美國參謀長聯席會主席：解放軍過去五年在太平洋干擾他國次數大幅增加，明顯更具侵略性
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美軍參謀長聯席會議主席麥利表示，中國的軍機和艦船最近五年來更加頻繁攔截美軍及其盟友、引起不安全的互動。拜登領導的美國政府正努力加強與太平洋國家的關係，以抗衡中國對該區域的影響。
文：德國之聲中文網（美聯社）
美軍參謀長聯席會議主席麥利將軍（Gen. Mark Milley）週日（7月24日）到訪印尼時表示，中國的軍機和艦船在太平洋地區攔截美國和其他盟國部隊的次數在過去五年內大幅增加，不安全的互動次數也上升了。他說：「訊息顯示，中國的空軍和海軍在這一特定地區變得明顯更有侵略性」。最近麥利要求部屬匯編關於中、美兩方和該地區國家之間互動的細節。
中國試圖擴大影響力
麥利說，中國與日本、加拿大、澳洲、菲律賓和越南都有過摩擦。他稱，（中國對於）這些國家的攔截行為都有「統計學上的顯著增加」，而「不安全互動」的數量也有「同等比例的增加」。他拒絕提供所謂「不安全互動」的具體數字。
就在麥利作出此評論的同時，美國正努力加強與太平洋國家的關係制衡中國。中國正試圖擴大其在該地區的存在和影響，拜登（Joe Biden）政府認為為該國是其「步步進逼的威脅」和美國主要的長期安全挑戰。
麥利將出席下週在澳洲雪梨舉行的印度－太平洋地區防長會議，會議主要探討中國不斷升級的軍事發展以及維持一個自由、開放和和平的太平洋地區的必要性。
美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）上個月在新加坡的一次演講中也提到，中國人民解放軍軍機和艦船的不安全攔截次數「驚人地增加」。奧斯丁舉例，一艘解放軍海軍艦艇用雷射照射了一架澳洲P-8海上巡邏機；還有一架加拿大偵察機最近在國際空域被一架中國軍機攔截。另外，美國船隻在過境時經常受到中國軍機和艦船的干擾。
美軍警告中國侵台，中：停止美台軍事勾結
美國軍方官員曾提出中國可能入侵台灣的警告，官員表示，北京希望在2027年前準備好對該島採取行動，台灣被中國視為領土的一部分。目前美國仍然是台灣的主要盟友和國防武器的供應商，美國法律要求政府將所有對該島的威脅視為「嚴重關切」的事項，但對於美國軍隊是否會在台灣受到中國攻擊時為其提供保護，仍然不曾明確回應。
中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成將軍在本月7日的電話中告訴麥利，北京在台灣等問題上「沒有妥協的餘地」，美國必須「停止美台軍事勾結，避免影響中美關係和台灣海峽的穩定。」
亞洲北約？
北京今年4月與索羅門群島簽署的一項安全協議也引起美國和其他國家的擔憂，這可能導致中國在南太平洋建立一個海軍基地。麥利向記者表示，「這是中國為了自身利益而試圖進行拓展的表現。這也令人擔憂，因為中國這樣做不僅是出於善意，他們試圖在整個地區擴大他們的影響力。而這有潛在的後果，不一定對我們在該地區的盟友和夥伴有利。」
拜登政府一直在採取措施擴大與印太國家的軍事和安全關係，計畫在中國後院建立一個更強大的聯盟網路並對抗中國日益增長的影響力。中國譴責美國試圖在印太地區擴大其影響力，指責美國試圖建立一個「亞洲北約」。奧斯丁在上個月的新加坡演講中否定了這種說法，他說：「我們不尋求一場新的冷戰，一個亞洲北約或一個分裂成敵對集團的地區。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
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穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。