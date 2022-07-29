3R助你轉換心態把「面試」變成「面談」，緊張自然會隨時間消失
我們想讓你知道的是
大學時，我參加校內交換學生甄選，緊張萬分，結結巴巴，結果不甚理想，但當我慢慢理解這場遊戲的規則以及玩遊戲的最佳心態，之後幾場面對CEO、副總等級的面試，都能輕鬆以對。
文：Elvis Lin
你要相信，「緊張」會隨時間消失
我有超級多面試成功的經驗。那全然是因為我有超級多面試失敗的經驗。
每一次挫敗，帶來的除了是瞬間的世界崩塌，更重要的是，在崩塌之後看看僅存的綠洲，然後想一想是哪一個問題回答得不好；那裡說了不得體的話語；是不是當被問到「你有甚麼問題要問的嗎？」卻啞口無言？是不是忘了敲門？是不是忘了在離開座位時靠上椅子？是不是西裝外套忘了扣上扣子？
或者，一切都表現得剛剛好，只是這間公司就是不需要你；這個面試官就是不喜歡你。工作跟愛情一樣，沒有好不好的問題，只有合不合適的學問。聰明的企業主找得不是最優秀的人，而是最適合某一個職缺的求職者。
因此，在每一次挫敗後，我們又能對企業主的考慮點更加了解，能對該產業需要的技能有更多掌握，而最重要的是，對自己有更多的認識。而正如麥克阿瑟（MacArthur）所說的老梗，「自知，乃是知識的基石。」
由「美魔女」林心如、楊一展主演的優質偶像劇《16個夏天》第11集中，由許瑋甯飾演的鄭瑞瑞說：「如果愛會隨著時間消失的話，那就不是愛了。」
由於本人非愛情專家，我們就不討論這句話的對錯，但我聽到這句話的時候突然想到，如果「愛」不會隨著時間消失，那「緊張」呢？緊張會隨時間消失嗎？我想以我個人的經驗告訴你（妳）：「你要相信，『緊張』會隨時間消失。」
話雖如此，要如何把面「試」變成面「談」呢？
「面試」（interview）的拉丁文字根是between的意思，也就是說，interview只是為了促進兩個以上的人們彼此之間的了解，沒有任何下對上或上對下的對立關係。
其次，interview中的view是「看」的意思，簡而言之，interview就是「兩個人彼此來看一看，聊一聊」而已。
然而，面試當然不是如此瀟灑的活動，而是一門大學問。這裡要表達的是，如果interview是面「試」的話，那就是一場痛苦、高壓力、超級不有趣的「考試」，那說不緊張是騙人的；但如果interview是面「談」，那就是一場輕鬆、自在、可能有點有趣的「談天」，那不是好多了？
大學時，我參加校內交換學生甄選，緊張萬分，結結巴巴，結果不甚理想；年輕時，我參加統一企業行銷儲備幹部面試，與集團總經理羅智先面對面，結果雖然通過，但過程當中真是緊張得連內褲、內衣都溼答答。但當我慢慢理解這場遊戲的規則以及玩遊戲的最佳心態，之後幾場面對CEO、副總等級的面試，都能輕鬆以對。
Research, Remember, Rehearsal
談面試的文章比比皆是，但說穿了，你可以做的就只有三件事：3R=Research（研究）+Remember（記憶重點）+Rehearsal（演練）
但這三件事深入去做，做得熟練，就需要大量的時間。
- 第一個R是Research，指的是深入去研究
目前一般求職者透過Google大神或PTT幾個跟工作相關的討論版，就可以獲得大量資訊，但除此之外，請別忘記一定要study公司的官方網站或者相關新聞報導。除了Research這個職位、這間公司、這個產業、其競爭對手、未來發展性等，另一個層面，其實是要回過頭來，更誠實地、更深入地Research yourself。
