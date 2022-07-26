保羅索維諾辭世享壽83歲，經典黑幫電影《四海好傢伙》再失一名演員

好萊塢知名演員保羅・索維諾（Paul Sorvino）今（26）日傳出死訊，於美國佛羅里達州傑克森維爾市（Jacksonville）的梅約醫院（Mayo Clinic）過世，死因為自然死亡，享壽83歲。消息一出，保羅・索維諾的妻子迪迪・索維諾（DeeDee Sorvino）與女兒蜜拉・索維諾（Mira Sorvino）皆在個人社群大感不捨，也引起無數影迷弔念。

Photo Credit: AP / 達志影像 保羅・索維諾

保羅・索維諾在1939年出生於布魯克林，是一名義大利裔美國人，因此說了一口流利的義大利語。而保羅・索維諾在廣泛於電視、電影演出之前，目標其實是想成為一名歌劇歌手，因此 在紐約的美國音樂戲劇學院學習歌劇技巧，在此， 保羅・索維諾也接觸、 探索了表演，且師從表演大師 桑福德・邁斯納（Sanford Meisner） 。

60年代初期， 保羅・索維諾 以在慈善舞會上的唱歌表演為生，到了1964年， 保羅・索維諾演出音樂劇《 Bajour》成為他首次亮相於百老匯的處女秀，隔年， 保羅・索維諾也出演了喜劇音樂劇《 Mating Dance》，不過到了這時， 保羅・索維諾似乎對於自己未來的演員道路逐漸迷惘，並輾轉前往一間廣告公司任職，暫時離開表演。

這樣的過渡期大概維持了幾年，到了1970年，保羅・索維諾就轉向電影發展，演出了首部電影作品《Where's Poppa?》，隔年，則演出了由傑瑞・沙茲堡（Jerry Schatzberg）執導的《毒海鴛鴦》。值得一提的是，此片演員除了保羅・索維諾之外，還有當時也是新秀的艾爾・帕西諾（Al Pacino），而艾爾・帕西諾則是在1972年就演出了《教父》，至此展開偉大不朽的職業生涯。

至於保羅・索維諾的發展雖然不像艾爾・帕西諾震驚影壇，但保羅・索維諾在離世之前，也在電視、電影等形式中演出，在影視界工作超過50年，演出了170餘部的作品，其中最讓影迷津津樂道的作品，自然是演出馬丁・史柯西斯（Martin Scorsese）執導的電影《四海好傢伙》。

保羅・索維諾在其中飾演黑幫首腦，與勞勃・狄尼洛（Robert De Niro）、喬・派西（Joe Pesci）、雷・李歐塔（Ray Liotta）等人聯手飆戲，成為影史中的黑幫經典。而令人不捨的是，雷・李歐塔於今（2022）年5月逝世，加上保羅・索維諾今日的死訊，《四海好傢伙》的成員們也正逐漸遠離世人。

Photo Credit: 《四海好傢伙》劇照 左至右：雷・李歐塔、勞勃・狄尼洛、保羅・索維諾、喬・派西

而除了《四海好傢伙》之外，保羅・索維諾演過的知名作品，還包含《法網遊龍》、《哈林教父》、《白宮風暴》等片，而保羅・索維諾早期也經常與好萊塢知名全才影人華倫・比提（Warren Beatty）合作，包含《狄克崔西》、《烽火赤焰萬里情》等經典作品。雖然保羅・索維諾生涯從未入圍或是獲得重要的演技獎項，但其經典黑幫的銀／螢幕形象，早已深植觀眾心中。

保羅・索維諾逝世之後，妻子迪迪・索維諾在Instagram貼出與保羅・索維諾的合照，並表示：「我真的悲痛欲絕，我生命中的摯愛以及最完美的男人過世了，我的心也碎了。」

至於同樣也是演員，並曾以《非強力春藥》拿下奧斯卡最佳女配角的女兒蜜拉・索維諾，則在推特（Twitter）表示：「 我的父親、偉大的 保羅・索維諾 去世了。我的心裂開了——和他一起充滿愛、喜悅和智慧的生活也結束了。他是最了不起的父親。 我很愛他。而 我會在星星中獻上我對你的愛。」

My father the great Paul Sorvino has passed. My heart is rent asunder- a life of love and joy and wisdom with him is over. He was the most wonderful father. I love him so much. I’m sending you love in the stars Dad as you ascend. — Mira Sorvino (@MiraSorvino) July 25, 2022

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核稿編輯：楊士範