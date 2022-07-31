《身心障礙者權利公約》是什麼（下）：無障礙不只電梯和坡道，還包含我們日常生活的四大層面
我們想讓你知道的是
上一篇我們談到CRPD的精神與臺灣要配合國際專家審查的事情，這篇我們來談一些比較硬的議題。包含大家所認知的無障礙該是如何？臺灣社會在面對障礙者時又是怎麼處理？雖然政府總是強調做了多少軟硬體設施，但當回到障礙者日常，外界的不耐煩、訕笑、不理解，這些不常被提起的，才是最真實的「障礙」經驗。
6. 先別管眼鏡仔了，你聽過消失的230萬人嗎？
上篇有說到，因為身體受傷或心理生病，就被排除在外，沒有辦法自由活動、生活的人，都會是CRPD要保障的身心障礙者。但是在不同國家、不同法律中，我們還是需要白紙黑字寫下來，「符合什麼樣條件的人，是身心障礙者」。
為什麼呢？因為政府會需要知道，大概有多少人需要協助。像台灣已經有《身心障礙者權益保障法》，這部法律裡面說的「身心障礙者」，就是指有符合某些條件、有領到身心障礙證明的人。
身心障礙證明有一張像卡片的東西，上面寫有自己的姓名、資料，有領到這張卡片的人，才會是這部法律保障的對象。那，你知道全台灣有多少身心障礙者嗎？根據統計，全台灣領有身心障礙證明的人，現在大約每100人中有五人。
但是，世界衛生組織（WHO）估計全球的身心障礙者，約是每100人中約有15人，如果看各國自己的統計其實也都差不多。那為什麼台灣這麼少呢？其中很大的可能是：評估「誰是身心障礙者」的方法和標準不一樣。
WHO評估身心障礙的方式，叫做「國際健康功能與身心障礙分類系統」（ICF）。評估標準包括：
- 人們受傷或生病的狀況
- 人因為受傷、生病，在生活中碰到的困難
表面上我們使用和WHO一樣的方法，實際上在台灣，多半只由醫生判斷第一項（受傷狀況），而沒有考慮第二項（人在生活中碰到的困難）。所以有些人可能一直都遇到困難，可是因為行動不便、要持續看醫生更困難，沒辦法通過評估。
或者，有人平時要上學上班，如果要申請身心障礙證明，就需要先請假，到特定的醫療院所進行鑑定評估。對有些人來說，為了申請證明所要花費的時間和金錢成本，高過於申請到證明後，能夠獲得的權益保障。
或者因為擔心如果申請到證明，反而會受到討厭、排擠（汙名化），因此選擇不去申請。所以實際上，有領到證明的人，不等於所有遇到困難的身心障礙者。
上一次，人權專家來台灣檢查我們有沒有遵守公約的時候，就在結論性意見裡強調，台灣應該要改變身心障礙的認定方式，不然沒有辦法保障所有遇到困難的身心障礙者，也沒有辦法努力消除社會中的障礙和歧視。
今年這個問題再度被人權專家提出來，待8月正式審查時，多多為你追蹤，看看政府這次怎麼回應。
PART III：一定要認識的重知識
7. 無障礙不只電梯和坡道，四種無障礙打通全世界
大家一定都看過「無障礙設施」，那是方便有需求的人進入使用的。例如百貨公司裡面，有斜坡和電梯，就可以讓沒辦法爬樓梯的人、坐輪椅的人，或是走路一拐一拐的老奶奶，都能夠安全方便的逛百貨公司。
但是「無障礙」其實不只這些！對身心障礙者來說，日常生活中還有很多地方、很多事情會碰到困難。所以，CRPD裡面說的「無障礙／可及性」其實包含我們日常生活的四大層面：1.物理環境 2.交通工具 3.資訊及通訊 4.公共設施和服務。
