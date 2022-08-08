《中美爭霸》講座（二）：東南亞仍舊信賴美國，但也不希望在台海衝突中選邊站
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不管在哪個區域，美國都還是會被認為可以當最值得信賴的仲裁者，因為美國二戰後就沒有攫取領土的歷史。東南亞也不希望台海發生戰爭，因為屆時美國一定需要軍事基地，東南亞各國就會面臨是否要把國家空出來，擔任美國「用來對抗中國的軍事基地」的選擇。
本文為《中美爭霸：兩強相遇東南亞》（沈大偉 著）線上講座逐字稿，由春山出版提供。主講人是國際關係學者、台北醫學大學通識中心教授張國城，對談人是春山出版總編輯莊瑞琳。
莊瑞琳：老師其實剛剛在前面半小時已經大概把美國跟東南亞發展的幾個階段都有做了一些很清楚的階段分析，那我接下來是比較想問細一點的問題。剛剛前面已經有講到美國重返亞洲、再平衡策略，這個是在歐巴馬執政時候喊出來的，那我們要怎麼樣去理解歐巴馬政府是在什麼樣的背景下喊出這個東西？因為就像剛剛老師講的，美國實際上並沒有離開亞洲或者東南亞，也只能說它過去比較偏重東北亞，或許過去它們也深陷中東或西南亞的問題，但確實歐巴馬政府在沈大偉的分析裡面是最近歷任政府裡最重視東南亞的。因為不僅希拉蕊、當時的國務卿，是第一個走遍東南亞十國的國務卿，歐巴馬自己除了汶萊之外也去了其他九個東南亞國家。可能這個地方它不僅有崛起的中國，甚至還有另外一邊崛起的印度等等這些問題。所以我是想要請老師分析歐巴馬政府的思維，以及現在又經歷過川普、現在又回到拜登，你覺得民主黨跟共和黨是怎麼去看待對亞洲或東南亞的思維？
張國城：這是一個很好的問題。傳統上共和黨跟民主黨對東南亞的態度，共和黨傾向於放棄，民主黨傾向於關切。在二次大戰剛結束的時候，杜魯門民主黨政府支持東南亞盡速獨立，讓日本趕快離開這個地方。到了艾森豪政府的時代，越南共產主義已經開始在強化，但艾森豪共和黨政府是拒絕介入，至少是拒絕直接介入，到甘迺迪、詹森民主黨政府才介入，到尼克森共和黨政府又決定退出越南戰爭。
退出越南戰爭之後，美國在這個地方的戰略起了一個根本的轉變，就是盡量不要再直接插手這個地方的戰爭跟衝突。歐巴馬為什麼要重返亞洲，一個很核心的概念是中國力量已經太大了，再不回來就會威脅到東北亞的安全。因為東北亞的日本跟韓國，重要的航路必須經過東南亞，兩國又是世界上主要經濟體，如果說再讓中國在東南亞擴張下去，一定會影響亞洲整個權力的平衡，所以歐巴馬政府要重返亞洲，是在中國的力量達到「美國已經很難做事情」的情況下出現的，當然效果怎麼樣我們還可以再討論。
應該這樣講，只要是有具體的承諾或條約，不管哪個黨執政都會繼續，譬如說跟泰國的《共同防禦條約》，跟菲律賓的《共同防禦條約》，這個都是會繼續的。但是對個別事件單一的介入，的確不要說是兩大黨會有所不同，甚至同一個黨的不同總統都會有所差異，這是我們在理解美國外交關係時可能要注意的地方。
莊瑞琳：在書裡面我覺得有一個地方很有趣，就是在講看起來中國在那個地方的扎根影響包括它有地緣的親近性、歷史的親近性等等，好像美國這麼遠，是怎麼都比不上。但是他也提到一個叫「緬甸時刻」的東西，沈大偉注意到，就像是老師前面講的，東南亞各國都有反抗、解殖的「傳統」。所以當中國的經濟勢力，強權的情況到了一定程度的時候，其實它們也是會反抗的。所以在緬甸就是大壩的興建事件，他把這個東西稱作緬甸時刻。就是說在東南亞各國，中美影響誰勝誰輸，其實是流動型的，不是說中國穩贏，在很多國家也有可能出現這樣的緬甸時刻。所以不曉得老師能不能進一步去分析你怎麼去理解中美在這裡頭各自的優劣勢。
張國城：美國在這個地方的優勢當然就是美國的軟實力還是相當大的，它的世界影響力、經濟實力、國內的市場，沒有任何國家可以忽視。
然後世界上任何地方發生任何事件，不管在哪個區域，美國都還是會被認為可以當最值得信賴的仲裁者。因為美國二戰後就沒有攫取領土的歷史，所以世界上任何國家對美國，充其量就是對美國的作風跟態度不滿，不會認為美國是來侵略，或者來奪取它領土，基本上是不會這樣。
某些地方的老一輩人常常會覺得美國是拿誰當棋子，但東南亞不見得會有這種觀念，因為美國雖然態度跟作風不是那麼討人喜歡，但在歷史上不是個壞人，沒有去攫取或騙取其他國家的資源，或者占領其他國家的領土，至少在二次大戰之後就沒有了，雖然它的力量很大。所以在任何國際糾紛上來講，它擔任仲裁者，很多第三世界國家還是比較願意信任它。這跟台灣人一般的國際認知是不太相同的。我在《美國的決斷》這本書裡有提到，台灣人對國際關係有很多台式的定義跟認知，這是一大特色。這本書大家如果有興趣看一看，對瞭解國際問題會有相當的促進的作用。
中國的優勢第一就是它不管各國內政上民主、自由、人權的發展，對各國政府來講，跟中國接觸，在這個領域上比較自在，不用擔心會被中國指責，或者中國國內的知識分子、NGO會要求中國政府因為這些因素，對這些國家有所影響跟制裁。完全不需要顧慮這些問題。
但是另外一方面，中國和少數特定國家還是有領土主權的糾紛。領土主權的糾紛，還是讓各國對中國有所提防。有些國家本身有種族的緊張關係，中國會不會對各國國內的種族問題，產生煽風點火或者推波助瀾的作用，這是東南亞國家可能更關切的。譬如說印尼、馬來西亞、菲律賓，都有華族和在地多數族群衝突的問題，當然不希望中國過度介入，引起國內種族的問題。
各國跟美國交往，除了擔心美國指責它們的政治，或對它們國內人權的狀況採取制裁、冷淡的作為之外，倒是都沒有什麼特別的障礙。
莊瑞琳：接下來我想回過頭來問，美國現在對東南亞的關注，會怎麼影響台灣？因為台灣剛好在一個蠻有趣的點上，台灣不屬於東北亞，又不屬於東南亞，所以美國對東南亞的政策跟台灣有沒有什麼關係？
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
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國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。