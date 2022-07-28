英國首相候選人特拉斯：仕途升勢迅速的「鐵娘子」，保守黨的下一位柴契爾夫人？

將於今年9月接任鮑里斯・強森（Boris Johnson）出任英國保守黨黨魁、未來首相的候選人還剩兩位，其中之一是曾任財相蘇納克（Rishi Sunak），另一位是現任外相特拉斯（Liz Truss）。

麗茲・特拉斯屬於「70後」，2010年當選國會議員，曾在卡麥隆（David Cameron）、梅伊（Theresa May）和強森內閣任職，當過教育部長、司法部長和國際貿易大臣等，現任外交大臣，被視為英國政壇新星，仕途升勢迅速。

她頗有基層人氣，加上做事素有「鐵娘子」口碑，因此有一些英國媒體甚至預測，她有望成為未來保守黨歷史上又一位「柴契爾夫人」。

誰是特拉斯？

特拉斯1975年出生於牛津，父親是數學教授，母親是護士，被形容為「左翼」。但他們的女兒似乎沒有繼承父母的思想傾向。

她4歲時，全家搬到蘇格蘭的佩斯利。1983年，年僅8歲的特拉斯在學校排演的戲劇中扮演瑪格麗特・柴契爾（Margaret Thatcher），後來回想，似乎暗示了她未來的政治傾向。

然後，她隨全家搬到利茲，在那裡一所公立中學上學，畢業後考入牛津大學。

她在牛津大學攻讀哲學、政治和經濟學，並積極參與校園政治社團活動，最初加入自由民主黨，後來改入保守黨。

畢業後，她曾在殼牌（Shell）和大東電報局（Cable & Wireless）當會計師。不過，她的人生目標和政治抱負始終落在威斯敏斯特（Westminster，國會大廈）。

Photo Credit: PA Media / BBC News 2010年，特拉斯當選國會議員。

2001年和2005年大選，特拉斯分別作為海姆斯沃斯和考爾德谷選取的保守黨候選人參加角逐，兩次均落敗。

這些挫敗沒有影響她的政治熱情，2006年在倫敦東南部的格林威治當選為地方議會，2008年起在一個中間偏右改革智囊團擔任副主任。

然後，她被列入保守黨領袖大衛・卡麥隆的快速通道計劃「A級候選人」 名單，最終於2010年當選諾福克西南選區保守黨國會議員。

在議會期間，她與人合著了一本名為 《釋放不列顛》（Britannia Unchained）的政論專著，建議取消國家監管，從而提高英國的國際地位。

此舉使她脫穎而出，成為自由市場經濟政策的倡導者。

2012年，在成為國會議員兩年多後，她被任命為教育部長，開始在政府部門的職業生涯。

Photo Credit: BBC News 2016年，特拉斯出任司法大臣。

自由貿易、重心東移

特拉斯作為主管教育的高級官員，與副首相、自民黨人尼克・克萊格（Nick Clegg）在學校改革問題上發生衝突，但首相卡麥隆於2014年提拔她進入內閣，擔任環境大臣。

保守黨2015年年會上，特拉斯發表演講，其中涉及英國奶酪進口那部分內容激進，受到嘲笑，但她並不為此氣餒。

脫歐公投期間，特拉斯先是為留歐派吶喊，在《太陽報》上撰文稱英國脫歐將是「三重悲劇 - 向歐盟出口時將面臨更多規則，更多形式主義和更多拖延」。

不過，她後來改變了主意，認為英國脫歐提供了一個「改變事情運作方式」的機會，呼籲英國抓住脫離歐盟的機會推動經濟轉型。

2016年，梅伊首相任命她出任司法大臣，次年又成為財政部首席秘書；這是政府經濟計劃的核心職位。

2019年，鮑里斯・強森取代梅成為首相，特拉斯調任國際貿易大臣。在這個職位上，她需要與政治和商業領袖密切接觸，推動英國在國際商貿領域的發展。

作為國際貿易大臣，特拉斯表示英國企業應該更積極地把握好脫歐之後帶來的全球自由貿易新機遇。

特拉斯曾多次對媒體表示：「通往經濟復蘇的道路在於自由貿易和自由創業，而不是退縮和墨守成規」。

在對美關係上，她傾向於「雷根主義」的自由貿易，而反對川普總統時期對包括英國在內很多盟國採取的單方制裁措施。

特拉斯任國際貿易大臣期間，雖然英國尚未與美國談妥自由貿易協定，但她成功游說拜登政府解除了一些川普政府時期對英國施加的單邊制裁。

她還在不到兩年時間裡，已經代表英國與日本和澳洲兩大印太經濟體達成自由貿易協定，並已經開始與印度的自貿協定談判。

Photo Credit: EPA / BBC News 「70後」的特拉斯成為英國歷史上第二位女外相。

強硬的外交大臣

特拉斯在接受外相任命之後第一時間就對美國、英國和澳大利亞三國簽署的AUKUS安全協議給予高度評價。

她在推文中說，AUKUS是反映英國希望加強與印太地區關係的一大承諾。她還表示希望英國將與美國和澳大利亞一起共同努力維護印太地區的繁榮與安全。

特拉斯在出任國際貿易大臣期間曾大力主張英國加快政經重心轉移到印太的步伐，並力主英國加入TPP和新版的CPTPP。

2021年2月，英國正式申請加入《跨太平洋伙伴全面進步協定》（CPTPP）。當時特拉斯曾對《BBC》說，「未來對英國產品而言，特別是亞太國家，那裏是大市場，那裏是不斷增長的中產階級市場，英國企業必須走出去並抓住這些機會。」

特拉斯在出任外相前就曾經多次高調呼籲政府要調整對中國政策——特別是在貿易領域「更加強硬」對待中國。

她特別反對中國在世界貿易組織（WTO）中繼續被定義為「發展中國家」的做法，並認為如今已成為世界第二大經濟體的中國繼續享受幾十年前經濟落後時獲得的優惠政策沒有道理。

Photo Credit: EPA / BBC News 俄羅斯出兵烏克蘭前幾周，特拉斯和俄國外長拉夫羅夫召開聯合新聞發布會，氣氛冷淡。

作為外交大臣，特拉斯試圖通過廢除英國脫歐後歐英協議中的部分內容來解決涉及北愛爾蘭的棘手問題，而這正是歐盟激烈批評的舉動。