淨空老和尚96歲安祥圓寂：講經教學逾60年無間斷，首倡「佛教」乃「佛陀教育」正名之說

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信眾指出，淨空老法師最令人懷念的是「三不管」：人不管是極樂寺已制度化，寺不管已交棒給弟子，錢不管，信徒供養的財務都捐做社會公益。弟子問他「不留一點嗎？」他說「人來是空、人走也是空」，所以一色是「淨空」。
《中時新聞網》報導，台南市淨宗學會極樂寺創辦人、淨宗導師淨空老和尚於今（26）日凌晨2點安祥圓寂，臉書「淨空老法師專集網」貼出公告，「諸位同修慈安，我們尊敬的淨宗導師，上淨下空老和尚，於台北時間7月26日凌晨兩點安祥圓寂生西，享壽96歲。」
「淨空老法師專集網」也開設線上助念直播，禮請四眾同修念佛迴向，阿彌陀佛。
講經教學逾60年無間斷，首倡「佛教」乃「佛陀教育」正名之說
根據「淨空老法師專集網」介紹，淨空老法師法名覺淨，字淨空，1927年出生於中國安徽省廬江縣，俗名徐業鴻。1949年旅居台灣。54年先後追隨一代大哲桐城方東美教授、藏傳高僧章嘉呼圖克圖與儒佛大家濟南李炳南老教授，學習經史哲學以及佛法13年，而於佛教淨土宗著力最多。
1959年，法師於台北圓山臨濟寺剃度；以恢復聖哲倫理道德教育，弘揚大乘佛法慈悲精神為己任。至今講經教學已逾60年，從無間斷。首倡「佛教」乃「佛陀教育」正名之說，大開印贈經典及運用影音設備、網路、衛星電視普及仁慈博愛之全民教育的風氣。
淨空老法師為澳洲格里菲斯大學、昆士蘭大學榮譽教授，中國人民大學客座教授。除講經教學，淨空老法師於各類醫藥、教育、慈善救濟事業也非常關注。
《中時新聞網》報導，淨空老法師以專弘淨土為主，長年在電視弘法，信眾滿天下，曾受邀聯合國教科文組織協助推動宗教團結與世界和平，並在2005年獲得澳洲最高榮譽騎士勳章。
《蘋果新聞網》報導，2022年淨空老法師因年事已高，有感力不從心，辭去淨空之友社一切職務，由年輕一輩接班，正式退休。
信眾緬懷「三不管」，淨空老法師：人來是空、人走也是空
《聯合新聞網》報導，信眾指出，淨空老法師最令人懷念的是「三不管」：人不管是極樂寺已制度化，寺不管已交棒給弟子，錢不管，信徒供養的財務都捐做社會公益。弟子問他「不留一點嗎？」他說「人來是空、人走也是空」，所以一色是「淨空」。
《三立新聞網》報導，生前佈道時，淨空老法師曾讚頌中國領導人習近平是「菩薩再來」，為全世界苦難眾生付出，更曾表示愛因斯坦因為發明了原子彈，墮入到最痛苦的核爆地獄，如果愛因斯坦受過中國傳統教育的薰陶，就不會發表原子彈的誕生。
新聞來源
- 淨空老法師凌晨圓寂 享耆壽96歲！信眾緬懷一代高僧（中時新聞網）
- 淨空老法師今凌晨圓寂 曾說「人來是空 、人走也是空」（聯合新聞網）
- 快訊／淨空法師圓寂享耆壽96歲 生前佈道曾讚頌習近平（三立新聞網）
- 淨空法師今凌晨圓寂 享耆壽96歲（蘋果新聞網）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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AWS 台灣雲端高峰會實體論壇8月10日盛大登場！精選場次同步提供線上直播，報名倒數中
我們想讓你知道的是
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2022年，AWS台灣雲端高峰會致力打造深度交流的產業平台，聚焦雲端技術的九大面向，搭配各具特色的活動設計，從基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到。不僅為 C-level 與資深技術人員、企業經營與 IT 決策與管理者精心規劃議題內容，也在特別企劃內容中，為 IT Pro、解決方案架構師、開發人員、工程師與維運管理人員提供最佳實務經驗，讓無論AWS初學使用者還是資深產業經理人，都能在高峰會中吸收新知、了解趨勢，提升自我能力與視野。
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