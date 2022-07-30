我們還需要多少世界級場館？台北藝術中心為你構築一座城市的藝文願景

文：AQ編輯部

走出劍潭捷運站，你第一眼能見到的地標性建築非臺北表演藝術中心莫屬。這棟被戲稱為「皮蛋豆腐」的地方藝術中心，外觀有著肅穆的鐵灰色系，內在卻與外表的冷硬全然不同：走過以銀、白、灰三色為主的大廳，上至劇場樓層，彷彿海水一般的藍色便滲進了劇場，而混搭著柔和粉紅色的排練場，讓內裡別有一種溫柔明亮的氣質。

這種內外矛盾又和諧的特質，也像它的所在地士林一般。士林區的歷史一直是多元而微妙的，它有著極為庶民的夜市小吃、也有著政治肅穆的前總統官邸；如果往海拔高一點攀爬，陽明山上的草山行館，也是政治象徵的延伸；山下的天母，則曾經是「天龍國」的代表──外國使節、駐台美軍、進口百貨的匯聚地。

因此身為台北市的在地藝術中心，要怎麼詮釋何為地方文化，又能延伸至國際成為首善之都的代表，是北藝中心的第一道考題。

Photo Credit: © 音音有代誌 海水般的藍色與柔和的粉紅色，為劇場空間添增一股暖意

對於節目部經理林采韻來說，這也是從2016年開始籌備開幕、2022年3月起為期兩個多月的試營運後，終於能將揣藏在懷中許久的成績單遞交到觀眾面前：布拉瑞揚舞團、蔡明亮、謝春德、Foca福爾摩沙馬戲團、薩維耶・勒華……等，打開北藝中心開幕季的官網，能見超過二十檔的節目、長達三個月的演出，類型橫跨舞蹈、傳統戲曲、歌劇、戲劇、跨界、數位跨域、參與式演出、音樂劇，琳瑯的節目，在在顯現北藝中心定義自我為世界級場館的決心。

你能從這一連串節目中見到北藝中心試圖梳理當代藝文發展的脈絡，因此不僅是明星等級的劇團與藝術家，北藝中心特別驕傲的是它們與新銳創作者之間的關係。

由於籌備開幕的時間長達三、四年，北藝中心等同有機會見證合作者的沉澱、成長：比如洪千涵X洪唯堯《三生萬物》、周瑞祥X陳煜典X王磑《新人類計劃：降◎會》，這兩個表藝團隊就是從2019年開始與北藝中心合作，以發展三部曲的概念進行打磨。

「對於場館來說，所謂的籌備是以時間換取空間，把握等待時間循序漸進發展作品。」林采韻特別提到，大家對於藝術家的期待可能是每年一個新的作品，但對於陪伴者而言，能客觀察覺一年的時間太短促，往往來不及深化作品；因此像北藝中心與這兩個創作磨合兩、三年，前兩年在台北藝術節發表兩部曲，沉潛一年後，第四年以第三部曲銜接上北藝中心開幕季，就是一條蠻好的發展路徑。

Photo Credit: © 音音有代誌 北藝中心節目部經理林采韻

除此之外，音樂劇與馬戲的演出，則是屬於回應大環境。這兩個蓬勃發展的藝術領域皆面臨國內的學院尚缺乏完整的人才培育課程，在人才上總有斷層的遺憾。

北藝中心花了三年的時間與《我恨音樂劇》相處：2019年孵育出劇本大綱和歌曲架構、2020年推上半場讀劇版、2021年推全本讀劇版，本次開幕季則推出試演概念版，希望透過重現長期培育的過程，汲取更多經驗。

新馬戲也是考慮到創作人才的缺乏，舞台上需要有指標性的作品，於是利用委創的方式，支持王嘉明與FOCA福爾摩沙馬戲團、拉縴人男聲合唱團合作《達文西的notebook》，這些都是對於生態的回饋。

Photo Credit: © 北藝中心提供 為北藝中心開幕季打頭陣的明華園劇團《東海鍾離》

明星級的藝術家與劇團是朝向國際的軟實力、藝術培力則是身為場館的責任與成就，那麼對於在地的呼應呢？從開幕季的展開與收尾，你能有深切的體會：發揚歌仔戲至國際殿堂的明華園劇團《東海鍾離》、在歡樂歌舞中敘說士林過去與未來的《飆舞士林》、融合土地傷痛歷史的金枝演社劇團《西來庵》、以及串聯藝術與人的莎士比亞的妹妹們劇團《士林有座蓬萊仙山》。這些更為庶民的節目，是北藝中心汲取在地養分，進而回饋給在地的感謝。

一座城市可以吸納多少藝術，代表著一個城市的文化發展高低，你或許會有那種「我們還需要多少世界級場館」的懷疑，但開幕季的演出讓你體驗北藝中心的願望：在你不經意的時候，為你構築一座城市的藝文願景。你可能現在不需要它，但當你希望時，能夠透過它，朝向更為美好的藝術之旅邁進。

本文經《AQ廣藝誌》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航