將你過去的教育背景、社團經驗、工作經驗、志工經驗、海外遊學經驗、戰功等等再重新review一次；將你會說的外語或客家話重新複習；將你想加入這間公司的動機以及你為何能夠贏得這個職位的三個理由準備一下；並抽空想一想五年後的自己會是怎麼樣，因為面試官超級有夠愛問這題。
Winning Tip: 「第五頁理論」：Google大行其道，你有想過，當所有人都使用Google做面試功課時，會發生甚麼事情？就是絕大多數的人只會啃完搜尋結果第一頁（至多第二頁）的新聞／資訊／數據等，如果你點開的是「第五頁」，很可能會得到關於這間公司／這個品牌不一樣的新聞／資訊／數據等。
而正式這個小技巧讓你得到不一樣的「食材」，不一樣的「食材」讓你煮出不一樣的菜，最後跟別的應徵者有了微妙的差異化。有時候，面試之所以會勝出，並非你真的比較優秀，而是你比較不一樣，讓人耳目一新罷了。
- 第二個R是Remember，指的是歸納並且記憶重點
將你過去的教育背景、社團經驗、工作經驗、志工經驗、海外遊學經驗、戰功等化成一個一個「故事」，然後練習「說一個扼要卻完整的故事」。
故事本身應該包括QAR：Question（問題）、Actions（行動）、Results（結果），首先描繪問題架構以及你在那件事中的角色，進而具體說明行動，最後帶出結果。
進入會議室前，你心中的這些「故事」其實能夠應付70%以上的問題，例如：「談一談你的一次成功／失敗經歷。」、「你希望獨立作戰，還是喜歡跟團隊一起打仗？」、「你有甚麼優點／缺點？」、「我們為什麼要錄用你？」
Winning Tip: 「六環理論」：許多人在準備面試時，往往花了大量的時間在研究對方，而為了審查自己。你也許會問：「我會自己了解還不夠深嗎？都是我做的事情，難道會忘記？」答案是：「會。」正因為是你一磚一瓦闢建起來的成果，面試官挖深一點、刁難一點，真的不為過。
例如：「三年前某個專案給公司帶來多少的營業額？」、「13個月前你在那個跨部門專案中的確切角色以及貢獻是甚麼？」因此，我建議你花點時間準備六環 ( 6 Circle )，並在這六個環圈中寫下關鍵字，以大學新鮮人為例，可能是：「國際志工」、「非學霸，但特定學科高分」、「西班牙文中級」、「花藝社公關股長」、「新創實習六個月」、「會寫一點Code」等等。
- 第三個R是 Rehearsal，指的是演練
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遠傳子公司－博弘雲端科技稱霸台灣，化身「助飛員」幫企業飛上雲端，打造現代化IT架構
我們想讓你知道的是
遠傳2019年聯手博弘雲端科技，提供創新的數位雲端服務，擔起「助飛員」重任，解決疫情及數位浪潮下企業面臨的各式轉型問題，並致力成為企業數位轉型的最佳夥伴，將數位轉型典範輸出國際。
21世紀的企業踏上數位浪潮，紛紛展開「上雲計畫」推動IT雲端化轉型工程。台灣第一家AWS MSP代管服務合作夥伴即為遠傳子公司－博弘雲端科技（以下稱博弘），擔起「助飛員」重任，為各產業客戶提供雲端搬遷、資安防禦、數據資料庫、視覺化圖表、開發工具等一站式雲端解決方案。
博弘年營收成長率達70%，於2019年加入遠傳，將雲端服務結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網），為遠傳大人物挹注雲端能量，亦為博弘掀開事業格局新頁。2020年博弘被美國CIO雜誌、國際調研機構ChannelE2E，評選為全球前25大雲端託管服務商。在專業技術與產業經驗上不斷精進的博弘，儼然已成為企業數位轉型不可缺少的雲端夥伴。
