【小說】《孺子帝》卷一選摘：所有人都看錯了這位皇子，他登基後可能給朝堂帶來腥風血雨

文：冰臨神下

太廟裡的交易

太廟大殿寬闊而陰森，香煙繚繞，牌位都供奉在深深的壁龕裡，像是躲於陰影的捕獵者，但今天這些幽魂的威力失效了，一群人就在它們的注視下做出不敬之舉。

殿門敞開著——這是非常罕見的情況，每年也就兩三次——三十餘名太監與宮女排成兩行，堵住門戶。看他們的神情，像是即將被獻給大楚列祖列宗的牛羊，五名太廟禮官扁扁地趴在地上，嘴裡一個勁地唸叨，向鬼神乞求饒恕，他們不敢攔也攔不住這些闖入者。

兩名皇子並肩坐在小圓凳上，臉上沒有血色，上官皇太妃站在他們身前，伸手扶著一名小宮女的肩膀，聽取一位又一位信使的報告。

「三百多位大臣聚在楚陽門內喧嘩，門外還有大量百姓聚集。」

「大臣們已經衝進內宮，正前往太后寢宮。」

「一撥大臣不知從哪裡得到消息，直奔太廟來了！」

消息接二連三，皇宮似乎變成了戰場，四處都是敵人，越逼越近。上官皇太妃臉上不動聲色，面對任何消息都是簡單地嗯一聲，必須做出回答時就只有一句話：「皇帝屍骨未寒，太后傷心欲絕，大臣們應該多體諒一些。諸位嚴守門戶，太廟是祖宗重地，他們不敢衝進來。」

對這些消息，東海王顯然另有看法，每次聽完之後，都要用腳輕輕踢一下韓孺子，表示得意之情，但他不敢胡言亂語，那名捧匣宮女就站在他們身後，手勁奇大，東海王挨過兩拳之後老實多了。

天亮的時候，事態更加急迫，據說太后寢宮已被一群老臣包圍，他們跪在庭院裡放聲痛哭，哀悼數年內駕崩的三位皇帝，以此勸諫太后盡快交出兩位皇子，另一群大臣則衝到了太廟門外，同樣跪成一片，齊聲誦讀一篇文章。

東海王臉上露出喜色，將這視為自己的勝利，韓孺子心中則在尋思中常侍楊奉怎麼不見了，那樣一名勇猛的太監，在這種情況下應該不會躲起來。

整座殿中，只有上官皇太妃還保持著完全的鎮定，命令其他人堅守門戶，對殿外的誦讀聲不做任何回應。

「外面的大臣在幹嘛？祭祖嗎？」太監左吉問道，他一直留在皇太妃身邊，卻沒有分享她的鎮定，俊俏的臉比兩位皇子還要蒼白。

「這是一篇諫文，或者是檄文。」皇太妃輕聲道，又仔細聽了一會，「關東大水、北郡地震、長樂宮火災……他們以為天下陰陽失調、災害頻生，責任全在皇太后和我身上。」

「胡說八道！」左吉顫聲表示憤慨，「皇太后……還有沒有其他計畫？」

皇太妃搖搖頭。

「景耀和楊奉呢？他們兩個不是信誓旦旦地說能夠勸退大臣嗎？怎麼到現在連個消息都沒有？」

皇太妃連頭都不搖了。

殿外的誦讀聲越來越響亮，東海王的膽子隨之大了一些，低聲對韓孺子說：「其實很簡單，把我交出去，或者就在太廟裡立我為帝，所有問題都會迎刃而解。」

左吉跑到門口，躲在守門太監的身後向外張望了一會，又跑回皇太妃身前，「總這樣下去不是辦法，外面的大臣裡有幾位是我的熟人，讓我去跟他們談談，或許能讓他們先退出太廟。」

「你？」皇太妃略顯驚訝。

「也不是很熟。」左吉急忙改口，「互相能叫出名字而已，圍攻太廟實在不成體統，只要說清這一點，他們應該會撤退。真是的，皇城衛士全都叛變了嗎？竟然讓大臣們闖了進來。」

「衛士只奉皇帝旨意，如今帝位空懸，他們自然無所適從。」皇太妃倒沒有特別意外，想了一會又說：「你去吧，或許真能成功呢。」

左吉一躬到地，轉身跑了出去。等他的身影消失，東海王嗤了一聲，「左吉明哲保身，他這是要逃跑了。」

皇太妃看了看東海王，臉上居然露出一絲微笑，但是什麼也沒說，又轉回身。

東海王只能對韓孺子炫耀，「想當皇帝，心眼就得比別人更多一點，要做到見微知著。」

韓孺子點點頭，心裡只有一個希望，事情能快點結束，然後自己就能離開皇宮回到母親身邊。老實說，這次進宮，印象比三年前短暫居住過的一個月還要差。

東海王似乎猜對了，左吉一直沒有回來，外面的誦讀聲也一點沒有減弱。

隨著太陽越升越高，大殿裡沒有那麼陰森了，東海王站起身，大聲道：「究竟在等什麼？等我稱帝，會赦免所有人，上官家會得到許多封賞。」

捧匣宮女二話不說，像拎小雞一樣，用一隻手將東海王拽回圓凳上。

「放開我，我馬上就要當皇帝……哎呦。」東海王不敢掙扎了，怒視宮女，將其視為登基之後第一個要殺的仇人。

皇太妃轉過身，面對兩位皇子，「抱歉，讓你們經歷這些，帝王也是人，鬧起家務事的時候，跟普通人家沒有太大區別，只是牽涉的人更多一些罷了。無論你們當中的哪一位稱帝，都有機會改正這一切，恢復皇家的尊嚴。」

「無論哪一位？」東海王沒能控制住心中的疑惑與憤怒，「只有我才配得上帝位，皇太妃，你應該清楚這一點吧？崔家絕不會同意讓孺子稱帝，瞧他的名字、他的樣子，哪像是大楚皇帝？你們上官家到底在打什麼主意？想讓天下大亂嗎？」

韓孺子坐在那裡不動，皇太妃對他笑了一下，正要說話，守門的一名太監大聲叫道：「攻過來了！」

直到這一刻，皇太妃終於臉色微變，她能守住太廟，靠的不是人多勢眾，而是大臣們對韓氏列祖列宗的敬畏，一旦禁忌被突破，她和皇太后將一敗塗地。

看守皇子的宮女打開木匣，取出一柄短劍，將匣子放在地上，大步走到皇太妃身前。東海王閉上嘴，希望這次大臣們能堅決一點，不要重蹈東青門的覆轍。