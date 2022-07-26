台灣藝術家范承宗大型竹藝裝置「筌屋」，將在紐約長屋永久展出
我們想讓你知道的是
台灣藝術家范承宗去年造訪長屋花園（LongHouse Reserve），從花園內的竹林及長島靠海的地緣因素發想，提出創作竹藝系列作品「筌屋」。
（中央社）藝術家范承宗接受紐約州長島長屋花園邀請，7月初與團隊現地製作材料源自台灣的大型竹藝裝置「筌屋」第七版，成為首位在長屋展出的台灣藝術家，作品將永久呈現。
范承宗擅長竹工藝設計，自認身體裡住著老靈魂，著迷於挖掘隱藏在傳統器物中、以時間凝結而成的智慧。他致力以設計傳承文化資產的精神，參加國立台灣工藝研究發展中心Yii計畫後，開始以竹子結合傳統工藝手法製作各式藝術作品。
他去（2021）年造訪長屋花園（LongHouse Reserve），從花園內的竹林及長島靠海的地緣因素發想，提出創作竹藝系列作品「筌屋」。長屋花園藝術總監巴拉特（Carrie Rebora Barratt）肯定范承宗「舊即是新」的想法。
范承宗習得「邵族耆老」編織捕魚器技藝，作品全用台灣竹子
范承宗團隊今（2022）年7月抵達紐約後，耗時3天在長屋花園現地製作「筌屋七東漢普頓」（Fish Trap VII East Hampton），並舉辦工作坊，帶領當地民眾製作小魚筌。
范承宗向訪客解說，這是他在台灣中部的日月潭向原住民邵族耆老學習傳統編織捕魚器的技藝，首次到美國創作，材料全是來自台灣的竹子，希望抓住美國觀眾的目光。
巴拉特提到，長屋花園創辦人拉森（Jack Lenor Larsen）喜愛東方藝術，連花園內的房屋都是仿造日本伊勢神宮形式建造，種植的竹子也與「筌屋」相互呼應。她見到製作完成的巨大結構後直呼神奇，並說這將是長屋的永久裝置。
「筌屋」第七版與以球形屋頂設計著稱的建築師傅勒（Buckminster Fuller）、美國雕塑家瑞曼（Will Ryman）等國際重要藝術家的戶外雕塑並陳於長屋花園中。
贊助計畫的駐紐約台北文化中心表示，長屋花園位於東漢普頓，是紐約的後花園，地理條件優越，成為紐約名門菁英人士夏日避暑勝地，如同名著「大亨小傳」（The Great Gatsby）場景。長屋花園也為紐約藝文界熟知，首度邀請台灣藝術家創作，是讓台灣被紐約及國際看見的極佳舞台。
新聞來源
延伸閱讀
- 李政瀚、于薇奪下台灣首座葛萊美獎，《八歌浪》專輯設計以紙張堆疊出海岸、山脈與人的樣貌
- 走訪2022歐洲三大藝術展：期待台灣人民驕傲展現全球南方定義下，獨特的台灣文化特色與底蘊
- 實地走訪2022威尼斯雙年展（上）：台灣藝術家備受國際肯定，但台灣民眾還需自省美學素養
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：翁世航
Tags：
如果資安戰開打臺灣有能力反擊嗎？一窺ACW SOUTH沙崙資安服務基地的祕密訓練術
我們想讓你知道的是
全球平均每月有17.6億筆企業資料外洩，每11秒遭受一次勒索軟體攻擊，而且駭客攻擊目標50%鎖定中小企業。
根據產業調查，臺灣被列為亞太地區勒索軟體攻擊的五大熱區之一，因此我國政府在2021年推動「資安即國安2.0」戰略，對應萬物聯網普及化的時代，網路資安攻防被視為國際戰事的一環。
在平時就做足安全準備，對企業來說是不可忽視的保命符。為了喚醒更多企業有資安意識，全臺第一座「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱ACW SOUTH資安基地）公告最新服務項目，今年將舉辦多項資安議題講座、主題式研討會及人培專業課程，讓企業從一般員工、IT工程師至資安長，都能確實長「資」識、保心「安」。
主動式防禦成顯學，扭轉攻防不對等局面
