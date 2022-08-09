我想尿尿、我要喝水、我怕黑⋯⋯寶寶「兩歲睡眠震盪期」愛拖延，父母該如何應對？

寶寶的睡眠有大大小小的震盪期，以嬰幼兒睡眠發展來說，兩歲是最後一個睡眠倒退（歡呼）。雖然多數的睡眠書籍，認為兩歲這波是「一小塊蛋糕」（a piece of cake，指小意思）。但在好眠師的經驗裡頭，反而覺得這波比較難纏。

兩歲震盪期不一定發生在兩歲當下，從一歲半到接近三歲都有可能發生，這波的狀況主要是「入睡拖延」。

自行入睡的寶寶，可以不停的呼喚你進房，甚至爬出床外、房外來找人。更多的寶寶會在嬰兒床裡翻滾、唱歌、東摸西摸、數數字，讓自己對抗睡意，常常拖延了一、兩個小時之後，才慢慢的入睡。

而哄睡的寶寶，可能會用不停的跟爸媽聊天，或者用盡各種招數，來吸引注意。陪到天荒地老的爸媽，想到還有成堆的家事沒做，忍不住大吼收尾。

兩歲這波的震盪，不見得會用大哭大鬧來抗拒入睡。常常在牙牙學語階段，用稚嫩的聲音、不太純熟的語言來消磨他們的入睡時光。有些語言發展快的孩子，會在此時用各種理由要你進房。

「我想尿尿」

「我想喝水」

「我身體癢」

「我想要長頸鹿娃娃」

「我不喜歡這件睡衣」

「明天會上學嗎？（確認明日行程）」

「我怕黑」

我記得女兒在這波震盪裡，會在嬰兒床唱歌唱到破音（我還有客戶小孩在床上跳舞），剛開始我和蘇打爸還陶醉在「女兒好可愛」的粉紅泡泡裡。但慢慢的，就開始失去耐性，在內心大喊「到底什麼時候要睡啊～」

當爸媽忍不住進房，不管是正向「鼓勵」，還是情緒不好的「催促」，對孩子來說，都是他成功吸引到注意力的方式。接下來幾天，情況不進反退，拖延入睡的情況絲毫沒好轉。（延伸閱讀：一歲半以上的入睡困難）

「午睡不睡」或「夜晚晚點睡」？

有些孩子的入睡拖延是發生在小睡時間，這個月齡通常已經轉成一次小睡了。小童可能在嬰兒床內走來走去、講話唱歌，或者用各種理由要你進房。

好不容易小睡睡著了，卻讓夜晚入睡更加困難。很多爸媽在此時取消小睡的原因是，這樣孩子夜晚才有辦法入睡。

但好眠師先前有說過，兩歲的孩子還是需要小睡的。一般來說，我會建議小睡至少保留到三歲，但的確二到三歲這段期間，某些孩子可能會發生小睡難入睡的情況。

兩歲震盪期的原因和應對方式

兩歲的孩子已經有自己的想法，也在理解自己的能力，會去觸碰、踩踏爸媽的各種底線。反應在睡眠上，就是拖延不睡。一來體力變好，睡眠時數縮短一些。二來他們也喜歡和爸媽互動，提出各種要求和爸媽你來我往，好玩啊～

有部分的孩子會在這個年紀懂得怕黑，或不想與爸媽分離。這裡的怕黑是有可能的，但不需要問孩子會不會怕黑（不然他會覺得「應該」要怕黑），而是由孩子主動提起。

以下是好眠師建議的應對方式：

1. 完整的睡眠儀式

面對那些會害怕，或是渴求更多互動的孩子。我們更是要在睡前提供足夠的親密連結：專心陪伴、溫馨互動。如果孩子語言發展不錯，多聆聽孩子的話。或許無法每件事情都滿足，但是要讓孩子感受到「我們有聽到，也支持他」。主動提及怕黑的孩子，可以在房間留一盞小小的夜燈。

2. 不要輕易變動入睡時間

雖然孩子的睡眠需求可能會減少，但是通常這個階段拖延的程度比較高。我們儘可能不要更動入睡時間，如果要更動，也是「小幅度」更動，孩子不會在一瞬間就少掉一兩個小時的睡眠需求。

3. 依然提供小睡時間

可能會遇到幾次小睡不睡，或者是太晚入睡的狀況。但無論如何，還是要提供小睡時間，以後才有機會把小睡帶回來。即便孩子沒睡，在嬰兒床裡也還有一段安靜的休息時間。這邊也要注意，如果孩子太晚入睡，還是儘可能在三點之前喚醒

4. 踩好底線

對於孩子的種種要求，我們訂定一個原則。比方說，讓孩子知道，爸媽只會進房處理一次。應對正經歷兩歲不要不要期（Terrible 2）的孩子，照顧者一定要有底線。一開始孩子可能會哭鬧不容易實行，但爸媽的堅持會慢慢讓孩子知道底線在哪裡，而且說到做到。這樣才不會助長睡眠震盪，也會讓往後的教養比較容易執行。

這邊也要提醒，有些自行入睡的家庭，會在這波震盪把孩子帶回大床睡，或者是帶回哄睡。雖然可以改善幾天情況，但過段時間又會發現孩子的睡眠拖延又回來了，甚至越來越嚴重。這時候要帶回自行入睡，難度又再高一點喔！

本文經好眠師姜珮授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航