「技術政府」本是義大利無能政黨的救世主，最終卻不敵各懷鬼胎的自私政客

2022年7月21日，由於無法獲得國會主要政黨的支持，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）宣布請辭，並獲總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）批准，德拉吉政府進入看守狀態，直到下屆大選為止。

技術政府：義大利陷入危機的救火隊

2021年2月，德拉吉和24名部長及39名副部長組織內閣，義大利共和歷史上的第四個技術政府（governotecnico）於焉形成。這是一個國家處於嚴重的危機，且無法在議會中獲得「政治」多數而訴諸的一種行政形式。之所以被定義為「技術性」，乃因它非由政治、政黨所領導，但這些官僚在某些領域具有很高信譽，進而被要求在特定領域幫國家做出決定。

義大利共和國歷史上的第一個技術政府的例子是1953年受伊諾第（Luigi Einaudi）總統委託的佩拉（Giuseppe Pella）政府。近期最著名的兩個例子則是1993年受斯卡爾法羅（Oscar Luigi Scalfaro）總統委託的齊安比（Carlo Azeglio Ciampi）政府，以及2011年底由納波里塔諾（Giorgio Napolitano）總統所選擇的蒙蒂（Mario Monti）政府。

中間還有一個迪尼（Lamberto Dini）技術政府，只是他是由憲政專家群所選出，故不算是義大利總統指定。

義大利採內閣制，總統僅為虛位元首，但在信任案闖關失敗或政府陷入危機之際，有解散國會的權力。此外，在大選後若沒有明顯的多數政黨時，有權任命新總理，再交付參、眾兩院進行信任投票。

在此，需要解釋技術政府和政治政府（governo politico）之間的區別。簡言之，技術政府指的是政府行政團隊裡的總理及部長們，不由議會中所代表的政黨所組成，而是著眼在經濟、社會、環境、司法和科技等不同領域的專家，根據能力來進行任命。

在2011年11月，貝魯斯科尼（Silvio Berlusconi）政府倒台後，最著名的技術政府是在債務危機期間由經濟學家蒙蒂所領導的政府，他執政近13個月。