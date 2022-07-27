更多元、深入的國際觀點！BBC News中文網內容於關鍵評論網正式上線

為提供讀者更優質的內容服務，關鍵評論網自2022年7月起正式轉載BBC News 中文網的文字與圖像內容，BBC News 中文網提供客觀即時和準確的內容且對新聞故事的深入分析與評論，更緊追全球脈動，也讓關鍵評論網耕耘已久的國際內容版圖更趨豐富。

從2013年開始，「多元觀點刺激你的想法；不同聲音拓寬你的視野」便一直是關鍵評論網的價值主張，我們致力於提供讀者最多元的觀點，內容層面不僅包含政治、社會，更有著國際、文化等多元觀點，更企圖將複雜議題簡單化，使讀者容易理解。

在這樣的前提下，我們不斷嘗試各種類型的新產品，如2015年上線的國際版及東南亞版、2017年與知名主播沈春華共同合作的直播影音節目《沈春華關鍵秀》以及當時podcast尚未成為潮流的之時便推出的podcast節目《馬力歐陪你喝一杯》、2018年推出當時市場上少見專屬國際新聞的影音節目《國際大風吹》，而近期更以podcast節目及互動式頁面等內容產品榮獲具有「亞洲普立玆獎」之稱的SOPA金獎與銀獎肯定。而加上秉持誠實報導、值得信任等信念，也讓我們與BBC News 中文網的理念不謀而合，進而合作打造華文圈更優質的內容策展。

關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨執行長鍾子偉表示：「關鍵評論網從一個小網站開始，秉持著獨立媒體的理念與經營模式一路走來，到現在已經是旗下具有8個媒體品牌及10間子公司的媒體集團，如今能夠有與國際媒體BBC News中文網合作的機會，關鍵評論網媒體集團邁向華人世界數一數二媒體的藍圖又更近了一步。」

集團共同創辦人暨內容長楊士範也表示：「關鍵評論網主張多元化的深入報導，除了主流議題之外，也關注著像是同志交友、北極航線等國際間有重大意義，在台灣卻不被鎂光燈青睞的議題，現在能與BBC News中文網合作，不僅完整關鍵評論網的內容布局，更能提供讀者更不同的國際視野。」

關鍵評論網隸屬於關鍵評論網媒體集團，集團旗下品牌媒體還有INSIDE、運動視界、Cool3c、everylittled、未來大人物、電影神搜、歐搜哇及商益。而集團更於2019年至2021年間相繼併購大數據市調公司EK2A、數位廣告公司AD2、士奇傳播整合行銷、以及與愛酷智能科技合資成立的DaEX達思智能科技，在擁有的每月1,800萬國內外使用者及5,000萬頁瀏覽量的資源下，成為華人世界以媒體為核心，結合科技力與數據力，成為閱聽大眾與企業行銷與數位轉型最重要的信賴夥伴。

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關於關鍵評論網媒體集團

Photo Credit: 關鍵評論網

關鍵評論網媒體集團（TNL Media Group）為國際華人社會首創以跨界內容結合數據科技之媒體服務平台。

所服務之閱聽群眾以網路原生世代出發向上、向下延伸，提供兼容並蓄、深度多元且極具影響力的資訊。

藉著零方、一方、三方數據資料庫，透過AI人工智慧資料分析、行銷科技等跨領域核心產品，有效掌握用戶輪廓。以內容為大眾服務，以數據為品牌賦能，以科技為多方對接，是閱聽人內容獲取與企業數位轉型最重要的信賴夥伴。

集團旗下共有8個媒體品牌及10間子公司，在台北和香港共有230多名員工；投資者包含North Base Media 基金、Youtube共同創辦人陳士駿、矽谷創投巨擘Tim Draper之投資基金Draper Associates。欲了解更多資訊，請至集團官網：https://www.tnlmedia.com/

核稿編輯：楊士範