【書評】宮澤賢治《銀河鐵道之夜》漫畫版：萬物眾生平等，動物也可能為人類帶來啟發

文：顧錦芬（淡江大學日文系副教授）

宮澤賢治的作品啟發且影響了各種領域卓越的創作者，例如宮崎駿、米津玄師等等，本書畫者人氣漫畫家增村博先生也是其中之一，他沉醉於賢治作品世界，以敏銳的漫畫家之眼，發現原作之中現象與色彩的玄機；以纖細的藝術家之心，感受作品的生命，早在1983年就以漫畫呈現賢治代表作〈銀河鐵道之夜〉。

增村先生長年以漫畫忠實呈現諸多賢治作品，同時不斷思索著作品內涵，出版了深究賢治精神的散文集《IHATOBU亂入記─我的宮澤賢治體驗》（筑摩書房、1998年），因而在2001年獲得「IHATOV賞」，這個獎項是賢治的故鄉岩手縣花卷市為了獎勵真正體現賢治精神的，優秀的實踐活動者而創設，委由宮澤賢治學會IHATOV中心選拔。

「銀河鐵道」是賢治獨創的複合語詞，到今天幾乎可說是宮澤賢治的代名詞了。現在我們知道銀河和銀河系是不同概念，但是對當時的賢治而言，銀河與銀河系都是宇宙，或說空間的最大範圍，同時也是宗教體系、信仰的依歸，例如他在〈農民藝術概論綱要〉一文提到「所謂正確而堅強地活著，就是在自己心中意識著銀河系，且呼應之」。鐵道的原型則是賢治喜愛的岩手輕便鐵道，岩手輕便鐵道於1915年開通，當年運行於花卷和仙人峠之間。

銀河鐵道一詞也散見於某些賢治詩作，然而童話〈銀河鐵道之夜〉是最具代表性的作品，格局廣大，意象深遠，不只有難以計數的學術研究論述，也有許多各種型態的衍生作品，在改編為漫畫的作品之中，增村版最早問世，而且長銷。

〈銀河鐵道之夜〉原作的生成歷經大約十年，有初期形一～三，以及最終形等四次稿，但初期形一、二缺漏甚多，初期形三和最終形的故事較為完整。初期形三和最終形的故事雖然大致相近，卻有許多細節與某些關鍵處相異，尤其是在初期形三出現的布魯嘉尼洛博士在最終形消失，因此增村先生繪製了初期形三和最終形，本書讓讀者一次就可以閱讀到較完整的兩個版本。

另外必須一提的是，〈銀河鐵道之夜〉原作裡的角色原本都是人類，但增村先生卻以貓取代人類呈現，這個貓版〈銀河鐵道之夜〉漫畫，在1985年被〈銀河鐵道之夜〉動畫電影製作團隊採用為原案，再製衍生出〈銀河鐵道之夜〉動畫電影，不但當時還在世的宮澤清六先生（負責保存與編輯宮澤賢治遺稿的賢治胞弟）從原本對於以貓為登場人物有所抗拒，到看過之後給予正面評價，還獲得日本動畫電影獎歷史最悠久的「大藤信郎賞」。

至於增村先生為何以貓取代人類呢？

增村先生在2016年的一次訪談之中，透露本身是愛貓人士，養貓四十年，陸續養了超過三十隻貓，他親近貓的契機是年輕時看到電視的報導，有人為了研究水俣病，以貓做實驗，看到被實驗後痛苦不堪的貓感到極為憤慨，進而轉為愛貓養貓，他認為貓是從大自然來的使者，人會因為人際關係感到疲憊，但貓總是活得安適自在，不會因為貓關係煩惱，而且面對死亡也不會驚慌掙扎，這些都是他從貓身上學到的。賢治作品中的萬物眾生都是同等，動物也可能為人類帶來啟發，例如童話〈大提琴手高修〉，同為東北地方出身的增村先生在這一點與賢治是共通的。綜上，或許可以推測他為何改以貓作為漫畫版的人物。

巧合的是，由於種種社會背景因素，近年日本掀起一股愛貓養貓潮，2022年2月22日是日本的超級貓之日（Super猫の日），台灣也在今年出版以貓為登場人物的日本名著經典漫畫。不管您是否為愛貓人士，透過閱讀這本不論故事或對話都如實重現原作的〈銀河鐵道之夜〉漫畫版，都能輕鬆且快速進入賢治代表作的世界，鄭重推薦給想認識宮澤賢治的您。

書籍介紹

《銀河鐵道之夜（宮澤賢治學會IHATOV大賞作品・經典文學漫畫精裝版・加贈全球獨家名句筆記本）》，小麥田出版

作者：宮澤賢治

譯者：黃鴻硯

繪者：增村博

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***宮澤賢治學會IHATOV大賞作品***

南十字星、天鵝車站、航行在銀河軌道上的列車……

往前邁進，追求真正的幸福吧！

日本國民作家宮澤賢治畢生代表作

日本漫畫家協會獎大獎得主 巨匠漫畫家增村博

以貓咪形象演繹經典作品、催生電影動畫

4頁全彩插頁完全收藏精裝版

首版限量加贈：全球獨家「鐵道旅人的名句筆記本」

日本研究宮澤賢治知名學者天澤退二郎專文導讀

內容簡介

窗外是發光銀河的河原、蠍火、三角標，

還有若隱若現的紫色碎浪、頂著金色光環的電栗鼠，

車上所有人都做著溫柔的夢……

寒冷的天空遠處，隱約傳來細碎的聲響，原本躺在山坡望著星空的貧窮少年喬凡尼，突然發現自己搭上了通往銀河站的列車，身旁還有同班的好友卡帕涅拉。

在被星星環繞的旅途中，他們遇到了捕鳥人、挖掘化石的人類學者、遭遇船難的師生……沉浸在無垠、寬廣風景的同時，兩人不斷討論「什麼才是世界上真正的幸福」。當列車抵達南十字星站，所有乘客都離開了，只留下喬凡尼和卡帕涅拉，喬凡尼才終於發現卡帕涅拉一路上心事重重的真正原因……



宮澤賢治二十六歲那一年，妹妹敏病逝了。大受打擊的賢治，將深沉的悲傷成為創作《銀河鐵道之夜》的動力，花了將近九年的時間，寫了多個版本，即使臥病仍持續潤稿，被稱為「永遠的未完之作」。原作中賢治描述銀河的文字優美、壯闊、意象豐富，增村博於一九八三年將這部圖像化難度極高的作品畫為漫畫，成為最具代表性的經典改編版本，並催生電影動畫。

Photo Credit: 小麥田

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航