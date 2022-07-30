《身心障礙者權利公約》是什麼（上）：為什麼台灣不是聯合國會員國，卻必須履行CRPD的規定？
我們想讓你知道的是
《身心障礙者權利公約》是21世紀第一部人權公約，意在保障身心障礙人士在日常生活的一切權利有受到完整保障，台灣也不落人後，於2014年公布國內施行法。今年8月初，國際人權專家將來到台灣開會，討論甚麼呢？就是要檢視台灣在實踐上，是否有符合CRPD的精神。
你有聽過CRPD《身心障礙者權利公約》嗎？這部公約是聯合國目前（2022）總計通過的九大國際人權公約之一。
大家可能常聽到民間團體說：「這項措施應該符合CRPD！」但是可能不太了解CRPD的內容，也會想，為什麼台灣不是聯合國會員國，卻必須履行CRPD的規定？
甚至在今年（2022）8月初，還會有國際人權專家到台灣開會，檢視政府是不是真的有遵守這部公約。其實這部公約的精神、對身心障礙者權利的保障，和我們的日常生活息息相關。
面對即將來到的CRPD第二次國家報告國際審查，Right Plus 多多益善用「人權公約關我什麼事」圖文轉譯包，三個主題十張圖文，一起認識「CRPD是什麼？從哪裡來？」、「台灣的CRPD成績單」，以及「一定要認識的重知識」。
PART I：CRPD是什麼？從哪裡來？
1. 從人權意識到宣言&公約，人類爭權的漫漫長路
沒有人希望身體受傷或心理生病，但有些人卻只因為受傷或生病而被討厭，還因為這樣而沒辦法上學、上班，甚至是去餐廳吃飯。21世紀，人類為了改變這樣不公平的情形，一起締造了一部保障身心障礙者的人權公約：《身心障礙者權利公約》（CRPD）。
- 人權
人權可以說是「每個人應享有的權利」，時間倒轉到1945年，人類剛剛打完第二次世界大戰，死傷慘重、代價高昂。再加上權利意識興起，大家於是一起約定「國家應負有保障人權的責任」。
於是聯合國開始訂立與人權有關的「宣言」和「公約」，來約定每個國家怎麼去保障自己國民的人權，要（施）求（壓）大家訂定一些規範。
- 宣言
宣言是人類一起把共同的理念、主張，白紙黑字寫下來。雖然不具備法律效力，卻是每個國家願意共同遵守的承諾、價值和行動方針喔！像是1948年訂定的「世界人權宣言」，就是人類歷史上第一份，決定要保障全世界「所有」人類基本人權的重要約定。
- 公約
公約是有法律效力的文件，也是大家一起協議後的結果。從宣言走到公約，是人類想要更強力實踐約定的發展過程。例如小茹和小花約好每天放學一起回家，後來小瞇也想加入，大家就一起互簽了契約書，確保回家的方式和安全性。
公約就是「國家」和「國家」之間的契約書。有加入聯合國的國家（會員國），就可以透過簽署和批准人權公約，成為國際公約的「締約國」，表示它畫押同意要遵守公約。
從1966年到2022年為止，人類（聯合國）陸續通過了一共9部人權公約，其中一份就是2006年通過的CRPD（身心障礙者權利公約）。它不但是千禧年來第一部人權公約，也是目前在討論如何維護權利的時候，「最明確以身心障礙者為主、從他們的經驗和視角出發的法律文件」。（就是多多常常在重申的：以身心障礙者為權利主體。）
2. 這不是特權！一部思考多元處境的人權公約
其實在CRPD誕生前，已經有一些公約在保障人權。既然受傷或生病的身心障礙者跟你我一樣，都是「人」、是人權公約保障的對象，那為什麼還需要有一部公約特別討論身心障礙者呢？
