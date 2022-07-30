我們還需要多少世界級場館？台北藝術中心為你構築一座城市的藝文願景
我們想讓你知道的是
一座城市可以吸納多少藝術，代表著一個城市的文化發展高低，你或許會有那種「我們還需要多少世界級場館」的懷疑，但開幕季的演出讓你體驗北藝中心的願望：在你不經意的時候，為你構築一座城市的藝文願景。你可能現在不需要它，但當你希望時，能夠透過它，朝向更為美好的藝術之旅邁進。
文：AQ編輯部
走出劍潭捷運站，你第一眼能見到的地標性建築非臺北表演藝術中心莫屬。這棟被戲稱為「皮蛋豆腐」的地方藝術中心，外觀有著肅穆的鐵灰色系，內在卻與外表的冷硬全然不同：走過以銀、白、灰三色為主的大廳，上至劇場樓層，彷彿海水一般的藍色便滲進了劇場，而混搭著柔和粉紅色的排練場，讓內裡別有一種溫柔明亮的氣質。
這種內外矛盾又和諧的特質，也像它的所在地士林一般。士林區的歷史一直是多元而微妙的，它有著極為庶民的夜市小吃、也有著政治肅穆的前總統官邸；如果往海拔高一點攀爬，陽明山上的草山行館，也是政治象徵的延伸；山下的天母，則曾經是「天龍國」的代表──外國使節、駐台美軍、進口百貨的匯聚地。
因此身為台北市的在地藝術中心，要怎麼詮釋何為地方文化，又能延伸至國際成為首善之都的代表，是北藝中心的第一道考題。
對於節目部經理林采韻來說，這也是從2016年開始籌備開幕、2022年3月起為期兩個多月的試營運後，終於能將揣藏在懷中許久的成績單遞交到觀眾面前：布拉瑞揚舞團、蔡明亮、謝春德、Foca福爾摩沙馬戲團、薩維耶・勒華……等，打開北藝中心開幕季的官網，能見超過二十檔的節目、長達三個月的演出，類型橫跨舞蹈、傳統戲曲、歌劇、戲劇、跨界、數位跨域、參與式演出、音樂劇，琳瑯的節目，在在顯現北藝中心定義自我為世界級場館的決心。
你能從這一連串節目中見到北藝中心試圖梳理當代藝文發展的脈絡，因此不僅是明星等級的劇團與藝術家，北藝中心特別驕傲的是它們與新銳創作者之間的關係。
由於籌備開幕的時間長達三、四年，北藝中心等同有機會見證合作者的沉澱、成長：比如洪千涵X洪唯堯《三生萬物》、周瑞祥X陳煜典X王磑《新人類計劃：降◎會》，這兩個表藝團隊就是從2019年開始與北藝中心合作，以發展三部曲的概念進行打磨。
「對於場館來說，所謂的籌備是以時間換取空間，把握等待時間循序漸進發展作品。」林采韻特別提到，大家對於藝術家的期待可能是每年一個新的作品，但對於陪伴者而言，能客觀察覺一年的時間太短促，往往來不及深化作品；因此像北藝中心與這兩個創作磨合兩、三年，前兩年在台北藝術節發表兩部曲，沉潛一年後，第四年以第三部曲銜接上北藝中心開幕季，就是一條蠻好的發展路徑。
除此之外，音樂劇與馬戲的演出，則是屬於回應大環境。這兩個蓬勃發展的藝術領域皆面臨國內的學院尚缺乏完整的人才培育課程，在人才上總有斷層的遺憾。
北藝中心花了三年的時間與《我恨音樂劇》相處：2019年孵育出劇本大綱和歌曲架構、2020年推上半場讀劇版、2021年推全本讀劇版，本次開幕季則推出試演概念版，希望透過重現長期培育的過程，汲取更多經驗。
新馬戲也是考慮到創作人才的缺乏，舞台上需要有指標性的作品，於是利用委創的方式，支持王嘉明與FOCA福爾摩沙馬戲團、拉縴人男聲合唱團合作《達文西的notebook》，這些都是對於生態的回饋。
明星級的藝術家與劇團是朝向國際的軟實力、藝術培力則是身為場館的責任與成就，那麼對於在地的呼應呢？從開幕季的展開與收尾，你能有深切的體會：發揚歌仔戲至國際殿堂的明華園劇團《東海鍾離》、在歡樂歌舞中敘說士林過去與未來的《飆舞士林》、融合土地傷痛歷史的金枝演社劇團《西來庵》、以及串聯藝術與人的莎士比亞的妹妹們劇團《士林有座蓬萊仙山》。這些更為庶民的節目，是北藝中心汲取在地養分，進而回饋給在地的感謝。
一座城市可以吸納多少藝術，代表著一個城市的文化發展高低，你或許會有那種「我們還需要多少世界級場館」的懷疑，但開幕季的演出讓你體驗北藝中心的願望：在你不經意的時候，為你構築一座城市的藝文願景。你可能現在不需要它，但當你希望時，能夠透過它，朝向更為美好的藝術之旅邁進。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。