韓國通過法案將廢除舊有韓國年齡制：新法預計明年6月上路，尹錫悅：所有人都將年輕1到2歲

韓國在昨（8）日通過法規，宣布廢除舊有的韓國年齡計算方式，要求國內統一使用國際公認的年齡計算系統。這項法令將在明（2023）年6月實施，屆時韓國民眾在官方文件上都將年輕1到2歲。

韓國通過新法，預計明年6月將正式廢除舊有的韓國年齡制

《韓聯社》報導，韓國國會昨日通過的這項法案，將廢除國內目前所使用的韓國年齡計算標準。根據該法案的提案理由，這將最大限度地減少與之相關的不必要衝突，並能夠建立符合國際標準的社會習俗。

因此，從明年6月開始實施的《民法》和《行政總則》修改案中，韓國的多重年齡制將統一為以出生日期為基礎的國際公認標準。

事實上，該法案作為 韓國總統尹錫悅的政見之一，在此前的競選活動中就曾承諾要統一全國的年齡計算系統，認為這造成了不必要的社會和經濟成本。

因而，尹錫悅 辦公室在該法案通過後也表示， 取消韓國年齡的制度將防止行政和醫療服務上的混亂。 「隨著今天修正案的通過，國家的所有公民將從明年6月開始年輕1到2歲。」

共有3種年齡計算方式，而韓國年齡的起源仍是未解之謎

事實上，韓國總共有3種年齡的計算方式。

綜合《韓聯社》、《衛報》，目前韓國人在日常生活中的算法是所謂的韓國年齡（korean age），即個人在出生的當天即滿1歲，並在隔年的元旦加1歲。因此，在 12月31日出生的嬰兒在隔天即為2歲。

第2種是國際公認的標準，是根據出生日期來計算年齡。從20世紀的1960年代初開始，韓國在醫療和法律文件上都使用此一國際標準。

最後，第3種方式則是在出生時的年齡為0歲，並在隔年元旦時將年齡加1歲，而目前主要是作為當兵、合法飲酒和吸煙的年齡標準。

至於韓國年齡計算方式的起源，有人認為這是考慮到了嬰兒在子宮裡度過的時間，所以在剛出生的那天就是1歲。至於另一些人則將其與古代亞洲沒有零這個概念的數字系統相連結。

同時，也有專家對每到元旦就增加1年的作法指出，古代韓國人會把他們的出生年放在天干地支紀年法（Chinese 60-year calendar cycle）中，因此在沒有正規日曆的時候，他們會忽略出生日期，在農歷的第1天就增加1年。

不過，目前對於起源還沒有一個清楚的結論，就連韓國法制處的發言人也表示很難找到這種做法的起源。

根據《彭博社》，發言人就表示，因為韓國社會講求論資排輩（rank-based society），因而是唯一保留此作法的國家。

不同年齡計算方式造成法律與社會糾紛，法案通過後預期將減少社會成本

近年，韓國不同年齡的計算方式也引發了討論聲浪。《韓聯社》報導，有人就批評， 不同的年齡制度可能會在提供福利、醫療和行政服務上造成混亂，並產生不必要的社會成本。

根據《紐約時報》，今年初韓國最高法院就審理了一場公司集體談判協議的糾紛。當中的爭議點在於，即便法院使用的是國際標準，但在公司協議中，卻沒有明確規定其是根據哪種年齡計算方式來去衡量員工的工資等級。此外，開立給兒童的藥物雖然列出了適用年齡，但卻沒有具體說明計算方式。

「由於不同的計算年齡的方式，法律和社會糾紛以及混亂一直存在。」根據《衛報》，身為執政黨的國民力量黨議員柳相凡（Yoo Sang-bum）在國會中也強調，因而，本次修訂旨在減少不必要的社會經濟成本。

法案獲得80%韓國民眾支持

目前，該法案得到了韓國公眾的廣泛支持。

《紐約時報》報導，根據政府在9月份的調查，有超過80%的韓國人表示支持該法案，並認為這將解決各種年齡計算方法造成的混亂和不便；打破韓國年齡計算方法所鞏固的等級文化；以及降低人們對年齡的認知（lower people’s perceived age）。

除此之外，也有超過85%的受訪者表示，如果該法案獲得通過，他們也將在日常生活中改用國際標準的年齡計算方式。

然而，人們是否真的會放棄傳統還有待觀察，也 不能保證新的年齡系統會在非正式的環境中被使用。例如，在韓國 論資排輩的 社會中，年齡就決定了雙方交談的方式，而法律不能強迫人們在這種情況下使用單一的年齡制度。

高麗大學韓國語言文學教授申智英在接受《紐約時報》的採訪時就表示， 這需要一些時間，因為 傳統年齡的計算方式很難摒棄，而它與韓語是如此緊密地交織在一起的。 「重要的是要承認為什麼我們一直在使用韓國年齡，儘管它有多麼令人困惑。」

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核稿編輯：楊士範