辛巴威發行「官方金幣」對抗通膨，一個要價新台幣5.4萬元
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辛巴威的通膨飆升、貨幣直線貶值，當地人轉向使用美元，不過該國政府正打算用一種新的貨幣工具進行反擊：金幣。
非洲國家辛巴威6月通貨膨脹達到191%，為了遏止該國貨幣失控情況，該國央行週一（25日）宣布了這一項前所未見的政策──出售金幣給民眾。
辛巴威有著貨幣嚴重貶值的黑歷史，在2000年至2009年間「超級通膨」期間，當時1美元要兌1000億辛元，當局甚至發行面額高達100兆的鈔票，是世界歷史上面額最高的紙鈔，但實質上只夠買一條麵包。此後雖然經過多次改幣，但越改越沒價值，當地民眾直接棄用辛元，寧願透過黑市購買美元作為儲蓄或日常交易，許多零售商如今也不接受辛元。
為了解決貨幣危機，辛巴威儲備銀行週一推出每個1盎司、純度22克拉的金幣（Mosi oa Tunya），上面印著當地著名的自然奇觀維多利亞瀑布的圖案，每個金幣都有一個序號並附有證書，將以現行國際黃金價格和生產成本5%的價格出售。在周一發佈時，此金幣價值為1824美元（折合新台幣為5萬4720元）。
辛巴威儲備銀行一共向商業銀行發放了2000枚金幣，辛巴威人可以在指定行庫以辛巴威元或其他外匯貨幣購買金幣，之後要存在銀行或者是帶回家都可以；外國人則限用外匯購買這枚金幣。辛巴威儲備銀行表示，這些金幣將用於國內和海外交易，可以兌換成現金，目標是減少流通中的辛巴威元數量，最終恢復其應有的價值。當然也可以在商店使用，不過前提是商店「有辦法找錢」──1枚金幣該國央行的售價約80萬5747辛巴威元。
雖然黃金傳統上是對抗通膨和經濟不穩定的理想工具，但之前沒有任何國家出售金幣來應對貨幣貶值的問題，「這很不尋常」國際貨幣基金組織（IMF）駐辛巴威代表卡塞雷斯（ Carlos Caceres）指出。
辛巴威經濟學家奇塔巴拉（Prosper Chitambara）表示，對普通人來說，這枚金幣對於普通人來說不大可能直接受益，普通人沒有多餘的現金，「很多人沒有錢買麵包，更不用說儲蓄了」，但仍希望藉此間接穩定物價，讓普通人也能獲益。
奇塔巴拉指出，擁有多餘現金的公司可能是潛在買家，可以用來當作儲蓄或另類投資的資產；但他也提醒，在當地貨幣快速貶值下，出售金幣也可能導致「獨佔利潤、投機和套利」，因為有些人可以使用當地貨幣購買，然後再以美元出售。
另外分析人士指出，為了發行金幣，辛巴威儲備銀行必須從非正規礦商那裡購買黃金，可能導致走私增加。
辛巴威每年生產約30噸黃金，是全球主要黃金生產國之一，也是辛巴威央行願意發金幣當通貨的理由之一。不過當地黃金走私猖獗，雖然法律規定辛巴威開採的黃金應該出售給中央銀行，但許多礦商寧願走私黃金到境外，根據當地自然資源監管機構本月發布的一份報告，該國因走私每年損失約36噸黃金。
延伸閱讀
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新聞來源
- Zimbabwe debuts gold coins as legal tender to stem inflation（AP）
- Zimbabwe goes for the gold — coin, that is — to fight high inflation（The Washington Post）
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範
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薩爾瓦多的喬瓦尼：在農田中辛勤耕耘，等待夢想實現的孩子
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在薩爾瓦多，貧困的家庭使童工現象普遍，據統計三分之二的童工從事務農或雇工工作，生活艱困。但最近年僅11歲的喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，生命因此產生巨大轉變。
根據聯合國兒童基金會（UNICEF）及國際勞工組織（ILO）的綜合報告，過去4年全球增加了840萬名童工、達到1.6億人。在薩爾瓦多，三分之二童工生活在農村地區，主要從事務農或雇工工作，其中55%的孩子來自貧困家庭。
年僅11歲的喬瓦尼（Geovanni），小小雙手佈滿耕作時工具使用不慎而受傷的疤痕，臉頰也因長期農事工作曬傷，但他雙眼中卻依然閃爍著光。
「我7歲就在玉米田幫爺爺的忙，去年收穫季節時，我開始去其他人的田裡工作。因為爸爸愛喝酒，家裡只靠媽媽賣雜貨生活，我很希望一起幫家裡賺錢，有了錢，家人才有食物。媽媽答應我的請求，前提是我不能因為工作輟學。」
有工作的日子，喬瓦尼清晨5點就得起床，5點半出門、6點上工，一直在田裡工作到中午12點，再利用下午去學校上課。這樣工作大半天後，可以賺到約7美元，他會拿一半工資購買食物，另一半付學費。
「烈日下工作很難熬，使用鋤頭也要很專心，不然容易發生意外。我只受過一點小傷，沒出過大事故，其他大人也特別照顧我、教我怎麼做。我喜歡工作，更喜歡學習，我希望未來可以學會修理機械器具。」
就讀七年級的喬瓦尼，在校每科成績都達到B以上，同村的20個同學感情很好，大家常玩在一起，一些同學也是他的「同事」。最近，喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，收到資助人寄來的信和一份特別禮物──送給全家人的新衣服和食物，令他開心不已。
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