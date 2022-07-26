台灣藝術家范承宗大型竹藝裝置「筌屋」，將在紐約長屋永久展出

（中央社）藝術家范承宗接受紐約州長島長屋花園邀請，7月初與團隊現地製作材料源自台灣的大型竹藝裝置「筌屋」第七版，成為首位在長屋展出的台灣藝術家，作品將永久呈現。

范承宗擅長竹工藝設計，自認身體裡住著老靈魂，著迷於挖掘隱藏在傳統器物中、以時間凝結而成的智慧。他致力以設計傳承文化資產的精神，參加國立台灣工藝研究發展中心Yii計畫後，開始以竹子結合傳統工藝手法製作各式藝術作品。

他去（2021）年造訪長屋花園（LongHouse Reserve），從花園內的竹林及長島靠海的地緣因素發想，提出創作竹藝系列作品「筌屋」。長屋花園藝術總監巴拉特（Carrie Rebora Barratt）肯定范承宗「舊即是新」的想法。

范承宗習得「邵族耆老」編織捕魚器技藝，作品全用台灣竹子

范承宗團隊今（2022）年7月抵達紐約後，耗時3天在長屋花園現地製作「筌屋七東漢普頓」（Fish Trap VII East Hampton），並舉辦工作坊，帶領當地民眾製作小魚筌。

范承宗向訪客解說，這是他在台灣中部的日月潭向原住民邵族耆老學習傳統編織捕魚器的技藝，首次到美國創作，材料全是來自台灣的竹子，希望抓住美國觀眾的目光。

巴拉特提到，長屋花園創辦人拉森（Jack Lenor Larsen）喜愛東方藝術，連花園內的房屋都是仿造日本伊勢神宮形式建造，種植的竹子也與「筌屋」相互呼應。她見到製作完成的巨大結構後直呼神奇，並說這將是長屋的永久裝置。

「筌屋」第七版與以球形屋頂設計著稱的建築師傅勒（Buckminster Fuller）、美國雕塑家瑞曼（Will Ryman）等國際重要藝術家的戶外雕塑並陳於長屋花園中。

贊助計畫的駐紐約台北文化中心表示，長屋花園位於東漢普頓，是紐約的後花園，地理條件優越，成為紐約名門菁英人士夏日避暑勝地，如同名著「大亨小傳」（The Great Gatsby）場景。長屋花園也為紐約藝文界熟知，首度邀請台灣藝術家創作，是讓台灣被紐約及國際看見的極佳舞台。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：翁世航