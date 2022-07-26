小馬可仕首次國情咨文：堅守每吋菲律賓領土，推軍訓列高中必修課程

（中央社）菲律賓總統小馬可仕25日發表任內首次國情咨文。他表示，不會將「任何一平方吋的菲律賓領土」拱手讓給任何其他國家，並促請國會通過法案，將軍訓列為高中必修課程。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於6月30日上任，25日在國會山莊發表全長約1小時13分的國情咨文。

在外交政策方面，小馬可仕說：「關於我們在國際社會的定位，菲律賓將繼續當所有人的朋友，不與任何人為敵。」但不會將「任何一平方吋的菲律賓領土」拱手讓給任何其他國家。

他表示，菲律賓一直開放和歡迎所有外國友人及遊客，「但讓我講明白，凡屬菲律賓的，我們將保護到底」。

小馬可仕說：「我們將當個好鄰居，持續尋找合作方式，以達到互利互惠的最終目標。如果我們同意，我們將合作，將共同努力。如果有分歧，讓我們再談談，直到達成共識。」

他表示：「但我們不會動搖，將堅持獨立自主的外交政策，以國家利益為指導方針。」

小馬可仕在國情咨文中並未提到任何國家，但菲律賓、中國、台灣、越南等各方都聲索南海主權。菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內因南海爭議，向北京提出至少231次外交抗議。

另一方面，杜特蒂任內啟動與北京的南海油氣開發合作協商，但在小馬可仕上任前因雙方分歧，宣布終止協商。目前無法得知菲國新政府是否將重啟協商。

小馬可仕也促請國會通過新政府積極推動的19項法案，包括國防法案（National Defense Act）和強制儲備軍人訓練團（ROTC）暨國民服務訓練計畫（NSTP）。

他表示，國防法案旨在修訂過時的1935年國防法，改變菲律賓軍隊的結構，以應對當前和未來對菲國領土完整和國家主權的非傳統安全威脅。

小馬可仕說，將「強制儲備軍人訓練團」重新確立為所有公私立高中（11、12年級）必修課程，目的是為激勵、培訓、組織、動員學生進行國防準備，包括災防和應對風險能力。

另據菲律賓大學網站，國民服務訓練計畫包括軍事訓練服務、公民福利培訓服務和識字培訓服務，以增強青年公民意識和國防準備。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，菲國曾將軍事訓練列為必修課程，但聖湯瑪斯大學（University of Santo Tomas）一名學生於2001年揭露學校軍事訓練計畫的貪瀆行為後遭殺害，引發廢除強制軍訓課程的呼聲。

菲律賓於2002年通過國民服務訓練計畫法案，軍訓成為選修課程。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範