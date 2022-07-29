蘇煥智宣布參選台北市長：提0-6歲國家養、居住正義5大對策為青年發聲
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2018年時，蘇煥智也曾宣布要以無黨籍身份參選台北市長；但後來以無黨籍身份登記參選台南市長，以3萬9778票慘敗。
台北市選戰不只藍綠白三腳督、無黨籍律師童文薰，「台灣維新」召集人蘇煥智昨（28）日也宣布自己將參選台北市長，並於今日早上舉行記者會說明。蘇煥智表示，縱使知道參選所面對的藍綠白三黨夾擊下情況很艱困，也要像唐吉軻德般，負使命感為台北市青年發聲，並提出與少子化、居住正義和中正紀念堂的相關政策。
蘇煥智表示，自己作為一個老北漂青年，深知台北是全國青年、中壯年居住困境最嚴重的地方，買不起房子、房租又貴，許多人被迫遷離台北市。台北市的人口從2015年的270.4萬人，到2022年5月底剩247萬人，短短不到7年減少了23.4萬人。
蘇煥智：台北示範0-6歲國家養和空屋稅囤房稅
蘇煥智說，為解決青年困境及已經病入膏肓的全世界最低的出生率，台灣必須採取更迅猛的策略，包括落實「0到6歲小孩國家養」成為全國示範，行政院為推動「0到6歲國家一起養」，自今年8月起育兒津貼從每月3500元提高到5000元，2022年預計花800億元，2023年預計花1千億元，台北是全國財政最好的城市，應該可以明確宣布落實此向政策。
針對台北的「居住正義」，蘇煥智也提出五大對策，首先是實施空屋稅，使囤房者釋出空屋，增加供給降低租金，也促進房價合理化；第二為擴大囤房稅率，降低囤房誘因，讓房價合理化；第三房屋租賃市場全面登錄透明化，減少租賃地下經濟，促進不動產租賃產業健全化；第四實施《租金管制法》，避免屋主濫漲租金，讓更多小企業特色小商家可以留在台北市繼續經營；最後則是公家土地（特別是國防部非軍用土地）不應該帶頭炒作土地，這些土地應該優先做社會住宅。
中正紀念堂改為台灣電影創作園區
另為了讓年輕人擺脫低薪，蘇煥智主張中正紀念堂應該超越歷史，結合周邊的文化展館轉型成為台灣的電影創作園區；此外台北市府應該提出最少1千億元的台灣電影創投基金，來徹底振興台灣的電影產業，期待台灣的電影產業能夠儘快追上韓國。
對於國際化部分，蘇煥智認為應仿效東京、倫敦、巴黎、柏林、首爾的雙層治理模式，市府應該更集中在重要事項，尤其在全球化國際化的時代，應該把地方服務及維持事項，充分授權分權給12個區公所，這樣才能達到機械分工，一起動起來；而在恢復區自治的前提下，推動北北基整合為一個大台北都。
蘇煥智強調，台北需要的是一位傾聽民意、包容多元的市長，台北人才濟濟，創意無限、資金豐沛，要成為一個創新的國際城市並不困難，要成為台灣文藝振興的火車頭，需要領導的市長是一個傾聽的市長，是一個鼓勵不同意見、欣賞不同意見的市長。而不是一個動不動要打壓不同意見的市長。
最後蘇煥智說，希望自己參選能夠跳脫藍綠白意識型態的對抗，讓台灣的青年困境，少子化的國安危機得到各主要政黨及社會各界的的重視，共同為下一代而努力，而對於完全執政，卻完全沉淪的執政黨，無視民主程序，提名抄襲者還舉黨被迫硬拗，該是徹底檢討反省的時候，「真的要讓台灣繼續沉淪嗎？」
蘇煥智坦言在藍綠白三黨夾擊下，面臨不只選不上，甚至票數還會很難看的危險，但想到台灣人所遭遇的困境，深深感到把這樣的台灣交給下一代會對不起他們，為解決這樣的社會問題，在選戰現實困境與妻子強烈反對的壓力下，自喻為「唐吉軻德」參選台北市長。
蘇煥智是台南人，在就讀台大法律系時期接觸到黨外運動，結識民進黨的邱義仁、陳菊、游錫堃等人；退伍之後到黨外雜誌擔任編輯；後來獲得民進黨提名，開始連續三屆的立委生涯，並於2001年轉戰台南縣，順利當選台南縣長直到2010年；卸任後一度參選民進黨黨主席但高票落敗，在2017年後，與民進黨關係漸行漸遠，經常公開批評蔡英文，並稱民進黨已經是派系政治運作，偏離台灣民主運動的初心。
2018年時，蘇煥智也曾宣布要以無黨籍身份參選台北市長；但後來以無黨籍身份登記參選台南市長，以3萬9778票慘敗，甚至比地方里長陳永和的11萬票還要少，當時曾表示不會再主動參與選舉；2019年蘇煥智成立台灣維新，並在2020年推出不分區候選人但一席未上；2022年蘇煥智再次宣布參選台北市長。
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核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。