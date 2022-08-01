8月新制上路：育兒津貼加碼到5000元、高中早自習不得考試、國內一日遊禁止車上推銷

2022年8月1日起，多項新制上路，攸關民生、教育、交通等新政同步上路，包括育兒津貼第一胎提高到5000元；高中生取消早自習，可在第一節課前到校；一日遊行程不得安排購物行程和強迫推銷顧客；4歲以下幼童搭車須強制繫上安全帶等，《關鍵評論網》整理如下：

育兒津貼提高、幼兒園學費調降

行政院推動「0至6歲國家一起養」政策，育兒津貼提高、公共化、準公共幼兒園學費也相應調降。

8月後，家長自己帶孩子、送托保母或讀私幼，且符合綜合所得稅稅率未達20%等申領條件，第一胎每月可以領5000元，第二胎為6000元，第三胎以上7000元。

就讀公立、非營利、準公共幼兒園相對應的學費減免。第一胎幼兒就讀公立幼兒園，原本學費上限為每月1500元，8月起調降為1000元；就讀非營利幼兒園，原本學費上限為2500元，8月起調降為2000元。第2胎以上繳更少，低收、中收入家庭子女則免費，收費差額由行政院補助並協助家長支付給幼兒園。

早自習不得考試、每週朝會最多一次

學生爭取延後到校時間、有更充足的睡眠，教育部於3月正式發佈「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，8月1日正式實施。

新制規定，高中上午第一節課開始前，全校集合活動如朝會升旗等每周最多1天，學生一週有4天可自主規劃運用，於第一節上課前到校即可。各校於第一節課上課前，皆不得實施任何學業成績評量，且不能列出缺席紀錄。

台灣青年民主協會也在臉書上提醒，教育部會在每學期檢核學校落實執行情形，若有不遵守的學校，將視情形透過專案小組到校瞭解實情，輔導追蹤至學校完成改善；此外，私校若違法強迫學生參加早自習，教育部也會不想領領扣減學校補助，甚至以減班方式因應。

目前各校校內規定基本上都已經修改完成，但若實施上有落差，或老師另外強制學生必須在早自習提早到校，學生可以請學生自治組織（學生會、班聯會、學聯會）向學校反映，也可以直接把相關截圖或你認為學校違法的規範，寄給署長信箱反映，反映的信件國教署目前皆會採匿名的形式處理。

把時間還給學生：教育部宣布9月起高中朝會每週最多一天，早自習、第八節不得考試

專案教師給薪調整

8月起實施「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」，編制外專任教師授課時數、差假、薪酬、遴聘資格送審及升等事項，均比照學校編制內專任教師規定。學校應依勞工退休金條例、勞工保險條例等法規，為編制外專任教學人員辦理參加勞工保險及應提繳勞工退休金。

一日遊禁推銷

行政院消費者保護會審議通過交通部提報「簡易型一日遊國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，國內一日遊行程，禁止車上推銷，也不能在沒經過遊客同意下，臨時安排購物行程，預計8月1日公告上路。

《聯合報》報導，行政院消保處簡任秘書陳星宏表示，考量疫情逐漸趨緩，國旅有大爆發之勢，此為首度針對國內一日遊定型化契約制定出的規範，所謂的國內一日遊，指的是業者於旅遊當日在火車站、捷運站出口等固定地點，供消費者現場臨時報名參團的國內團體一日旅遊。

過去消費者參加國內一日遊行程，常發生旅遊業者在遊覽車上兜售商品，或到定點後突然有當地業者上車販售土產，讓消費者有被強迫推銷的感覺，基於安全及選擇權考量，依規定，若未經消費者要求或同意，業者不得臨時安排購物行程或於車上兜售。以後若消費者在業者安排的特定場所購買的物品，有貨價與品質不相當或瑕疵者，可在受領後1個月內，請求業者協助處理，業者有義務要負責。

台鐵恢復全部列車行駛

疫情趨緩，台鐵8月1日起全面恢復所有列車行駛，原莒光號82次及81次團體列車，改為不定期行駛；因應暑假出遊潮湧現，台鐵8月5日至8月29日止，逢週五至週一，加開台北—花蓮間及台北—台東間新自強號共5列次，該5班增開新自強號以EMU3000型新美學城際列車行駛

4歲以上乘客搭乘遊覽車、客運上國道或快速道路強制繫安全帶

《道路交通管理處罰條例》修正，明定4歲以上乘客搭乘遊覽車、客運等大型車上國道或快速道路，8月起強制繫安全帶，宣導期至11月底，12月起違規的乘客，可罰3000至4500元，駕駛未告知則重罰6000元。

此外，若遊覽車或客運行駛一般公路或地方道路，大客車駕駛人自身沒有繫安全帶，罰款將從1500元提高至2000元。

異位性皮膚炎健保生物製劑擴大給付青少年

健保自8月起，新增12歲至18歲的青少年中重度異位性皮膚炎使用生物製劑，並同時調整成年病友申請資格，疾病嚴重度從重度放寬至中重度，可望幫助更多學童及家長。

一位賴醫師在臉書上說明，對於現有重度患者來說，這是一大福音，尤其異位性皮膚炎在兒童青少年的盛行率比成人還高，可以造福更多患者。然而，其實也並不是每個患者一定需要使用，很多患者在接受外用藥物、照光療法和口服藥物後，也有顯著改善，因此，還是需要醫師整體評估後，才決定是否使用生物製劑治療。

禁漁期禁捕售抱卵母蟹，違者最重罰15萬元

新修正《沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施》8月起實施，鏽斑蟳、紅星梭子蟹、遠海梭子蟹，捕撈甲殼寬從原來8公分提高至9公分、善泳蟳甲殼寬從原來6公分提高至7公分；抱卵母蟹禁止捕撈期由原來8月16日至11月15日延長2個月，為8月1日至12月31日，未達採捕甲殼寬的蟳蟹及禁捕期間的抱卵母蟹，均不得販售，違者最高可罰15萬元。