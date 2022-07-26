《金融時報》：白宮反對裴洛西訪台恐引發寒蟬效應；前議長金瑞契推文怒嗆中國
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3名知情人士告訴《金融時報》，美國行政部門公然反對裴洛西訪台，這恐怕有壯大中國聲勢的效果。一名高階官員說，這將證明中國的威嚇脅迫戰術有效，寒蟬效應將讓各國更加避免與台灣互動。
（中央社）中國外交部發言人趙立堅25日證實，中方的確對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪問台灣發出更強烈的警告。前眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich，共和黨籍）在推特上怒嗆中國不能支配議長出訪。
趙立堅25日在記者會上宣稱，美方若一意孤行，中方必將採取堅定有力措施捍衛國家安全和主權領土完整，由此造成的一切嚴重後果應由美方負責。
美國前眾議院議長金瑞契在推特上發文稱：「裴洛西議長絕對應率領一個兩黨議員組成的國會代表團訪問台灣。我是訪問台灣的最高層級美國官員。丁格爾（John Dingell，已故前眾議員）和其他民主黨人加入了共和黨成員。共產黨統治的中國不能支配議長的旅行！」
1997年，時任眾院議長的金瑞契也曾率團訪台，民主黨籍的裴洛西此次若成行，將是自金瑞契之後第2位來台的美國眾院議長。
連日來，美國政壇有多人鼓勵裴洛西勇敢訪台，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）24日稱，願與裴洛西同行。他在推特標記裴洛西的帳號，寫道：「我會跟你去。我在中國被禁（入境），但在熱愛自由的台灣沒有，到時見！」
共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）及裴利（Scott Perry）22日聯名致函裴洛西，呼籲她不要理會北京及拜登的反對意見，依原計畫訪台。兩人還進一步呼籲裴洛西，安排眾議院就他們去（2022）年2月所提終結美國過時「一中政策」的決議案進行表決。
英國《金融時報》23日報導，針對裴洛西可能即將訪台，中國向美國拜登政府私下發出不假辭色、前所未有的強硬警告，甚至揚言不排除以軍事手段回應。
CNN：裴洛西訪台恐引中國空前回應 但動武可能性低
（中央社）美國有線電視新聞網（CNN）引述專家說法報導，美國眾議院議長裴洛西可能造訪台灣一事，恐將引發中國「前所未有」的回應，但不太可能激起軍事衝突。
CNN指出，中國因為美國對台灣的支持作出憤怒回應，美方對此毫不陌生，但中國上週對裴洛西可能造訪台北一事發出強烈警告，似乎引發華府關切。
在裴洛西訪台計畫相關報導曝光後，中國外交部19日放話說，如果她的訪問成行，中方將採取「堅決有力措施」。
對此，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示：「中國將以前所未有的反制措施回應——將是台海危機以來最強烈回應。」
時殷弘指出：「如果裴洛西的訪問成行，美國必然將做軍事準備，迎接中國可能祭出的軍事回應。中美情勢將非常緊張。」
1997年，美國時任眾議院議長金瑞契曾造訪台北，與當時執政的台灣首位民選總統李登輝見面，他是首位訪台的在任美國眾院議長。
在來台前幾天，金瑞契方才造訪北京與上海，他在當地警告中國領導人，如果台灣遭受攻擊，美國將進行軍事介入。
根據金瑞契的說法，當時他收到的中方回應是「冷靜的」。在金瑞契訪台後，中國外交部曾公開批評他，但回應僅限外交辭令。
但在25年過後，中國如今變得更強大，而且更有自信，中國國家主席習近平已表明，北京當局不會再容忍任何中方視為對其利益的輕視或挑戰。
新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）指出：「在習近平主政下，北京當局已是完全不同的政權。中國如今處於更加獨斷的地位，可讓政策或行動未將中國利益納入考量的國家付出代價或後果。」
唐安竹還表示：「所以就那個方面而言，與金瑞契1997年訪問（台灣）那時相比，中國現今情況已大不相同。」
他指稱：「坦白說，對於習近平而言，在中共二十大前挑起軍事衝突並非好時機。理性處理這件事情，以免在必須處理其他危機之際再添一起危機，這符合習近平的利益。」
唐安竹提及，習近平面臨的其他危機包括中國經濟放緩、房地產危機加劇、失業率上升及在「清零政策」下一直難以遏止零星疫情爆發。
他表示：「因此我認為，無論他們做什麼，都會衡量及計算。他們必然會試圖對台灣加強施壓，但我認為他們不會做出任何特別危險之舉，或製造出他們無法處理的情況。」
時殷弘也同意，美中緊張情勢不太可能升級為全面軍事衝突。他表示：「除非事態在出乎意料情況下失控，否則美中間不可能發生軍事衝突。」
金融時報：白宮反對裴洛西訪台 恐引發寒蟬效應
（中央社）英國《金融時報》25日報導，美國白宮反對眾議院議長裴洛西訪問台灣，相關爭議讓台灣擔憂恐進一步侵蝕台灣的安全，讓北京得寸進尺益發大膽，並在國際間引發寒蟬效應。
《金融時報》發自台北的報導援引數名台灣的國安相關人士說法指出，台灣面臨兩個風險：北京因為裴洛西訪台而「懲戒」台灣，或者華府取消裴洛西的訪台行，相當於讓北京對台美關係有話語權。
3名知情人士告訴《金融時報》，美國行政部門公然反對裴洛西訪台，這恐怕有壯大中國聲勢的效果。一名高階官員說，這將證明中國的威嚇脅迫戰術有效，寒蟬效應將讓各國更加避免與台灣互動。
《金融時報》近日報導，針對裴洛西可能的訪台行，中國曾向美國總統拜登（Joe Biden）政府私下發出不假辭色、前所未有強硬的警告，甚至揚言不排除採取軍事回應。拜登則說，美國軍方認為裴洛西訪台「現在不是個好主意」。
中國外交部發言人趙立堅25日在例行記者會不願表明中方是否將採取軍事回應，但表示中方「正嚴陣以待」，若美方一意孤行，中方必將採取堅定有力措施捍衛國家主權和領土完整。
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
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穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。