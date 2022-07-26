加拿大傳奇音樂人Joni Mitchell重返舞台，演唱、獨奏神采引廣大樂迷熱議

加拿大傳奇女音樂人Joni Mitchell，於上週日（7/24）在新港民謠節（Newport Folk Festival）做壓軸閉幕演出，此演出造成空前迴響，無數樂迷熱議紛紛。

新港民謠節起源於1959年，當時作為非營利組織，新港音樂節的利潤全都交予新港音樂節基金會和慈善團體。而負責舉辦新港民謠節和爵士音樂節的傑・斯威特（Jay Sweet）曾經表示，新港民謠節能長久經營，純粹是因為「它專注於自己」。斯威特說，新港延續了自己的精神，以「公眾意識」凝結群眾。「我們堅守原本的藍圖，並沒有改變太多。一切都以藝術為中心。」

而今年的新港民謠節，也在後疫情時代中舉辦，此次Joni Mitchell的公開演出造成廣大討論，原因是Joni Mitchell在2000年，就舉辦了最後一次的完整音樂會，而這也是Joni Mitchell的最後一次巡迴演出，在這之後Joni Mitchell只有短暫且零星的露面表演，上一次亮相的短暫表演，則要追溯到2013年。

而值得一提的是，2015年Joni Mitchell罹患了腦動脈瘤，基本上已經退出於公眾眼前，且因為進行腦瘤手術，術後幾乎喪失所有生活能力，更遑論演唱與彈奏吉他。因此，2022年的現在，能再看到Joni Mitchell登台演唱，且是進行一系列的組曲，對於廣大樂迷來說，是珍貴的一次歷史演出，且Joni Mitchell上次登台新港民謠節，要回溯到1969年。

Photo Credit: AP / 達志影像 今年4月3日，Joni Mitchell因專輯《Archives, Vol. 1: The Early Years (1963-1967)》拿下葛萊美最佳歷史專輯獎，出席葛萊美時精神已相當不錯

睽違53年再度登台新港民謠節，且是大病復出的Joni Mitchell的演出自然引起無數樂迷致意，而此表演也在Marcus Mumford、Wynonna Judd、Taylor Goldsmith等眾多音樂人幫忙下完成，其中的最大推手為Brandi Carlile。Brandi Carlile是美國知名民謠歌手，致力推廣Joni Mitchell的作品，而今年Joni Mitchell獲得MusiCare年度人物時，就曾和Brandi Carlile同台合唱。

Joni Mitchell在今年的新港民謠節一連演出了數首歌曲，包含出自Joni Mitchell的經典作品〈Both Sides Now〉、〈Big Yellow Taxi〉、〈The Circle Game〉，以及Joni Mitchell喜歡的幾首作品，包含Frankie Lymon & the Teenagers的〈Why Do Fools Fall in Love〉、George Gershwin的〈Summertime〉、The Clovers的〈Love Potion #9.〉等經典曲目。

除了演唱之外，Joni Mitchell甚至在表演〈Just Like This Train〉曲目中，秀了電吉他的獨奏。對於術後生活全部重新打掉重練的Joni Mitchell，能再度於公開場合表演電吉他獨奏，是一件不可思議且值得喝采的事。

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核稿編輯：楊士範