平台帳號、甚至是信用卡、行動支付或金融交易資訊等，因而成為駭客鎖定的重要目標。針對電腦端的資安防護，大部份的人多少都知道要安裝防毒程式、防火牆這類的工具，但反觀我們每天使用的智慧型手機，卻沒有對等的資安意識，因此讓駭客有不少可趁之機。
你知道嗎？早在智慧型手機還沒有問世之前的2004年，手機上就已經出現第一個名為Cabir的病毒，透過感染系統大量發送加值服務簡訊，造成使用者荷包大失血。後來在短短十年之內，手機上的惡意程式數量就迅速突破200萬，不僅鎖定受害者詐取金錢，甚至還可以操控手機的的麥克風、相機對使用者監聽、監看，攔截來電與收到簡訊，等於是一舉一動都遭到掌握，嚴重危害個人隱私。
當然智慧型手機的資安危害也不僅於此，下面我們就一起來看看，到底有哪些可能發生在我們身邊的資安威脅，又該怎麼防範。
狀況一：小心公共Wi-Fi資料全都露
為了省錢，你曾經使用手機連結到免費的公共Wi-Fi嗎？俗話說得好：「免費的最貴！」，尤其是許多公共Wi-Fi根本沒有任何加密機制，透過連線所傳輸的所有資料都可能輕易地被有心人士從中「攔截」，包括你的帳號密碼、分享照片檔案等，轉瞬之間就成為別人的囊中之物，得來完全不費功夫。
除了注意使用的Wi-Fi來源是否可靠，更不能忽視使用手機在傳輸資料的過程是否有額外的安全機制能夠保護個人隱私，像是三星Galaxy手機與平板產品，都內建有Knox Vault安星金庫技術，可以透過整合硬體的方式，確保使用者傳輸資料的安全性。
狀況二：你的一舉一動已被掌握，無論實體或虛擬？
明星最怕狗仔隊跟蹤偷拍，但作為一般小老百姓，其實你身後也潛藏著時刻掌握你一舉一動的資安狗仔，而且無論是現實生活或是網路虛擬世界上的活動，都可能被一網打盡！以智慧型手機的使用來說，包括內建的定位功能，以及網路瀏覽時的記錄資訊，都可能成為廠商或有心人士掌握我們行蹤的方式，甚至你私下的生活喜好，也被完全看光。
想要避免這樣的狀況，最好的方式就是詳細檢視手機中關係個人隱私的權限管理功能，像是三星Galaxy手機與平板就直接在設定選單中加入「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以選擇關閉精準的定位資訊，也能移除廣告ID功能，確保你在實體生活與網路瀏覽的過程不被時刻掌握。
狀況三：手機內的重要檔案、資料需要有更嚴密的保護手段
家中重要的財物不會隨便亂放，甚至會特別買保險箱鎖好，但手機中裡有一大堆與我們息息相關的檔案、資訊，一般人卻沒有特別的防護手段。除了手機本身就要做好密碼鎖定，不讓其他人有機會直接解鎖手機直接操作，三星Galaxy手機與平板中就內建有Knox技術保護的「安全資料夾」功能，可以在手機中打開一個額外加密的獨立空間，不用擔心重要資料被輕易取得，也能將社群、即時通訊APP 「公私分離」。
狀況四：安裝APP時，有注意你給了哪些隱私權限？
為了避免手機中的權限輕易地被來路不明的APP存取，目前智慧型手機的作業系統都會在APP安裝啟動時，逐一顯示APP需要獲得授權的手機功能或用戶個資，但大家是否真的有注意到這些APP向你要求了哪些存取權限？尤其是牽涉敏感資訊的金融類型APP，在使用時更是要注意隱私資料是否在不知不覺之中就被你自己給「出賣」了！若是一時「手滑」不小心給出權限，可能讓自己的個人資料曝光，甚至被「監控」。
為了避免使用者在不經意之間就授權APP存取個資，三星Galaxy手機與平板很貼心地將所有相關的權限設定都整合成為單一的「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以一覽所有APP存取手機功能權限的狀況，更能選擇自定每一個APP允許的權限，還能把手機定位與廣告ID追蹤功能一次關閉，以絕後患。
所以，到底該如何確定你的手機不「受駭」呢？
上面看了這麼多智慧型手機在資安上的「漏洞」，是不是讓大家心頭一驚？想要避免自己成為資安事件的受害者，當然要有一些積極作為。我們也整理了幾個手機資安防護的建議行動，趕快來注意一下如何改善自己的手機安全防護吧。
除了軟體，硬體防護也很重要
目前手機平台上已經有蠻多防毒防駭工具，甚至許多品牌的手機直接選擇與資安公司合作，將相關防護機制內建於手機之中，但除了這些「軟體」面的防護，我們更應該重視手機在「硬體」方面的保護措施。以三星Galaxy手機與平板為例，就內建有Samsung Knox防護技術，提供「硬體層級」的防護，像是內建專屬的安全處理器與記憶體，就可以針對手機上儲存的密碼額外加密，防止駭客入侵後直接取走所有的控制權。
Samsung Knox防護技術透過硬體的整合，透過安全晶片處理使用者重要的密碼、生物辨識與交易支付等資訊，並保存於手機內的安全記憶體之中。
重要資料務必要有額外加密手段
若是手機不幸遭受惡意程式或駭客攻擊，意味著手機內的最高權限被掠奪，檔案資料有可能完全曝光，也因此會建議大家著重於手機中重要資料的額外加密防護。三星Galaxy系列手機平板內建Knox Vault安星金庫加持的「安全資料夾」，可以在手機中直接開啟另一個獨立的系統區塊，讓重要資料可以保存其中，並受到多一層的加密防護。
定期重啟手機
根據許多資安報告指出，許多手機的漏洞會透過實體方式入侵，也因此若是手機系統重開機，駭客就需要重新走一遍原本的入侵流程，不過由於現在的手機多半是內建式電池，很多人手機都會保持開機狀態，而不會重開機，若是要避免可能受到駭客入侵的狀況，建議固定幾天就重開機一次，即可降低手機長間受駭客監控的問題。三星Galaxy系列手機平板內建Samsung Knox技術，提供「24小時即時保護」功能，無論設備開機與否，始終能夠保持防諏狀態，就沒有需要固定重啟手機的問題。