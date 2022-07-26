旅台烏克蘭社群發起：「烏克蘭之聲」對抗俄羅斯殖民觀點，創建台烏兩國認同契機
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俄烏戰爭持續5個月仍未出現停歇的跡象，自戰爭爆發以來，世界各地的烏克蘭人有錢出錢，有力出力，更有人決定回國參軍，就是希望能為國家當前的災禍盡一份心力。這群在台灣的留學生以及學者，則是在臉書與IG創建以台灣為傳播對象的專頁，希望能增進兩國人民之間的認識與理解，加大「兩個熱愛自由的國家」的認同感。
（中央社）俄烏戰爭打了5個月，一群烏克蘭年輕人有感於台灣民眾對他們的國家不夠瞭解，決定透過Facebook與Instagram以英文和中文介紹烏克蘭，希望能讓台灣各界持續關注俄烏戰局，並且進一步認識烏克蘭的文化、歷史與現況。
「烏克蘭之聲Ukrainian Voices」臉書粉絲專頁的介紹說，這是一個由住在台灣和世界各地的烏克蘭人發起的國民外交平台，主要目標是拉近烏克蘭與台灣兩國人民的距離，並幫助台灣民眾更深入了解烏克蘭複雜的歷史和紛亂的今天，「關注我們就能知道，兩個熱愛自由的國家能有多少共通之處」。
開設這個專頁的是4位旅台烏克蘭學生與學者，其中3人目前在中央研究院研習，發起的構想來自27歲的韓裔烏克蘭人申武松（Oleksandr Shyn）。他在2021年10月來台，目前在一所大學攻讀企管碩士學位。
申武松之前已在歐洲取得碩士學位，研究主題是台灣的原住民教育政策。他曾多次來台學習中文和旅遊，感覺台灣像是他的家，今年2月烏克蘭遭到俄軍全面進犯之後，他覺得自己有了新的使命。
為了讓烏克蘭人知道台灣提供哪些援助，他在5月初發起成立「Ukraine+Taiwan Forum」的烏克蘭文臉書粉絲專頁與推特帳號，並且參與發起台灣聲援烏克蘭抗戰的活動。
申武松告訴《中央社》記者，開辦「烏克蘭之聲」的目的，是希望它能成為台灣取得烏克蘭資訊的主要來源，讓本地民眾不只把焦點放在戰局發展以及相關的敘事，而是對烏克蘭有更深一層的瞭解，更重要的是，這些資訊和觀點是來自烏克蘭人。
俄羅斯研究以殖民觀點看待烏克蘭
他指出，在烏克蘭，有關台灣的資訊向來並非從台灣的觀點出發，同樣的，台灣跟世上許多其他國家一樣，受到傳統「俄羅斯研究」路線的影響，把烏克蘭與白羅斯等國家當成俄羅斯的一部分來瞭解，採取的是俄國過去數百年的殖民觀點，以烏克蘭為中心的資訊與知識遭到濾除。
他舉例說，雖然烏克蘭在蘇聯瓦解之後已經獨立30年，而且在300年間先後受到帝俄、蘇聯與如今的俄羅斯聯邦殖民欺壓，受戰禍與饑荒之苦，但包括媒體記者在內，台灣許多人以為俄羅斯與烏克蘭是「暫時發生戰爭衝突的兄弟之邦」，這跟烏克蘭大多數人民的感受背道而馳。
在俄羅斯的殖民觀點中，烏克蘭人民被視為次等民族，這說明了為何許多俄國人民並不同情烏克蘭的遭遇；俄國總統蒲亭下令發動侵略戰爭，但在國內的聲望不降反升，也跟俄國民眾如何看待烏克蘭有關。
「烏克蘭之聲」的發起人之一瑪驪雅蒳（Mariana Savchenko自定中文名）說，俄國對烏克蘭進行混合戰（hybrid war），侵略行動不僅發生在軍事戰場的前線，也發生在資訊領域。目前在中研院從事語言學研究的瑪驪雅蒳說，有關烏克蘭人的認同議題，現在比過去任何時刻更應該由烏克蘭人以他們的觀點來向世人說明。
瑪驪雅蒳說，她生於蘇聯，一生有1/3時間在中國，知道言論審查的危險，也知道軟實力的效應與宣傳的力量。
以中英雙語為台灣人講述烏克蘭故事
另兩位發起人雷翠娜（Kateryna Leliukh自定中文名）與狄馬（Dmytro）跟瑪驪雅蒳一樣，也是獲得「烏克蘭學人獎學金」在中研院研習。雷翠娜告訴《中央社》記者，他們4人有清楚的願景與目標，並且確定過去沒有類似由烏克蘭人以英中雙語透過歷史與文化視角解說烏克蘭新聞的計畫。
「烏克蘭之聲」在社群啟動不久，內容相當有限，但雷翠娜表示，他們將每週更新內容2到4次，並且聆聽訪客的聲音，答覆他們的詢問，隨時依台灣讀者的興趣調整貼文的方向。
「烏克蘭之聲」的初始貼文說，台灣幫助了若干烏克蘭城市與數百萬流離海外的烏克蘭難民，「讓我們為您一一介紹，這些位在烏克蘭各地，獨一無二、且各自美麗的城市。待終戰之時，期待有日與您相會。」
