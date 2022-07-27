猴痘疫情：主要症狀有哪些？病毒如何傳播？如何治療？

7月23日，世界衛生組織（WHO）宣佈猴痘疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）。

這意味著猴痘的流行已觸發世衛組織的最高警戒級別，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，目前有來自75個國家、超過1萬6000多例猴痘病例，其中有5個死亡病例。

當前全球達到這一級別的公共衛生事件僅有2例——COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情和小兒麻痺症。

什麼是猴痘？

根據世界衛生組織，猴痘是由猴痘病毒引起的一種疾病。這是一種病毒性人畜共患傳染病，意味著它可以從動物向人類傳播。它也可以在人與人之間傳播。

猴痘有哪些症狀？

最初症狀包括發燒、頭痛、腫脹、背疼、肌肉酸痛、全身無力、淋巴結腫大等。

開始發燒後，就會出現皮疹，往往先從面部開始，然後蔓延到身體其他部分，最常見的是在手掌和足底。

皮疹可能會非常癢，在最終結痂脫落之前會發生不同變化和不同階段。皮膚破損可能會導致疤痕。

猴痘症狀一般會持續兩到三周，通常會自行消失，或者在接受鎮痛或退燒藥物治療等支持性護理後消失。

Photo Credit: BBC News

怎樣傳播？

猴痘通過與猴痘皮疹患者密切接觸而在人與人之間傳播，病毒通過破損皮膚、呼吸道、或是眼、鼻或口腔進入人體。

猴痘之前並沒有被描述為性傳播感染，但它可以透過性行為傳染。

同時，它也可以透過接觸受感染動物，比如，猴子、老鼠以及松鼠而傳染，或是通過接觸被病毒污染的物品，比如床單被褥以及衣物感染。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 猴痘病毒

猴痘病毒有多危險？

大多數猴痘病例比較輕，有時有點像水痘，幾周之內可以自行消失。

不過，世界衛生組織說，有些人感染後可能會導致醫療併發症，甚至死亡。新生兒、兒童和免疫缺陷症患者可能會有出現更嚴重的症狀和死於猴痘的風險。

爆發有多普遍？

該病毒最初是在一隻人工圈養的猴子身上發現的，自從1970年以來，在非洲10個國家零星爆發。

2003年， 美國曾爆發了一次疫情，這是該病首次在非洲以外地區出現。患者因與土撥鼠（當地人稱草原犬鼠）密切接觸感染。土撥鼠則是從進口到美國的各種小型哺乳動物那裡感染的。當時共有81例病例，但沒有造成任何死亡。

2017 年， 奈及利亞經歷了有記錄以來的最大一次爆發，距離該國上一次確診病例大約40年。當時，共有172例懷疑病例，75％的患者為男性，年齡在21－40歲之間。

如何治療？

目前沒有針對猴痘的治療方法，但可以通過預防感染來控制爆發。

天花疫苗被證明在預防猴痘方面有85％的有效性，並且有時仍在使用。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航