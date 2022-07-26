辛巴威發行「官方金幣」對抗通膨，一個要價新台幣5.4萬元

非洲國家辛巴威6月通貨膨脹達到191%，為了遏止該國貨幣失控情況，該國央行週一（25日）宣布了這一項前所未見的政策──出售金幣給民眾。

辛巴威有著貨幣嚴重貶值的黑歷史，在2000年至2009年間「超級通膨」期間，當時1美元要兌1000億辛元，當局甚至發行面額高達100兆的鈔票，是世界歷史上面額最高的紙鈔，但實質上只夠買一條麵包。此後雖然經過多次改幣，但越改越沒價值，當地民眾直接棄用辛元 ，寧願透過黑市購買美元 作為儲蓄或日常交易 ，許多零售商如今也不接受辛元。

為了解決貨幣危機，辛巴威儲備銀行週一推出每個1盎司、純度22克拉的金幣（Mosi oa Tunya）， 上面印著當地著名的自然奇觀維多利亞瀑布的圖案，每個金幣都有一個序號並附有證書，將以現行國際黃金價格和生產成本5%的價格出售。 在周一發佈時，此金幣價值為1824美元 （折合新台幣為5萬4720元）。

Photo Credit: AP / 達志影像 辛巴威央行執行長John Mangudya 25日展示新發行的金幣。

辛 巴威儲備銀行 一共 向商業銀行發放了2000枚金幣，辛巴威人可以在指定行庫以辛巴威元或其他外匯貨幣購買金幣，之後要存在銀行或者是帶回家都可以；外國人則限用外匯購買這枚金幣。辛巴威儲備銀行表示，這些金幣將用於國內和海外交易，可以兌換成現金，目標是減少流通中的辛巴威元數量，最終恢復其應有的價值。當然也可以在商店使用，不過前提是商店「有辦法找錢」──1枚金幣該國央行的售價約80萬5747辛巴威元。

MOSI-OA-TUNYA is on sale today.

All the best to the savers pic.twitter.com/ZsHuDkNOHd — Nick Mangwana (@nickmangwana) July 25, 2022

雖然黃金傳統上是對抗通膨和經濟不穩定的理想工具，但之前沒有任何國家出售金幣來應對貨幣貶值的問題，「這很不尋常」 國際貨幣基金組織（IMF）駐辛巴威代表卡塞雷斯（ Carlos Caceres ）指出 。

辛巴威經濟學家奇塔巴拉（Prosper Chitambara）表示，對普通人來說，這枚金幣對於普通人來說不大可能直接受益，普通人沒有多餘的現金，「很多人沒有錢買麵包，更不用說儲蓄了」，但仍希望藉此間接穩定物價，讓普通人也能獲益。

奇塔巴拉指出， 擁有多餘現金的公司可能是潛在買家，可以用來當作儲蓄或另類投資的資產；但他也提醒，在當地貨幣快速貶值下， 出售金幣也可能導致「獨佔利潤、投機和套利」，因為有些人可以使用當地貨幣購買，然後再以美元出售。

另外分析人士指出，為了發行金幣，辛巴威儲備銀行必須從非正規礦商那裡購買黃金，可能導致走私增加。

辛巴威每年生產約30噸黃金，是全球主要黃金生產國之一，也是辛巴威央行願意發金幣當通貨的理由之一。不過當地黃金走私猖獗，雖然法律規定辛巴威開採的黃金應該出售給中央銀行，但許多礦商寧願走私黃金到境外，根據當地自然資源監管機構本月發布的一份報告，該國因走私每年損失約36噸黃金。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範