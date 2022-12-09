韓國通過法案將廢除舊有韓國年齡制：新法預計明年6月上路，尹錫悅：所有人都將年輕1到2歲
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「由於不同的計算年齡的方式，法律和社會糾紛以及混亂一直存在。」身為執政黨的國民力量黨議員柳相凡（Yoo Sang-bum）在國會中也強調，本次的修訂旨在減少不必要的社會經濟成本。
韓國在昨（8）日通過法規，宣布廢除舊有的韓國年齡計算方式，要求國內統一使用國際公認的年齡計算系統。這項法令將在明（2023）年6月實施，屆時韓國民眾在官方文件上都將年輕1到2歲。
韓國通過新法，預計明年6月將正式廢除舊有的韓國年齡制
《韓聯社》報導，韓國國會昨日通過的這項法案，將廢除國內目前所使用的韓國年齡計算標準。根據該法案的提案理由，這將最大限度地減少與之相關的不必要衝突，並能夠建立符合國際標準的社會習俗。
因此，從明年6月開始實施的《民法》和《行政總則》修改案中，韓國的多重年齡制將統一為以出生日期為基礎的國際公認標準。
事實上，該法案作為韓國總統尹錫悅的政見之一，在此前的競選活動中就曾承諾要統一全國的年齡計算系統，認為這造成了不必要的社會和經濟成本。
因而，尹錫悅辦公室在該法案通過後也表示，取消韓國年齡的制度將防止行政和醫療服務上的混亂。 「隨著今天修正案的通過，國家的所有公民將從明年6月開始年輕1到2歲。」
共有3種年齡計算方式，而韓國年齡的起源仍是未解之謎
事實上，韓國總共有3種年齡的計算方式。
綜合《韓聯社》、《衛報》，目前韓國人在日常生活中的算法是所謂的韓國年齡（korean age），即個人在出生的當天即滿1歲，並在隔年的元旦加1歲。因此，在12月31日出生的嬰兒在隔天即為2歲。
第2種是國際公認的標準，是根據出生日期來計算年齡。從20世紀的1960年代初開始，韓國在醫療和法律文件上都使用此一國際標準。
最後，第3種方式則是在出生時的年齡為0歲，並在隔年元旦時將年齡加1歲，而目前主要是作為當兵、合法飲酒和吸煙的年齡標準。
至於韓國年齡計算方式的起源，有人認為這是考慮到了嬰兒在子宮裡度過的時間，所以在剛出生的那天就是1歲。至於另一些人則將其與古代亞洲沒有零這個概念的數字系統相連結。
同時，也有專家對每到元旦就增加1年的作法指出，古代韓國人會把他們的出生年放在天干地支紀年法（Chinese 60-year calendar cycle）中，因此在沒有正規日曆的時候，他們會忽略出生日期，在農歷的第1天就增加1年。
不過，目前對於起源還沒有一個清楚的結論，就連韓國法制處的發言人也表示很難找到這種做法的起源。
根據《彭博社》，發言人就表示，因為韓國社會講求論資排輩（rank-based society），因而是唯一保留此作法的國家。
不同年齡計算方式造成法律與社會糾紛，法案通過後預期將減少社會成本
近年，韓國不同年齡的計算方式也引發了討論聲浪。《韓聯社》報導，有人就批評，不同的年齡制度可能會在提供福利、醫療和行政服務上造成混亂，並產生不必要的社會成本。
根據《紐約時報》，今年初韓國最高法院就審理了一場公司集體談判協議的糾紛。當中的爭議點在於，即便法院使用的是國際標準，但在公司協議中，卻沒有明確規定其是根據哪種年齡計算方式來去衡量員工的工資等級。此外，開立給兒童的藥物雖然列出了適用年齡，但卻沒有具體說明計算方式。
「由於不同的計算年齡的方式，法律和社會糾紛以及混亂一直存在。」根據《衛報》，身為執政黨的國民力量黨議員柳相凡（Yoo Sang-bum）在國會中也強調，因而，本次修訂旨在減少不必要的社會經濟成本。
法案獲得80%韓國民眾支持
目前，該法案得到了韓國公眾的廣泛支持。
《紐約時報》報導，根據政府在9月份的調查，有超過80%的韓國人表示支持該法案，並認為這將解決各種年齡計算方法造成的混亂和不便；打破韓國年齡計算方法所鞏固的等級文化；以及降低人們對年齡的認知（lower people’s perceived age）。
除此之外，也有超過85%的受訪者表示，如果該法案獲得通過，他們也將在日常生活中改用國際標準的年齡計算方式。
然而，人們是否真的會放棄傳統還有待觀察，也不能保證新的年齡系統會在非正式的環境中被使用。例如，在韓國論資排輩的社會中，年齡就決定了雙方交談的方式，而法律不能強迫人們在這種情況下使用單一的年齡制度。
高麗大學韓國語言文學教授申智英在接受《紐約時報》的採訪時就表示，這需要一些時間，因為傳統年齡的計算方式很難摒棄，而它與韓語是如此緊密地交織在一起的。「重要的是要承認為什麼我們一直在使用韓國年齡，儘管它有多麼令人困惑。」
新聞來源
- National Assembly passes bills on scrapping 'Korean age'（韓國聯合通訊社）
- All South Koreans to become younger as traditional age system scrapped（The Guardian）
- Almost Everyone Is About to Become a Year Younger in South Korea（Bloomberg）
- How Old Are You? South Korea Tries to Simplify What Should Be a Simple Question.（The New York Times）
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核稿編輯：楊士範
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
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2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
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本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。