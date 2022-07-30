【小說】《孺子帝》卷一選摘：新來的帝師就像經驗豐富的馴獸師，能輕鬆控制猛獸的一舉一動
我們想讓你知道的是
新師傅來了，卻沒有那麼老邁，四十幾歲年紀，身材高瘦，相貌威嚴，目光銳利，狹窄的鷹鈎鼻像小刀一樣指向皇帝。「草民羅煥章叩見陛下。」新師傅沒有特權，所以要行正式的跪拜之禮。
文：冰臨神下
仁義
楊奉又給皇帝講了兩段太祖開國時期的往事，以供借鑑。
前朝的末代皇帝荒淫殘暴，以至天下大亂，群雄並起，逐鹿問鼎者數不勝數，互相攻伐兼併，最後剩下三股最重要的勢力，太祖建立的大楚只是其中之一，還有兩伙勢均力敵的對手。
北方的趙國由莊垂創立，與太祖韓符一樣，莊垂也是豪俠出身，成名更早，地位也要高得多，在祖父那一代就以行俠顯名，到了他這一代，家族中的男子幾乎都以行俠為事業，莊垂名聲最響，還被稱為「江北第一豪俠」。
太祖逃亡期間，也曾是莊家的座上賓，與莊垂相談甚歡，彼此引為知己，卻在爭奪天下時反目成仇。
若論自私自利、心狠手辣，莊垂比太祖有過之而無不及，他有一個簡單粗暴的規矩：無論誰得到過莊家的幫助，哪怕是間接的幫助，就是欠下莊家一筆債，這筆債必須連本帶利償還，有時候要以命來還。
即使規矩如此苛刻，北趙在很長時間裡都是當時最強大的一股勢力，吸引眾多豪傑前來投奔，原因很簡單，莊家簡直就是出將帥的窩子，隨便拎出一名十幾歲的青年，都能帶兵打仗，大家寧願背負巨債，也願意追隨最有前途的主人。
等到塵埃落定，大家回過頭再看，發現莊王之所以會一敗塗地，最重要的原因之一就是子弟太多，阻塞了其他豪傑的晉升之路。
如今正在發生叛亂的齊國，當年也是一股強大勢力，與豪俠出身的韓、莊兩王不同，齊王陳倫身世高貴，祖上十世為侯，經營齊地數百年，早就被當地百姓認為是無冕之王，一呼百應，是最早稱王的勢力之一。
太祖視諸友為刀劍，用的時候不遺餘力，不用的時候棄之如敝屐。莊王視豪傑如欠債者，時刻催逼，非要榨出全部價值不可。與這兩人相比，齊王陳倫才是真正的王者，麾下的將帥幾乎都是世家子弟，至少有兩代人為陳氏效勞，外地豪傑投奔齊國，只能先從小吏做起，積功升遷，有過則誅。
齊國的失敗幾乎是必然的，陳王野心不大，只想佔據故土，然後趁著楚趙爭霸之際，稍稍向外擴張一點，結果太祖與莊王在鬥得最激烈的時候，竟然盡棄前嫌，聯手進攻齊國，只用了三個月，就將齊國徹底滅亡。
齊國的忠臣最多，追隨陳王自殺者不計其數，奇怪的是，許多自殺者根本就不是齊國人，而是外鄉豪傑，並未受過陳氏多少恩惠，卻也一批批地跟著刎頸或是跳牆。
總之，在三位王者當中，太祖韓符絕非最自私自利者，更不是最擅長拉攏豪傑的人，結果卻是他奪得了天下。
「明天陛下會迎來一位新師傅，他將講述國史，請陛下多聽多想。」楊奉是一位引導者，並不反對學生從別的地方獲得信息。
韓孺子又度過一個不眠之夜，次日上午聽課的時候，東海王一見到皇帝浮腫的眼泡就詫異問道：「你怎麼了？好像日理萬機似的，你可是天下最悠閒的皇帝。」
「我就是閒得睡不著覺。」韓孺子笑著說，好奇今天的新師傅會是哪一位老先生，太后竟然會同意講授國史，也是怪事一件。
新師傅來了，卻沒有那麼老邁，四十幾歲年紀，身材高瘦，相貌威嚴，目光銳利，狹窄的鷹鈎鼻像小刀一樣指向皇帝。
「草民羅煥章叩見陛下。」新師傅沒有特權，所以要行正式的跪拜之禮，令韓孺子意外的是，平時飛揚跋扈的東海王，居然避席還禮，比面對皇帝時要恭敬多了。
羅煥章自稱「草民」，那就是沒當過官，也沒有爵位，韓孺子想起東海王說過的一句話，脫口道：「你是東海王的師傅吧？」
羅煥章站起身，「草民曾經教過東海王殿下幾年，才疏學淺，沒能教出好弟子。」
東海王臉紅了，低頭不語，好像很害怕自己的師傅。
韓孺子越發納悶，雖說太后與崔家已經和解，畢竟仍存在競爭，她居然將東海王的師傅召進宮，實在是不合常理。
沒準楊奉會將這件怪事當成一道問題，韓孺子習慣性地開始思考，別的師傅都對皇帝的走神視而不見，羅煥章卻不是普通人，咳了一聲，說：「草民受命來講國史，陛下希望從哪裡講起？」