除了大家比較熟悉的百貨公司電梯和斜坡，其他還包括低底盤設計的公車、防疫記者會上的手語翻譯員、即時聽打字幕，或展覽會場和演藝廳的口述影像等，都是各種各樣的「無障礙」喔。
總之，CRPD規定政府必須訂下規則、讓大家知道無障礙措施該怎麼做、盡可能考量到不同的需求，讓每個人都能參與各種活動、去各種地方。這包括社區診所、餐廳、旅館等營業場所，都要根據相關規定設置無障礙措施。
目前台灣的規定還有許多地方不符合CRPD。例如餐廳和旅館到達一定面積後，都需要遵守無障礙規範；但同樣大小的診所和藥局卻沒有相關規範，因此迴避掉設置無障礙措施的責任。
也有很多規定是分散給不同的政府單位管理，常常導致執行和處罰的標準不一致。關於無障礙，台灣還有很多需要改善的地方。
8. 讓障礙生念普通班卻沒有支持配套，是只做半套的融合教育
小華是國中生，因為智能障礙的關係，他在上某些課時會到「資源班」（特別針對身心障礙學生，設計課程的班級）上課；在某些課，又會回來原本所在的班級。
他回到班上上課時，有時候沒辦法專心坐在位置上，老師就會大聲提醒他不要影響到其他同學。班上也有些同學會討厭他、笑他都跟不上進度，考試分數很低，分組也沒有人想要跟他一組，覺得他只會把事情搞砸。
有些同學也覺得，小華在班上都被排擠，為什麼不去資源班就好呢？這是因為，上課、學習，是我們每個人都應該平等享有的權利。所以不管是像小華這樣的智能障礙同學，或是坐輪椅，或需要戴助聽器等不同狀況的同學，都有權利和大家在同一個班級中學習、交朋友。這也是CRPD規定的事情喔！
可是，小華雖然有和大家在「同一個班級」上課，但還是格格不入阿！這樣對他真的好嗎？其實是因為，學校並沒有真正做到CRPD說的「融合教育」。
「融合」不是「只」讓身心障礙同學在一般的班級裡上課就好！還必須有足夠的無障礙措施。像是添購「點字」課本，讓眼睛看不見的同學，也可以上課；老師也要接受相關訓練，了解可以怎麼教小華，讓他更能吸收課堂知識。
台灣現在學校裡的無障礙設備還很不夠，老師通常也沒有受到足夠的訓練，也沒有資源，沒辦法調整成適合身心障礙同學的教學方式。所以很多班級裡的身心障礙同學都還是會跟小華一樣，久而久之課業就跟不上同學、不想再去學校了。
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【動畫】有些蔬果農藥洗不掉，你還放心給家人吃嗎？全台唯一百分百檢驗電商平台「無毒農」把關農藥殘留0死角
我們想讓你知道的是
蔬果外觀看不到的「農藥殘留」問題，是最常見的食安危機之一，非常值得留意。「無毒農」是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
「民以食為天」，吃是每天生活中不可或缺的一件事，而「天天五蔬果」則是維持健康的基本營養需求，但吃進肚裡的這些蔬菜、水果的食品安全，你放心嗎？
蔬果殘留的農藥不一定能洗掉，挑選優質蔬果來源最重要
農藥依據作用機制特性，可以分為系統性農藥、接觸性農藥兩種，接觸性農藥是將農藥噴灑在作物表面，讓病蟲害直接接觸藥劑而被殺滅；系統性農藥則會在植物體內透過輸導作用分布在植株中，以達到消滅病蟲害物的目的。由於系統性農藥是在植物體內而非僅在植物表面作用，若系統性農藥過量殘留時，無法透過清洗方式將其除去，所以挑選安心的蔬果來源，比將蔬果清洗仔細來得更重要。
蔬果農藥殘留怎麼驗？質譜快篩法最精準
