香港本地大學全面推行國安教育，港大中大列必修
我們想讓你知道的是
《國安法》實施兩年後，國安教育已漸漸融入學校課程之中，最新消息指也包含香港兩家最高學府——香港大學和中文大學也宣佈將國安教育列為必修。在政府要求和資金壓力下，學校亦幾乎沒有拒絕的空間。
文：德國之聲中文網
香港大學在週一（7月25日）向全體學生發電郵，指從今年九月新學年開始，所有學生必須修讀「憲法、基本法及《國安法》入門」課程（Introduction to the Constitution, the Basic Law and the National Security Law），才可畢業。此消息由香港大學學生媒體《學苑》首先報導，港大教務長在郵件中表示，這個新增的必修課程並不是學分課程，而是以網上自學形式進行，詳情將於九月交代。
除了香港大學，《明報》週一報導，中文大學及科技大學也會在九月首次新增國安教育課程。中文大學將要求本科生修讀兩個各佔1學分的課程，分別關於國家憲制秩序和認識中國歷史文化，當中包含《國安法》教育。
中文大學校方稱，還會在新生迎新活動加入國家安全專題講座，國安推廣活動的對象也包括教職員。而科技大學則要求新生必修包含《國安法》內容的「法律教育」課程，學生須在網上自學後通過3個單元的測試，但不計學分。
隨著港大公佈此一消息後，香港全部受政府資助的大學均把國安教育納入課程中。早前，在2021/22學年，理工大學、浸會大學、城市大學、嶺南大學和教育大學均以不同方式推行國安教育。課程內容還包括教授公民責任、中國經濟發展、媒體素養等，教育大學亦會開設課程培育傳授國安教育的師資。教授同學未來在學校推行國安教育。
高中「公社科」教授國安
香港有8間受政府資助的大學，這些學府比私人大學的學術排名更高，收生分數也高。政府每3年會向受資助大學提供經常補助金，此為大學的重要資金來源。在接下來2022至2025年間，教育局建議大學要把憲法、基本法和《國安法》教育訂為課程的重要組成部分；而8間大學也隨後陸續宣佈設立國安課程。
港區《國安法》第十條規定，「香港特別行政區應當通過學校、社會團體、媒體、網絡等開展國家安全教育」，即學校應提高香港居民國家安全意識和守法意識。自2021年起，港府跟隨中國內地於每年4月15日主辦「國家安全教育日」，舉行大量官方活動。
在中學教育方面，從2021年9月起，當局以「公民與社會發展科」取代原有的「通識教育科」（liberal studies），列入高中生必修科目之一。課程三大核心主題是：香港、國家和當代世界，並加入《國安法》教育和強制的內地考察活動，當局稱希望新科目能加強學生的中國國民身份認同。此前，通識教育科經常被親北京人士攻擊，指稱課程「荼毒」學生，引起對政府的批判。
有意見擔心，新課程和國安教育會過於側重「愛國教育」和官方論述，削弱原來課程所強調的獨立和批判思考，甚至誤解史實。
今年6月，教育局公佈經過審批的公民與社會發展科新教材，香港媒體發現多本新課本明確表示「香港不是殖民地」，並聲稱英國只有治權、沒有主權。對於2019年反修例運動的描述，也一面倒引用官方的負面形容。
© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
Tags：
AWS 台灣雲端高峰會實體論壇8月10日盛大登場！精選場次同步提供線上直播，報名倒數中
我們想讓你知道的是
2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，而無法親臨現場的夥伴也別擔心，每日的主題演講與精選議程將同步進行線上直播，精彩不錯過！
AWS公開年度雲端技術盛會──2022 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將在8月10日至8月11日於台北南港展覽館二館舉行！歷經新冠疫情紛擾，睽違兩年AWS台灣雲端高峰會即將重回實體舉行，讓每位參與者走入規劃豐富的實體專區與各路開發者深度共學，而無法親臨現場的夥伴也別擔心，每日的主題演講與精選議程將同步進行線上直播，精彩不錯過！立即報名點此。