第一次被徵詢意見，韓孺子反而不適應，翻翻桌上的書，想了一會，說：「太祖，朕想知道太祖為何能夠奪得天下。」
「陛下睿智，提的問題很好。」
東海王的臉更紅了，不知為什麼，在這位庶民師傅面前，他特別老實，一個字也不敢多說。
太監搬來了小凳，羅煥章沒有坐，站著說：「前朝末帝荒淫，群臣乖亂，遂失其鹿，而群雄共逐之。太祖起於布衣，興於山林，數年間除暴安良，創立萬世基業，原因其實非常簡單。」
自己冥思苦想而不得的答案，大儒肯定早就有了定論，韓孺子豎起耳朵，生怕漏掉一個字。
「仁義。」羅煥章吐出兩個字，鄭重得像是太廟裡唱祝的禮官。
「能說得詳細一點嗎？」韓孺子有點失望。
「前朝所失，即是太祖所得。前朝視百姓如奴隸，以苛法繩之，側目者剜眼，腹誹者割舌，偶語者腰斬。太祖龍興，反其道而行之，破殘賊之法，立仁義之道，省賦減刑，與民休息，五六年間，遂有天下。昔日，商湯出行，見捕者張網四面，其人曰：『從天墜者，從地出者，從四方來者，皆入吾網。』商湯收網三面，唯留一面，乃曰：『欲左者左，欲右者右，欲高者高，欲下者下，犯命者乃入吾網。』四十餘國皆曰：『湯之德及於禽獸矣。』往而歸之。以此言之，四面張網而捕一鳥，網開三面而獲諸國，仁義即是網開三面。」
羅煥章慷慨陳辭，東海王垂頭，像是在偷笑。韓孺子聽得似懂非懂，心裡更糊塗了，「太祖就是靠仁義打敗莊王和陳王的？」
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我們與駭客之間的距離…比你想像還近？盤點智慧型手機常見資安風險
我們想讓你知道的是
智慧型手機是現代人不可或缺的重要工具，也承載了許多需要被謹慎保護的個人隱私，但絕大多數人卻完全沒有意識到自己的手機是否真正安全，本篇文章就來為大家整理你可能遭遇到的資安風險！
網路已經是現代人生活之中不可或缺的「必要生存條件」之一，無論是透過網路獲得資訊，使用各類服務帶來工作與生活上的便利都是我們的日常，但相對各類型裝置的連網也帶來不少資安危害，已經不是「小心謹慎」就能「趨吉避兇」的。
許多資安威脅事件不見得是因為使用者「踩雷」才會中招，更多的是主動找上門來的危機，讓你在不知不覺之中受到侵害，輕則設備的系統變慢、容易當機，重則隱私資料全部外洩，重要的數位資產一夕化為烏有！
智慧型手機就是最大「隱私個資庫」，你做好防護了沒？
大家所熟知的病毒、木馬、惡意程式等各類型的資安攻擊方式，多半以個人電腦平台為主要攻擊目標，為的就是竊取使用者的資料圖利；不過隨著智慧型手機慢慢成為大家最仰賴的工具，其中自然也儲存了龐大的使用者隱私個資，包括聯絡人、照片、影片、各型各類的網路服務 / 社群平台帳號、甚至是信用卡、行動支付或金融交易資訊等，因而成為駭客鎖定的重要目標。針對電腦端的資安防護，大部份的人多少都知道要安裝防毒程式、防火牆這類的工具，但反觀我們每天使用的智慧型手機，卻沒有對等的資安意識，因此讓駭客有不少可趁之機。
你知道嗎？早在智慧型手機還沒有問世之前的2004年，手機上就已經出現第一個名為Cabir的病毒，透過感染系統大量發送加值服務簡訊，造成使用者荷包大失血。後來在短短十年之內，手機上的惡意程式數量就迅速突破200萬，不僅鎖定受害者詐取金錢，甚至還可以操控手機的的麥克風、相機對使用者監聽、監看，攔截來電與收到簡訊，等於是一舉一動都遭到掌握，嚴重危害個人隱私。
當然智慧型手機的資安危害也不僅於此，下面我們就一起來看看，到底有哪些可能發生在我們身邊的資安威脅，又該怎麼防範。
狀況一：小心公共Wi-Fi資料全都露
為了省錢，你曾經使用手機連結到免費的公共Wi-Fi嗎？俗話說得好：「免費的最貴！」，尤其是許多公共Wi-Fi根本沒有任何加密機制，透過連線所傳輸的所有資料都可能輕易地被有心人士從中「攔截」，包括你的帳號密碼、分享照片檔案等，轉瞬之間就成為別人的囊中之物，得來完全不費功夫。
除了注意使用的Wi-Fi來源是否可靠，更不能忽視使用手機在傳輸資料的過程是否有額外的安全機制能夠保護個人隱私，像是三星Galaxy手機與平板產品，都內建有Knox Vault安星金庫技術，可以透過整合硬體的方式，確保使用者傳輸資料的安全性。
狀況二：你的一舉一動已被掌握，無論實體或虛擬？
