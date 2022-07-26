台東卡大地布部落通過「諮商同意辦法」修正草案，原住民族「部落自決」里程碑
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原住民（族）文化權受憲法、兩公約、原住民族權利宣言保障，但「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」（下稱諮商同意辦法）許多規定，嚴重侵害原住民（族）文化權，長期受到原住民（族）和專家學者的詬病。
台東卡大地布部落卑南族人，7月16日通過部落諮商同意辦法修正草案。這次的修正是我國原住民部落走向真正自治的一大步。卡大地布部落希望透過章程修正，排除現有諮商同意辦法當中許多侵害原住民權利的規定，也呼籲原民會儘速啟動諮商同意辦法的修正，保障部落權益。
「諮商同意辦法」多項規定侵害部落權益
原住民（族）文化權受憲法、兩公約、原住民族權利宣言保障，但「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」（下稱諮商同意辦法）許多規定，嚴重侵害原住民（族）文化權，長期受到原住民（族）和專家學者的詬病。
邏法尼耀代理拉罕陳政宗表示，「我們發覺到部落在自己的土地上，決定這塊土地未來的發展，有出現很多的疑問，其中就是行使諮商同意辦法，這個部份引起的爭議最大，也帶給部落的衝擊最大。」
這次修正，卡大地布部落在章程直接排除諮商同意辦法當中許多侵害原住民權利的規定，例示如下：
- 代行召集制度：諮商同意辦法第15條允許鄉鎮市區公所可以違反部落意願，強行召開部落會議。本次部落章程修正，部落排除本條規定。
- 家戶代議制：諮商同意辦法第12條、第19條規定全台灣所有部落都只能採取「家戶代議制」決定同意事項，未尊重及承認部落傳統的決策方式。本次部落章程修正，部落依其傳統文化及發展，訂定部落決策方式，以兼顧部落族人意見及拉罕領袖地位。
- 部落成員身分認定：諮商同意辦法第2條第2款規定在部落範圍內的所有原住民，都是部落成員（包含阿美族、布農族等其他族別而非屬卡大地布部落的原住民），導致部落遭到切割、重組。因此部落這次除了修改章程外，更制定卡大地布部落成員辦法，透過登錄機制，建立自己的部落成員清單。
陳政宗說，「透過部落會議針對部落會議章程的修訂，代表部落在自己的土地上，或在自己的權益上有作主的權利，這個也是對原民會、對我們的政府表達的意見。」
卡大地布部落表示，期待章程修正能夠推動部落自決邁向下一個里程碑。更呼籲其他部落一起響應，爭取自己的權力（利）。並向原民會喊話，希望能儘速啟動諮商同意辦法的修正，不該再以「理蕃」的心態，限制或侵害部落的權力（利）。
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：翁世航
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電子票券市場大調查：【Edenred宜睿智慧】直擊使用者痛點，整合服務與通路成最佳靠山
我們想讓你知道的是
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電子票券時代來臨：一機在手，便利無窮
市場研究顧問公司創市際於今年四月份進行市場調查，針對20至50歲且曾經使用過電子票券的民眾發放網路問卷，回收有效樣本數共800份。調查結果指出，所有受訪者中有84.1%的使用者同時使用過電子與紙本票券，但近一年常用的票券類型則以電子票券為主，佔比高達62.6%；而今年1月資策會公布的《2021年行動支付消費者調查》也顯示出相同趨勢，疫情期間四大支付方式除現金以外皆有所提升，相較去年，增長比率分別為行動支付近60%、實體卡34%、電子票證28%。
另一方面，近年各大電商平台、超商量販與餐飲品牌等，也開始開發自有會員APP系統來整合消費、資訊、福利等功能，電子票券逐漸取代了實體商品抵用券及兌換券；若再進一步觀察，更能發現過去曾吹起好幾波「電子票券贈禮」的風潮，從超商寄杯咖啡到量販店集點兌換，只要動動手指就能輕易贈送轉移、管理與使用。不知不覺間，電子票券已經從企業端反過來改變了消費端的使用習慣。
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