企業看待資安，還在被動等敵人上門才採取動作就太慢了！經濟部工業局於今年6月主辦的「新世代資安防禦—網路威脅與防禦趨勢 」講座當中，財團法人臺灣網路資訊中心林志鴻組長首先提到，目前臺灣ICT設備遭惡意程式攻擊的類型，主要涵蓋IoT類的Conflicker病毒、NAS類為QSnatch感染及行動裝置類為Android hummer，相關惡意軟體長期占據前三名。其中常見駭客攻擊手法則以DDoS、破壞性資料刪除、間諜軟體、網站置換、不實資訊、False Flag為主流。
為了避免遇到問題才找解方，ACW SOUTH資安基地在一樓的應用多元展區設計了「Testbed演訓驗測基地」，目前已有關鍵基礎設施、智慧製造及智慧綠能及等主題，今年還會新增智慧物聯網與半導體產業兩大新興主題展區。天天有參訪、週週有課程，透過實證場域，演繹特定資安事件、資安攻擊情境、資安防護解決方法、資安事件應變。期透過打造ACW SOUTH資安基地30分鐘就讓您了解資安重要性的基地特色。
建立「海恩法則」資安思維，比駭客更快從暗網找出漏洞
「新世代資安防禦—網路威脅與防禦趨勢 」講座還邀請兩家企業分享他們對當前資安情勢的觀察。安碁資訊股份有限公司黃瓊瑩技術副總指出，現在很多駭客會從暗網掌握資安漏洞、交易情資，來挑選攻擊目標。他建議企業利用機器學習技術，進行長時間與週期性的行為分析與偵測，挖掘DNS潛藏的資安威脅，偵測與過去不一樣的異常行為或狀態。
奧義智慧科技股份有限公司林明緯資深產品經理則提到，運用「海恩法則」建立資安檢測思維。美國⼯業安全先驅者海恩H.W. Heinrich提出一項理論，每起嚴重事故的背後，必有9.8次事件、30.2起未遂徵兆、以及600起事故隱患。他建議企業建構自動化安全防禦，可以從三大階段著手：第一階段的「端點」企業場域端點偵測與防禦；第二階段鎖定「閘道」模擬攻擊路徑並可視化分析，物件之間的異常關係；最後一階段則是掌握「情資」，從暗網情資自動監控，盤點相關潛在威脅。
由此觀之，如果企業對資安技術、人才缺乏有急迫需求，都可以善用ACW SOUTH資安的資源，例如：各式跨業活動、主題式研討會、培訓課程及顧問諮詢媒合服務；另有一對一諮詢與資安診斷；也可聚焦廠商需求，協助企業資安檢測、導入認證。企業想要找資安解方，ACW SOUTH資安基地是絕佳好夥伴。
來一趟ACW SOUTH資安基地，源源不絕的寶藏等你挖
不論你是想要做產品驗測，或是尋找資安技術方案，或是增能攻防技能， ACW SOUTH資安基地通通有，除此之外這個基地究竟還藏了什麼寶藏，足以扮演起充沛臺灣資安戰爭的後備軍援角色？
ACW SOUTH資安基地在臺南市歸仁區，位處沙崙綠能科學城C區的科技部資安暨智慧科技研發大樓的1樓和5樓，集結展示、演訓及實證功能合一的實戰場域，並帶有成為亞洲資安演訓聖地的使命。光是去年一年，ACW SOUTH資安基地就培育多達665位資安人才。
ACW SOUTH資安基地上路後，不光提供模擬製造工廠產線的資安攻擊實戰演訓，後續還有一連串推動策略：
■ 建立劇本---產學研合作建置攻防演練劇本，協助企業進行攻防演訓
■ 訓練人才---強化產業資安意識，培訓資安專才以提升資安實務技術與經驗
■ 推廣應用---透過案例展示計畫推動成果，進一步擴散到其他產業應用
■ 鏈結國際---引進歐美新技術，後續推廣我國資安方案輸出其他國家，形成完善的資安產業生態系
截至今年上半年，ACW SOUTH資安基地已舉辦了三場講座，主題涵蓋零信任、新世代資安防禦、智慧製造，報名廠家數277家，出席人數543人，顯見臺灣對資安議題的關注日趨加溫。除此之外，2022下半年還有一系列參訪、講座、研討會、交流會、實務課程陸續登場，預計今年將培育增能1,500位以上的資安人。
既然資安即國安，打造資安防禦競爭力的根基，首要就是人才的培訓。如果你還沒有來過 ACW SOUTH 資安基地，不妨找個良辰吉時，預約參訪或參加本年度相關講座、課程。加強臺灣資安意識，就從你我做起，了解更多 ACW SOUTH 資安基地資訊。
經濟部工業局 廣告