因為很難面面俱到嘛！像是《兒童權利公約》保障了全世界的兒童，卻沒辦法花太多篇幅在討論「身心障礙兒童」會面對的各種情境；或者，《消除對婦女一切形式歧視公約》保障了婦女，對身心障礙婦女的權益保障也不夠完整，但她們在工作或生活中碰到的困難，常常比一般婦女更複雜。
像這樣同時擁有不同的身分的人，很可能面臨「多重不利的處境」，所以要從身心障礙者的視角和經驗出發，把不同的需求在這裡都保障到喔。
或者，像身心障礙者常常被當成社會的「依賴者」，不太有機會選擇自己想要的生活。所以CRPD就會很重視去維護他們自己的選擇和決定權，並且強調他們有權利參與跟他們息息相關的所有事務。也就是他們常在說的：「沒有我們的參與，不要為我們做決定！」
3. 眼鏡仔是身心障礙者？我的障礙，誰說了算？
你曾經有因為「身體限制」而遇到困難的時候嗎？例如近視的小瞇說，他如果沒有戴上眼鏡，連要去巷口的麵包店買麵包都沒有辦法。這時候，「眼鏡」對近視的人來說真的是很重要的輔具吧。
你能想像一個沒有（隱形）眼鏡的世界，近視的人要怎麼生活嗎？就是因為（隱形）眼鏡已經普遍到讓我們幾乎忘了它的存在，也不會讓近視的人因此沒辦法上學上班，所以現在沒有任何人會說，近視的人有「障礙」，是「身心障礙者」。
當然，也不是說你現在把眼鏡拿掉，就突然變成身心障礙者了。國際上對身心障礙的認定，還是有一些細緻的標準。只是我們可以理解到，身體上的限制到底會在生活中造成多大的困難，其實跟外在環境（例如有沒有適當的輔具和無障礙環境）很有關係喔。
例如，對使用輪椅的人來說，雖然坐在代步工具上，卻還是有很多地方讓這個輔具卡住，讓使用者一再成為「障礙者」。想去餐廳用餐、去書店看書、去髮廊剪頭髮，都可能因為這些場所只有樓梯或有門檻，而沒辦法自由進出。
也因為大多數的日常活動都無法進入，久而久之就容易被人遺忘，甚至對他有差別待遇。讓人只是因為身體受傷，或是心理生病了，就被排除在外。
但如果外在環境、社交場合都很友善，很多身心障礙者又可以投入社會。這就是CRPD在強調的：「沒有障礙的人，只有障礙的環境。」那些因為身心受傷／生病而無法和你我一樣享有各種權利的人，都是CRPD要保障的對象。
小補充：所以你應該也發現了，身心障礙者不一定是永久和唯一的身分，有些人短暫受傷，也可能在當下成為障礙者。
而且只要外在環境打通、消除社會對於障礙者的偏見和刻板印象，這些人都可以發揮自己其他的身分，可能是學生、立委、主播、運動員等，障礙就不再是障礙了。
PART II：台灣的CRPD成績單
4. 國際公約關我什麼事？沒辦法締約也可以變通
前面有說到，有加入聯合國的國家（會員國），可以透過簽署和批准人權公約，成為國際公約的「締約國」，表示同意要遵守公約。不過大家都知道，台灣因為國際地位爭議，不是聯合國會員國，當然也沒辦法成為正式的「締約國」。那怎麼辦？
你可能會說，「沒怎麼辦啊，不一定要加吧！」不過，在許多外交、經濟和國家彼此結盟的場合，為了推廣人權價值，其他國家經常會看你有沒有簽署人權公約，來判斷你對待自己國民的態度、觀察你有沒有侵害人權，再決定要不要跟你成為盟友。
所以事關重大。更重要的是，台灣從2000年初，就有民間力量不斷在催促政府趕快加入保障人權的行列，一直到2009年，我們終於規畫出一個專屬於台灣的變通方式（只要有心，什麼聯合國身分都不是藉口啦），那就是「公約施行法模式」。
