猴痘疫情：主要症狀有哪些？病毒如何傳播？如何治療？
我們想讓你知道的是
大多數猴痘病例比較輕，有時有點像水痘，幾周之內可以自行消失。不過，世界衛生組織說，有些人感染後可能會導致醫療併發症，甚至死亡。新生兒、兒童和免疫缺陷症患者可能會有出現更嚴重的症狀和死於猴痘的風險。
7月23日，世界衛生組織（WHO）宣佈猴痘疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）。
這意味著猴痘的流行已觸發世衛組織的最高警戒級別，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，目前有來自75個國家、超過1萬6000多例猴痘病例，其中有5個死亡病例。
當前全球達到這一級別的公共衛生事件僅有2例——COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情和小兒麻痺症。
什麼是猴痘？
根據世界衛生組織，猴痘是由猴痘病毒引起的一種疾病。這是一種病毒性人畜共患傳染病，意味著它可以從動物向人類傳播。它也可以在人與人之間傳播。
猴痘有哪些症狀？
最初症狀包括發燒、頭痛、腫脹、背疼、肌肉酸痛、全身無力、淋巴結腫大等。
開始發燒後，就會出現皮疹，往往先從面部開始，然後蔓延到身體其他部分，最常見的是在手掌和足底。
皮疹可能會非常癢，在最終結痂脫落之前會發生不同變化和不同階段。皮膚破損可能會導致疤痕。
猴痘症狀一般會持續兩到三周，通常會自行消失，或者在接受鎮痛或退燒藥物治療等支持性護理後消失。
怎樣傳播？
猴痘通過與猴痘皮疹患者密切接觸而在人與人之間傳播，病毒通過破損皮膚、呼吸道、或是眼、鼻或口腔進入人體。
猴痘之前並沒有被描述為性傳播感染，但它可以透過性行為傳染。
同時，它也可以透過接觸受感染動物，比如，猴子、老鼠以及松鼠而傳染，或是通過接觸被病毒污染的物品，比如床單被褥以及衣物感染。
猴痘病毒有多危險？
大多數猴痘病例比較輕，有時有點像水痘，幾周之內可以自行消失。
不過，世界衛生組織說，有些人感染後可能會導致醫療併發症，甚至死亡。新生兒、兒童和免疫缺陷症患者可能會有出現更嚴重的症狀和死於猴痘的風險。
爆發有多普遍？
該病毒最初是在一隻人工圈養的猴子身上發現的，自從1970年以來，在非洲10個國家零星爆發。
2003年， 美國曾爆發了一次疫情，這是該病首次在非洲以外地區出現。患者因與土撥鼠（當地人稱草原犬鼠）密切接觸感染。土撥鼠則是從進口到美國的各種小型哺乳動物那裡感染的。當時共有81例病例，但沒有造成任何死亡。
2017 年， 奈及利亞經歷了有記錄以來的最大一次爆發，距離該國上一次確診病例大約40年。當時，共有172例懷疑病例，75％的患者為男性，年齡在21－40歲之間。
如何治療？
目前沒有針對猴痘的治療方法，但可以通過預防感染來控制爆發。
天花疫苗被證明在預防猴痘方面有85％的有效性，並且有時仍在使用。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
- WHO宣布猴痘疫情構成最高警戒級別，同志族群面臨污名化與威脅生命的歧視
- 歐美多國爆發「猴痘」疫情：過去曾發生過大流行嗎？如何預防與治療？
- 譚德賽自行宣布猴痘疫情為「全球公共衛生緊急事件」，疾管署已完成抗病毒藥物簽約
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
我們想讓你知道的是
面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。