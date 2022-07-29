3R助你轉換心態把「面試」變成「面談」，緊張自然會隨時間消失

文：Elvis Lin

你要相信，「緊張」會隨時間消失

我有超級多面試成功的經驗。那全然是因為我有超級多面試失敗的經驗。

每一次挫敗，帶來的除了是瞬間的世界崩塌，更重要的是，在崩塌之後看看僅存的綠洲，然後想一想是哪一個問題回答得不好；那裡說了不得體的話語；是不是當被問到「你有甚麼問題要問的嗎？」卻啞口無言？是不是忘了敲門？是不是忘了在離開座位時靠上椅子？是不是西裝外套忘了扣上扣子？

或者，一切都表現得剛剛好，只是這間公司就是不需要你；這個面試官就是不喜歡你。工作跟愛情一樣，沒有好不好的問題，只有合不合適的學問。聰明的企業主找得不是最優秀的人，而是最適合某一個職缺的求職者。

因此，在每一次挫敗後，我們又能對企業主的考慮點更加了解，能對該產業需要的技能有更多掌握，而最重要的是，對自己有更多的認識。而正如麥克阿瑟（MacArthur）所說的老梗，「自知，乃是知識的基石。」

由「美魔女」林心如、楊一展主演的優質偶像劇《16個夏天》第11集中，由許瑋甯飾演的鄭瑞瑞說：「如果愛會隨著時間消失的話，那就不是愛了。」

由於本人非愛情專家，我們就不討論這句話的對錯，但我聽到這句話的時候突然想到，如果「愛」不會隨著時間消失，那「緊張」呢？緊張會隨時間消失嗎？我想以我個人的經驗告訴你（妳）：「你要相信，『緊張』會隨時間消失。」

話雖如此，要如何把面「試」變成面「談」呢？

「面試」（interview）的拉丁文字根是between的意思，也就是說，interview只是為了促進兩個以上的人們彼此之間的了解，沒有任何下對上或上對下的對立關係。

其次，interview中的view是「看」的意思，簡而言之，interview就是「兩個人彼此來看一看，聊一聊」而已。

然而，面試當然不是如此瀟灑的活動，而是一門大學問。這裡要表達的是，如果interview是面「試」的話，那就是一場痛苦、高壓力、超級不有趣的「考試」，那說不緊張是騙人的；但如果interview是面「談」，那就是一場輕鬆、自在、可能有點有趣的「談天」，那不是好多了？

大學時，我參加校內交換學生甄選，緊張萬分，結結巴巴，結果不甚理想；年輕時，我參加統一企業行銷儲備幹部面試，與集團總經理羅智先面對面，結果雖然通過，但過程當中真是緊張得連內褲、內衣都溼答答。但當我慢慢理解這場遊戲的規則以及玩遊戲的最佳心態，之後幾場面對CEO、副總等級的面試，都能輕鬆以對。

Research, Remember, Rehearsal

談面試的文章比比皆是，但說穿了，你可以做的就只有三件事：3R=Research（研究）+Remember（記憶重點）+Rehearsal（演練）

但這三件事深入去做，做得熟練，就需要大量的時間。

第一個R是Research，指的是深入去研究

目前一般求職者透過Google大神或PTT幾個跟工作相關的討論版，就可以獲得大量資訊，但除此之外，請別忘記一定要study公司的官方網站或者相關新聞報導。除了Research這個職位、這間公司、這個產業、其競爭對手、未來發展性等，另一個層面，其實是要回過頭來，更誠實地、更深入地Research yourself。

將你過去的教育背景、社團經驗、工作經驗、志工經驗、海外遊學經驗、戰功等等再重新review一次；將你會說的外語或客家話重新複習；將你想加入這間公司的動機以及你為何能夠贏得這個職位的三個理由準備一下；並抽空想一想五年後的自己會是怎麼樣，因為面試官超級有夠愛問這題。

Winning Tip: 「第五頁理論」：Google大行其道，你有想過，當所有人都使用Google做面試功課時，會發生甚麼事情？就是絕大多數的人只會啃完搜尋結果第一頁（至多第二頁）的新聞／資訊／數據等，如果你點開的是「第五頁」，很可能會得到關於這間公司／這個品牌不一樣的新聞／資訊／數據等。

而正式這個小技巧讓你得到不一樣的「食材」，不一樣的「食材」讓你煮出不一樣的菜，最後跟別的應徵者有了微妙的差異化。有時候，面試之所以會勝出，並非你真的比較優秀，而是你比較不一樣，讓人耳目一新罷了。

第二個R是Remember，指的是歸納並且記憶重點

將你過去的教育背景、社團經驗、工作經驗、志工經驗、海外遊學經驗、戰功等化成一個一個「故事」，然後練習「說一個扼要卻完整的故事」。

故事本身應該包括QAR：Question（問題）、Actions（行動）、Results（結果），首先描繪問題架構以及你在那件事中的角色，進而具體說明行動，最後帶出結果。

進入會議室前，你心中的這些「故事」其實能夠應付70%以上的問題，例如：「談一談你的一次成功／失敗經歷。」、「你希望獨立作戰，還是喜歡跟團隊一起打仗？」、「你有甚麼優點／缺點？」、「我們為什麼要錄用你？」

Winning Tip: 「六環理論」：許多人在準備面試時，往往花了大量的時間在研究對方，而為了審查自己。你也許會問：「我會自己了解還不夠深嗎？都是我做的事情，難道會忘記？」答案是：「會。」正因為是你一磚一瓦闢建起來的成果，面試官挖深一點、刁難一點，真的不為過。

例如：「三年前某個專案給公司帶來多少的營業額？」、「13個月前你在那個跨部門專案中的確切角色以及貢獻是甚麼？」因此，我建議你花點時間準備六環 ( 6 Circle )，並在這六個環圈中寫下關鍵字，以大學新鮮人為例，可能是：「國際志工」、「非學霸，但特定學科高分」、「西班牙文中級」、「花藝社公關股長」、「新創實習六個月」、「會寫一點Code」等等。