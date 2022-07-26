美國年輕保守派近八成力挺川普再戰2024，只有4.4％認為拜登是難纏的對手

（中央社）根據針對美國年輕保守派進行的最新民調，在2024年可能代表共和黨競選總統的人選之中，前總統川普（Donald Trump）獲得壓倒性支持，遙遙領先全球首富馬斯克（Elon Musk）公開力挺的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）。

「福斯新聞網」（Fox News）獨家報導，24日在佛州坦帕市（Tampa）登場的保守派學生團體「美國轉捩點學生行動峰會」（Turning Point USA Student Action Summit）中，主辦方針對與會者進行意向性投票（Straw Poll）。結果顯示，高達78.7％的與會者支持川普成為2024年大選的共和黨總統提名人，另有19％的人偏愛迪尚特。

在本次民調中排名第3的南達科他州州長諾埃姆（Kristi Noem）支持率僅有1％；前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）支持率為0.5％；德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）、前美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）和前副總統彭斯（Mike Pence）的支持率各為0.3％。

被視為川普潛在競爭對手的迪尚特22日晚間率先在峰會發表主題演說，川普則於隔日擔任峰會主講人，並暗示自己將於2024年再度出馬角逐大位。

在23日的主題演說中，川普不忘自嘲，他先是贏得2016年大選，接著又「謊稱自己贏得2020年大選」，如今「我們可能只需要再做一次同樣的事情就好。」

川普還說：「如果我待在家裡，如果我宣布不再出馬競選，那麼對川普的迫害將立即停止。這就是他們（指民主黨）想要的。但你們知道嗎？我絕不可能讓他們稱心如意。」

演說結束前，川普表示，如今拜登（Joe Biden）擔任總統，他「讓美國繼續偉大」（Keep America Great）的連任口號已經過時，但是，他強調：「我們將『讓美國再度偉大』。」

另一方面，根據上述民調，30.3％的與會者表示，加州州長紐松（Gavin Newsom）將是共和黨最難擊敗的對手；13.6％的人說是前第一夫人蜜雪兒・歐巴馬（Michelle Obama）；10.5％認為是前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）。

另有10.3％的人點名參議院預算委員會主席桑德斯（Bernie Sanders）；7.9％覺得是副總統賀錦麗（Kamala Harris）；還有5.9％認為是紐約州眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）。

只有4.4％的與會者認為，拜登將是2024年共和黨總統候選人最難擊敗的對手。

拜登應否再戰2024？紐時：民主黨內開始私語說不

《紐約時報》報導，在今（2022）年初選季中，美國許多民主黨議員和官員對總統拜登難以推動多數政策感到失望，懷疑他能否解救預估在期中選舉慘敗的民主黨，並開始認為他不應尋求連任。

《紐約時報》上個月報導，隨著美國面臨的挑戰愈來愈多，疲乏的基本盤熱情降低，從東岸到西岸都有不少民主黨人悄悄擔心拜登的領導力、年齡以及再度與前總統川普拚戰的能力。

近50名民主黨人受訪結果顯示，他們擔憂共和黨實力不斷增強，並對當前的前進道路異常悲觀，這些人包括地方領袖、國會議員及2020年大選曾支持拜登的選民。

來自邁阿密的民主黨全國委員會成員西梅奧尼迪斯（Steve Simeonidis）表示：「說我國走在正軌是公然背離現實。」他說，拜登「應在期中選舉後宣布他不打算在2024年尋求連任。」

法新社今天也報導，拜登大老遠到中東訪問，而他顯然有意再戰2024一事引發愈來愈多討論，此事讓民主黨左右為難，因為目前沒有明確可替代拜登的人選。拜登是白宮歷來最年長主人，11月20日將過80歲生日。

「大西洋月刊」（The Atlantic）最近的文章提到：「他現在能勝任總統，但到了下次大選，他年紀就太大了。」文中同時嚴厲批評右翼聲稱拜登有失智症。

紐時7月公布的民調顯示，拜登連任之路在物價飛漲之際亮紅燈，施政滿意度僅剩33％。黨內支持者對他漸失信心，64％受訪民主黨選民希望2024年換人參選總統。

拜登若是連任，到時就年屆82歲，卸任時將是86歲。前總統雷根（Ronald Reagan）1989年以77歲之齡卸任，是先前的紀錄保持人。

紐時9日報導寫道，拜登的「年齡對他和他所屬政黨來說已成了一個令人不安的問題」。

拜登身體勇健令人欽羨，去（2021）年11月健康檢查報告說他「有活力」，主治醫師表示，拜登近幾年走路步態僵硬是因為脊椎關節炎，頻頻清喉嚨則是胃食道逆流關係。

不過他的外表顯示上任後操勞的代價，例如白髮越來越稀疏，步態謹慎。他有時在看提詞機時會唸錯或陷入沉思，且幼時克服的口吃狀況會再度出現。白宮也多次為他在敏感外交議題上的不當發言緊急澄清。

然而幕僚為他強力辯護，資深顧問唐尼倫（Mike Donilon）告訴紐時，拜登先前出訪歐洲時，所有年輕許多的幕僚在機上只想睡覺，但拜登卻花好幾小時規劃國內政策如何推行。

此外，拜登和之前歷任總統一樣，肩負令人精疲力竭的重責大任，包括俄烏戰爭、通貨膨脹飆升、槍枝暴力氾濫等問題。