保羅索維諾辭世享壽83歲，經典黑幫電影《四海好傢伙》再失一名演員
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保羅・索維諾在《四海好傢伙》中飾演黑幫首腦，與勞勃・狄尼洛、喬・派西、雷・李歐塔等人聯手飆戲，成為影史中的黑幫經典。而令人不捨的是，雷・李歐塔於今（2022）年5月逝世，加上保羅・索維諾今日的死訊，《四海好傢伙》的成員們也正逐漸遠離世人。
好萊塢知名演員保羅・索維諾（Paul Sorvino）今（26）日傳出死訊，於美國佛羅里達州傑克森維爾市（Jacksonville）的梅約醫院（Mayo Clinic）過世，死因為自然死亡，享壽83歲。消息一出，保羅・索維諾的妻子迪迪・索維諾（DeeDee Sorvino）與女兒蜜拉・索維諾（Mira Sorvino）皆在個人社群大感不捨，也引起無數影迷弔念。
保羅・索維諾在1939年出生於布魯克林，是一名義大利裔美國人，因此說了一口流利的義大利語。而保羅・索維諾在廣泛於電視、電影演出之前，目標其實是想成為一名歌劇歌手，因此在紐約的美國音樂戲劇學院學習歌劇技巧，在此，保羅・索維諾也接觸、探索了表演，且師從表演大師桑福德・邁斯納（Sanford Meisner）。
60年代初期，保羅・索維諾以在慈善舞會上的唱歌表演為生，到了1964年，保羅・索維諾演出音樂劇《Bajour》成為他首次亮相於百老匯的處女秀，隔年，保羅・索維諾也出演了喜劇音樂劇《Mating Dance》，不過到了這時，保羅・索維諾似乎對於自己未來的演員道路逐漸迷惘，並輾轉前往一間廣告公司任職，暫時離開表演。
這樣的過渡期大概維持了幾年，到了1970年，保羅・索維諾就轉向電影發展，演出了首部電影作品《Where's Poppa?》，隔年，則演出了由傑瑞・沙茲堡（Jerry Schatzberg）執導的《毒海鴛鴦》。值得一提的是，此片演員除了保羅・索維諾之外，還有當時也是新秀的艾爾・帕西諾（Al Pacino），而艾爾・帕西諾則是在1972年就演出了《教父》，至此展開偉大不朽的職業生涯。
至於保羅・索維諾的發展雖然不像艾爾・帕西諾震驚影壇，但保羅・索維諾在離世之前，也在電視、電影等形式中演出，在影視界工作超過50年，演出了170餘部的作品，其中最讓影迷津津樂道的作品，自然是演出馬丁・史柯西斯（Martin Scorsese）執導的電影《四海好傢伙》。
保羅・索維諾在其中飾演黑幫首腦，與勞勃・狄尼洛（Robert De Niro）、喬・派西（Joe Pesci）、雷・李歐塔（Ray Liotta）等人聯手飆戲，成為影史中的黑幫經典。而令人不捨的是，雷・李歐塔於今（2022）年5月逝世，加上保羅・索維諾今日的死訊，《四海好傢伙》的成員們也正逐漸遠離世人。
而除了《四海好傢伙》之外，保羅・索維諾演過的知名作品，還包含《法網遊龍》、《哈林教父》、《白宮風暴》等片，而保羅・索維諾早期也經常與好萊塢知名全才影人華倫・比提（Warren Beatty）合作，包含《狄克崔西》、《烽火赤焰萬里情》等經典作品。雖然保羅・索維諾生涯從未入圍或是獲得重要的演技獎項，但其經典黑幫的銀／螢幕形象，早已深植觀眾心中。
保羅・索維諾逝世之後，妻子迪迪・索維諾在Instagram貼出與保羅・索維諾的合照，並表示：「我真的悲痛欲絕，我生命中的摯愛以及最完美的男人過世了，我的心也碎了。」
至於同樣也是演員，並曾以《非強力春藥》拿下奧斯卡最佳女配角的女兒蜜拉・索維諾，則在推特（Twitter）表示：「我的父親、偉大的保羅・索維諾去世了。我的心裂開了——和他一起充滿愛、喜悅和智慧的生活也結束了。他是最了不起的父親。我很愛他。而我會在星星中獻上我對你的愛。」
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核稿編輯：楊士範
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
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穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。