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我們與駭客之間的距離…比你想像還近？盤點智慧型手機常見資安風險
我們想讓你知道的是
智慧型手機是現代人不可或缺的重要工具，也承載了許多需要被謹慎保護的個人隱私，但絕大多數人卻完全沒有意識到自己的手機是否真正安全，本篇文章就來為大家整理你可能遭遇到的資安風險！
網路已經是現代人生活之中不可或缺的「必要生存條件」之一，無論是透過網路獲得資訊，使用各類服務帶來工作與生活上的便利都是我們的日常，但相對各類型裝置的連網也帶來不少資安危害，已經不是「小心謹慎」就能「趨吉避兇」的。
許多資安威脅事件不見得是因為使用者「踩雷」才會中招，更多的是主動找上門來的危機，讓你在不知不覺之中受到侵害，輕則設備的系統變慢、容易當機，重則隱私資料全部外洩，重要的數位資產一夕化為烏有！
智慧型手機就是最大「隱私個資庫」，你做好防護了沒？
大家所熟知的病毒、木馬、惡意程式等各類型的資安攻擊方式，多半以個人電腦平台為主要攻擊目標，為的就是竊取使用者的資料圖利；不過隨著智慧型手機慢慢成為大家最仰賴的工具，其中自然也儲存了龐大的使用者隱私個資，包括聯絡人、照片、影片、各型各類的網路服務 / 社群平台帳號、甚至是信用卡、行動支付或金融交易資訊等，因而成為駭客鎖定的重要目標。針對電腦端的資安防護，大部份的人多少都知道要安裝防毒程式、防火牆這類的工具，但反觀我們每天使用的智慧型手機，卻沒有對等的資安意識，因此讓駭客有不少可趁之機。
你知道嗎？早在智慧型手機還沒有問世之前的2004年，手機上就已經出現第一個名為Cabir的病毒，透過感染系統大量發送加值服務簡訊，造成使用者荷包大失血。後來在短短十年之內，手機上的惡意程式數量就迅速突破200萬，不僅鎖定受害者詐取金錢，甚至還可以操控手機的的麥克風、相機對使用者監聽、監看，攔截來電與收到簡訊，等於是一舉一動都遭到掌握，嚴重危害個人隱私。
當然智慧型手機的資安危害也不僅於此，下面我們就一起來看看，到底有哪些可能發生在我們身邊的資安威脅，又該怎麼防範。
狀況一：小心公共Wi-Fi資料全都露
為了省錢，你曾經使用手機連結到免費的公共Wi-Fi嗎？俗話說得好：「免費的最貴！」，尤其是許多公共Wi-Fi根本沒有任何加密機制，透過連線所傳輸的所有資料都可能輕易地被有心人士從中「攔截」，包括你的帳號密碼、分享照片檔案等，轉瞬之間就成為別人的囊中之物，得來完全不費功夫。
除了注意使用的Wi-Fi來源是否可靠，更不能忽視使用手機在傳輸資料的過程是否有額外的安全機制能夠保護個人隱私，像是三星Galaxy手機與平板產品，都內建有Knox Vault安星金庫技術，可以透過整合硬體的方式，確保使用者傳輸資料的安全性。
狀況二：你的一舉一動已被掌握，無論實體或虛擬？
明星最怕狗仔隊跟蹤偷拍，但作為一般小老百姓，其實你身後也潛藏著時刻掌握你一舉一動的資安狗仔，而且無論是現實生活或是網路虛擬世界上的活動，都可能被一網打盡！以智慧型手機的使用來說，包括內建的定位功能，以及網路瀏覽時的記錄資訊，都可能成為廠商或有心人士掌握我們行蹤的方式，甚至你私下的生活喜好，也被完全看光。
想要避免這樣的狀況，最好的方式就是詳細檢視手機中關係個人隱私的權限管理功能，像是三星Galaxy手機與平板就直接在設定選單中加入「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以選擇關閉精準的定位資訊，也能移除廣告ID功能，確保你在實體生活與網路瀏覽的過程不被時刻掌握。
