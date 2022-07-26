教宗方濟各訪加拿大展開「懺悔朝聖之旅」，為天主教會165年來對原住民的傷害道歉

文：張瑞邦（Tucker Chang）

天主教教宗方濟各（Pope Francis）於今（2022）年7月24日抵達加拿大艾德蒙頓市（Edmonton），預計展開為期一週的參訪行程，教宗方濟各將此次訪問定調為「懺悔朝聖之旅」。

《天主教通訊社》（Catholic News Agency）表示，教宗搭乘的專機於歐洲中部時間24日上午9時左右，於義大利羅馬起飛，總飛行時長約為10小時，並於北美山區時間（Mountain Standard Time）上午11點左右，抵達加拿大艾德蒙頓市。

據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）與總督西蒙（Marry Simon）親自前往艾德蒙頓機場迎接教宗的到來。

現年已高齡85歲的教宗方濟各，由於膝蓋不適，此次出行多以枴杖或輪椅代步，且除了抵達艾德蒙頓機場時的簡易歡迎儀式外，官方並未為教宗安排任何行程，以便讓教宗充分休息。

為何教宗將此次造訪稱為「懺悔朝聖之旅」？

美國政治新聞網站《Politico》闡明，天主教教宗方濟各希冀能藉由此次出訪加拿大，向在地的原住民社區道歉，並盡力與加拿大原住民達成和解，幫助該國數代的原住民走出傷痛。

據《路透社》（Reuters）報導，自1831年至1996年期間，由於天主教會與當時正值歐洲殖民時期的加拿大，共同採用「同化政策」壓迫原住民，導致加拿大在這165年內，至少有15萬原住民兒童被迫分送到139所加拿大印地安人寄宿學校，這些寄宿學校中，有將近四分之三是由天主教教會所創辦。