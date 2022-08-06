【書評】宮澤賢治《銀河鐵道之夜》漫畫版：萬物眾生平等，動物也可能為人類帶來啟發
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銀河鐵道一詞也散見於某些賢治詩作，然而童話〈銀河鐵道之夜〉是最具代表性的作品，格局廣大，意象深遠，不只有難以計數的學術研究論述，也有許多各種型態的衍生作品，在改編為漫畫的作品之中，增村版最早問世，而且長銷。
文：顧錦芬（淡江大學日文系副教授）
宮澤賢治的作品啟發且影響了各種領域卓越的創作者，例如宮崎駿、米津玄師等等，本書畫者人氣漫畫家增村博先生也是其中之一，他沉醉於賢治作品世界，以敏銳的漫畫家之眼，發現原作之中現象與色彩的玄機；以纖細的藝術家之心，感受作品的生命，早在1983年就以漫畫呈現賢治代表作〈銀河鐵道之夜〉。
增村先生長年以漫畫忠實呈現諸多賢治作品，同時不斷思索著作品內涵，出版了深究賢治精神的散文集《IHATOBU亂入記─我的宮澤賢治體驗》（筑摩書房、1998年），因而在2001年獲得「IHATOV賞」，這個獎項是賢治的故鄉岩手縣花卷市為了獎勵真正體現賢治精神的，優秀的實踐活動者而創設，委由宮澤賢治學會IHATOV中心選拔。
「銀河鐵道」是賢治獨創的複合語詞，到今天幾乎可說是宮澤賢治的代名詞了。現在我們知道銀河和銀河系是不同概念，但是對當時的賢治而言，銀河與銀河系都是宇宙，或說空間的最大範圍，同時也是宗教體系、信仰的依歸，例如他在〈農民藝術概論綱要〉一文提到「所謂正確而堅強地活著，就是在自己心中意識著銀河系，且呼應之」。鐵道的原型則是賢治喜愛的岩手輕便鐵道，岩手輕便鐵道於1915年開通，當年運行於花卷和仙人峠之間。
銀河鐵道一詞也散見於某些賢治詩作，然而童話〈銀河鐵道之夜〉是最具代表性的作品，格局廣大，意象深遠，不只有難以計數的學術研究論述，也有許多各種型態的衍生作品，在改編為漫畫的作品之中，增村版最早問世，而且長銷。
〈銀河鐵道之夜〉原作的生成歷經大約十年，有初期形一～三，以及最終形等四次稿，但初期形一、二缺漏甚多，初期形三和最終形的故事較為完整。初期形三和最終形的故事雖然大致相近，卻有許多細節與某些關鍵處相異，尤其是在初期形三出現的布魯嘉尼洛博士在最終形消失，因此增村先生繪製了初期形三和最終形，本書讓讀者一次就可以閱讀到較完整的兩個版本。
另外必須一提的是，〈銀河鐵道之夜〉原作裡的角色原本都是人類，但增村先生卻以貓取代人類呈現，這個貓版〈銀河鐵道之夜〉漫畫，在1985年被〈銀河鐵道之夜〉動畫電影製作團隊採用為原案，再製衍生出〈銀河鐵道之夜〉動畫電影，不但當時還在世的宮澤清六先生（負責保存與編輯宮澤賢治遺稿的賢治胞弟）從原本對於以貓為登場人物有所抗拒，到看過之後給予正面評價，還獲得日本動畫電影獎歷史最悠久的「大藤信郎賞」。
至於增村先生為何以貓取代人類呢？
增村先生在2016年的一次訪談之中，透露本身是愛貓人士，養貓四十年，陸續養了超過三十隻貓，他親近貓的契機是年輕時看到電視的報導，有人為了研究水俣病，以貓做實驗，看到被實驗後痛苦不堪的貓感到極為憤慨，進而轉為愛貓養貓，他認為貓是從大自然來的使者，人會因為人際關係感到疲憊，但貓總是活得安適自在，不會因為貓關係煩惱，而且面對死亡也不會驚慌掙扎，這些都是他從貓身上學到的。賢治作品中的萬物眾生都是同等，動物也可能為人類帶來啟發，例如童話〈大提琴手高修〉，同為東北地方出身的增村先生在這一點與賢治是共通的。綜上，或許可以推測他為何改以貓作為漫畫版的人物。
巧合的是，由於種種社會背景因素，近年日本掀起一股愛貓養貓潮，2022年2月22日是日本的超級貓之日（Super猫の日），台灣也在今年出版以貓為登場人物的日本名著經典漫畫。不管您是否為愛貓人士，透過閱讀這本不論故事或對話都如實重現原作的〈銀河鐵道之夜〉漫畫版，都能輕鬆且快速進入賢治代表作的世界，鄭重推薦給想認識宮澤賢治的您。
書籍介紹
《銀河鐵道之夜（宮澤賢治學會IHATOV大賞作品・經典文學漫畫精裝版・加贈全球獨家名句筆記本）》，小麥田出版
作者：宮澤賢治
譯者：黃鴻硯
繪者：增村博
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***宮澤賢治學會IHATOV大賞作品***
南十字星、天鵝車站、航行在銀河軌道上的列車……
往前邁進，追求真正的幸福吧！
日本國民作家宮澤賢治畢生代表作
日本漫畫家協會獎大獎得主 巨匠漫畫家增村博
以貓咪形象演繹經典作品、催生電影動畫
4頁全彩插頁完全收藏精裝版
首版限量加贈：全球獨家「鐵道旅人的名句筆記本」
- 日本研究宮澤賢治知名學者天澤退二郎專文導讀
內容簡介
窗外是發光銀河的河原、蠍火、三角標，
還有若隱若現的紫色碎浪、頂著金色光環的電栗鼠，
車上所有人都做著溫柔的夢……
寒冷的天空遠處，隱約傳來細碎的聲響，原本躺在山坡望著星空的貧窮少年喬凡尼，突然發現自己搭上了通往銀河站的列車，身旁還有同班的好友卡帕涅拉。
在被星星環繞的旅途中，他們遇到了捕鳥人、挖掘化石的人類學者、遭遇船難的師生……沉浸在無垠、寬廣風景的同時，兩人不斷討論「什麼才是世界上真正的幸福」。當列車抵達南十字星站，所有乘客都離開了，只留下喬凡尼和卡帕涅拉，喬凡尼才終於發現卡帕涅拉一路上心事重重的真正原因……
宮澤賢治二十六歲那一年，妹妹敏病逝了。大受打擊的賢治，將深沉的悲傷成為創作《銀河鐵道之夜》的動力，花了將近九年的時間，寫了多個版本，即使臥病仍持續潤稿，被稱為「永遠的未完之作」。原作中賢治描述銀河的文字優美、壯闊、意象豐富，增村博於一九八三年將這部圖像化難度極高的作品畫為漫畫，成為最具代表性的經典改編版本，並催生電影動畫。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。