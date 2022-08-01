【專訪】天文所賀曾樸院士：為什麼拍到銀河系中心黑洞很重要？黑洞和人類生活有什麼關係？
我們想讓你知道的是
黑洞和我們日常生活有關嗎？為什麼看見黑洞這麼重要？科學家又是如何找到這顆黑洞呢？中央研究院「研之有物」專訪院內天文及天文物理研究所通信研究員賀曾樸院士，請他解答我們對於黑洞的各種好奇！
採訪撰文：簡克志
美術設計：蔡宛潔
用有限資源完成不可能任務
2022年5月12日是個大日子，這天人類終於獲得了第二顆黑洞的觀測影像！這顆黑洞稱為人馬座A星（Sagittarius A*,Sgr A*），它就位於我們銀河系家園的中心。為了成功拍到Sgr A* ，天文學家必須克服重重困難，包含黑洞周圍的環繞物質變動太快，或是宇宙塵埃與星雲的雜訊干擾等。
不過，黑洞和我們日常生活有關嗎？為什麼看見黑洞這麼重要？科學家又是如何找到這顆黑洞呢？中央研究院「研之有物」專訪院內天文及天文物理研究所通信研究員賀曾樸院士，請他解答我們對於黑洞的各種好奇。
深空仰望銀河系中心
天文學家很早就開始有系統地觀察銀河系中心的電波訊號。在1933年Karl Jansky透過他架設的天線裝置，首次記錄到位於人馬座的銀河系中心有20 MHz的未知電波發射源。因此，後續的電波天文學研究，對於銀河系中心一直很感興趣，並且把這個電波源稱為人馬座A星（Sagittarius A*,Sgr A*）。
賀院士在訪談中提到，中研院天文所的前籌備處主任（所長）魯國鏞院士，在1985年讀博士時，對銀河系中心電波源做了最早的干涉儀測量，當時魯院士推測這個來源可能是個大質量黑洞。
接著1992年開始，兩位天文學家Andrea Ghez和Reinhard Genzel，利用先進干涉儀器觀測銀河系中心周圍的恆星運動長達20多年，他們發現這些恆星的橢圓軌道似乎都圍繞著一個共同的焦點（如下圖）。
試問宇宙中有「誰」重力這麼大、空間範圍卻又這麼小呢？超大質量黑洞是最合理的解釋。這也讓Ghez和Genzel獲得2020年諾貝爾物理獎的榮耀，原因是「發現銀河系中心是一個超大質量的緻密天體」；另一位得獎主是Roger Penrose，原因是「證明廣義相對論能夠可靠地預測黑洞的形成」。
至此，科學家已經得知銀河系中心黑洞可能存在，接下來就需要找到黑洞存在的直接證據：看見黑洞。
事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope, EHT）聯盟於2017年創立，串連全世界研究人員一同構建出足以觀測黑洞的電波望遠鏡陣列，同年（2017）完成兩個超大質量黑洞的初步觀測——銀河系中心黑洞Sgr A*與M87星系中心黑洞，當時有八座電波望遠鏡一同貢獻解析力，中研院就參與了三座望遠鏡（SMA、JCMT、ALMA）的研發、建造與運作。
2019年4月10日，人類獲得了史上第一張黑洞的照片！首次看見M87星系中心的超大質量黑洞，有明確的中心陰影和周圍明亮的環狀結構。
2022年5月12日，我們終於揭開銀河系中心黑洞的秘密，獲得人馬座A星的直接影像證據，這是離我們最近的黑洞，也是目前唯二能夠觀測到的黑洞！
銀河系家園的「小」巨獸：人馬座A星
人馬座A星（Sgr A*）就像一隻「小」巨獸，說它巨，是因為Sgr A*的陰影直徑為太陽的43倍，質量高達太陽的 400萬倍，這是住在地球的我們難以想像的。不過和M87黑洞一比，Sgr A*又顯得很「小」，因為M87黑洞陰影直徑為Sgr A*的2000倍，質量是Sgr A*的2000 倍！（如下圖）。
奇妙的是，如果從地球上觀測人馬座A星和M87黑洞，兩個黑洞看起來會差不多大！WHY？這是因為人馬座A星距離地球的距離，又比M87黑洞近了約2000 倍。從地球上看這兩個黑洞，剛好在天空形成一樣大的張角（註1）。
從圖片可以看到，人馬座A星和M87黑洞的結構很類似，周圍都有發光的環狀結構（吸積盤）、中心陰影也都很明顯。不過，要如何在地球上看見黑洞呢？
首先，不能用光學望遠鏡，必須使用電波望遠鏡看黑洞。電波和可見光的主要差別是波長，可見光的波長平均 0.5 微米左右，EHT的電波望遠鏡觀測波長則約1毫米，兩者大約相差2000倍。
賀院士強調，為了接收到遙遠星系的訊號，必須選擇不受塵埃影響的波長，電波的波長比灰塵要大得多，因此可以穿透塵埃，收到來自銀河系中心的訊號。反之，可見光很容易就會被塵埃擋住。