狀況三：手機內的重要檔案、資料需要有更嚴密的保護手段
家中重要的財物不會隨便亂放，甚至會特別買保險箱鎖好，但手機中裡有一大堆與我們息息相關的檔案、資訊，一般人卻沒有特別的防護手段。除了手機本身就要做好密碼鎖定，不讓其他人有機會直接解鎖手機直接操作，三星Galaxy手機與平板中就內建有Knox技術保護的「安全資料夾」功能，可以在手機中打開一個額外加密的獨立空間，不用擔心重要資料被輕易取得，也能將社群、即時通訊APP 「公私分離」。
狀況四：安裝APP時，有注意你給了哪些隱私權限？
為了避免手機中的權限輕易地被來路不明的APP存取，目前智慧型手機的作業系統都會在APP安裝啟動時，逐一顯示APP需要獲得授權的手機功能或用戶個資，但大家是否真的有注意到這些APP向你要求了哪些存取權限？尤其是牽涉敏感資訊的金融類型APP，在使用時更是要注意隱私資料是否在不知不覺之中就被你自己給「出賣」了！若是一時「手滑」不小心給出權限，可能讓自己的個人資料曝光，甚至被「監控」。
為了避免使用者在不經意之間就授權APP存取個資，三星Galaxy手機與平板很貼心地將所有相關的權限設定都整合成為單一的「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以一覽所有APP存取手機功能權限的狀況，更能選擇自定每一個APP允許的權限，還能把手機定位與廣告ID追蹤功能一次關閉，以絕後患。
所以，到底該如何確定你的手機不「受駭」呢？
上面看了這麼多智慧型手機在資安上的「漏洞」，是不是讓大家心頭一驚？想要避免自己成為資安事件的受害者，當然要有一些積極作為。我們也整理了幾個手機資安防護的建議行動，趕快來注意一下如何改善自己的手機安全防護吧。
除了軟體，硬體防護也很重要
目前手機平台上已經有蠻多防毒防駭工具，甚至許多品牌的手機直接選擇與資安公司合作，將相關防護機制內建於手機之中，但除了這些「軟體」面的防護，我們更應該重視手機在「硬體」方面的保護措施。以三星Galaxy手機與平板為例，就內建有Samsung Knox防護技術，提供「硬體層級」的防護，像是內建專屬的安全處理器與記憶體，就可以針對手機上儲存的密碼額外加密，防止駭客入侵後直接取走所有的控制權。
Samsung Knox防護技術透過硬體的整合，透過安全晶片處理使用者重要的密碼、生物辨識與交易支付等資訊，並保存於手機內的安全記憶體之中。
重要資料務必要有額外加密手段
若是手機不幸遭受惡意程式或駭客攻擊，意味著手機內的最高權限被掠奪，檔案資料有可能完全曝光，也因此會建議大家著重於手機中重要資料的額外加密防護。三星Galaxy系列手機平板內建Knox Vault安星金庫加持的「安全資料夾」，可以在手機中直接開啟另一個獨立的系統區塊，讓重要資料可以保存其中，並受到多一層的加密防護。
定期重啟手機
根據許多資安報告指出，許多手機的漏洞會透過實體方式入侵，也因此若是手機系統重開機，駭客就需要重新走一遍原本的入侵流程，不過由於現在的手機多半是內建式電池，很多人手機都會保持開機狀態，而不會重開機，若是要避免可能受到駭客入侵的狀況，建議固定幾天就重開機一次，即可降低手機長間受駭客監控的問題。三星Galaxy系列手機平板內建Samsung Knox技術，提供「24小時即時保護」功能，無論設備開機與否，始終能夠保持防諏狀態，就沒有需要固定重啟手機的問題。