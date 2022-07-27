美國參謀長聯席會主席：解放軍過去五年在太平洋干擾他國次數大幅增加，明顯更具侵略性

文：德國之聲中文網（美聯社）

美軍參謀長聯席會議主席麥利將軍（Gen. Mark Milley）週日（7月24日）到訪印尼時表示，中國的軍機和艦船在太平洋地區攔截美國和其他盟國部隊的次數在過去五年內大幅增加，不安全的互動次數也上升了。他說：「訊息顯示，中國的空軍和海軍在這一特定地區變得明顯更有侵略性」。最近麥利要求部屬匯編關於中、美兩方和該地區國家之間互動的細節。

中國試圖擴大影響力

麥利說，中國與日本、加拿大、澳洲、菲律賓和越南都有過摩擦。他稱，（中國對於）這些國家的攔截行為都有「統計學上的顯著增加」，而「不安全互動」的數量也有「同等比例的增加」。他拒絕提供所謂「不安全互動」的具體數字。

就在麥利作出此評論的同時，美國正努力加強與太平洋國家的關係制衡中國。中國正試圖擴大其在該地區的存在和影響，拜登（Joe Biden）政府認為為該國是其「步步進逼的威脅」和美國主要的長期安全挑戰。

麥利將出席下週在澳洲雪梨舉行的印度－太平洋地區防長會議，會議主要探討中國不斷升級的軍事發展以及維持一個自由、開放和和平的太平洋地區的必要性。

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）上個月在新加坡的一次演講中也提到，中國人民解放軍軍機和艦船的不安全攔截次數「驚人地增加」。奧斯丁舉例，一艘解放軍海軍艦艇用雷射照射了一架澳洲P-8海上巡邏機；還有一架加拿大偵察機最近在國際空域被一架中國軍機攔截。另外，美國船隻在過境時經常受到中國軍機和艦船的干擾。

美軍警告中國侵台，中：停止美台軍事勾結

美國軍方官員曾提出中國可能入侵台灣的警告，官員表示，北京希望在2027年前準備好對該島採取行動，台灣被中國視為領土的一部分。目前美國仍然是台灣的主要盟友和國防武器的供應商，美國法律要求政府將所有對該島的威脅視為「嚴重關切」的事項，但對於美國軍隊是否會在台灣受到中國攻擊時為其提供保護，仍然不曾明確回應。

中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成將軍在本月7日的電話中告訴麥利，北京在台灣等問題上「沒有妥協的餘地」，美國必須「停止美台軍事勾結，避免影響中美關係和台灣海峽的穩定。」

亞洲北約？

北京今年4月與索羅門群島簽署的一項安全協議也引起美國和其他國家的擔憂，這可能導致中國在南太平洋建立一個海軍基地。麥利向記者表示，「這是中國為了自身利益而試圖進行拓展的表現。這也令人擔憂，因為中國這樣做不僅是出於善意，他們試圖在整個地區擴大他們的影響力。而這有潛在的後果，不一定對我們在該地區的盟友和夥伴有利。」

拜登政府一直在採取措施擴大與印太國家的軍事和安全關係，計畫在中國後院建立一個更強大的聯盟網路並對抗中國日益增長的影響力。中國譴責美國試圖在印太地區擴大其影響力，指責美國試圖建立一個「亞洲北約」。奧斯丁在上個月的新加坡演講中否定了這種說法，他說：「我們不尋求一場新的冷戰，一個亞洲北約或一個分裂成敵對集團的地區。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航