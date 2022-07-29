蘇煥智宣布參選台北市長：提0-6歲國家養、居住正義5大對策為青年發聲

台北市選戰不只藍綠白三腳督、無黨籍律師童文薰，「台灣維新」召集人蘇煥智昨（28）日也宣布自己將參選台北市長，並於今日早上舉行記者會說明。蘇煥智表示，縱使知道參選所面對的藍綠白三黨夾擊下情況很艱困，也要像唐吉軻德般，負使命感為台北市青年發聲，並提出與少子化、居住正義和中正紀念堂的相關政策。

蘇煥智表示，自己作為一個老北漂青年，深知台北是全國青年、中壯年居住困境最嚴重的地方，買不起房子、房租又貴，許多人被迫遷離台北市。台北市的人口從2015年的270.4萬人，到2022年5月底剩247萬人，短短不到7年減少了23.4萬人。

蘇煥智：台北示範0-6歲國家養和空屋稅囤房稅

蘇煥智說，為解決青年困境及已經病入膏肓的全世界最低的出生率，台灣必須採取更迅猛的策略，包括落實「0到6歲小孩國家養」成為全國示範，行政院為推動「0到6歲國家一起養」，自今年8月起育兒津貼從每月3500元提高到5000元，2022年預計花800億元，2023年預計花1千億元，台北是全國財政最好的城市，應該可以明確宣布落實此向政策。

針對台北的「居住正義」，蘇煥智也提出五大對策，首先是實施空屋稅，使囤房者釋出空屋，增加供給降低租金，也促進房價合理化；第二為擴大囤房稅率，降低囤房誘因，讓房價合理化；第三房屋租賃市場全面登錄透明化，減少租賃地下經濟，促進不動產租賃產業健全化；第四實施《租金管制法》，避免屋主濫漲租金，讓更多小企業特色小商家可以留在台北市繼續經營；最後則是公家土地（特別是國防部非軍用土地）不應該帶頭炒作土地，這些土地應該優先做社會住宅。

中正紀念堂改為台灣電影創作園區

另為了讓年輕人擺脫低薪，蘇煥智主張中正紀念堂應該超越歷史，結合周邊的文化展館轉型成為台灣的電影創作園區；此外台北市府應該提出最少1千億元的台灣電影創投基金，來徹底振興台灣的電影產業，期待台灣的電影產業能夠儘快追上韓國。

對於國際化部分，蘇煥智認為應仿效東京、倫敦、巴黎、柏林、首爾的雙層治理模式，市府應該更集中在重要事項，尤其在全球化國際化的時代，應該把地方服務及維持事項，充分授權分權給12個區公所，這樣才能達到機械分工，一起動起來；而在恢復區自治的前提下，推動北北基整合為一個大台北都。



蘇煥智強調，台北需要的是一位傾聽民意、包容多元的市長，台北人才濟濟，創意無限、資金豐沛，要成為一個創新的國際城市並不困難，要成為台灣文藝振興的火車頭，需要領導的市長是一個傾聽的市長，是一個鼓勵不同意見、欣賞不同意見的市長。而不是一個動不動要打壓不同意見的市長。



最後蘇煥智說，希望自己參選能夠跳脫藍綠白意識型態的對抗，讓台灣的青年困境，少子化的國安危機得到各主要政黨及社會各界的的重視，共同為下一代而努力，而對於完全執政，卻完全沉淪的執政黨，無視民主程序，提名抄襲者還舉黨被迫硬拗，該是徹底檢討反省的時候，「真的要讓台灣繼續沉淪嗎？」

蘇煥智坦言在藍綠白三黨夾擊下，面臨不只選不上，甚至票數還會很難看的危險，但想到台灣人所遭遇的困境，深深感到把這樣的台灣交給下一代會對不起他們，為解決這樣的社會問題，在選戰現實困境與妻子強烈反對的壓力下，自喻為「唐吉軻德」參選台北市長。

蘇煥智是台南人，在就讀台大法律系時期接觸到黨外運動，結識民進黨的邱義仁、陳菊、游錫堃等人；退伍之後到黨外雜誌擔任編輯；後來獲得民進黨提名，開始連續三屆的立委生涯，並於2001年轉戰台南縣，順利當選台南縣長直到2010年；卸任後一度參選民進黨黨主席但高票落敗，在2017年後，與民進黨關係漸行漸遠，經常公開批評蔡英文，並稱民進黨已經是派系政治運作，偏離台灣民主運動的初心。

2018年時，蘇煥智也曾宣布要以無黨籍身份參選台北市長；但後來以無黨籍身份登記參選台南市長，以3萬9778票慘敗，甚至比地方里長陳永和的11萬票還要少，當時曾表示不會再主動參與選舉；2019年蘇煥智成立台灣維新，並在2020年推出不分區候選人但一席未上；2022年蘇煥智再次宣布參選台北市長。

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核稿編輯：翁世航