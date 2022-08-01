全球糧食危機的未來解方？中國將種子送上太空培育「超級農作物」
我們想讓你知道的是
中國在1987年首次開始農作物太空誘變實驗後，是世界上唯一一個始終使用這項育種技術的國家。從該年始，中國已經數十次將作物種子送上地球軌道。中國科學家於1990年公布第一種經太空培育成功的作物，是一種名叫宇椒1號的甜椒。劉錄祥說，與中國傳統種植的甜椒品種相比，宇椒1號果實較大，抗病能力也更強。
將種子送往太空短途旅行可幫助科學家培育出能適應氣候變化而茁壯生長的農作物新品種，從而養活全球不斷增長的人口。
初看之下，這大片麥田上生長的小麥和世界上其他麥田隨風搖曳的麥穗沒有什麼差別。其實在中國東北廣袤的田地栽種的這種小麥來頭不小，絶非普通的作物，這是在太空中培育出來的嶄新麥種。
稱為「魯原502」的麥種，為中國種植面積第二大的小麥。這是將小麥種子送到離地球表面340公里的軌道上空培養出來的新品種。在獨特的低重力太空中，而且隔絶在保護地球生命的磁場之外，小麥種子的DNA發生了微妙的變化，產生了更耐旱和更能抗病蟲害的新特性。
有越來越多的重要糧食作物新品種是在環繞地球運行的航天器和太空站上培育出來，魯原502僅是其中一種。在近地球軌道的太空，種子會受到微重力的影響，以及宇宙射線的轟擊所引發的基因變異，此過程稱為太空誘發基因突變，簡稱太空誘變。
雖然某些突變使作物無法發芽繁殖，但也有些突變可能是有益於作物生長。有的作物在基因變異後會變得更強壯，能夠經受較極端的生長環境，有的作物單一植株產量會增多，或生長得較快，或需要的水量會減少。在太空培育的農作物種子被帶回地球後，再經過仔細的篩選和進一步的培育，從而培植出可大面積廣泛種植的品種。
當今世界因氣候變化和糧食供應鏈脆弱，農業生產面臨越來越大的壓力，這使得農作物的種植需要更靠近其食用消費的地區。現在一些科研人員認為，被稱為太空誘變的太空育種法或許能幫助人類開發適應上述新挑戰的農作物品種。
中國首席太空育種專家、中國農業科學院航天育種研究中心主任劉錄祥說，「太空基因誘變技術產生了美麗的物種變異。」
例如，根據國際原子能總署的數據，魯原502比中國一般小麥品種的產量要高11%，也更耐乾旱，更抗病蟲害。國際原子能總署有一項工作是協調國際合作採用輻射技術培育新的作物品種。
劉錄祥說，「魯原502確實很成功，產量潛力很高，適應性也很強，在各種地區各種自然環境都能種植。」
正因為魯原502對環境的高度適應性使得這種小麥在中國這樣耕種土地和氣候環境豐富多樣的國家廣受農民的喜歡。
根據劉錄祥之說，魯原502隻是中國過去30年培育的200多個經太空誘變的作物品種其一。除小麥外，中國科學家還使用太空誘變技術培育出新的水稻、玉米、大豆、苜蓿、芝麻、棉花、西瓜、西紅柿、甜椒和其他蔬菜等品種。
中國在1987年首次開始農作物太空誘變實驗後，是世界上唯一一個始終使用這項育種技術的國家。從該年始，中國已經數十次將作物種子送上地球軌道。中國科學家於1990年公布第一種經太空培育成功的作物，是一種名叫宇椒一號的甜椒。劉錄祥說，與中國傳統種植的甜椒品種相比，宇椒一號果實較大，抗病能力也更強。
中國在這幾十年已成為全球航天強國，因此有能力將大批的農作物種子送入地球軌道。2006年，中國用「實踐八號」衛星將有史以來最大規模的一批種子和微生物（152種種子和菌種，總重量超過250公斤）送入地球軌道。2022年5月，中國載人神舟13號從中國天河空間站返回，帶回來的還有作太空誘變實驗的12000顆種子，其中包括幾種草料、以及燕麥、苜蓿和真菌。
中國甚至在2020年11月嫦娥5號登月任務中，也載運了一批稻種，經歷了一趟地球和月球的來回之旅。中國新聞報導稱，這些上過月球的水稻種子返回地球後，在實驗田成功栽種獲得收成。
劉錄祥說，「我們因中國強大的太空計劃而獲益匪淺。我們可以利用返回式衛星、高空平台站和載人飛船將種子送上太空，利用這些太空設施來培育改良作物，每年上太空最多可有兩次。」
這些種子的太空之旅，時間從4天到幾個月不等。在太空的特殊環境中，種子和植株都會發生一些變化。首先，高能的太陽粒子和宇宙射線會破壞種子本身的遺傳物質，導致基因變異或染色體畸變，突變還會遺傳給後代。此外，太空的低重力環境也可能導致種子發生某些變化。在微重力環境下發芽和生長的植物其細胞形狀和細胞本身的組織結構上都會發生改變。
大多數情況是，中國科學家先將種子送往太空，再運回地球種植待其發芽。然後對幼苗進行篩選，找出有用的特性比傳統品種更優秀的植株進行培育。中國科學家篩選尋求的基因變異是能夠讓作物生產更大的果實，能減少需水量，有更好的營養結構，還能抗高溫和低溫，以及能抗病蟲害。在某些情況下，罕見的基因突變可以讓作物產量或抗災害力有很大的突破。
研究人員找到最有前途的植株後將作進一步培育，直到最終培育出一種能夠滿足農民需求，效果明顯的改良品種。
不過，儘管當今中國太空誘變技術領先全球，但中國不是第一個進行太空育種實驗的國家。最早開始此技術的是美國和蘇聯的科學家，1975年兩國科學家使用搭乘蘇聯宇宙782衛星進入地球軌道的胡蘿蔔細胞作了最早的太空誘變實驗。
這種實驗方法所依賴的原理與20世紀20年代末已開始的用核輻射誘發基因突變的原理相同。核輻射誘變是指將生命體暴露在核輻射下，以加速生命體DNA的自然突變過程。
Tags：
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。