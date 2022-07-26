今日本土新增2萬4790例、死亡37例：新增2位兒童MIS-C案例，幼兒疫苗涵蓋率僅6.6%需提升
我們想讓你知道的是
今日新增2例兒童重症均為MIS-C；目前累積的兒童重症為120位，其中有55位是MIS-C，其次為腦炎25位、肺炎19位。此外，幼兒疫苗接種率僅6.6%，莊人祥表示目前有26%的幼兒感染，扣掉感染的人數，有74%。因此，至少要達到50%以上。
中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增2萬5071例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬4790例本土個案及281例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。
指揮中心表示，今日新增之2萬4790例本土病例，11,769例男性，13,011例女性，10例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布前五名為新北市3939例，臺中市3120例，高雄市2584例，臺北市2523例，桃園市2211例。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日新增68例中重症個案，32例為中症案例，36例為重症案例。而死亡的37例中，年紀較輕的為兩位40多歲男性，皆沒有接種過疫苗，且本身皆有中風、糖尿病與癌症等慢性病史，皆在病發2天後不幸過世。
新增2位兒童的MIS-C重症個案
至於重症的部分，羅一鈞表示新增2例兒童的MIS-C個案。第1位是2歲的男童，本身無接種疫苗也無慢性病史。在6月8日曾經確診過新冠感染，7月17日開始有發燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐與腹瀉等症狀。並在7月21日因為腹痛與持續高燒到40度至急診就醫。
羅一鈞說明，該個案經尿液檢測後，發現疑似有泌尿道感染，但同時也有因為上述症狀懷疑是MIS-C，因此安排住院。而在23日，則發現男童有出現全身紅疹跟心跳過快的狀況，所以高度懷疑是MIS-C，因此轉至醫學中心，目前還在醫學中心的一般病房進行藥物治療。
第2位是5歲的男童，同樣無接種疫苗也無慢性病史。在6月19日曾經確診過新冠感染，7月20日開始有發燒、腹瀉、食慾下降與眼睛紅腫等症狀，並在7月23日送往急診。這起案例也疑似為MIS-C個案，因此轉至醫學中心，目前同樣在醫學中心的一般病房進行藥物治療。
羅一鈞指出，目前累積的兒童重症為120位，其中有55位是MIS-C，其次為腦炎25位、肺炎19位。
住宿服務機構的確診趨勢呈現穩定下降
此外，羅一鈞也對住宿式長照機構的投藥率，以及機構確診等相關數據進行說明。
羅一鈞指出，這週有新增372名工作人員，以及1044位住民的確診。目前累積與機構有關、送醫後死亡的案例為1225位，而本週則是新增32位。羅一鈞指出，整體趨勢呈現穩定下降，目前在確診住民當中的送醫致死率為2.67%左右，沒有看到有增加的狀況。
至於住宿式機構確診住民的投藥情形，羅一鈞表示，這2週的投藥率都是維持在93%，目前各類機構的投藥率都有在7成以上，護理之家、精神照護機構與老人之家都有在9成以上。
另外，羅一鈞也對於住宿式機構的定期陽性篩檢率進行說明。在過去5週內，不論是機構的工作人員還是住民陽性率都呈現穩定下降。此外，最近1週的篩檢陽性率更顯示，機構住民的陽性率已經降低到1.4％，工作人員下降到1％。
羅一鈞強調，目前會持續進行篩檢措施，且後續會再追蹤陽性率。同時，也會再觀察是否需要針對篩檢的對象，以及篩檢頻率進行調整。
幼兒疫苗涵蓋率6.6%，接種率需提升到50%
指揮中心發言人莊人祥表示，昨（25）日疫苗的接種率為2萬9599人次。目前第1劑的疫苗接種人口涵蓋率為91.7%、第2劑為85.7％。另外，第3劑的接種率為71.2％，第4劑則為6.2%。
至於昨日5歲以下接種莫德納疫苗的幼兒接種人數，莊人祥指出，總共接種了5260人次，目前累計5萬2854人次，佔該年齡層的6.6%。
莊人祥表示，第1劑接種率只有6.6%需要再提升。未來疫情升溫感染率還會再增加，尤其是沒有施打過疫苗的幼兒，發生重症的機率也會增加。因此關於幼兒疫苗的接種率，莊人祥表示目前有26%的幼兒感染，扣掉感染的人數，有74%。因此，至少要達到50%以上。
莊人祥強調，目前各縣市的醫療院所都有提供隨到隨打的相關資訊，鼓勵有幼兒的家長帶小孩去接種。
本土BA.5南部船廠群聚感染案例說明
關於南部船廠的感染案例，羅一鈞指出，高雄市政府有針對船廠員工進行第2次採檢，有再發現有4名確診員工。其中有2位是舊案，在5月份便有確診過，驗出後的Ct值分別為35與36，因此很有可能是舊案。至於另外2位未通報過的案例，驗出後的Ct值則分別為28.8與35。
羅一鈞強調，由於以上Ct值偏高，因此很難認定是否屬於這一波的傳染案例。此外，由於目前的社群感染都還在進行當中，所以像這樣Ct值偏高的個案，不太容易釐清是否真的都是在近期感染。
此外，羅一鈞也表示，這波船廠的群聚案找到的Ct值都偏高，雖然還是有找到幾位Ct值小於30的個案，不過在定序上沒有這麼快。另外，高雄市政府也會在後續針對Ct值比較低的個案進行定序，但同樣需要再1到2天才會有結果，後續會在之後的記者會上進行說明。
而關於整起事件的感染源頭，羅一鈞說明，目前仍研判為職場群聚的感染性較大，但一切都尚待定序結果，屆時會再進行後續情況的研判。
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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：楊士範
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