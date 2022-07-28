F-15鷹式戰鬥機誕生50週年：叱吒風雲半世紀仍不斷推陳出新，美軍甚至計畫讓它服役到2045年
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美國空軍計畫讓F-15持續服役到2045年。包括用來取代F-15C的F-15EX空優戰鬥機還有打擊鷹的強化版F-15SE沉默鷹（Silent Eagle），各種新的機型仍不斷推陳出新，更是跌破眾人的眼鏡。或許能超越F-15的，真的也只有F-15。
7月27日是一個改變全球空戰生態的一個重要紀念日，因為50年前的這一天，由麥克唐納－道格拉斯（McDonnell Douglas）推出的F-15鷹式（Eagle）戰鬥機完成了首飛。F-15在人類空戰歷史上，到底扮演了什麼樣的角色呢？如果筆者說，F-15從1976年1月9日服役以來，以零損失的紀錄擊落了104架敵機，不知道是否足夠讓讀者們瞭解這款戰鬥機的意義？
光是對空作戰還不夠看，後來麥克唐納－道格拉斯還研發出掛彈量更大，同時具備對地炸射能力的F-15E打擊鷹（Strike Eagle）戰鬥攻擊機。雖然自從1999年3月26日擊落兩架南斯拉夫MiG-29後，F-15便不再有空戰的紀錄，但是F-15E仍不斷在戰場中大放異彩。無論在阿富汗、伊拉克還是後來的反伊斯蘭國戰爭中都發揮了極為關鍵的作用。
F-15另外一項更驚人的紀錄，是其不可取代性。美國第二次世界大戰期間最具代表性的空優戰鬥機P-51野馬，是在1940年10月26日完成首飛，與F-15的首飛相差36年。1990年代被設計來取代F-15的F-22猛禽式戰鬥機，則於1997年9月7日首次飛上藍天，比F-15晚了25年。可是半個世紀過去了，F-22非但沒能取代F-15，而且今年3月29日還傳出美國空軍想提早讓F-22除役的消息。
而且麥克唐納－道格拉斯在被波音（Boeing）併購後，F-15的生產工作不只沒有停止，美國空軍還計畫讓F-15持續服役到2045年。包括用來取代F-15C的F-15EX空優戰鬥機還有打擊鷹的強化版F-15SE沉默鷹（Silent Eagle），各種新的機型仍不斷推陳出新，更是跌破眾人的眼鏡。或許能超越F-15的，真的也只有F-15。
最後一項驚人的特色，是F-15做為一款叱吒風雲50年的作戰機種，除美國空軍外還有以色列空軍、卡達空軍、沙烏地皇家空軍、日本航空自衛隊、大韓民國空軍以及新加坡共和國空軍等海外客戶。F-15不僅是美國影響力的延伸，而且六個使用者中還有三個為東亞客戶，顯見在遏止中共與北韓的擴張上，F-15仍會有舉足輕重的地位。
傳奇的誕生
F-15的誕生一如美國海軍「捍衛戰士」（TOPGUN）的誕生，是受到越戰失敗的經驗影響所致，或者更確切的講是F-4幽靈式戰鬥機的失敗經驗所致。中華民國空軍在1958年9月24日創下了人類史上第一個空對空飛彈擊墜紀錄，讓美國海軍、陸戰隊以及空軍都做出了一大錯誤判斷，那就是以機槍或者機砲為主力的近距離空中纏鬥將逐漸退出歷史舞台。
他們相信未來的戰鬥機將以遠程空對空飛彈為主力，於肉眼看得到的距離外直接將敵機擊落，所以不需要靈活的空中纏鬥能力。另外為了強化對地面目標的打擊，未來戰鬥機的掛彈量還必須要大，所以體積必須又大又重。只要給他們設計夠快的發動機，當敵人上來攔截時只要加足馬力逃跑就可以了。於是在這樣的思維下，就有了曾經為海軍、陸軍以及空軍裝備的F-4幽靈機誕生。
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