聯姻遠傳厚植兩大武力：擴大商業謀略、強化數據技術
博弘總經理何冠生（Shasta）笑談十年的創業「試錯」之旅，數位、遊戲、零售事業試過一輪，當AWS前來叩門談合作，創業經驗化成對客戶痛點的深度同理心，因而將服務不斷延伸，從雲端架構規劃、部署、監控到7×24代管，博弘集團不但取得各雲平台原廠的信任與合作，更與客戶養出共存共榮的夥伴關係。
博弘成為遠傳子公司之後，一方面獲得充沛資源，同時拓展企業價值鏈，進化為全新企業體。何冠生指出，「我們汲取了遠傳深耕產業ICT的整合經驗與集團財務紀律管理，又保留雲端公司的敏捷及彈性，以『雲端為體，大人物為用』，拉高我們經營格局與服務完整度。」另一方面，企業數位轉型專家遠傳聯手博弘，可以豐沛雲端基礎建設等資源搭載各種大數據、人工智慧、物聯網的技術，協助各領域的垂直場域，快速展開智慧創新應用。
除了拔尖商業戰略，博弘也沒有忽略技術本質的耕耘，今年更成立數據應用處，看準疫情迫使越來越多企業佈局現代化、雲端化IT之外，也開始講究數據驅動決策，才能在斷鏈、封城、停工等危機中速戰速決。何冠生表示，「我們此時擴大服務廣度，一部分也是洞察到『大人物』的市場機會」。
理解客戶思維鍛造上雲飛船，挖掘創新技術攻克每場戰役
何冠生解釋，「博弘先天具有致力解决客戶挑戰的DNA，提供面面俱到的服務；不斷挖掘新技術，加上團隊重視當責、不追求個人主義，也是我們在市場持續領先的關鍵！」不僅組織扁平、溝通透明，團隊總是面向同一目標進攻，就像同仁們經常一起登頂百岳、衝破馬拉松終線，練就遇到棘手挑戰，也無所畏懼的膽識。
經典成功戰役，就是協助台灣家樂福搬遷電商架構，助其提升70% 連網速度。何冠生表示，家樂福電商網站原設置於香港機房，但許多服務仍需連回法國，博弘集團協助搬遷至GCP台灣機房，進行架構的調整與優化，結合在地機房優勢，大幅提升消費者線上購物的使用體驗，更導入創新代管服務，提升維運管理效率與服務品質，創造三贏局面。
另受COVID-19影響，線上學習成為必要轉型的選項之一，博弘與遠傳更聯手協助公部門，改善傳統伺服器因學生上網爆量造成的不堪負荷。短短不到2個月時間，快速將大量數位教材從地端拋上雲端、客製化雲端架構，並因應人流離尖峰，自動調整機台負載效能，遠傳與博弘充分發揮綜效以雲端技術量能，幫助莘莘學子在三級警戒期，安全安心落實停校不停學。
在地練兵樹立大人物典範，放眼海外目標亞太第一大
為了持續擴大博弘雲端託管服務的競爭優勢，何冠生說，我們將祭出差異化的殺手鐧。首先博弘把雲端託管技術加以商品化，未來一兩年將以SaaS（軟體即服務）模式，推出自主開發的訂閱商品，同時結合遠傳大人物的相關技術與平台，形成深度、廣度兼具的完整解決方案，再加上遠傳顧問團隊在數位轉型的豐富實踐經驗與科技力，可進一步瞄準更多產業客戶。
博弘除了拓展在地市場，也沒有忽略海外商機，何冠生提到，「這三年我們經營香港、東南亞據點大有斬獲，海外營收大幅成長，特別是在金融保險產業、政府公部門及大型企業，都是我們的客戶群。」這個好成績讓博弘繼續勇敢造夢，下一階段策略聚焦「立足台灣、放眼全球」，何冠生相信與遠傳攜手可以累積更多企業部署「大人物」的成功故事，絕對有助於把數位轉型典範輸出國際。
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