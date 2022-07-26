2008年秋葉原隨機殺人案釀7死：加藤智大今伏法，已是岸田政府第2度執行死刑

（中央社）14年前，在東京秋葉原隨機殺人，導致7死10傷的死刑犯加藤智大今（26）日伏法。日本上一次執行死刑是去年12月，這也是去年底上台執政的岸田內閣第2度執行死刑。

《日本放送協會NHK》報導，被收容在東京拘留所的39歲死刑犯加藤智大今天上午伏法。

加藤於2008年6月8日在東京秋葉原的鬧區開卡車往行人區衝撞，並以刀子刺殺路人，造成7人死亡、10人受到輕重傷。他被以殺人等罪名起訴。

東京地方法院2011年3月進行一審，法官判加藤死刑，二審東京高等法院也支持一審判決，但加藤認為判死刑太重，提出上訴。2015年2月，最高法院法官衡量加藤的犯罪動機，認為無酌量的餘地，因此駁回上訴，死刑定讞。

這是岸田內閣去年底執政以來，第2度執行死刑。日本法務大臣古川禎久將召開臨時記者會說明。

經過深思熟慮後，日本法務大臣已於22日簽署執行命令

根據《NHK》報導，古川禎久在會中便表示，他在7月22日便已經簽署了執行命令。

同時，古川禎久也對於整起事件發表看法，認為對於因為突然襲擊而喪生的受害者，還有死者家屬來說，這都是一個可怕的案件。因此，在經過充分的審判後，最終確定了死刑判決。

並且，古川禎久更強調，作為法務大臣，他是經過深思熟慮後才下令執行死刑。

罪行過於重大，多次審理後仍然死刑定讞

在今日早上執行死刑的加藤智大，在2008年衝進東京秋葉原市區時，在鬧區中開卡車衝撞路人，並持刀刺傷。整起案件造成7人死亡，其他10名受到輕重傷。事後被捕後，同年10月加藤遭到東京地方法院起訴，而整起案件經過審理後，最終於2015年被判處死刑。

在2008年在秋葉原犯下隨機殺人案的加藤智大， 出生於青森縣， 事發時在工廠擔任派遣員工。

而關於事發動機，根據《NHK》報導，加藤 在案發前一個月時與派遣的工廠合約到期，而後開始透過手機在網路留言板發表關於職場與生活的抱怨；不過卻在之後受到網友的騷擾，認為失去生活中的心靈支柱，因此犯案。

根據《NHK》報導， 2010年1月， 在案發一年後的一審當中， 加藤智大承認了起訴書上的內容，並向受害者與其家屬表達歉意。

同時，根據《共同社》報導， 辯護律師在一審中，提出被告可能出現精神失常等精神疾病，要求避免死刑，但2011年3月東京地方法院一審認定其具有完全責任能力。並且，法院更指出整起事件給整個日本社會造成很大的震撼，且被告罪行非常殘忍，感受不到人性。

因此，在2011年3月，東京地方法院指出，加藤智大奪去7名無辜者的寶貴生命，是沒有人性的殘忍罪行，因此判決死刑。

2012年上訴後，同年9月東京高院二審支持一審判決，駁回了被告辯護方的上訴。

根據《產經新聞》報導，在2014年，加藤智大再次上訴到最高法院。但 2015年2月，最高法院仍駁回上訴，並強調 這是一種殘忍的罪行，並且對社會產生了很大的影響，維持一審與二審的判決，並 在今日早上執行死刑。

事發後對於相關法規與安全措施的反思

整起事件發生後， 秋葉原的行人區一度暫停。同時， 不僅地方政府開始採取相關的安全措施，日本政府也對於持有刀械的相關法規進行修正。

根據《NHK》報導，事發後 引發了當地政府對於城市安全的反思。不僅 秋葉原的行人區便 在事發後約2年7個月才重啟，更禁止有民眾在街上表演。此外，也開始 在購物區跟行人區裝設攝影機。並且， 當地居民也成立了學習小組，討論如何打造一個更安全的城市。

另外，整起案件也導致日本政府開始縮緊刀槍管制法。根據《產經新聞》報導，在2009年1月，日本政府修改《銃砲刀剣類所持等取締法》。修正後的刀槍管制法規定，禁止人民攜帶匕首等刀刃長度超過5.5公分的雙刃刀具。

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責任編輯：賴冠伶

核稿編輯：楊士範