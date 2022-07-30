【小說】《孺子帝》卷一選摘：新來的帝師就像經驗豐富的馴獸師，能輕鬆控制猛獸的一舉一動

文：冰臨神下

仁義

楊奉又給皇帝講了兩段太祖開國時期的往事，以供借鑑。

前朝的末代皇帝荒淫殘暴，以至天下大亂，群雄並起，逐鹿問鼎者數不勝數，互相攻伐兼併，最後剩下三股最重要的勢力，太祖建立的大楚只是其中之一，還有兩伙勢均力敵的對手。

北方的趙國由莊垂創立，與太祖韓符一樣，莊垂也是豪俠出身，成名更早，地位也要高得多，在祖父那一代就以行俠顯名，到了他這一代，家族中的男子幾乎都以行俠為事業，莊垂名聲最響，還被稱為「江北第一豪俠」。

太祖逃亡期間，也曾是莊家的座上賓，與莊垂相談甚歡，彼此引為知己，卻在爭奪天下時反目成仇。

若論自私自利、心狠手辣，莊垂比太祖有過之而無不及，他有一個簡單粗暴的規矩：無論誰得到過莊家的幫助，哪怕是間接的幫助，就是欠下莊家一筆債，這筆債必須連本帶利償還，有時候要以命來還。

即使規矩如此苛刻，北趙在很長時間裡都是當時最強大的一股勢力，吸引眾多豪傑前來投奔，原因很簡單，莊家簡直就是出將帥的窩子，隨便拎出一名十幾歲的青年，都能帶兵打仗，大家寧願背負巨債，也願意追隨最有前途的主人。

等到塵埃落定，大家回過頭再看，發現莊王之所以會一敗塗地，最重要的原因之一就是子弟太多，阻塞了其他豪傑的晉升之路。

如今正在發生叛亂的齊國，當年也是一股強大勢力，與豪俠出身的韓、莊兩王不同，齊王陳倫身世高貴，祖上十世為侯，經營齊地數百年，早就被當地百姓認為是無冕之王，一呼百應，是最早稱王的勢力之一。

太祖視諸友為刀劍，用的時候不遺餘力，不用的時候棄之如敝屐。莊王視豪傑如欠債者，時刻催逼，非要榨出全部價值不可。與這兩人相比，齊王陳倫才是真正的王者，麾下的將帥幾乎都是世家子弟，至少有兩代人為陳氏效勞，外地豪傑投奔齊國，只能先從小吏做起，積功升遷，有過則誅。

齊國的失敗幾乎是必然的，陳王野心不大，只想佔據故土，然後趁著楚趙爭霸之際，稍稍向外擴張一點，結果太祖與莊王在鬥得最激烈的時候，竟然盡棄前嫌，聯手進攻齊國，只用了三個月，就將齊國徹底滅亡。

齊國的忠臣最多，追隨陳王自殺者不計其數，奇怪的是，許多自殺者根本就不是齊國人，而是外鄉豪傑，並未受過陳氏多少恩惠，卻也一批批地跟著刎頸或是跳牆。

總之，在三位王者當中，太祖韓符絕非最自私自利者，更不是最擅長拉攏豪傑的人，結果卻是他奪得了天下。

「明天陛下會迎來一位新師傅，他將講述國史，請陛下多聽多想。」楊奉是一位引導者，並不反對學生從別的地方獲得信息。

韓孺子又度過一個不眠之夜，次日上午聽課的時候，東海王一見到皇帝浮腫的眼泡就詫異問道：「你怎麼了？好像日理萬機似的，你可是天下最悠閒的皇帝。」

「我就是閒得睡不著覺。」韓孺子笑著說，好奇今天的新師傅會是哪一位老先生，太后竟然會同意講授國史，也是怪事一件。

新師傅來了，卻沒有那麼老邁，四十幾歲年紀，身材高瘦，相貌威嚴，目光銳利，狹窄的鷹鈎鼻像小刀一樣指向皇帝。

「草民羅煥章叩見陛下。」新師傅沒有特權，所以要行正式的跪拜之禮，令韓孺子意外的是，平時飛揚跋扈的東海王，居然避席還禮，比面對皇帝時要恭敬多了。

羅煥章自稱「草民」，那就是沒當過官，也沒有爵位，韓孺子想起東海王說過的一句話，脫口道：「你是東海王的師傅吧？」

羅煥章站起身，「草民曾經教過東海王殿下幾年，才疏學淺，沒能教出好弟子。」

東海王臉紅了，低頭不語，好像很害怕自己的師傅。

韓孺子越發納悶，雖說太后與崔家已經和解，畢竟仍存在競爭，她居然將東海王的師傅召進宮，實在是不合常理。

沒準楊奉會將這件怪事當成一道問題，韓孺子習慣性地開始思考，別的師傅都對皇帝的走神視而不見，羅煥章卻不是普通人，咳了一聲，說：「草民受命來講國史，陛下希望從哪裡講起？」

第一次被徵詢意見，韓孺子反而不適應，翻翻桌上的書，想了一會，說：「太祖，朕想知道太祖為何能夠奪得天下。」

「陛下睿智，提的問題很好。」

東海王的臉更紅了，不知為什麼，在這位庶民師傅面前，他特別老實，一個字也不敢多說。

太監搬來了小凳，羅煥章沒有坐，站著說：「前朝末帝荒淫，群臣乖亂，遂失其鹿，而群雄共逐之。太祖起於布衣，興於山林，數年間除暴安良，創立萬世基業，原因其實非常簡單。」

自己冥思苦想而不得的答案，大儒肯定早就有了定論，韓孺子豎起耳朵，生怕漏掉一個字。

「仁義。」羅煥章吐出兩個字，鄭重得像是太廟裡唱祝的禮官。

「能說得詳細一點嗎？」韓孺子有點失望。

「前朝所失，即是太祖所得。前朝視百姓如奴隸，以苛法繩之，側目者剜眼，腹誹者割舌，偶語者腰斬。太祖龍興，反其道而行之，破殘賊之法，立仁義之道，省賦減刑，與民休息，五六年間，遂有天下。昔日，商湯出行，見捕者張網四面，其人曰：『從天墜者，從地出者，從四方來者，皆入吾網。』商湯收網三面，唯留一面，乃曰：『欲左者左，欲右者右，欲高者高，欲下者下，犯命者乃入吾網。』四十餘國皆曰：『湯之德及於禽獸矣。』往而歸之。以此言之，四面張網而捕一鳥，網開三面而獲諸國，仁義即是網開三面。」

羅煥章慷慨陳辭，東海王垂頭，像是在偷笑。韓孺子聽得似懂非懂，心裡更糊塗了，「太祖就是靠仁義打敗莊王和陳王的？」