要為所有的蔬果把關安全，可不容易！光是台北農產運銷公司（北農）單日的蔬菜成交量就可達約1,500噸，全台灣每天吃掉的蔬果這麼多，是怎麼把關的呢？目前國內的農產中心是採隨機抽驗方式，從大量蔬果中抽出一些樣本檢驗農藥殘留量，有時農藥殘留量不合格率可以達到10%，甚至在2021年時，行政院消保處抽驗網購蔬菜產品的農藥殘留結果更為驚人，不合格率達30%，其中一件青蔥產品的農藥超標量達到36倍；而2022年消基會抽驗同時抽驗進口草莓與本土草莓，不合格率竟也達到50%。這樣的狀況，實在讓人難以心安，非常需要仔細檢驗與把關。
那麼，蔬果的農藥殘留是使用什麼方式來檢驗呢？目前常用的農藥快速檢驗方法（快篩法）可分為生化法、拉曼光譜法、質譜快篩法。歷史最悠久的生化法是目前國內各大市場、量販店，最普遍的快篩方式，主要方式為讓農藥與試劑反應後生成顏色，以顏色變化測定農藥殘留量。這種方法快速、便宜，但對於農藥專一性較低，只能驗出30多種的農藥。
農藥種類越來越多、廠牌更複雜，接下來介紹的拉曼光譜法與質譜篩檢法，就是替代生化法的新科技。拉曼光譜法使用拉曼散射儀檢測，速度快是其優點，缺點則是偽陽性偏高，專一性不及質譜快篩法。至於質譜快篩法，是農委會農業藥物毒物試驗所研發的專利方法，獲得歐盟、美國、日本、台灣等多國專利，也是衛生福利部食品藥物管理署公開建議的檢驗方法。每種農藥只要有對應的有機物感應劑，就能驗得到，單件樣品檢測時間最快只要10分鐘。更重要的是檢驗結果更加精準、正確，是目前全世界農藥檢驗的標竿技術。但相對的，儀器成本非常高，需要長期投資，且對檢驗人員的專業有所要求。以防疫時代的醫療應用來譬喻，拉曼光譜法是很好的快篩試劑，質譜篩檢則是準確性、敏感性高的PCR檢測。
也因為質譜快篩法的成本高昂，因此除了農產中心、學術單位或專業檢驗公司外，一般通路平台投資的意願不高。以無毒、友善、安心為核心理念經營的農產電商平台「無毒農」，是全台灣第一個獲得國家藥毒所技術技術轉移的質譜快篩法的農產平台，也是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
日常選購蔬果時，除了確認業者是否符合國家標準，更要選擇科學方式檢驗合格的產品，且在食用之前多加清洗、去皮，以減低農藥的殘留，確保食用安全。
無毒農六大安心保證，是消費者最安心的後盾
無毒農為平台上所有農產商品提供六大安心保證：第一保證全部商品經過質譜儀檢驗農藥殘留合格，365天每天都檢驗，時時刻刻為客戶嚴謹把關食品安全；第二保證檢驗標準堅持比政府雙倍嚴格。全商品保證無農藥或低於國家農藥殘餘安全值一半以下。而全國農藥減半也是2027年全國要達到的永續環境目標；第三保證產地直送最新鮮，這歸功於無毒農致力建立對農友、土地、消費者都友善的正向循環機制，與多位小農建立合作關係，以產地直送方式減少中間的層層剝削，同時讓消費者、農友都受益。
無毒農的第四保證，則是提供最完善放心的退換貨機制，消費者若對收到的商品有疑問，24小時內拍照、聯繫客服，就能無條件退換貨；第五保證是產品投保食品安全險，不只有質譜儀檢驗把關，更透過食品安全險提供消費者更完整的保障。第六保證則是推廣食農教育，與農友們合作一起推廣農業議題，讓更多人了解農產品的生產過程，珍惜農產資源的可貴。
蔬果全篩檢、健康零風險，無毒農給您最安心的食安保證
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