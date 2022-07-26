《金融時報》：白宮反對裴洛西訪台恐引發寒蟬效應；前議長金瑞契推文怒嗆中國

（中央社）中國外交部發言人趙立堅25日證實，中方的確對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪問台灣發出更強烈的警告。前眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich，共和黨籍）在推特上怒嗆中國不能支配議長出訪。

趙立堅25日在記者會上宣稱，美方若一意孤行，中方必將採取堅定有力措施捍衛國家安全和主權領土完整，由此造成的一切嚴重後果應由美方負責。

美國前眾議院議長金瑞契在推特上發文稱：「裴洛西議長絕對應率領一個兩黨議員組成的國會代表團訪問台灣。我是訪問台灣的最高層級美國官員。丁格爾（John Dingell，已故前眾議員）和其他民主黨人加入了共和黨成員。共產黨統治的中國不能支配議長的旅行！」

Speaker Pelosi absolutely should take a bipartisan congressional delegation to Taiwan. I am the highest ranking US official to visit Taiwan. John Dingell and other Democrats joined GOP members. Communist China cannot dictate a Speakers travel! — Newt Gingrich (@newtgingrich) July 24, 2022

1997年，時任眾院議長的金瑞契也曾率團訪台，民主黨籍的裴洛西此次若成行，將是自金瑞契之後第2位來台的美國眾院議長。

連日來，美國政壇有多人鼓勵裴洛西勇敢訪台，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）24日稱，願與裴洛西同行。他在推特標記裴洛西的帳號，寫道：「我會跟你去。我在中國被禁（入境），但在熱愛自由的台灣沒有，到時見！」

共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）及裴利（Scott Perry）22日聯名致函裴洛西，呼籲她不要理會北京及拜登的反對意見，依原計畫訪台。兩人還進一步呼籲裴洛西，安排眾議院就他們去（2022）年2月所提終結美國過時「一中政策」的決議案進行表決。

英國《金融時報》23日報導，針對裴洛西可能即將訪台，中國向美國拜登政府私下發出不假辭色、前所未有的強硬警告，甚至揚言不排除以軍事手段回應。

CNN：裴洛西訪台恐引中國空前回應 但動武可能性低

（中央社）美國有線電視新聞網（CNN）引述專家說法報導，美國眾議院議長裴洛西可能造訪台灣一事，恐將引發中國「前所未有」的回應，但不太可能激起軍事衝突。

CNN指出，中國因為美國對台灣的支持作出憤怒回應，美方對此毫不陌生，但中國上週對裴洛西可能造訪台北一事發出強烈警告，似乎引發華府關切。

在裴洛西訪台計畫相關報導曝光後，中國外交部19日放話說，如果她的訪問成行，中方將採取「堅決有力措施」。

對此，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示：「中國將以前所未有的反制措施回應——將是台海危機以來最強烈回應。」

時殷弘指出：「如果裴洛西的訪問成行，美國必然將做軍事準備，迎接中國可能祭出的軍事回應。中美情勢將非常緊張。」

1997年，美國時任眾議院議長金瑞契曾造訪台北，與當時執政的台灣首位民選總統李登輝見面，他是首位訪台的在任美國眾院議長。

在來台前幾天，金瑞契方才造訪北京與上海，他在當地警告中國領導人，如果台灣遭受攻擊，美國將進行軍事介入。

根據金瑞契的說法，當時他收到的中方回應是「冷靜的」。在金瑞契訪台後，中國外交部曾公開批評他，但回應僅限外交辭令。

Photo Credit: 中央社 美國前眾議院議長金瑞契

但在25年過後，中國如今變得更強大，而且更有自信，中國國家主席習近平已表明，北京當局不會再容忍任何中方視為對其利益的輕視或挑戰。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）指出：「在習近平主政下，北京當局已是完全不同的政權。中國如今處於更加獨斷的地位，可讓政策或行動未將中國利益納入考量的國家付出代價或後果。」

唐安竹還表示：「所以就那個方面而言，與金瑞契1997年訪問（台灣）那時相比，中國現今情況已大不相同。」

他指稱：「坦白說，對於習近平而言，在中共二十大前挑起軍事衝突並非好時機。理性處理這件事情，以免在必須處理其他危機之際再添一起危機，這符合習近平的利益。」

唐安竹提及，習近平面臨的其他危機包括中國經濟放緩、房地產危機加劇、失業率上升及在「清零政策」下一直難以遏止零星疫情爆發。

他表示：「因此我認為，無論他們做什麼，都會衡量及計算。他們必然會試圖對台灣加強施壓，但我認為他們不會做出任何特別危險之舉，或製造出他們無法處理的情況。」

時殷弘也同意，美中緊張情勢不太可能升級為全面軍事衝突。他表示：「除非事態在出乎意料情況下失控，否則美中間不可能發生軍事衝突。」

金融時報：白宮反對裴洛西訪台 恐引發寒蟬效應

（中央社）英國《金融時報》25日報導，美國白宮反對眾議院議長裴洛西訪問台灣，相關爭議讓台灣擔憂恐進一步侵蝕台灣的安全，讓北京得寸進尺益發大膽，並在國際間引發寒蟬效應。

《金融時報》發自台北的報導援引數名台灣的國安相關人士說法指出，台灣面臨兩個風險：北京因為裴洛西訪台而「懲戒」台灣，或者華府取消裴洛西的訪台行，相當於讓北京對台美關係有話語權。

3名知情人士告訴《金融時報》，美國行政部門公然反對裴洛西訪台，這恐怕有壯大中國聲勢的效果。一名高階官員說，這將證明中國的威嚇脅迫戰術有效，寒蟬效應將讓各國更加避免與台灣互動。

《金融時報》近日報導，針對裴洛西可能的訪台行，中國曾向美國總統拜登（Joe Biden）政府私下發出不假辭色、前所未有強硬的警告，甚至揚言不排除採取軍事回應。拜登則說，美國軍方認為裴洛西訪台「現在不是個好主意」。

中國外交部發言人趙立堅25日在例行記者會不願表明中方是否將採取軍事回應，但表示中方「正嚴陣以待」，若美方一意孤行，中方必將採取堅定有力措施捍衛國家主權和領土完整。