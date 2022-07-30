《身心障礙者權利公約》是什麼（上）：為什麼台灣不是聯合國會員國，卻必須履行CRPD的規定？

PART I：CRPD是什麼？從哪裡來？

1. 從人權意識到宣言&公約，人類爭權的漫漫長路

沒有人希望身體受傷或心理生病，但有些人卻只因為受傷或生病而被討厭，還因為這樣而沒辦法上學、上班，甚至是去餐廳吃飯。21世紀，人類為了改變這樣不公平的情形，一起締造了一部保障身心障礙者的人權公約：《身心障礙者權利公約》（CRPD）。

人權

人權可以說是「每個人應享有的權利」，時間倒轉到1945年，人類剛剛打完第二次世界大戰，死傷慘重、代價高昂。再加上權利意識興起，大家於是一起約定「國家應負有保障人權的責任」。

於是聯合國開始訂立與人權有關的「宣言」和「公約」，來約定每個國家怎麼去保障自己國民的人權，要（施）求（壓）大家訂定一些規範。

宣言

宣言是人類一起把共同的理念、主張，白紙黑字寫下來。雖然不具備法律效力，卻是每個國家願意共同遵守的承諾、價值和行動方針喔！像是1948年訂定的「世界人權宣言」，就是人類歷史上第一份，決定要保障全世界「所有」人類基本人權的重要約定。

公約

公約是有法律效力的文件，也是大家一起協議後的結果。從宣言走到公約，是人類想要更強力實踐約定的發展過程。例如小茹和小花約好每天放學一起回家，後來小瞇也想加入，大家就一起互簽了契約書，確保回家的方式和安全性。

公約就是「國家」和「國家」之間的契約書。有加入聯合國的國家（會員國），就可以透過簽署和批准人權公約，成為國際公約的「締約國」，表示它畫押同意要遵守公約。

從1966年到2022年為止，人類（聯合國）陸續通過了一共9部人權公約，其中一份就是2006年通過的CRPD（身心障礙者權利公約）。它不但是千禧年來第一部人權公約，也是目前在討論如何維護權利的時候，「最明確以身心障礙者為主、從他們的經驗和視角出發的法律文件」。（就是多多常常在重申的：以身心障礙者為權利主體。）

2. 這不是特權！一部思考多元處境的人權公約

其實在CRPD誕生前，已經有一些公約在保障人權。既然受傷或生病的身心障礙者跟你我一樣，都是「人」、是人權公約保障的對象，那為什麼還需要有一部公約特別討論身心障礙者呢？

因為很難面面俱到嘛！像是《兒童權利公約》保障了全世界的兒童，卻沒辦法花太多篇幅在討論「身心障礙兒童」會面對的各種情境；或者，《消除對婦女一切形式歧視公約》保障了婦女，對身心障礙婦女的權益保障也不夠完整，但她們在工作或生活中碰到的困難，常常比一般婦女更複雜。

像這樣同時擁有不同的身分的人，很可能面臨「多重不利的處境」，所以要從身心障礙者的視角和經驗出發，把不同的需求在這裡都保障到喔。

或者，像身心障礙者常常被當成社會的「依賴者」，不太有機會選擇自己想要的生活。所以CRPD就會很重視去維護他們自己的選擇和決定權，並且強調他們有權利參與跟他們息息相關的所有事務。也就是他們常在說的：「沒有我們的參與，不要為我們做決定！」

製圖：多多益善

3. 眼鏡仔是身心障礙者？我的障礙，誰說了算？

你曾經有因為「身體限制」而遇到困難的時候嗎？例如近視的小瞇說，他如果沒有戴上眼鏡，連要去巷口的麵包店買麵包都沒有辦法。這時候，「眼鏡」對近視的人來說真的是很重要的輔具吧。

你能想像一個沒有（隱形）眼鏡的世界，近視的人要怎麼生活嗎？就是因為（隱形）眼鏡已經普遍到讓我們幾乎忘了它的存在，也不會讓近視的人因此沒辦法上學上班，所以現在沒有任何人會說，近視的人有「障礙」，是「身心障礙者」。

當然，也不是說你現在把眼鏡拿掉，就突然變成身心障礙者了。國際上對身心障礙的認定，還是有一些細緻的標準。只是我們可以理解到，身體上的限制到底會在生活中造成多大的困難，其實跟外在環境（例如有沒有適當的輔具和無障礙環境）很有關係喔。

例如，對使用輪椅的人來說，雖然坐在代步工具上，卻還是有很多地方讓這個輔具卡住，讓使用者一再成為「障礙者」。想去餐廳用餐、去書店看書、去髮廊剪頭髮，都可能因為這些場所只有樓梯或有門檻，而沒辦法自由進出。

也因為大多數的日常活動都無法進入，久而久之就容易被人遺忘，甚至對他有差別待遇。讓人只是因為身體受傷，或是心理生病了，就被排除在外。

但如果外在環境、社交場合都很友善，很多身心障礙者又可以投入社會。這就是CRPD在強調的：「沒有障礙的人，只有障礙的環境。」那些因為身心受傷／生病而無法和你我一樣享有各種權利的人，都是CRPD要保障的對象。

小補充：所以你應該也發現了，身心障礙者不一定是永久和唯一的身分，有些人短暫受傷，也可能在當下成為障礙者。 而且只要外在環境打通、消除社會對於障礙者的偏見和刻板印象，這些人都可以發揮自己其他的身分，可能是學生、立委、主播、運動員等，障礙就不再是障礙了。

PART II：台灣的CRPD成績單

4. 國際公約關我什麼事？沒辦法締約也可以變通

前面有說到，有加入聯合國的國家（會員國），可以透過簽署和批准人權公約，成為國際公約的「締約國」，表示同意要遵守公約。不過大家都知道，台灣因為國際地位爭議，不是聯合國會員國，當然也沒辦法成為正式的「締約國」。那怎麼辦？

你可能會說，「沒怎麼辦啊，不一定要加吧！」不過，在許多外交、經濟和國家彼此結盟的場合，為了推廣人權價值，其他國家經常會看你有沒有簽署人權公約，來判斷你對待自己國民的態度、觀察你有沒有侵害人權，再決定要不要跟你成為盟友。

所以事關重大。更重要的是，台灣從2000年初，就有民間力量不斷在催促政府趕快加入保障人權的行列，一直到2009年，我們終於規畫出一個專屬於台灣的變通方式（只要有心，什麼聯合國身分都不是藉口啦），那就是「公約施行法模式」。