高院判坤輿掩埋場停止開發，苗栗縣府宣布不上訴，自救會不信：堅守到9月撤照為止
我們想讓你知道的是
自救會認為，坤輿公司有上訴權，坤輿公司為了維護自身的利益，上訴機率極高，「苗栗縣政府不上訴意義何在？」
（中央社）台中高等行政法院日前判決苗栗縣政府應停止坤輿掩埋場相關開發，苗栗縣長徐耀昌今（27）日表示，基於尊重法院見解，縣府不上訴，但強調受理申設過程絕無不法，盼紛擾就此落幕。
根據台中高等行政法院21日宣判結果，合議庭認為，坤輿公司申請開發時，應依環境影響評估法規定實施環評，苗栗縣政府未完成審查前，應不得試運轉及實施後續開發行為，反坤輿自救會長陳清鑫等人訴請判決苗縣府應作成命坤輿公司停止開發行為的行政處分為有理由，判決應予准許，全案可上訴最高行政法院。
徐耀昌上午會同環保局長陳華盛、警察局長陳武康等人，臨時召開記者會，宣布不再上訴。
徐耀昌表示，法院宣判第一時間，縣府即發函中止坤輿執行試運轉計畫，另考量社會和諧，決定不上訴最高行政法院，但他強調，受理申設程序絕未違反法令，也絕無對廠商放水情事。
縣府環保局指出，依環保署民國110年3月函示內容，申請公民營廢棄物處理機構許可，應否實施環評，是以申請同意設置文件的「計畫內容」以及申請時的標準加以認定，坤輿公司於90年間提出的同意設置文件，申請面積1.7958公頃、日處理量190公噸，均未達當時規範應實施環評的2公頃及200公噸的標準。
環保局表示，自救會後來依環評法第23條向台中高等行政法院提起行政訴訟，法院認定除坤輿提出申請計畫範圍外，包括聯外道路、水泥建物和地磅所在土地，都應納計申請開發範圍，因此總面積超過2公頃，達到應實施環評標準；對此，縣府尊重法院獨立審判的見解。
徐耀昌指出，整個申設過程，環保署曾介入調查瞭解，在縣府針對相關疑義逐項檢附資料佐證後，並無明確證據認定縣府核發同意設置文件的行政處分違法，縣府全程遵照中央訂定的環保法規及程序辦理。
徐耀昌表示，民眾抗爭過程中，對於坤輿公司雇用臨時保全人員違法脫序行為，已要求警察局依法積極偵辦並祭出最高罰款。
徐耀昌在會後受訪時提到，選舉到了，某些人為了政黨或個人聲量無的放矢，他覺得很不好，行政單位不只要依法行政而且要很理性，也呼籲在縣府決定不上訴後，過去的紛擾、不安、指責、謾罵都可就此落幕，避免再釀衝突製造對立，耗費社會資源。
反坤輿自救會成員：會堅守到撤照為止
不過在坤輿公司門口留守的自救會成員接獲消息後，認為他們對縣政府及坤輿公司的信任早已破裂，他們會繼續堅守到9月13日坤輿撤照為止。
他們也在臉書上表示，苗栗縣政府一如既往地跟坤輿公司配合演出，坤輿公司有上訴權，坤輿公司為了維護自身的利益，上訴機率極高，「苗栗縣政府不上訴意義何在？」更何況事實證據俱在，坤輿公司本來就是要跑環評，自救會樂意坤輿公司上訴定讞後，可以當作跟苗栗縣政府請求國賠的證據。
坤輿在2021年12月14日提出試運轉計畫變更申請（廢棄物總量由原本8223.7公噸，降為2851公噸；種類減少，刪除原種類之土木及建築廢棄物、污泥、廢金屬、非有害觸媒4項），苗栗縣政府環保局10天後就同意恢復試運轉（依變更後計畫書內容進行測試），期程自12月27日至2022年1月28日止，引發鄉親不滿抗爭，爆發流血衝突。
今年4月坤輿業者重新申請試運轉計畫，6月苗栗縣政府核准坤輿試運轉計畫，自2022年6月14日起，為期90天。由於自救會持續抗爭，坤輿業者為完成試運轉，在7月21日時，出動怪手及保全人員吊離門前阻擋的水泥石塊及圍欄，讓載運廢棄物車輛進入掩埋場，與自救會及聲援人士爆發流血衝突，8人送醫。苗栗縣政府環保局宣布，自救會行政訴訟案判決縣府敗訴，立即中止坤輿試運轉許可。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
Tags：
想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
我們想讓你知道的是
面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。