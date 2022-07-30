【小說】《孺子帝》卷一選摘：所有人都看錯了這位皇子，他登基後可能給朝堂帶來腥風血雨
我們想讓你知道的是
韓孺子看向門口的東海王，「每個人都有自己的優勢，我的優勢——就是被殺死之後不會有人在意吧？」
文：冰臨神下
太廟裡的交易
太廟大殿寬闊而陰森，香煙繚繞，牌位都供奉在深深的壁龕裡，像是躲於陰影的捕獵者，但今天這些幽魂的威力失效了，一群人就在它們的注視下做出不敬之舉。
殿門敞開著——這是非常罕見的情況，每年也就兩三次——三十餘名太監與宮女排成兩行，堵住門戶。看他們的神情，像是即將被獻給大楚列祖列宗的牛羊，五名太廟禮官扁扁地趴在地上，嘴裡一個勁地唸叨，向鬼神乞求饒恕，他們不敢攔也攔不住這些闖入者。
兩名皇子並肩坐在小圓凳上，臉上沒有血色，上官皇太妃站在他們身前，伸手扶著一名小宮女的肩膀，聽取一位又一位信使的報告。
「三百多位大臣聚在楚陽門內喧嘩，門外還有大量百姓聚集。」
「大臣們已經衝進內宮，正前往太后寢宮。」
「一撥大臣不知從哪裡得到消息，直奔太廟來了！」
消息接二連三，皇宮似乎變成了戰場，四處都是敵人，越逼越近。上官皇太妃臉上不動聲色，面對任何消息都是簡單地嗯一聲，必須做出回答時就只有一句話：「皇帝屍骨未寒，太后傷心欲絕，大臣們應該多體諒一些。諸位嚴守門戶，太廟是祖宗重地，他們不敢衝進來。」
對這些消息，東海王顯然另有看法，每次聽完之後，都要用腳輕輕踢一下韓孺子，表示得意之情，但他不敢胡言亂語，那名捧匣宮女就站在他們身後，手勁奇大，東海王挨過兩拳之後老實多了。
天亮的時候，事態更加急迫，據說太后寢宮已被一群老臣包圍，他們跪在庭院裡放聲痛哭，哀悼數年內駕崩的三位皇帝，以此勸諫太后盡快交出兩位皇子，另一群大臣則衝到了太廟門外，同樣跪成一片，齊聲誦讀一篇文章。
東海王臉上露出喜色，將這視為自己的勝利，韓孺子心中則在尋思中常侍楊奉怎麼不見了，那樣一名勇猛的太監，在這種情況下應該不會躲起來。
整座殿中，只有上官皇太妃還保持著完全的鎮定，命令其他人堅守門戶，對殿外的誦讀聲不做任何回應。
「外面的大臣在幹嘛？祭祖嗎？」太監左吉問道，他一直留在皇太妃身邊，卻沒有分享她的鎮定，俊俏的臉比兩位皇子還要蒼白。
「這是一篇諫文，或者是檄文。」皇太妃輕聲道，又仔細聽了一會，「關東大水、北郡地震、長樂宮火災……他們以為天下陰陽失調、災害頻生，責任全在皇太后和我身上。」
「胡說八道！」左吉顫聲表示憤慨，「皇太后……還有沒有其他計畫？」
皇太妃搖搖頭。
「景耀和楊奉呢？他們兩個不是信誓旦旦地說能夠勸退大臣嗎？怎麼到現在連個消息都沒有？」
皇太妃連頭都不搖了。
殿外的誦讀聲越來越響亮，東海王的膽子隨之大了一些，低聲對韓孺子說：「其實很簡單，把我交出去，或者就在太廟裡立我為帝，所有問題都會迎刃而解。」
左吉跑到門口，躲在守門太監的身後向外張望了一會，又跑回皇太妃身前，「總這樣下去不是辦法，外面的大臣裡有幾位是我的熟人，讓我去跟他們談談，或許能讓他們先退出太廟。」
「你？」皇太妃略顯驚訝。
「也不是很熟。」左吉急忙改口，「互相能叫出名字而已，圍攻太廟實在不成體統，只要說清這一點，他們應該會撤退。真是的，皇城衛士全都叛變了嗎？竟然讓大臣們闖了進來。」
「衛士只奉皇帝旨意，如今帝位空懸，他們自然無所適從。」皇太妃倒沒有特別意外，想了一會又說：「你去吧，或許真能成功呢。」
左吉一躬到地，轉身跑了出去。等他的身影消失，東海王嗤了一聲，「左吉明哲保身，他這是要逃跑了。」
皇太妃看了看東海王，臉上居然露出一絲微笑，但是什麼也沒說，又轉回身。
東海王只能對韓孺子炫耀，「想當皇帝，心眼就得比別人更多一點，要做到見微知著。」
韓孺子點點頭，心裡只有一個希望，事情能快點結束，然後自己就能離開皇宮回到母親身邊。老實說，這次進宮，印象比三年前短暫居住過的一個月還要差。
東海王似乎猜對了，左吉一直沒有回來，外面的誦讀聲也一點沒有減弱。
隨著太陽越升越高，大殿裡沒有那麼陰森了，東海王站起身，大聲道：「究竟在等什麼？等我稱帝，會赦免所有人，上官家會得到許多封賞。」
捧匣宮女二話不說，像拎小雞一樣，用一隻手將東海王拽回圓凳上。
「放開我，我馬上就要當皇帝……哎呦。」東海王不敢掙扎了，怒視宮女，將其視為登基之後第一個要殺的仇人。
皇太妃轉過身，面對兩位皇子，「抱歉，讓你們經歷這些，帝王也是人，鬧起家務事的時候，跟普通人家沒有太大區別，只是牽涉的人更多一些罷了。無論你們當中的哪一位稱帝，都有機會改正這一切，恢復皇家的尊嚴。」
「無論哪一位？」東海王沒能控制住心中的疑惑與憤怒，「只有我才配得上帝位，皇太妃，你應該清楚這一點吧？崔家絕不會同意讓孺子稱帝，瞧他的名字、他的樣子，哪像是大楚皇帝？你們上官家到底在打什麼主意？想讓天下大亂嗎？」
韓孺子坐在那裡不動，皇太妃對他笑了一下，正要說話，守門的一名太監大聲叫道：「攻過來了！」
直到這一刻，皇太妃終於臉色微變，她能守住太廟，靠的不是人多勢眾，而是大臣們對韓氏列祖列宗的敬畏，一旦禁忌被突破，她和皇太后將一敗塗地。
看守皇子的宮女打開木匣，取出一柄短劍，將匣子放在地上，大步走到皇太妃身前。東海王閉上嘴，希望這次大臣們能堅決一點，不要重蹈東青門的覆轍。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。