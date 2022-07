加拿大傳奇音樂人Joni Mitchell重返舞台，演唱、獨奏神采引廣大樂迷熱議

我們想讓你知道的是

Joni Mitchell在今年的新港民謠節一連演出了數首歌曲,包含出自Joni Mitchell的經典作品〈Both Sides Now〉、〈Big Yellow Taxi〉、〈The Circle Game〉,以及Joni Mitchell喜歡的幾首作品,包含Frankie Lymon & the Teenagers的〈Why Do Fools Fall in Love〉、George Gershwin的〈Summertime〉、The Clovers的〈Love Potion #9.〉等經典曲目。