明星最怕狗仔隊跟蹤偷拍，但作為一般小老百姓，其實你身後也潛藏著時刻掌握你一舉一動的資安狗仔，而且無論是現實生活或是網路虛擬世界上的活動，都可能被一網打盡！以智慧型手機的使用來說，包括內建的定位功能，以及網路瀏覽時的記錄資訊，都可能成為廠商或有心人士掌握我們行蹤的方式，甚至你私下的生活喜好，也被完全看光。
想要避免這樣的狀況，最好的方式就是詳細檢視手機中關係個人隱私的權限管理功能，像是三星Galaxy手機與平板就直接在設定選單中加入「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以選擇關閉精準的定位資訊，也能移除廣告ID功能，確保你在實體生活與網路瀏覽的過程不被時刻掌握。
狀況三：手機內的重要檔案、資料需要有更嚴密的保護手段
家中重要的財物不會隨便亂放，甚至會特別買保險箱鎖好，但手機中裡有一大堆與我們息息相關的檔案、資訊，一般人卻沒有特別的防護手段。除了手機本身就要做好密碼鎖定，不讓其他人有機會直接解鎖手機直接操作，三星Galaxy手機與平板中就內建有Knox技術保護的「安全資料夾」功能，可以在手機中打開一個額外加密的獨立空間，不用擔心重要資料被輕易取得，也能將社群、即時通訊APP 「公私分離」。
狀況四：安裝APP時，有注意你給了哪些隱私權限？
為了避免手機中的權限輕易地被來路不明的APP存取，目前智慧型手機的作業系統都會在APP安裝啟動時，逐一顯示APP需要獲得授權的手機功能或用戶個資，但大家是否真的有注意到這些APP向你要求了哪些存取權限？尤其是牽涉敏感資訊的金融類型APP，在使用時更是要注意隱私資料是否在不知不覺之中就被你自己給「出賣」了！若是一時「手滑」不小心給出權限，可能讓自己的個人資料曝光，甚至被「監控」。
為了避免使用者在不經意之間就授權APP存取個資，三星Galaxy手機與平板很貼心地將所有相關的權限設定都整合成為單一的「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以一覽所有APP存取手機功能權限的狀況，更能選擇自定每一個APP允許的權限，還能把手機定位與廣告ID追蹤功能一次關閉，以絕後患。
所以，到底該如何確定你的手機不「受駭」呢？
上面看了這麼多智慧型手機在資安上的「漏洞」，是不是讓大家心頭一驚？想要避免自己成為資安事件的受害者，當然要有一些積極作為。我們也整理了幾個手機資安防護的建議行動，趕快來注意一下如何改善自己的手機安全防護吧。
除了軟體，硬體防護也很重要
目前手機平台上已經有蠻多防毒防駭工具，甚至許多品牌的手機直接選擇與資安公司合作，將相關防護機制內建於手機之中，但除了這些「軟體」面的防護，我們更應該重視手機在「硬體」方面的保護措施。以三星Galaxy手機與平板為例，就內建有Samsung Knox防護技術，提供「硬體層級」的防護，像是內建專屬的安全處理器與記憶體，就可以針對手機上儲存的密碼額外加密，防止駭客入侵後直接取走所有的控制權。
Samsung Knox防護技術透過硬體的整合，透過安全晶片處理使用者重要的密碼、生物辨識與交易支付等資訊，並保存於手機內的安全記憶體之中。
重要資料務必要有額外加密手段
若是手機不幸遭受惡意程式或駭客攻擊，意味著手機內的最高權限被掠奪，檔案資料有可能完全曝光，也因此會建議大家著重於手機中重要資料的額外加密防護。三星Galaxy系列手機平板內建Knox Vault安星金庫加持的「安全資料夾」，可以在手機中直接開啟另一個獨立的系統區塊，讓重要資料可以保存其中，並受到多一層的加密防護。
定期重啟手機
根據許多資安報告指出，許多手機的漏洞會透過實體方式入侵，也因此若是手機系統重開機，駭客就需要重新走一遍原本的入侵流程，不過由於現在的手機多半是內建式電池，很多人手機都會保持開機狀態，而不會重開機，若是要避免可能受到駭客入侵的狀況，建議固定幾天就重開機一次，即可降低手機長間受駭客監控的問題。三星Galaxy系列手機平板內建Samsung Knox技術，提供「24小時即時保護」功能，無論設備開機與否，始終能夠保持防諏狀態，就沒有需要固定重啟手機的問題。