不過，就算是銀河系中心，還是離我們很遠，要如何看得清楚？
賀院士說，波長和電波望遠鏡的「視力」（角解析度）有關，波長愈小、角解析度越好。因此波長也不能太大，否則會導致最終影像解析度不足，並影響天線精確度。
在技術和建置成本考量下，EHT選擇次毫米波波長（0.5 毫米～1 毫米），1 毫米是目前最適合的觀測波長，可輸出黑洞影像解析度3*3像素。
咦？圖片解析度只有3*3像素？其實電波望遠鏡的「視力」（角解析度）已經非常高。這次觀測到人馬座A星的陰影直徑張角約50微角秒，是天空張角一度的一億分之一，相當於從地球看月球上一塊甜甜圈的大小。未來，EHT觀測波長將使用0.5毫米（660 GHz）來獲得更高解析度，預計可達15*15像素。
除了波長之外，電波望遠鏡口徑也是影響角解析度的因子，口徑越大、角解析度越好。但是我們不可能做出和地球一樣大的望遠鏡，為了讓地表有限的電波望遠鏡模擬出巨大望遠鏡的效果，必須使用特長基線干涉（Very-long-baseline interferometry, VLBI）技術，讓不可能化為可能。
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Photoshop教學解壓縮：化妝、表情都可以AI一鍵調整！5個你不能不會的實用功能大集合
我們想讓你知道的是
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首次使用Neural Filters時需要先在軟體中下載濾鏡，濾鏡套用後可以即時切換Before/After預視效果。在輸出選項方面，可以依照需求選擇建立新圖層、智慧型圖層、遮色片或新檔案的方式，對使用者來說非常方便。
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 化妝轉移
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功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 智慧型肖像
技巧三：畫出人物臉部陰影與反光的聰明方法
嘿！你還在慢慢切換顏色來畫角色臉上的陰影與反光嗎？使用PS筆刷工具與調整「圖層混合模式」，讓插畫工作流程更直覺。首先新增一個透明圖層，以低透明度的灰色畫出陰影分佈位置，然後調整「圖層混合模式」選擇「色彩增值」，就能快速做出陰影的效果。
反光部分則使用高明度的淺黃色或者白色，在新增的透明圖層上畫好分布位置，像是鼻樑、額頭和下巴等，最後在「圖層混合模式」選擇「覆蓋」，完美的反光就完成了。調整完圖層混合模式後，還可以用色彩平衡調整陰影與反光的顏色，更符合圖片整體的色調。
PS快捷鍵：B筆刷工具
技巧四：Illustrator向量圖檔直接貼上超easy
Photoshop與Illustrator幾乎是每位設計師電腦裡的必備軟體，2022年新版Photoshop的更新功能讓兩者之間的相互整合更加流暢。在Illustrator中繪製完成的向量物件，可以直接複製貼上到Photoshop，而且現在更多了一個貼上為「圖層」的選項，讓使用者更方便接著用強大的PS筆刷與濾鏡製作質感效果，這個功能不論在海報設計還是banner設計上都非常實用。同樣地，在Illustrator建立的文字也可以直接在Photoshop中貼上繼續編輯，讓你的創意心流不間斷。
PS快捷鍵：control/cmd + V貼上
技巧五：使用物件選取工具圖中元素秒擷取
平面設計師經常需要從圖像中，擷取部分的元素當作設計素材。魔術棒或者磁性套索都是大家常用的功能，不過這次要介紹的是比上述工具都更迅速的「物件選取」，這也是Adobe近期應用機器學習開發的功能之一。
只要點擊選取工具中的「物件選取」，Photoshop就會在幾秒中內判斷圖片中的物件，接著勾選「物件尋找工具」，只要將滑鼠移到畫面中，反白區域就是偵測到物件。這個功能也很適合用來去背，當物件偵測完成後，右鍵點擊「反向選取」就能選到背景，接著就能刪除或者更換你所需要的背景色。
「物件選取」與「選取主體」這兩個功能的不同之處，在於前者可以更快速地協助我們選取畫面中的多個元素，後者著重在辦別單一的主要元素。此外，這些新的選取工具最適合應用在圖中元素邊界很明確，或者背景與主體對比強烈的圖片呦！
PS快捷鍵：W選取工具
創意工作沒有標準答案，專業工具的使用方式也可以很多元。Adobe不斷強化既有工具、推出新功能，是創意工作者實踐靈感的最佳夥伴，現在就上官網探索更多Photoshop功能吧！