中國Q2經濟憂喜參半，「爛尾樓風暴」停貸潮會成為復甦隱憂嗎？

上週中國開出第二季GDP及6月中數據後，該如何解讀目前的經濟狀況以及審視下半年中國的基本面走勢，又該如何觀察近期爆發的停貸潮風險事件，對於後續中國的經濟影響？

中國Q2 GDP不及預期，6月回溫來自汽車銷售及政府投資

中國國家統計局於7月15日公布第二季GDP數據，年增僅0.4％（前4.8％），不及市場預期的1％；上半年整體增速為2.5％，遠低於3月召開兩會時設定的5.5％目標，主要反映中國4月升溫的疫情及加強封控對實體經濟的重大衝擊。

從產業別來看， 第一、二、三產業年增分別為5％（前6％）、3.2％（前5.8％）、1.8％（前4％），顯示防疫政策癱瘓物流及民生產業，並對第二、三產業的影響最大最廣。

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而從5月中旬後，疫情開始降溫及防疫政策鬆綁，加上國常會提出的33項穩經濟一籃子措施，經濟數據部份出現止穩。我們可以從三個面向觀察6月月中數據：

消費面

6月社會消費品零售額年增回復正增長3.1％（前-6.7％），主要來自汽車消費的推動。我們能明顯看出，近期政府推出放寬汽車限購、減徵乘用車購置稅、新能源車下鄉等針對汽車消費的刺激政策開始發力。不過，汽車以外的消費品及餐飲收入雖然也有所改善，增速上尚偏疲弱，分別年增1.8％（前-5.6％）、年減-4％（前-21.1％），反映疫情對內需產業衝擊仍在。

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投資面

6月中國1～6月固定資產投資年增6.1％（前6.2％），在今（2022）年地方專項債的發放速度顯著快於往年及政府加快基建批准下，投資是相對有支撐的項目。不過，受惠者主要集中在國有企業，在國有控股投資年增達9.2％（前8.5％）的同時， 民間投資年增卻降低至3.5％（前4.1％），可看出民間企業在未來展望悲觀下投資意願不高。

其中房地產買氣不佳是影響民間投資意願低落的原因之一（約佔比固定投資25％），年減擴大至-5.4％（前-4％）。縱使多地政府已經放寬許多房市的調控，並給予更多刺激（包括放寬限購限貸門檻、降低首付比例、加大住房公積金支持等），房市銷售整體還是沒有太大的改善，1～6月商品房銷售年減幅仍高達-28.9％（前-31.5％）。

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生產面

中國6月工業增加值年增3.9％（前0.7％），在交通物流暢通及政府加快復工復產下持續恢復。同樣受惠於汽車刺激政策，汽車產量有明顯回升，年增達26.8％（前-4.8％），其中新能源車年增120.8％（前108.3％）。然而除汽車外，其餘產品多偏向弱勢，如國內外的消費性電子需求疲弱導致集成電路產量維持衰退，6月年減-10.4％（前-10.4％），顯示中國仍受到製造業週期放緩的影響。

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整體來看，6月的經濟動能在刺激政策下出現些許好轉，但是在結構上仍有一些疑慮，包括：服務消費疲弱、民間和房地產投資意願不佳、製造業週期放緩等。以及近期爆發的集體停貸潮風險事件，是否影響中國經濟復甦也是接下來我們將繼續探討的重點。

中國爛尾樓引爆停貸風波，對經濟的影響為何？

中國的房地產景氣自從去年政府加強調控（三條紅線），到恆大事件爆發，又加上今年上半的疫情升溫，一直處於相當不景氣的環境，而這也演變成近期新聞討論的「爛尾樓」強制停貸事件。我們該如何觀察此事件是否會演變成中國的新一波金融風暴？

停貸潮事件背景如下：

什麼是「爛尾樓」？

先前過度擴張的開發商在景氣不佳、現金流吃緊的環境中，若又面臨政府端出限制融資管道措施（如去年的「三條紅線」），將無法如期交屋，最終導致樓房停工，但購屋者仍須繼續支付貸款本息、承擔爛尾的後果。

什麼是停貸風波？

停貸風波的爆發始於2014 年，許先生以按揭貸款392萬人民幣買入浙江嘉興別墅，後因開發商申請破產，該項目最終也是爛尾收場。許先生因拒絕支付銀行貸款而引起與銀行之間的糾紛，原本法院一審判決為許先生應該全數償還銀行的貸款，但在今年1月法院二審時，卻給出了不同的判決──許先生無須向銀行支付貸款本金和利息，並應由「開發商」承擔，這也點燃了後續購屋者集體停貸的火種。

由於開發商是因現金流問題才選擇爛尾，基本上已無力歸還銀行本息，因此停貸事件對提供貸款的銀行影響最大。根據全國各省市爛尾樓停貸通知匯總的統計，截至7月18日已有超過300個建案收到全體停貸告知書，停貸狀況仍在蔓延。

若以近期17家經排查後已公告停貸事件的影響及金額來觀察，目前總計有37億人民幣是因停貸而逾期還款的按揭貸款，主要集中在興業、農業和工商這三大銀行，但與銀行的整體按揭貸款規模來看其實占比並不高。

Photo Credit: 財經M平方 資料來源：各銀行公告內容

目前涉及停貸而逾期金額看似不大，但根據廣發證券預估，違約房企的停工面積平均占比在建樓宇的20％，大約對應2兆人民幣的按揭貸款規模。因此，若考慮近潛在可能出現停貸的項目規模，仍須留心風險進一步擴大。

再者，今明年仍然是中國房企境內外債務到期的高峰，還債壓力不減也意味著房企的資金危機並沒有解除。近期商品房銷售仍沒有明顯起色的情況下，房地產到位資金年減繼續擴大至-25.7％（前-23.6％），意味著後續仍有更多房企危機導致停貸風波繼續擴張。

Photo Credit: 財經M平方 資料來源：貝殼研究院

中國政府已積極介入停貸風波，包括銀保監會於7月17日正式回應停貸事件，並提到會支持地方更有力地推進「保交樓」（房企保證能夠如契約交付的房子）等工作，因此我們並不認為爛尾樓強制停貸事件會繼續演變成金融風險，並造成中國的經濟崩潰。