《身心障礙者權利公約》是什麼（下）：無障礙不只電梯和坡道，還包含我們日常生活的四大層面

6. 先別管眼鏡仔了，你聽過消失的230萬人嗎？

上篇有說到，因為身體受傷或心理生病，就被排除在外，沒有辦法自由活動、生活的人，都會是CRPD要保障的身心障礙者。但是在不同國家、不同法律中，我們還是需要白紙黑字寫下來，「符合什麼樣條件的人，是身心障礙者」。

為什麼呢？因為政府會需要知道，大概有多少人需要協助。像台灣已經有《身心障礙者權益保障法》，這部法律裡面說的「身心障礙者」，就是指有符合某些條件、有領到身心障礙證明的人。

身心障礙證明有一張像卡片的東西，上面寫有自己的姓名、資料，有領到這張卡片的人，才會是這部法律保障的對象。那，你知道全台灣有多少身心障礙者嗎？根據統計，全台灣領有身心障礙證明的人，現在大約每100人中有五人。

但是，世界衛生組織（WHO）估計全球的身心障礙者，約是每100人中約有15人，如果看各國自己的統計其實也都差不多。那為什麼台灣這麼少呢？其中很大的可能是：評估「誰是身心障礙者」的方法和標準不一樣。

WHO評估身心障礙的方式，叫做「國際健康功能與身心障礙分類系統」（ICF）。評估標準包括：

人們受傷或生病的狀況 人因為受傷、生病，在生活中碰到的困難

表面上我們使用和WHO一樣的方法，實際上在台灣，多半只由醫生判斷第一項（受傷狀況），而沒有考慮第二項（人在生活中碰到的困難）。所以有些人可能一直都遇到困難，可是因為行動不便、要持續看醫生更困難，沒辦法通過評估。

或者，有人平時要上學上班，如果要申請身心障礙證明，就需要先請假，到特定的醫療院所進行鑑定評估。對有些人來說，為了申請證明所要花費的時間和金錢成本，高過於申請到證明後，能夠獲得的權益保障。

或者因為擔心如果申請到證明，反而會受到討厭、排擠（汙名化），因此選擇不去申請。所以實際上，有領到證明的人，不等於所有遇到困難的身心障礙者。

上一次，人權專家來台灣檢查我們有沒有遵守公約的時候，就在結論性意見裡強調，台灣應該要改變身心障礙的認定方式，不然沒有辦法保障所有遇到困難的身心障礙者，也沒有辦法努力消除社會中的障礙和歧視。

今年這個問題再度被人權專家提出來，待8月正式審查時，多多為你追蹤，看看政府這次怎麼回應。

PART III：一定要認識的重知識

7. 無障礙不只電梯和坡道，四種無障礙打通全世界

大家一定都看過「無障礙設施」，那是方便有需求的人進入使用的。​例如百貨公司裡面，有斜坡和電梯，就可以讓沒辦法爬樓梯的人、坐輪椅的人，或是走路一拐一拐的老奶奶，都能夠安全方便的逛百貨公司。

但是「無障礙」其實不只這些！對身心障礙者來說，日常生活中還有很多地方、很多事情會碰到困難。​所以，CRPD裡面說的「無障礙／可及性」其實包含我們日常生活的四大層面：1.物理環境 2.交通工具 3.資訊及通訊 4.公共設施和服務。

製圖：多多益善

除了大家比較熟悉的百貨公司電梯和斜坡，其他還包括低底盤設計的公車、防疫記者會上的手語翻譯員、即時聽打字幕，或展覽會場和演藝廳的口述影像等，都是各種各樣的「無障礙」喔。

總之，CRPD規定政府必須訂下規則、讓大家知道無障礙措施該怎麼做、盡可能考量到不同的需求，讓每個人都能參與各種活動、去各種地方。​這包括社區診所、餐廳、旅館等營業場所，都要根據相關規定設置無障礙措施。

目前台灣的規定還有許多地方不符合CRPD。​例如餐廳和旅館到達一定面積後，都需要遵守無障礙規範；但同樣大小的診所和藥局卻沒有相關規範，因此迴避掉設置無障礙措施的責任。​

也有很多規定是分散給不同的政府單位管理，常常導致執行和處罰的標準不一致。關於無障礙，台灣還有很多需要改善的地方。

8. 讓障礙生念普通班卻沒有支持配套，是只做半套的融合教育

小華是國中生，因為智能障礙的關係，他在上某些課時會到「資源班」（特別針對身心障礙學生，設計課程的班級）上課；在某些課，又會回來原本所在的班級。​

他回到班上上課時，有時候沒辦法專心坐在位置上，老師就會大聲提醒他不要影響到其他同學。​班上也有些同學會討厭他、笑他都跟不上進度，考試分數很低，分組也沒有人想要跟他一組，覺得他只會把事情搞砸。​

​

有些同學也覺得，小華在班上都被排擠，為什麼不去資源班就好呢？​這是因為，上課、學習，是我們每個人都應該平等享有的權利。​所以不管是像小華這樣的智能障礙同學，或是坐輪椅，或需要戴助聽器等不同狀況的同學，都有權利和大家在同一個班級中學習、交朋友。這也是CRPD規定的事情喔！

可是，小華雖然有和大家在「同一個班級」上課，但還是格格不入阿！這樣對他真的好嗎？其實是因為，學校並沒有真正做到CRPD說的「融合教育」。​

「融合」不是「只」讓身心障礙同學在一般的班級裡上課就好！還必須有足夠的無障礙措施。​像是添購「點字」課本，讓眼睛看不見的同學，也可以上課；老師也要接受相關訓練，了解可以怎麼教小華，讓他更能吸收課堂知識。

台灣現在學校裡的無障礙設備還很不夠，老師通常也沒有受到足夠的訓練，也沒有資源，沒辦法調整成適合身心障礙同學的教學方式。所以很多班級裡的身心障礙同學都還是會跟小華一樣，久而久之課業就跟不上同學、不想再去學校了。