今年主題「佈雲今日 ‧ 決勝未來」明顯表達數位轉型已是現在進行式。隨著新冠疫情及國際局勢改變的雙重影響，全球迎來的新常態經濟模式使雲端技術不再只是企業應變關鍵，更是走向安全、永續，以及鏈結未來的必經之途。因此，2022AWS台灣雲端高峰會中不只將展示當代最前瞻的雲端趨勢，帶領參與者運用現代化雲端洞悉市場數據，探索商業與技術的未來，更邀請知名企業的高級經理人舉辦永續領袖座談，共同探索雲端數位及企業永續之間的無限可能性。
聚焦九大雲端主題：基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到
今年AWS台灣雲端高峰會不只集結領域中傑出的AWS技術專家、產業代表以及社群領袖，舉辦超過45場的產業及技術專題演講，分享最佳實踐案例、Demo 實機展演和客戶案例分析，還規劃包含證照認證、實作演練、CISO實戰工作坊等與AWS相關課程及工作坊。除此之外，會場也設置「AWS Game day & Developer Lounge」與「新創焦點」兩大專區，讓會眾能在精心規劃的空間內與其他開發者、新創公司透過高度互動的競賽與短講，深度交流彼此技術與經驗。
2022年，AWS台灣雲端高峰會致力打造深度交流的產業平台，聚焦雲端技術的九大面向，搭配各具特色的活動設計，從基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到。不僅為 C-level 與資深技術人員、企業經營與 IT 決策與管理者精心規劃議題內容，也在特別企劃內容中，為 IT Pro、解決方案架構師、開發人員、工程師與維運管理人員提供最佳實務經驗，讓無論AWS初學使用者還是資深產業經理人，都能在高峰會中吸收新知、了解趨勢，提升自我能力與視野。
無分初學大師，只要接觸雲端，你就應該參加AWS台灣雲端高峰會
符合以下關鍵字之一，你就應該參與AWS台灣雲端高峰會：
- 學無止盡－開發者、工程師、架構師
- 商業創新開發－新創團隊技術團隊成員
- 最佳化生產力－ IT專業人員、技術支援經理
- 掌握趨勢－創辦人、經營決策者
- 自我精進－學生、教職員、研究員
- 洞見趨勢－任何關注雲端趨勢者
AWS台灣雲端高峰會首日聚焦雲端服務、開發技術及新創，以技術相關內容為主，較適合具備初級主題知識之開發人員、工程師與 IT 專業人員；次日則圍繞產業解決方案提供、數位轉型等，以應用相關內容為主，較適合欲了解雲端技術如何為企業經營加分之經營決策者、解決方案架構師以及系統管理員。
如此縝密的規劃，無論是初上雲端的新手，還是乘雲縱橫產業多年的技術大師，甚至是非技術相關人士，都能在高峰會中依照自身工作職掌和興趣，安排個人化的專屬議程，從不同主題和技術能力演講中，滿足個人技術或視野的成長。
最重要的是，2022AWS雲端高峰會為免費參加，絕對是任何需要開拓雲端新經濟、自我加值的工作者不可錯過的年度盛會。
玩轉雲端核心技術！AWS DeepRacer人工智慧賽車同步登場
每年與台灣雲端高峰會共同舉行的「AWS DeepRacer智慧自駕車競賽」當然也不會缺席。AWS DeepRacer是 Amazon 產品背後所運用之人工智慧和機器學習等核心技術的具體化身，不僅是全球首個以自駕車競賽為主題賽車聯盟，也是機器學習（ML）與強化學習（RL）最友善、有趣、刺激的學習課程。
競賽設計不只替雲端技術增添不少趣味，激起各方開發者爭奪獎品、獲取冠軍榮耀的鬥志，搭配AWS所提供的免費入門課程及學習資源，更創造出技術學習與推廣的友善環境，也是AWS送給所有工程師最棒的寓教於樂場域。
精彩豐富的專題講座與寓教於樂的刺激競賽還不夠嗎？活動現場還有抽獎活動、深度參會集點以及問卷好禮，提早報到者再加碼早鳥禮！