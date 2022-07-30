古裝劇的歷史考據重要嗎？追求真實與創意揮灑之間該如何拿捏平衡？

文：冰陽

不曉得喜歡古裝劇的觀眾在追劇之餘，會不會對劇中的歷史、服裝或是文化產生興趣呢？會不會突然心血來潮去查詢劇中角色的原型與故事？或是開始注意起各個朝代的妝容與服裝風格？

身為一個熱愛古裝劇的觀眾，筆者我就時常因為太愛一部劇而跑去補各種背景設定。像前幾年《延禧攻略》與《如懿傳》熱播時，追劇追上癮的我直接將乾隆后妃子嗣的維基百科和YouTube影片翻了好幾遍，讓我直到現在都還能信手拈來背出乾隆所有子嗣的長幼順序和生母（超無用的知識 XD）。

不過這類參考歷史編寫的戲劇，往往會遇到許多「考據」上的爭論。就像《如懿傳》熱播時，劇中對富察皇后及繼后那拉氏的渲染就曾被不少學者批判有違史實；《延禧攻略》為了製造張力而刻意忽略皇三子永璋及和敬公主的存在，也在當時受到不少質疑。

當然也有許多持相反態度的觀眾會認為：「如果戲劇都照歷史演，那幹嘛不看紀錄片就好？」、「劇好看才更能吸引人去探究歷史不是嗎？」、「要追求真實的話，那女演員是不是都要裹小腳才算敬業？」……等，各類爭論直至現今都仍未止息。

究竟「考據」對戲劇而言重不重要？該一味追求真實亦或是任憑創意揮灑？兩者之間又該如何拿捏平衡？這篇文章便會來跟大家分享筆者的見解。

「歷史」的考據

就如前言提及的兩個案例，只要是非架空的古裝劇，十有八九都會碰到「偏離史實」相關的批判。特別是將背景設定在宮廷的宮鬥劇，更常會因為人物原型著名而躲不開學者的口誅筆伐。

記得在《延》、《如》兩劇熱播時，電視上就有不少節目會直接請學者到場批判兩部劇有違史觀的劇情。

針對這個部分，筆者就也不賣關子了，我自己正是「完全照歷史演就不好看」的那派觀眾。

先說，我是完全不排斥接觸歷史的人，除了前面提過會在追劇後找資料看以外，東森的《現代啟示錄》、YouTube 頻道 Taiwan Bar、達達山姆爾也是我平時就會觀賞的節目，所以我並不是覺得歷史枯燥而對其反感的那類人。相反地，我其實一直都樂於瞭解這些過去的人事物，推崇鑑古知今的道理。

但即使如此，我也不認為戲劇必須因而肩負起「歷史教育」的責任。

戲劇之所以讓人著迷，就在於它那沒有邊際的想像能刺激人們的好奇心、精心設計的體驗能為觀眾帶來感官及心靈的滿足。

它是娛樂，不是教材；是為了滿足觀眾不甘於無趣的欲望而生，而不是為了讓大家在忙碌生活中的閒暇時光還要動腦學習。

雖然劇本大多數是虛構的，但也正因如此，它才能依照受眾的偏好設計起承轉合、枝微末節，而不是像史書傳記一樣，洋洋灑灑都是繁瑣無趣的流水帳。

我能理解熟悉歷史的觀眾在看到有違認知的劇情或畫面多少會產生違和感，像我自己也曾因為較熟悉唐代歷史，而對《長歌行》中不符史觀的描寫感到彆扭，可這並不是用來攻擊這些戲劇毫無價值的理由。

我的確不喜歡《長歌行》對李世民、杜如晦等人的曲解與弱化，但這並不影響我欣賞李樂嫣這位虛構公主的成長故事、也不影響我喜歡劇中李杜二人對待子女的溫暖氛圍。

不同類型的戲劇本就會帶來不同的體驗、滿足不同喜好的客群。有些人就是喜歡充滿粉紅泡泡的甜寵劇，只要 CP 嗑得起來就沒有問題；也有些人極度重視劇情的邏輯與縝密程度，反而不在乎演員的演技顏值。

因此面對這些編改過的古裝劇，重視真實的觀眾自然可以針對其史觀上的謬誤侃侃而談，但若只因有違歷史而全然否定其價值，未免也太過可惜。

雖然《延禧攻略》中的富察皇后在歷史上並非跳樓自盡，可當她身穿白衣、毫無牽掛地跳下高樓時，她渴求一份自由的身影還是能讓人紅了眼眶；

雖然《步步驚心》中的八爺在歷史上並非那樣地溫潤儒雅，可當他不畏雷霆為若曦奪一個自由時，他的背影仍會讓人跟著感嘆起：「原來他還是那個重情重義的八賢王」；

雖然《御賜小仵作》中的楚楚在歷史上不可能打破性別隔閡成為仵作，可當她倚靠聰敏、努力獲得肯定、偵破案情時，她的故事仍能成為打破性別與職業偏見的一段佳話。

遍數以上作品，沒有一個有按部就班照歷史脈絡操演，卻依然沒有阻礙它們成為經典中的經典。

我並非是要否定歷史考據的重要性，比如《步步驚心》的九子奪嫡、《御賜小仵作》的甘露事變都是飽滿劇情層次的重要背景考據，只是考據並非是決定戲劇品質的核心，一味追求貼近史實而忽略劇情、限縮想像，最後產出一部部如教科書般乏味的作品，我想那才是戲劇界最大的悲歌。

《獨孤天下》中對楊麗華身世的改編，也是筆者很喜歡的案例。

「文化」的考據

文化方面的考據大概是這篇文中較少爭議的類型，可能中華文化許多禮俗都有延用至今，就算要查找資料，範圍也較容易抓，再加上陸劇劇組都會習慣聘請禮儀導師，因此文化方面的討論普遍都滿正向的。

我認為文化考據會是讓觀眾更容易入戲的一大關鍵，特別是有參照真實朝代編寫的戲劇，只要有將文化考據做足，即使劇情不合乎史實，也會非常具有「時代感」。像是先前提到的《如懿傳》和《御賜小仵作》都是我認為在文化考據上處理十分不錯的作品。

《如懿傳》中封后場面的盛大應該大家都有所耳聞。這段戲無論禮儀流程、服裝造型、場景道具、萬人場面都可說是近幾年數一數二的完善。但場景浩大、考據繁瑣並非是我嘉賞這段戲的主因。