這篇貼文敦促台灣各界在提到烏克蘭的地名時，改依烏克蘭語的英文拼法，例如第2大城英譯是Kharkiv（俄文的英譯是Kharkov），中文建議用「哈爾基夫」，而不是「哈爾科夫」，南部大城Mykolaiv中譯用「梅科萊夫」，不再依俄文譯成「尼古拉耶夫」。在此之前，西方國家媒體在提到烏克蘭的首都時大都已改用Kyiv，不再沿用過去的Kiev。後者發音像「基耶夫」，反而不像中文的基輔。
根據外交部領務局統計，從2月1日到7月25日，台灣共核發簽證給288名烏克蘭籍人士，其中具有學生或學者身分的有85人。另據內政部移民署的資料，今年2月在台灣的烏克蘭籍人士約有205人。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：楊士範
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豐邑氧森，幸福人生——A8長庚商圈超機能養生基地，北桃菁英移居首選
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購屋置產先別鎖死雙北蛋黃、蛋白區，菁英族最新移居首選紛紛指向機捷A8長庚生活圈的「豐邑氧森」。挑戰區內罕見大基地低密度住宅規劃，打造大林口地區唯一幸福全齡建築。
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豐邑氧森地段極佳，與A8長庚生活圈僅5分鐘車距，更緊鄰長庚醫學中心、華亞科技園區、A7科技園區、郵政物流園區等，以及三立、東森、三井影視共同打造的國際級媒體園區。
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大基地低密度住宅設計，三面採光大開窗淨化身心
後疫情時代講究健康養生之道，而豐邑氧森正是難得珍貴的菁英養生環境。秉持豐邑一貫的千坪基地規劃，搶佔大林口區難得的大基地，為住戶保留綠帶空間，將陽光、空氣、水、花草綠意引進社區，創造天然舒心自然景。此外，設計方面更採用三面採光衛浴開窗，為室內引進自然陽光與新鮮活氧，造就天然防疫最佳黃金格局。
坐擁約1762坪基地，豐邑氧森屬於大面積低建蔽規劃，使2棟地上21層、地下4層的建築之間最短有36公尺大棟距。擁有三面臨路、棟距寬闊優勢，為附近住宅更高樓層，純住宅的指標。總價落在1,100～2,000萬。房型規劃為24～41坪的2至3房，規劃戶數共有328戶。
公設則有接待大廳、健身房、韻律教室、視聽室、廚藝教室、親子教室、閱覽室等。社區內除了建築本身之外，甚至留出約1255坪的開放花園，提供住戶休憩放鬆的開放空間。
榮耀大林口，豐邑氧森實踐安全與美學的珍稀鉅作
豐邑機構總經理邱崇喆表示：
「對於豐邑來說，建築事業的理想就是能在最好的環境上，建造一個好產品，讓它將城市的建築水平拉高，同步提升居住的生活品質。」
豐邑建設的選地哲學，向來鎖定在開發中的潛力區塊，也就是已具備相對完善的生活機能，同時依然保有建設願景的土地。而這一點堅持，在豐邑氧森的新案上也已徹底實踐。集「商圈、產業、綠地、交通」四大優勢於一身，豐邑氧森精彩的還不只如此，豐邑氧森的建設規劃設計，更蘊涵豐邑建設一直以來堅持的「安全、美學」理念。延伸制霸中台灣的建設品牌口碑，豐邑氧森將於北台灣展現令人眼睛為之一亮的豐邑驕傲。
安全是建設之本。豐邑氧森參訪日本建築經驗，採用率先業界的鋼柱模工法、獨創的八大管系，構築永續建築、安全穩固頂極美宅。安了根基，豐邑接著在乎的是住戶的身心靈成長。「我希望住戶會感受到家的溫度。」豐邑機構總經理邱崇喆為住戶實現對「家」的嚮往，花費人力、物力投注社區經營，為住戶增添多元生活體驗，也拉近彼此距離。
馬拉松路跑、公益活動、社區課程⋯⋯多采多姿的社區經營，活絡家園氣氛，也提升豐邑家族社區的生活品質，促進友善里鄰，同時也提升豐邑家族社區總體價值，為住戶帶來資產增值的機會。
除此之外，豐邑建設事業版圖更跨足飯店經營與百貨品牌，諸如新竹首家五星級豐邑喜來登大飯店、台中豐邑逢甲商旅La Vida、萬豪酒店旗下潮牌飯店Moxy飯店、豐邑百貨品牌「FUNLIFE豐生活購物中心」等，都是豐邑建設數一數二的榮譽。如今插旗長庚生活圈，勢必將強化豐邑品牌的全方位生活目標，造福當地社區與住戶，透過珍稀鉅作「豐邑氧森」與在地共同構築美好生活。
豐邑氧森，樂活養生！
預約鑑賞請洽詢03-3283908，或至豐邑氧森接待中心（文德公園旁）