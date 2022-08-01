8月新制上路：育兒津貼加碼到5000元、高中早自習不得考試、國內一日遊禁止車上推銷
我們想讓你知道的是
8月後，家長自己帶孩子、送托保母或讀私幼，且符合綜合所得稅稅率未達20%等申領條件，第一胎每月可以領5000元，第二胎為6000元，第三胎以上7000元。
2022年8月1日起，多項新制上路，攸關民生、教育、交通等新政同步上路，包括育兒津貼第一胎提高到5000元；高中生取消早自習，可在第一節課前到校；一日遊行程不得安排購物行程和強迫推銷顧客；4歲以下幼童搭車須強制繫上安全帶等，《關鍵評論網》整理如下：
育兒津貼提高、幼兒園學費調降
行政院推動「0至6歲國家一起養」政策，育兒津貼提高、公共化、準公共幼兒園學費也相應調降。
8月後，家長自己帶孩子、送托保母或讀私幼，且符合綜合所得稅稅率未達20%等申領條件，第一胎每月可以領5000元，第二胎為6000元，第三胎以上7000元。
就讀公立、非營利、準公共幼兒園相對應的學費減免。第一胎幼兒就讀公立幼兒園，原本學費上限為每月1500元，8月起調降為1000元；就讀非營利幼兒園，原本學費上限為2500元，8月起調降為2000元。第2胎以上繳更少，低收、中收入家庭子女則免費，收費差額由行政院補助並協助家長支付給幼兒園。
早自習不得考試、每週朝會最多一次
學生爭取延後到校時間、有更充足的睡眠，教育部於3月正式發佈「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，8月1日正式實施。
新制規定，高中上午第一節課開始前，全校集合活動如朝會升旗等每周最多1天，學生一週有4天可自主規劃運用，於第一節上課前到校即可。各校於第一節課上課前，皆不得實施任何學業成績評量，且不能列出缺席紀錄。
台灣青年民主協會也在臉書上提醒，教育部會在每學期檢核學校落實執行情形，若有不遵守的學校，將視情形透過專案小組到校瞭解實情，輔導追蹤至學校完成改善；此外，私校若違法強迫學生參加早自習，教育部也會不想領領扣減學校補助，甚至以減班方式因應。
目前各校校內規定基本上都已經修改完成，但若實施上有落差，或老師另外強制學生必須在早自習提早到校，學生可以請學生自治組織（學生會、班聯會、學聯會）向學校反映，也可以直接把相關截圖或你認為學校違法的規範，寄給署長信箱反映，反映的信件國教署目前皆會採匿名的形式處理。
把時間還給學生：教育部宣布9月起高中朝會每週最多一天，早自習、第八節不得考試
專案教師給薪調整
8月起實施「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」，編制外專任教師授課時數、差假、薪酬、遴聘資格送審及升等事項，均比照學校編制內專任教師規定。學校應依勞工退休金條例、勞工保險條例等法規，為編制外專任教學人員辦理參加勞工保險及應提繳勞工退休金。
一日遊禁推銷
行政院消費者保護會審議通過交通部提報「簡易型一日遊國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，國內一日遊行程，禁止車上推銷，也不能在沒經過遊客同意下，臨時安排購物行程，預計8月1日公告上路。
《聯合報》報導，行政院消保處簡任秘書陳星宏表示，考量疫情逐漸趨緩，國旅有大爆發之勢，此為首度針對國內一日遊定型化契約制定出的規範，所謂的國內一日遊，指的是業者於旅遊當日在火車站、捷運站出口等固定地點，供消費者現場臨時報名參團的國內團體一日旅遊。
過去消費者參加國內一日遊行程，常發生旅遊業者在遊覽車上兜售商品，或到定點後突然有當地業者上車販售土產，讓消費者有被強迫推銷的感覺，基於安全及選擇權考量，依規定，若未經消費者要求或同意，業者不得臨時安排購物行程或於車上兜售。以後若消費者在業者安排的特定場所購買的物品，有貨價與品質不相當或瑕疵者，可在受領後1個月內，請求業者協助處理，業者有義務要負責。
台鐵恢復全部列車行駛
疫情趨緩，台鐵8月1日起全面恢復所有列車行駛，原莒光號82次及81次團體列車，改為不定期行駛；因應暑假出遊潮湧現，台鐵8月5日至8月29日止，逢週五至週一，加開台北—花蓮間及台北—台東間新自強號共5列次，該5班增開新自強號以EMU3000型新美學城際列車行駛
4歲以上乘客搭乘遊覽車、客運上國道或快速道路強制繫安全帶
《道路交通管理處罰條例》修正，明定4歲以上乘客搭乘遊覽車、客運等大型車上國道或快速道路，8月起強制繫安全帶，宣導期至11月底，12月起違規的乘客，可罰3000至4500元，駕駛未告知則重罰6000元。
此外，若遊覽車或客運行駛一般公路或地方道路，大客車駕駛人自身沒有繫安全帶，罰款將從1500元提高至2000元。
異位性皮膚炎健保生物製劑擴大給付青少年
健保自8月起，新增12歲至18歲的青少年中重度異位性皮膚炎使用生物製劑，並同時調整成年病友申請資格，疾病嚴重度從重度放寬至中重度，可望幫助更多學童及家長。
一位賴醫師在臉書上說明，對於現有重度患者來說，這是一大福音，尤其異位性皮膚炎在兒童青少年的盛行率比成人還高，可以造福更多患者。然而，其實也並不是每個患者一定需要使用，很多患者在接受外用藥物、照光療法和口服藥物後，也有顯著改善，因此，還是需要醫師整體評估後，才決定是否使用生物製劑治療。
禁漁期禁捕售抱卵母蟹，違者最重罰15萬元
新修正《沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施》8月起實施，鏽斑蟳、紅星梭子蟹、遠海梭子蟹，捕撈甲殼寬從原來8公分提高至9公分、善泳蟳甲殼寬從原來6公分提高至7公分；抱卵母蟹禁止捕撈期由原來8月16日至11月15日延長2個月，為8月1日至12月31日，未達採捕甲殼寬的蟳蟹及禁捕期間的抱卵母蟹，均不得販售，違者最高可罰15萬元。
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
我們想讓你知道的是
穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。